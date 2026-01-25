Unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului aduce public din toată țara la Oradea. Nikos Vertis, live.

11:30

Peste 180 de milioane de americani se află în alertă maximă din cauza unei furtuni de iarnă severe care traversează SUA de la Texas până în nord-est. Cel puțin 18 state au declarat stare de urgență, mii de zboruri au fost anulate, iar autoritățile au închis drumuri și școli din cauza gheții și ninsorilor abundente. Temperaturile resimțite pot coborî până la -45°C în nord, iar experții avertizează asupra riscului de pene majore de curent și condiții periculoase pentru populație.