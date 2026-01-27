România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV

11:30

Fermieri români participă, marți, 20 ianuarie, în fața sediului Parlamentului European din Strasbourg, la un protest de amploare îndreptat împotriva acordului cu Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene. „Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasarea la Strasbourg […]