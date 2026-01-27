România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
Agro-TV.ro, 27 ianuarie 2026 14:50
Prima TV lansează, în curând, România, cine ești?, o emisiune de dezbatere și jurnalism, prezentată de Mădălina Dobrovolschi, care propune o schimbare de paradigmă în felul în care sunt discutate marile teme ale societății românești. Emisiunea pornește deliberat de la știri negative, statistici dure și subiecte tabu – acele realități care ajung, de multe ori, […]
• • •
Acum 30 minute
15:10
Comisia Europeană – grup operativ pentru consolidarea controalelor privind siguranța alimentară la importuri # Agro-TV.ro
Comisia Europeană a înființat un grup operativ pentru a menține și a consolida capacitatea UE de a se asigura că importurile respectă standardele Uniunii privind siguranța alimentară, sprijinind în același timp crearea de locuri de muncă și creșterea economică a producătorilor din UE. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, lansarea oficială a grupului operativ a […]
Acum o oră
14:50
Acum 4 ore
13:00
Veste bună pentru fermieri: aproape 133 de milioane de euro reprezentând plata subvențiilor achitate din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) urmează să intre zilele acestea în conturile beneficiarilor, după ce au primit avizul necesar de la APIA, a anunțat secretarul de stat Emil Dumitru, cel care coordonează, la nivelul MADR, activitatea Agenției […]
Acum 6 ore
11:00
Florin Barbu, poziție tranșantă la Bruxelles pe tema CBAM: Fermierii nu pot plăti singuri costul tranziției verzi! # Agro-TV.ro
Poziția exprimată luni, în reuniunii AgriFish de la Bruxelles, de ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, în legătură cu aplicarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM) a fost una foarte clară: nu fără măsuri concrete de sprijinire a fermierilor. Luînd în considerare impactul direct asupra prețurilor la îngrășăminte, România a sprijinit propunerea formulată […]
Acum 8 ore
09:10
În lipsa lichidităților din piață, fermierii riscă să nu mai primească banii pe marfa vândută – este avertismentul pe care îl dă Cezar Gheorghe, expert în piața cerealelor, în exclusivitate la AGRO TV. Specialistul spune că mulți comercianți interni au intrat în faliment, pentru că nu au reușit să vândă grânele la prețurile așteptate. În […]
Acum 12 ore
07:30
Prețul laptelui la poarta fermei rămâne sub presiune, în timp ce consumatorii continuă să plătească sume considerabil mai mari la rafturile supermarketurilor. Diferența dintre cât încasează fermierul și cât achită clientul final scoate din nou la iveală vulnerabilitățile lanțului agroalimentar, mai ales într-un context regional și internațional marcat de dezechilibre. Potrivit lui Ionuț Lupu, director […]
06:30
Acordul comercial UE–Mercosur ridică riscuri majore pentru sănătatea animalelor și pentru sectorul zootehnic din România, în special în lipsa unor controale sanitare veterinare extrem de stricte la granițele Uniunii Europene. Avertismentul vine din partea lui Ioan Oleleu, vicepreședinte al ANSVSA, care atrage atenția asupra diferențelor majore de abordare între UE și statele din blocul Mercosur […]
Ieri
14:40
Odată cu încălzirea vremii, până miercuri există pericolul producerii de inundații pe râuri din 24 de județe (vezi harta), avertizează hidrologii. Astfel, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri (gheaţă […]
13:50
Fermierii solicită statului român adoptarea unui Mandat Național de Negociere la Bruxelles # Agro-TV.ro
Acordul cu Mercosur a scos în evidență fracturi serioase de poziție nu doar între fermieri și politicienii care se află la conducerea României, ci chiar între reprezentanții statului român, fie ei președinte, prim-ministru, miniștri, lideri ai partidelor din interiorul coaliției de guvernare sau europarlamentari. În acest context, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită […]
12:40
Chiar dacă gerul s-a înmuiat, meteorologii ne avertizează că n-am scăpat de vremea rea, 14 județe fiind vizate în mod special, luni și marți. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o avertizare Cod portocaliu potrivit căreia, în intervalul 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00, în zona deluroasă și montană a […]
11:30
