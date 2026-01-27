Atac masiv asupra Odesei. Mai multe regiuni ucrainene, fără electricitate
Europa Libera Moldova, 27 ianuarie 2026 15:20
Atacurile rusești de noaptea trecută asupra unor regiuni ucrainene au ucis mai multe persoane, au avariat o instalație energetică din Odesa și au provocat întreruperi de curent la Harkov, în timp ce țara se confruntă cu întreruperi masive de curent și de încălzire în plină iarnă.
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum o oră
15:20
Atacurile rusești de noaptea trecută asupra unor regiuni ucrainene au ucis mai multe persoane, au avariat o instalație energetică din Odesa și au provocat întreruperi de curent la Harkov, în timp ce țara se confruntă cu întreruperi masive de curent și de încălzire în plină iarnă.
Acum 4 ore
13:50
Probabilitatea unor atacuri americane asupra Iranului este „foarte mare”, pe fondul creșterii prezenței militare a SUA în Orientul Mijlociu # Europa Libera Moldova
Statele Unite trimit în Orientul Mijlociu avioane de vânătoare, sisteme de apărare antiaeriană și un portavion cu mii de soldați, într-o mișcare care a intensificat tensiunile cu Iranul și a crescut probabilitatea unei acțiuni militare, spun experții.
Acum 8 ore
09:10
UE și SUA au un plan de 800 de miliarde pentru reconstrucția Ucrainei. Ce știm despre el # Europa Libera Moldova
Uniunea Europeană și Statele Unite au schițat ceea ce au numit un plan al bunăstării Ucrainei, care i-ar oferi garanții financiare, pe lângă cele de securitate, pentru a reconstrui și a stabiliza țara după încheierea războiului cu Rusia.
Acum 12 ore
07:50
Fotografii proaspete făcute într-un atelier din regiunea ucraineană Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, au dat la iveală o nouă armură pe care mecanicii ruși o montează pe tancuri pentru a le apăra de drone. Este o versiune mai „evoluată”, care face ca tancurile să semene cu niște arici imenși.
Ieri
15:00
În Iran, internetul rămâne blocat, iar numărul victimelor continuă să crească # Europa Libera Moldova
Blocarea internetului la nivel național în Iran continuă, în timp ce bilanțul victimelor din timpul recentelor proteste este în creștere. Potrivit unor surse, numărul morților ar putea depăși 30.000.
10:00
An animal welfare crisis is unfolding in Ukraine as stray dogs and cats are dying from cold and thirst exacerbated by Russian strikes on energy facilities. But there is one critical resource people can donate to help.
08:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților mai mult sprijin pentru apărarea antiaeriană, după noi atacuri rusești la weekend care au lăsat fără încălzire sute de blocuri de locuit la Kiev. Bombardamentele au continuat, în ciuda unor negocieri de pace descrise drept „constructive”.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Rusia scoate de la naftalină avioanele de pasageri sovietice proiectate în Ucraina # Europa Libera Moldova
Avioane rusești vechi de zeci de ani sunt scoase din depozite și puse la dispoziția companiilor aeriene din țară, pe fondul sancțiunilor occidentale și al declinului industriei aeronautice autohtone.
24 ianuarie 2026
09:00
Afaceri „pe prima linie”. Cum încearcă micul business să supraviețuiască în Ucraina # Europa Libera Moldova
A cafe in Zaporizhzhya uses coffee cups inherited from a Kharkiv coffee shop that was destroyed in a Russian attack – a symbol of its determination to stay in business. But a nearby bakery has concluded it can’t go on, as the fourth anniversary of full-scale war approaches.
23 ianuarie 2026
15:40
Familia și prietenii lui Alireza Rahimi au aprins lumânări și au ascultat muzica lui preferată în ziua în care ar fi trebuit să fie ziua lui de naștere. Rahimi a fost ucis, împreună cu peste 4.900 de alte persoane din Iran, potrivit organizației pentru drepturile omului HRANA.
15:00
Iliana Iotova este prima femeie președinte al Bulgariei. Curtea Constituțională a acceptat demisia lui Radev # Europa Libera Moldova
Iliana Iotova a devenit prima femeie președinte al Bulgariei după ce Curtea Constituțională a încheiat mandatul lui Rumen Radev. Decizia CC a venit după ce Radev a anunțat luni, într-un discurs adresat națiunii, că demisionează din funcția de președinte după nouă ani de mandat.
12:10
UE va sancționa oficiali iranieni pentru represiunea sângeroasă a protestelor # Europa Libera Moldova
Uniunea Europeană a propus sancțiuni împotriva ministrului de interne al Iranului și a altor 14 înalți oficiali pentru rolul lor în reprimarea violentă a protestelor din toată țara care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, se arată în documente obținute de RFE/RL.
