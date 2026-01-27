Bogdan Mocanu, apel public către Iasmina: „Mi-e dor de tine”
Bogdan Mocanu a publicat un mesaj care a ridicat multe semne de întrebare. Artistul pare să treacă printr-un nou episod tensionat în relația cu Iasmina și a ales să îi transmită dorul… public, pe Instagram. Fanii au observat imediat tonul trist al bărbatului, care o așteaptă pe brunetă acasă.
În timp ce numele fiului ei, Cristian, este intens vehiculat în scandalul legat de moartea Andreei Cuciuc, Adriana Ochișanu a ales o poziție fermă: nu mai răspunde criticilor. Artista își continuă proiectele profesionale și se concentrează pe familie, ignorând valul de comentarii apărut în spațiul public. Pentru nora lui Nicolae Botgros, liniștea copiilor ei este prioritatea absolută.
Gabriela Cristea continuă să surprindă cu transformarea ei fizică. De la o postare la alta, vedeta pare tot mai suplă, iar fanii au remarcat imediat că talia i s-a micșorat, iar picioarele îi sunt mult mai subțiri. În timp ce admiratorii o copleșesc cu complimente, Gabriela rămâne discretă în privința metodei prin care a reușit să slăbească atât de mult.
Mama lui Tavi Clonda a împlinit 76 de ani, iar familia i-a făcut o surpriză care a emoționat-o profund. Gabriela Cristea, soțul ei și fetițele lor au mers până la Brașov pentru a o sărbători, iar reacția femeii spune totul. În lacrimi, ea a primit tortul de aniversare și un mesaj plin de recunoștință din partea fiului ei.
Andreea Raicu a lipsit două săptămâni bune din mediul online, iar absența ei nu a fost întâmplătoare. Vedeta a început anul într-o destinație exotică și a ales, din nou, să lase telefonul deoparte. Ea spune că experiența a fost un „cadou” pe care și-l oferă an de an pentru a-și recăpăta echilibrul.
Plecată în Dubai pentru soare și relaxare, Mira a avut parte de o surpriză care i-a „ușurat” portofelul. Cântăreața a cumpărat trei perechi de șosete fără să verifice prețul, iar suma finală a fost mult peste așteptările ei. În plus, artista a descoperit că nici vremea nu e atât de prietenoasă pe cât spera.
Olga Barcari, adevărul nerostit despre relația cu Cătălin Bordea: „Știam în ce mă bag” # AntenaStars
Olga Barcari vorbește pentru prima oară deschis despre rolul pe care l-a avut în viața lui Cătălin Bordea după divorțul acestuia. Fosta concurentă de la Asia Express recunoaște că a acceptat să fie „pansament”, sperând atunci într-o relație reală. Astăzi, însă, bruneta spune că și-a găsit adevărata liniște în brațele altui bărbat.
Anca, partenera lui Alex Bodi, și-a obișnuit urmăritoarele cu un fizic sculptat, rezultat al anilor de disciplină și muncă. De această dată însă, ea a arătat cum se schimbă corpul ei atunci când renunță o perioadă la sală. Mesajul ei este clar: tonifierea nu se obține prin trucuri, ci prin constanță.
Mihaela și Ștefan, decizie fermă după incendiu: „Vom ridica o casă mică, dar a noastră” # AntenaStars
După incendiul devastator care le-a distrus complet locuința, Mihaela și Ștefan de la „Mireasa” au început lupta de reconstrucție. Cei doi au explicat deschis cum vor folosi donațiile primite și ce reușesc, concret, să ridice cu banii strânși. Casa veche nu mai poate fi salvată, iar acum speră să își creeze un nou început, chiar dacă mai modest.
Sătulă de noile „trenduri” în materie de parenting și de mamele care transformă fiecare responsabilitate într-o tragedie, Oana Roman a răbufnit pe rețelele de socializare. Vedeta le-a transmis acestora un mesaj direct, fără menajamente. Dincolo de tonul ferm, Oana a explicat și de ce experiența maternității a fost diferită pentru ea.
După o seară plină de adrenalină, greșeli și băieți trimiși „la apă”, Power Couple pregătește astăzi o probă neașteptată pentru concurente. Fetele vor fi provocate să curețe o mașină... suspendată. În același timp, show-ul continuă să domine audiențele și să surprindă telespectatorii cu fiecare ediție.
Adi de la Vâlcea și-a dus visul mai departe și s-a stabilit parțial în Dubai, unde a devenit rezident cu acte în regulă. Cântărețul a investit o sumă impresionantă într-un studio de lux și spune că în Emirate a găsit oportunități pe care România nu i le mai oferea. Între concertele de acasă și afacerile din străinătate, artistul își împarte viața între două lumi complet diferite.
