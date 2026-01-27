Bogdan Mocanu, apel public către Iasmina: „Mi-e dor de tine”

17:40

Relația lui Mihai Mitoșeru cu Alexandra are una dintre cele mai atipice povești din showbiz. Cei doi formează un cuplu de un an și sunt logodiți din vară, însă prima lor întâlnire a avut loc cu șase-șapte ani în urmă, într-o zi încărcată de simbolism: el prezenta nunta ei cu fostul soț, iar el tocmai divorțase. Cum s-au regăsit și cum a început, de fapt, povestea lor de iubire.