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, prima întâlnire cu omologii, după semnarea acordului UE-Mercosur. Ce au pe agenda discuțiilor # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu se află luni, 26 ianuarie, la Bruxelles, pentru a participa la prima reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit (AgriFish) după semnarea acordului UE-Mercosur. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis redacției AgroTV, agenda reuniunii include teme de interes pentru viitorul agriculturii și al pescuitului european. În cadrul […]
09:10
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat noul calendar estimativ al lansărilor intervențiilor din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027, pentru anul 2026. Documentul reprezintă un instrument-cheie pentru fermierii care vor să acceseze fonduri europene, oferind repere clare privind perioadele de deschidere a sesiunilor și bugetele alocate fiecărei intervenții. Potrivit calendarului comunicat de MADR și […]
08:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță o schimbare majoră de paradigmă în agricultura românească, cu impact direct asupra modului în care fermierii vor putea accesa sprijinul financiar în următorul deceniu. Potrivit oficialului, viitorul sectorului vegetal este strâns legat de zootehnie și de procesare, iar exploatațiile care nu vor integra aceste componente riscă să devină nerentabile. „Pentru […]
06:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a oferit clarificări importante privind unul dintre cele mai sensibile subiecte din agricultura românească: suprafețele de teren agricol deținute de către cetățeni și companii străine. Bazându-se pe cifrele de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), oficialul susține că amploarea acestui fenomen este adesea exagerată în spațiul public, iar datele reale […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Ce este și cum s‑a ajuns la Acordul Mercosur Povestea acordului Mercosur începe în anii ’90, când mai multe țări din America Latină – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – au creat un bloc vamal numit Mercado Común del Sur. Scopul? Integrarea economică și eliminarea treptată a barierelor comerciale între membre. De-a lungul timpului, blocul […]
08:40
După trei săptămâni de viscol și ger, vremea vine de luni cu alt gen de surprize, în special pentru fermieri, conform estimărilor pentru perioada 26 ianuarie-23 februarie publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astefel, pentru săptămâna 26 ianuarie-2 februarie, meteorologii estiează că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă pe […]
24 ianuarie 2026
11:00
Exporturile de dulciuri din Uniunea Europeană către Rusia au atins un nou record în 2025. În total valoarea produselor livrate a ajuns la 857,8 milioane de euro cu 53,4 milioane mai mult decât în anul precedent. Cifra confirmă tendința de creștere a comerțului alimentar dintre Est și Vest în ciuda contextului economic instabil. Cele mai cumpărate […]
08:00
China intră într-o nouă eră a agriculturii inteligente prin lansarea primului model lingvistic deschis dedicat sectorului agricol, dezvoltat de Universitatea Agricolă din Nanjing. Noul model AI numit Sinong este gândit pentru a sprijini fermierii, cercetătorii și companiile din domeniu cu soluții bazate pe inteligență artificială. Potrivit publicației Science and Technology Daily, Sinong oferă acces la o […]
23 ianuarie 2026
15:40
Fermierii din România caută, în această perioadă, soluții eficiente pentru mecanizarea fermelor mici și medii, fără a face investiții mari. Creșterea costurilor cu forța de muncă, lipsa personalului și nevoia de eficiență îi determină pe agricultori să se orienteze către tractoare compacte, fiabile, cu tracțiune integrală, capabile să acopere lucrările de bază dintr-o fermă mică […]
14:30
Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce ar fi plasat mai multe bancnote false de 50 de euro prin magazinele din mediul rural, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare. Într-un comunicat de presă remis vineri redacției AgroTV se arată că polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, […]
11:40
Prognoza agrometeorologică 23-29 ianurie: În ce stare se află culturile de grâu, orz și rapiță după gerul din ultima perioadă # Agro-TV.ro