09:00
Ce știm despre înțelegerile Trump - Rutte de la Davos în chestiunea Groenlandei # Europa Libera Moldova
Ar putea să existe totuși o soluție pentru actualele tensiuni transatlantice legate de Groenlanda. Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au ajuns la un acord cadru, în timpul unei întâlniri la Davos, Elveția, pe 21 ianuarie. Ce știm despre acest acord?
21 ianuarie 2026
09:30
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după aproape patru ani de război # Europa Libera Moldova
Uniunea Europeană pregătește o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, a 20-a de la invazia la scară largă a Ucrainei – scopul e ca măsurile să fie aprobate de toate statele membre ale UE la sfârșitul lunii februarie.
07:20
Iranul este încă offline. Va fi restabilit vreodată accesul la internetul global? # Europa Libera Moldova
Accesul la internet în Iran, care acum este aproape complet blocat, ar putea reveni într-o formă foarte restricționată. Autoritățile testează o așa numită „listă albă”, care permite accesul doar la site-urile aprobate de stat.
20 ianuarie 2026
12:50
Cum arată viața în Iran după trei săptămâni de proteste în care au murit mii de oameni # Europa Libera Moldova
Din 28 decembrie, de când au izbucnit protestele din Iran, viața în toată țara e dată peste cap de restricții. Locuitorii din marile orașe compară atmosfera din timpul nopții cu cea din timpul legii marțiale.
19 ianuarie 2026
16:10
Forțele rusești au lansat un nou atac cu drone în timpul nopții asupra orașului portuar ucrainean Odesa, avariind un bloc de locuințe, proprietăți comerciale și o instalație energetică, potrivit oficialilor locali. Aproape 40.000 de familii au rămas fără electricitate în urma atacului.
18 ianuarie 2026
09:00
Tăcerea Kremlinului. De ce Putin nu prea se avântă în comentarii pe tema Venezuelei și Iranului # Europa Libera Moldova
Destabilizarea unor țări aliate ar trebui, logic, să provoace o reacție mai puternică din partea Moscovei. Însă declarațiile publice mai puțin răsunătoare ale oficialilor ruși – și tăcerea lui Putin – cu privire la evenimentele din Venezuela și Iran au stârnit mirarea observatorilor.
08:40
Pește cenzurat și manechine cu fața în folie de aluminiu. Cum își fac țara de nerecunoscut talibanii afgani # Europa Libera Moldova
Noi fotografii din Afganistan arată că o lege talibană care interzice imaginile cu oameni și animale este acum aplicată în cea mai mare parte a țării, ceea ce explică cenzurarea frecventă a imaginilor din meniuri, acoperirea exponatelor din muzee și desfigurarea manechinelor.
08:30
România a încheiat anul 2025 cu 146 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres inaugurate. Rețeaua de drumuri rapide este în prezent de 1.420 de kilometri. Pentru 2026 autoritățile și specialiștii în infrastructură estimează un posibil nou record: cel puţin 240 de kilometri inaugurați.
17 ianuarie 2026
09:10
De peste două decenii, Rusia are mare influență în armata, sectorul energetic și elita politică din Venezuela. Ar putea supraviețui ele capturării lui Nicolas Maduro de către Statele Unite?
08:40
Interviu: Regimul clerical din Iran o să dispară, însă treptat, nu dintr-o dată # Europa Libera Moldova
Săptămânile de proteste la nivel național constituie una dintre cele mai grave amenințări la adresa conducătorilor clericali iranieni de la Revoluția Islamică din 1979.Autoritățile au răspuns prin blocarea aproape totală a comunicațiilor și prin represiuni împotriva protestatarilor din stradă, grupurile pentru drepturile omului confirmând până miercuri moartea a cel puțin 2.400 de persoane.Președintele SUA, Donald Trump, a promis să sprijine protestatarii și a amenințat că va lua măsuri...
08:30
Invazia Rusiei în Ucraina este acum mai lungă decât războiul sovietic împotriva lui Hitler # Europa Libera Moldova
Trei ani. 10 luni. 18 zile. Pe 12 ianuarie, acesta era timpul scurs de când Rusia a lansat atacul total asupra Ucrainei: cel mai mare și mai sângeros război din Europa de la al Doilea Război Mondial.
07:30
Nervii sunt la pământ, răbdarea e pe sfârșite, iar Kievul îngheață. Ucrainenii încearcă să fac față atacurilor rusești neîncetate care au distrus o bună parte a infrastructurii energetice a țării. La o săptămână după atacul masiv din 9 ianuarie, numeroase case din capitală încă nu au căldură.