Scandal uriaș între Sabrina și familia lui Andrei Perneș: „Așa arată ani de relație și căsnicie?” # AntenaStars
Scandalul dintre Sabrina Imbrea și familia lui Andrei Perneș a atins un nou nivel după ce mai multe obiecte legate de căsnicia lor ar fi fost găsite la gunoi și returnate familiei. Sora fostului concurent de la Mireasa a reacționat furios și a transmis public un mesaj dureros. Situația ridică semne de întrebare despre relația dintre Sabrina și cei care păstrează vie memoria lui Andrei.
„Mi-a spart nevasta fațeta!” – Robert Lele, filmat într-o ipostază neașteptată după o gafă domestică # AntenaStars
Robert Lele s-a filmat într-o ipostază complet neașteptată: cu o fațetă dentară spartă și cu o glumă pregătită la adresa soției sale, Andra Volos. Filmarea a devenit rapid virală, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.
După luni întregi de renovări, Iustina și Cornel Luchian s-au mutat, în sfârșit, în casa pe care și-au dorit-o cu ardoare. Noua locuință le-a adus entuziasm și mai mult spațiu, însă pentru Iustina există și o nemulțumire: multe detalii sunt încă în aer, iar finalizarea întregului proiect înaintează greu.
Cristina Belciu dezvăluie ce o cucerește la un bărbat și de ce refuză dating-ul online # AntenaStars
Cristina Belciu trăiește o nouă poveste de dragoste și vorbește deschis despre ceea ce o cucerește cu adevărat la un bărbat. Fosta parteneră a lui Cristian Boureanu spune că are o regulă clară în relații – una de la care nu s-a abătut niciodată. Iar actualul iubit pare să fi bifat exact ceea ce conta pentru ea.
„Ne reconstruim viața cărămidă cu cărămidă” – Ștefan și Mihaela, din nou de la zero după incendiul care le-a mistuit casa # AntenaStars
Incendiul care a mistuit casa lui Ștefan a lăsat în urmă doar pereți înnegriți și amintiri arse. Alături de Mihaela, fostul finalist de la Mireasa încearcă să reconstruiască totul de la zero. Oameni apropiați, prieteni și vecini au venit să dea o mână de ajutor în cele mai grele zile ale lor.
Sezonul 13 din Mireasa: Meciul Iubirii a bifat deja prima poveste de dragoste oficializată. Giulia Rezmeliță și Alexandru Bănică au trecut de la simpatii discrete la un sărut în fața tuturor, iar Simona Gherghe a fost cea care a consfințit relația. Debutul lor a fost întâmpinat cu aplauze și emoție.
(P) Cizmele care te însoțesc sezon după sezon și cum le păstrezi frumoase mai mult timp # AntenaStars
Există momente în care o pereche de cizme poate schimba complet felul în care te simți într‑o zi rece, nu doar pentru că îți ține de cald, ci pentru că îți dă acea siguranță care se vede în mers. Multe femei aleg cizmele instinctiv, fără calcule complicate, pur și simplu pentru că simt că li se potrivesc.
Pe măsură ce interesul pentru mese mai variate crește, oamenii caută soluții care să nu presupună efort suplimentar. Nu este vorba despre rețete sofisticate, ci despre ingrediente care pot fi adaptate ușor în rutina zilnică. În acest context, deciziile culinare sunt influențate tot mai mult de versatilitate. O masă reușită este cea care se potrivește timpului disponibil și așteptărilor reale. Tocmai de aceea, alternativele care oferă diversitate câștigă tot mai mult teren. Alegerile sunt ghidate de echilibru, nu de tendințe.
Cristina, fosta membră a trupei Uni-K, a vorbit deschis despre viața ei din America în cadrul emisiunii „Spynews TV”, prezentată de Mara Bănică și Marius Niță. Artista a povestit cum a luat decizia care i-a schimbat complet viața și cum l-a cunoscut pe actualul ei soț.
Când apare infidelitatea într-un cuplu și de ce? Psihologul Mircea Radu explică semnalele și pașii după trădare, „Există și o parte nevăzută a infidelității” # AntenaStars
Infidelitatea rămâne una dintre cele mai dureroase experiențe într-o relație de cuplu și, totodată, una dintre principalele cauze ale despărțirilor, separărilor sau divorțurilor.
Andreea Frățilă, sfaturi esențiale dacă vrei să călătorești în Cipru: „Este foarte cald” # AntenaStars
Andreea Frățilă a fost protagonista ediției de sâmbătă a emisiunii “Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi și a vorbit deschis despre una dintre destinațiile ei de suflet: Cipru.