Pe lângă provocările legate de taxe și impozite sau acordul cu Mercosur, după gerul din ultima perioadă fermierii își fac griji și în legătură cu starea în care se află culturile de grâu, orz și rapiță. Din fericire, potrivit prognozei publicate de Servicul de Agrometeorologie al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 23-29 ianuarie, […]
08:40
Fonduri europene pentru achiziția de animale – Noi precizări de la Ministrul Agriculturii # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pregătește lansarea, în luna martie, a unei noi linii de finanțare din fonduri europene pentru achiziția de animale de reproducție, o măsură așteptată de fermierii din zootehnie. Potrivit ministrului agriculturii, Florin Barbu, fișa acestei intervenții a fost deja transmisă către Comisia Europeană pentru aprobare, iar răspunsul urmează să vină în […]
07:40
Ministrul Agriculturii vrea să schimbe ”cornul și laptele” din școli. Ce vor primi de mâncare elevii # Agro-TV.ro
Programul „Cornul și laptele”, derulat în școlile din România de mai bine de două decenii, ar putea intra într-o nouă etapă, odată cu dezvoltarea capacităților interne de procesare din sectorul de panificație. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că ia în calcul înlocuirea cornului distribuit elevilor cu biscuiți produși în România, însă doar după atingerea unui […]
06:30
Avertisment dur de la ANPC privind acordul cu Mercosur: ”Există un risc major pentru populație” # Agro-TV.ro
Siguranța alimentară a României și a Uniunii Europene riscă să fie pusă sub semnul întrebării odată cu creșterea importurilor de produse agroalimentare din Mercosur, susține Paul Anghel, directorul general suspendat al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor(ANPC). Acesta lansează un avertisment ferm: statul român nu dispune, în prezent, […]
22 ianuarie 2026
17:10
O tranzacție eșuată cu baloți de lucernă a dus la o încăierare în toată regula, în urma căreia cinci bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar trei dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, marți, 20 ianuarie, în jurul orei 17:45, polițiștii […]
15:40
Moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene a fost respinsă. Cum au votat europarlamentarii români # Agro-TV.ro
Moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul „Patrioți pentru Europa” în contextul semnării acordului cu Mercosur, a fost respinsă, joi, cu o majoritate largă în Parlamentul European, transmite AGERPRES. Astfel, dintr-un număr de 565 de europarlamentari care și-au exercitat opțiunea de vot, 390 au votat împotriva moțiunii, 165 s-au pronunțat în favoarea acestui […]
15:00
Agri Trade Summit 2026 aduce la un loc fermieri, traderi și lideri din agribusiness-ul european # Agro-TV.ro
Marele eveniment al agribusiness-ului se apropie! Agri Trade Summit 2026 revine pe 26 februarie la ROMEXPO – Pavilionul C2, confirmând România ca „The Power House” al sectorului agroalimentar din bazinul Mării Negre. Peste 500 de profesioniști, lideri și companii-cheie din domeniu vor fi prezenți pentru a contura direcțiile anului agricol 2026 Agri Trade Summit 2026, […]
13:30
ALERTĂ pe râul Bistrița: fenomenul de zăpor pune în pericol zeci de gospodării! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Iată că frigul sever și înghețul din ultimele zile atrag după sine alte pericole: echipele de intervenție ale ISU Neamț și echipajele pirotehnice sunt acum în stare de alertă maximă în comunele Borca, Farcașa și Poiana Teiului, unde aglomerările de gheață (zăporul) de pe râul Bistrița amenință să provoace inundații majore. Situația este monitorizată secundă […]
12:10
MInisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) urmează să pună în atenția Guvernului acordarea unui sprijin financiar de urgență legat de înghețul târziu. În acest sens, MADR a pus în dezbatere publică, pe site-ul ministerului, un proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de înghețul […]
08:40
Condițiile de acordare a subvenției pentru sfecla de zahăr urmează să fie modificate, după ce Ministerul Agriculturii a constatat, în urma discuțiilor cu reprezentanților din sector, că pragul actual de producție nu reflectă realitățile din teren. Potrivit ministrului agriculturii, Florin Barbu, plafonul minim de producție eligibil va fi majorat, astfel încât sprijinul cuplat să fie […]
07:30