16 ianuarie 2026
10:40
Iranul este un furnizor major de echipamente militare pentru Rusia în ultimii ani, mai ales de când Kremlinul a lansat invazia pe scară largă în Ucraina din februarie 2022, însă experții au declarat pentru RFE/RL că acest sprijin nu mai joacă un rol cheie în efortul de război al Moscovei.
08:10
Când o dronă rusească „Shahed” a lovit într-un parc din Lvov, o angajată a serviciilor de salubrizare și-a căutat imperturbabil de treabă, curățând mai departe zăpada pe o alee. Scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.
15 ianuarie 2026
18:00
Din arhiva Securității: Cum au mers scriitori din RSSM în România, de Zilele Eminescu, în 1989 # Europa Libera Moldova
În iunie 1989, comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu a fost mai mult decât un eveniment cultural.
17:10
Europenii creează „misiune militară” în Groenlanda. „Ambițiile americane rămân intacte”, constată premierul danez # Europa Libera Moldova
În Groenlanda prindea contur joi o misiune militară europeană, la o zi după ce o reuniune la Casa Albă nu a înlăturat temerile Danemarcei că Statele Unite vor să-i cucerească teritoriul semi-autonom arctic, bogat în resurse minerale și aflat pe o rută de transporturi tot mai importantă.
07:10
Zelenski anunță introducerea stării de urgență în sectorul energetic al Ucrainei # Europa Libera Moldova
Autoritățile ucrainene vor declara stare de urgență în sectorul energetic, pe fondul întreruperilor masive de curent și încălzire, dar și al înrăutățirii condițiilor meteorologice. Președintele Volodimir Zelenski a făcut anunțul miercuri seara, după discuții cu responsabili în domeniu.
14 ianuarie 2026
08:10
UE urmează să pună în aplicare în această lună un plan de suspendare a liberalizării vizelor pentru toți deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia, după ce a declarat că Tbilisi „a încălcat numeroase angajamente asumate în cadrul dialogului privind liberalizarea vizelor”.
13 ianuarie 2026
14:30
Discuții tripartite despre Groenlanda miercuri, la Casa Albă. „Vrem să conversăm privindu-ne în ochi”, spun danezii # Europa Libera Moldova
Ministrul de externe al Danemarcei a declarat marți că el și omologul său din Groenlanda se vor întâlni miercuri la Casa Albă cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat, Marco Rubio.
11:40
Estonia propune interdicție de călătorie în spațiul Schengen pentru rușii care au luptat în Ucraina # Europa Libera Moldova
Guvernul de la Tallinn a impus interdicție de intrare în Estonia unui număr de 261 de ruși care au luptat împotriva Ucrainei în cadrul invaziei declanșate în urmă cu aproape 4 ani. Estonia, țară membră în Uniunea Europeană și NATO, spune că ar vrea ca exemplul ei să fie urmat și de alții.
12 ianuarie 2026
16:40
Fostul premier al Georgiei, Irakli Garibașvili, condamnat la 5 ani de închisoare pentru corupție # Europa Libera Moldova
Fostul premier al Georgiei, Irakli Garibașvili, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, după ce a semnat un acord cu procurorii prin care și-a recunoscut vinovăția.
11 ianuarie 2026
08:50
Drone și sisteme de apărare aeriană – Serbia își consolidează legăturile militare cu China # Europa Libera Moldova
Pe fondul tensiunilor crescânde între puterile mondiale și al instabilității continue din Balcanii de Vest, Serbia și-a intensificat cooperarea militară cu China, achiziționând drone și sisteme avansate de apărare aeriană.
08:30
De la Sarajevo la Groznîi și Kabul, trei tineri reflectează asupra copilăriei lor marcate de conflicte și asupra speranțelor pe care le nutresc astăzi.
10 ianuarie 2026
09:10
Iranul e zguduit de aproape două săptămâni de proteste la nivel național – e cea mai serioasă provocare din ultimii ani la adresa regimului clerical, consideră observatorii.
08:10
Rușii „inventează” noi dotări pe dronele Shahed, dar ucrainenii nu se tem foarte tare # Europa Libera Moldova
Armata rusă a început să instaleze pe dronele de atac de tip Shahed sisteme de rachete antiaeriene portabile (MANPADS - Man Portable Air Defense Systems). Cu câteva zile în urmă, o astfel de dronă a fost doborâtă de armata ucraineană, iar înregistrarea video a ajuns pe internet.