Ovidiu Brescan, unul dintre cei mai cunoscuți anesteziști din America, „Cele mai mici greşeli pot fi fatale pentru pacient” # AntenaStars
Medicul anestezist Ovidiu Brescan, considerat unul dintre cei mai faimoși specialiști în anestezie din Statele Unite, a vorbit în cadrul emisiunii „Visul românesc-Succes american” cu Mădălina Bălan despre parcursul său profesional, experiența acumulată de-a lungul anilor și cazurile medicale care i-au pus la încercare nu doar competența, ci și limitele umane.
Din Făgăraș, la excelență în America: povestea lui Ovidiu Brescan, un medic român care a cucerit visul american # AntenaStars
Emisiunea „Visul românesc- Succes american”, prezentată de Mădălina Bălan și difuzată sâmbătă, de la ora 16.00, aduce în prim-plan o nouă poveste de excepție despre curaj, muncă și reușită peste hotare. De această dată, telespectatorii fac cunoștință cu Ovidiu Brescan, un român care a transformat visul american într-o carieră medicală de top.
Ne infiltrăm în culisele emisiunilor Stars! Exclusivităţi, sâmbătă şi duminică, de la 17.00 # AntenaStars
Weekendul acesta, „Infiltrați în culise” revine cu o ediție plină de povești exclusive, confesiuni sincere și momente care îi aduc pe telespectatori mai aproape de viața reală a vedetelor, sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, pe Antena Stars.
Dușmanii ascunși ai relațiilor de cuplu. Provocările și lecțiile anului 2026, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # AntenaStars
În ediția de sâmbătă a emisiunii „Lumea nevăzută”, Dana Bălăceanu stă de vorbă cu psihologul şi psihoterapeutul Mircea Radu despre ceea ce nu se vede, dar influențează profund relațiile de cuplu.
Sâmbătă seara, distracția se mută în familie, la „Petrecem în familie”, cu Mirela Vaida # AntenaStars
Sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii sunt invitați la o nouă ediție plină de voie bună a emisiunii „Petrecem în familie”, show-ul prezentat de Mirela Vaida, unde muzica, umorul și energia pozitivă se îmbină într-o atmosferă de sărbătoare autentică.
Impresii din Cipru si Ibiza cu Andreea Frățilă, Andrei Niculae și Claudia, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # AntenaStars
Ediția de sâmbătă a emisiunii “Vacanță de vedetă”, prezentată de Laura Cosoi, vine cu invitați speciali și destinații care te vor face să-ți faci bagajele pe loc. Protagoniștii acestei ediții sunt prezentatoarea Andreea Frățilă și unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Power Couple, Andrei Niculae și iubita lui, Claudia.
Duminică, de la ora 13:00, „Spynews TV” își deschide din nou ușile către o lume în care poveștile mondene prind viață.
Ruxandra Luca, replică elegantă după jigniri: „Toate filtrele din lume nu mă pot salva la TV” # AntenaStars
După o serie de comentarii malițioase legate de felul în care arată, Ruxandra Luca a ales să răspundă public – dar fără atacuri, doar cu bun simț. Prezentatoarea de la Neatza a demontat acuzațiile că își „maschează defectele” cu filtre și a vorbit deschis despre felul în care se simte în pielea ei. Reacția ei a stârnit numeroase aprecieri.
Nick Rădoi, confesiune tulburătoare: „Am trăit un an și jumătate cu pește, pui și salate” # AntenaStars
Nick Rădoi a vorbit deschis despre perioada în care s-a confruntat cu cancerul și despre tratamentele pe care spune că le-a urmat pentru a depăși boala. Milionarul stabilit în SUA descrie un protocol complex, cu dietă strictă, suplimente, terapii alternative și vizite regulate în clinici din Mexic. Mărturia sa a stârnit multe reacții, fiind una dintre cele mai sincere confesiuni ale sale de până acum.
Dana Roba a pus capăt, pentru a doua oară, relației cu fostul iubit, iar de această dată spune că despărțirea este definitivă. Vedeta a cerut intervenția jandarmilor pentru a-l scoate pe bărbat din casă, după o ceartă aprinsă pornită de la bani. Make-up artista afirmă că nu mai acceptă compromisuri și își reconfigurează complet preferințele în materie de bărbați.
Dana Roba, din nou singură după ruptura de iubitul american: „Nu mai am 20 de ani să aștept pe cineva” # AntenaStars
Dana Roba a trecut din nou printr-o despărțire. Make-up artistul a confirmat că relația cu iubitul american s-a încheiat, după o perioadă presărată cu împăcări, neînțelegeri și diferențe culturale greu de depășit. Vedeta spune că nu mai are energia să investească într-o poveste care nu o mai reprezintă.