Undă verde pentru depozitele regionale pentru legume și fructe – MADR pregătește investițiile # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va demara construcția depozitelor regionale de colectare pentru legume și fructe, un proiect strategic destinat sprijinirii producătorilor români și valorificării organizate a producției agricole. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la AGRO TV, în cadrul emisiunii ”Agricultura la Raport”. Potrivit ministrului, proiectul va fi finanțat din […]
06:30
Plata subvențiilor APIA restante intră pe ultima sută de metri, potrivit unui anunț făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la AGRO TV. Oficialul a declarat că, până la sfârșitul săptămânii viitoare, sistemele vor fi complet operaționalizate, astfel încât să poată fi solicitate fondurile necesare și efectuate plățile către fermieri. ”Până la sfârșitul săptămânii viitoare vom operaționaliza […]
21 ianuarie 2026
18:00
ULTIMA ORĂ: Daniel Buda – Declarații în exclusivitate de la Strasbourg despre dezastrul care se prevede pentru fermieri # Agro-TV.ro
După ce Parlamentul European a votat miercuri în favoarea unei moțiuni privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu acordul UE-Mercosur, eurodeputatul Daniel Buda avertizează asupra pericolului care planează acum asupra femierilor români și europeni, deopotrivă. Vă reamintim că Daniel Buda, alături de întreaga delegație a României din grupul PPE, a […]
15:20
Protestul fermierilor a dat roade: Acordul UE-Mercosur, pus în așteptare de Parlamentul European! # Agro-TV.ro
Protestul fermierilor europeni, început marți la Strasbourg și continuat astăzi împotriva acordului UE-Mercosur, pare că s-a soldat cu mica victorie de etapă: Parlamentul European a votat miercuri în favoarea unei moțiuni prin care Curtea de Justiție a Uniuni Europene (CJUE) este este sesizată să analizeze acest document. Vă reamintim că pe acest subiect au fost […]
14:40
Rezultatele din rețeaua de testare R.I.T.A.C. confirmă performanța constantă a hibrizilor KWS în condiții reale de cultură, atât în segmentul „high yield”, cât și în neirigat. Producțiile obținute depășesc mediile competitorilor, evidențiind capacitatea geneticii KWS de a valorifica tehnologia disponibilă și de a face față stresului climatic. Rezultatele din rețeaua de testare R.I.T.A.C. confirmă: hibrizii […]
13:10
Recunoscuți la nivel național pentru producția de legume timpurii, legumicultorii din Buzău, se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Costurile tot mai mari, iarna grea și concurența importurilor îi obligă pe mulți fermieri să reducă suprafețele cultivate în solarii încălzite. Cele mai afectate sunt tomatele, vedetele începutului de sezon. În […]
11:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme deosebit de rece pentru intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 – 23 ianuarie, ora 10:00, cu ger noaptea și dimineața, intensificări ale vântului, dar și precipitații mixte și polei. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri, 21 ianuarie, vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul […]
10:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de peste 29 de milioane de euro, dedicate sectorului acvaculturii și procesării produselor pescărești, prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027. Două linii de finanțare strategice au fost lansate, cu obiectivul este de a […]
08:40
O nouă linie de finanțare cu fonduri europene pentru achiziția de animale în fermele zootehnice stârnește un interes major în rândul fermierilor, fiind considerată una dintre cele mai așteptate măsuri din actualul ciclu de finanțare. Potrivit specialiștilor, este pentru prima dată după aproape două decenii când o astfel de oportunitate apare în mod clar în […]
07:30
Europarlamentarul Diana Șoșoacă susține că a fost bătută și gazată la protestul fermierilor # Agro-TV.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă susține că a fost agresată și expusă la gaze lacrimogene în timpul protestului fermierilor de la Strasbourg, generând un nou val de controverse în contextul manifestațiilor organizate împotriva acordului comercial UE–Mercosur. Declarațiile au fost făcute după ce mii de agricultori din Europa s-au adunat în orașul francez pentru a-și exprima nemulțumirile față […]
06:30
Modificări la calendarul AFIR – Când se vor lansa finanțările așteptate de micii fermieri # Agro-TV.ro