9 ianuarie 2026
10:00
Protestele împotriva regimului clerical iranian se extind, atrăgând noi orașe și localități, grupuri sociale și simboluri, într-o fază pe care activiștii o descriu ca fiind o nouă etapă a confruntării cu autoritățile.
08:40
Atac masiv rus asupra Ucrainei, inclusiv cu rachetă supersonică Oreșkin, la Lvov # Europa Libera Moldova
Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули четверо людей, серед них медик, 19 – поранені. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та виникли перебої з електро-, тепло- і водопостачанням у кількох районах столиці, повідомила місцева влада
8 ianuarie 2026
14:30
Președintele Donald Trump a anunțat că retrage Statele Unite dintr-un tratat fundamental privind clima, ca parte a unei campanii mai largi de ieșire dintr-o serie de organizații internaționale, inclusiv cele asociate cu ONU.
11:30
Sechestrarea unui petrolier rus de către SUA readuce în atenție „flota fantomă” care brăzdează mările lumii # Europa Libera Moldova
Confiscarea de către SUA a unui petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord ridică miza blocadei navale a Venezuelei, distrugând strategia Kremlinului de a schimba pavilionul navelor sale din flota fantomă pentru a le oferi protecție - și alimentând tensiunile cu Moscova.
10:30
În această perioadă a anului, încerc mereu să fac o previziune îndrăzneață pentru noul an. Pentru 2025, speculam că R. Moldova ar putea reintegra regiunea transnistreană, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe. Pentru 2026, prezic cu și mai multă îndrăzneală că UE va avea rezultate destul de bune.
10:30
Cresc „taxele” bisericești în Rusia. Cel mai mult s-au scumpit cununia, înmormântarea și botezul # Europa Libera Moldova
Biserica Ortodoxă Rusă a crescut „taxele” pentru serviciile sale cu aproape 40% de la începutul războiului din Ucraina. Cel mai mult s-au scumpit slujbele de cununie, înmormântare și pentru botez.
7 ianuarie 2026
12:20
Ambiții înghețate (dar reîncălzite): De ce-și dorește America așa de mult Groenlanda? # Europa Libera Moldova
Pe fondul înlăturării de către armata americană a liderului venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, a izbucnit din nou un război verbal cu privire la teritoriul danez semiautom arctic Groenlanda, președintele american Donald Trump repetând că Washingtonul „are nevoie” de acel teritoriu.
6 ianuarie 2026
16:40
Statele Unite vor conduce în Ucraina o forță de monitorizare a armistițiului (proiect de declarație) # Europa Libera Moldova
Statele Unite vor conduce un „mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului” cu participarea europeană, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace în Ucraina, au declarat aliații Kievului într-un proiect de declarație înaintea summitului lor de marți de la Paris.
13:40
Lidera opoziției venezuelene, Corina Machado, îi mulțumește lui Trump și spune că e gata să meargă în țară # Europa Libera Moldova
Principala lideră a opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a promis că se va întoarce rapid acasă, lăudându-l pe președintele american Donald Trump pentru că l-a înlăturat pe rivalul ei intern, Nicolas Maduro, și declarând că mișcarea sa este capabilă să câștige alegerile libere.
12:10
La barul din Crans-Montana nu se făcuseră inspecții de pază contra incendiiilor de cinci ani (Primăria) # Europa Libera Moldova
Primarul stațiunii elvețiene Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiul izbucit de revelion într-un bar, a spus marți că localul nu mai fusese inspectat de responsabilii cu paza contra incendiilor de cinci ani.
10:00
Liderii occidentali vor discuta cu Zelenski la Paris despre viitorul Ucrainei în contextul eforturilor de pace # Europa Libera Moldova
Oficialii din cele peste 30 de țări occidentale ale așa-numitei „Coaliții a Voinței” care susțin Kievul în războiul cu Rusia se vor întâlni cu președintele ucrainean Zelenski, având pe agendă o propunere de pace pentru a pune capăt celui mai mare conflict din Europa de după al II-lea Război Mondial.
09:00
Deși pierderea unui aliat în America Latină este o lovitură dură, Rusia ar putea spera că intervenția SUA în Venezuela îi va permite să acționeze după bunul plac în ceea ce consideră a fi sfera sa de influență, în primul rând în Ucraina.
5 ianuarie 2026
10:30
Toți cei 40 de morți în incendiul de la Crans-Montana au fost identificați. Jumătate aveau sub 18 ani # Europa Libera Moldova
Cadavrele a încă 16 victime ale incendiului dintr-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana au fost identificate duminică, 4 ianuarie, de poliție. Printre cele 16 persoane decedate se numără și un cetățean român. Ministerul de Externe a confirmat decesul.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.