Două dintre cele mai așteptate linii de finanțare pentru fermierii români ar putea fi amânate, pe fondul apropierii datei de lansare a campaniei APIA pentru anul 2026. Noile date de lansare nu au fost încă stabilite, însă se pare că Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va face câteva modificări […]
20 ianuarie 2026
19:00
Autoritățile sanitar-veterinare au confirmat apariția a două noi focare de pestă porcină africană în județul Buzău, în gospodării din localitățile Pogoanele și Tisău. Potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, în focarul din Pogoanele sunt afectați 10 porci, iar în localitatea Tisău boala a fost depistată la un singur animal. În acest moment, […]
17:40
Cum răspunde MADR acuzațiilor lansate în spațiul public privind infrastructura principală de irigații # Agro-TV.ro
În urma informațiilor apărute în spațiul public cu privire la modul de derulare a procedurilor de achiziție aferente investițiilor în infrastructura principală de irigații, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele precizări: În anul 2025, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), au fost semnate un număr de 3 contracte de lucrări, în valoare totală […]
17:30
Fermierii români la protestul de la Strasbourg, despre acordul cu Mercosur: „Politicienii sunt opaci, nu văd în stânga și-n dreapta!” (VIDEO) # Agro-TV.ro
„Sfârșitul nostru va fi foamea voastră!” – este unul dintre avertismentele pe care fermierii prezenți marți la protestul de la Strasbourg le-au dat decidenților politici de la nivelul Uniunii Europene cu privire la încheierea acordului cu Mercosur în forma prezentată de Comisia Europeană. Potrivit lui Ionel Arion, președintele Federației Naționale PRO AGRO și unul dintre […]
15:40
Fermierii români vor avea acces la o nouă sursă de finanțare menită să sprijine investițiile în agricultură, creșterea productivității și modernizarea exploatațiilor. Un nou acord de finanțare vine într-un context dificil pentru sectorul agricol cu soluții adaptate nevoilor fermelor mici și mijlocii din întreaga țară. Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea […]
14:20
Intervenție contra cronometru la Liveni: Polițiștii de frontieră au salvat o fermă de la dezastru # Agro-TV.ro
O tragedie de proporții a fost evitată la limită în această dimineață în localitatea Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani, eroii zilei fiind polițiștii de frontieră. Un incendiu izbucnit într-un adăpost de animale cu aproape 100 de capete a mobilizat forțe importante de intervenție, alarma fiind dată de polițiștii de frontieră care patrulau în zonă și […]
12:40
Mesajul AAC la protestul fermierilor de la Strasbourg: „Agricultura europeană nu poate fi protejată cu mecanisme care nu funcționează” # Agro-TV.ro
Fermierii români solicită politici agricole și comerciale aplicabile în practică, „nu decizii luate pe hârtie, lipsite de instrumente reale de control”, se arată într-un comunicat transmis marți de Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care a participat, alături de alte organizații profesionale din statele membre UE reunite sub umbrela Copa-Cogeca, la protestul fermierilor de la […]
11:30
Strasbourg, sub asediul fermierilor! Peste 200 de agricultori români participă la protestul împotriva acordului cu Mercosur (VIDEO) # Agro-TV.ro
Fermieri români participă, marți, 20 ianuarie, în fața sediului Parlamentului European din Strasbourg, la un protest de amploare îndreptat împotriva acordului cu Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene. „Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasarea la Strasbourg […]
08:30
În contextul protestelor fermierilor și al valului de informații – unele veridice, altele false – din mediul online, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vine cu explicații clare privind Acordul UE–Mercosur, subliniind că acesta nu înseamnă abandonarea agriculturii europene și nici deschiderea pieței către o concurență neloială, așa cum susțin unelele voci radicale. Potrivit șefei diplomației […]
07:30
Problema așa-numitului „fermier activ”, în antiteză cu ”vânătorii de subvenții”, revine în dezbaterea publică, pe fondul noilor proteste ale agricultorilor români. În timp ce tractoarele se aliniază pe șosele, iar fermierii cer reguli corecte și predictibile, una dintre nemulțumirile majore ține de modul în care sunt împărțite subvențiile agricole și de cine beneficiază, în realitate, […]