Dana Sota a trecut printr-o intervenție chirurgicală importantă, însă a ales să împărtășească totul cu urmăritorii ei, direct de pe patul de spital. Cu zâmbetul pe buze, dar cu emoții recunoscute sincer, vedeta a povestit ce a simțit înainte de operația programată.
Influențeriță din România, desfigurată după o clipă de neatenție. Ce s-a întâmplat cu adevărat # AntenaStars
Imagini care au circulat cu viteză pe rețelele de socializare au arătat-o pe influencerița Iulia Cristina cu fața tumefiată, plină de vânătăi și zgârieturi. Internauții au intrat imediat în panică, temându-se de ce e mai rău. Realitatea, însă, este complet diferită de scenariile dramatice pe care le-au imaginat urmăritorii ei.
De ce l-a iertat Cristina Cioran Pe Alex Dobrescu: „Când am aflat că sunt însărcinată… am uitat tot” # AntenaStars
Cristina Cioran a vorbit deschis, poate mai sincer ca oricând, despre tatăl copiilor ei, Alex Dobrescu, aflat în prezent în închisoare. Deși între ei au existat scandaluri, despărțiri și chiar intervenții ale poliției, vedeta mărturisește că a reușit să-l ierte complet – iar momentul care i-a schimbat perspectiva a venit exact când se aștepta mai puțin.
Melek, văduva lui Dani Vicol, a ajuns din nou în centrul atenției după ce fotografii vechi cu ea au început să circule masiv pe internet. În plin scandal generat de interviul controversat al lui Mario Iorgulescu, tânăra a decis să șteargă imaginile, însă reacțiile nu s-au oprit. Pe TikTok, Melek susține că ar fi fost chiar amenințată de fiul lui Gino Iorgulescu.
Apariția neașteptată a lui Cătălin Crișan la 57 de ani stârnește valuri de reacții: "Pare alt om" # AntenaStars
Cătălin Crișan a revenit în atenția publicului cu două filmări care au declanșat un val neașteptat de reacții. Artistul, aflat la 57 de ani, apare mult mai slab decât în trecut, iar mulți dintre urmăritori au declarat că l-au recunoscut cu dificultate. Totuși, cântărețul continuă să afișeze un zâmbet cald și o atitudine optimistă.
„Să fie un admirator?” – Mira revine din vacanță cu un zâmbet uriaș și un buchet misterios # AntenaStars
După o vacanță prelungită și plină de voie bună, Mira a revenit în țară cu un vibe excelent și… cu un buchet impresionant de trandafiri în brațe. Artista s-a afișat pe rețelele sociale cu un zâmbet de milioane, iar fanii s-au întrebat imediat dacă în ecuație apare cumva un admirator secret.
Vanessa, antrenament după antrenament: cum își menține silueta iubita lui Bogdan de la Ploiești # AntenaStars
După două săptămâni petrecute în Mexic, Vanessa și Bogdan de la Ploiești s-au întors în România, însă relaxarea s-a încheiat rapid. Iubita manelistului a reintrat în ritm, iar primul popas a fost sala de fitness. În paralel, cei doi continuă să-și lase declarații tandre în mediul online, semn că relația lor este mai puternică ca oricând.
Cât costă o noapte la hotel în China? Influencerița dezvăluie experiențe bune și… foarte proaste # AntenaStars
Lorena Popa a revenit în China, iar de această dată urmăritorii au bombardat-o cu întrebări despre costurile reale ale cazării. Influencerița a povestit atât partea bună, cât și aventura mai puțin plăcută trăită la prima vizită, când a fost nevoită să fugă de la hotelul care nu semăna deloc cu imaginile de pe internet. Acum, însă, experiența este complet diferită.
„Iubirea mea se vede în zâmbet” – Lidia Buble, confesiuni despre relația cu Horațiu Nicolau # AntenaStars
Lidia Buble a deschis pentru prima dată, după mult timp, ușa către viața ei sentimentală. Artista a vorbit despre relația cu Horațiu Nicolau, partenerul cu 30 de ani mai în vârstă, și despre modul în care această iubire o liniștește și o inspiră. În același timp, cântăreața a clarificat și curiozitățile legate de planurile de a deveni mamă.
Cristina Ștefania, primele detalii despre problemele de sănătate: „Mă ustură, mă arde, dar trece” # AntenaStars
Cristina Ștefania trece printr-o perioadă sensibilă, după ce s-a confruntat cu o iritație puternică la ochi. Artista le-a explicat fanilor ce i s-a întâmplat, ce tratament urmează și cum evoluează starea ei. Printre update-uri de sănătate, cântăreața a vorbit și despre celebrul subiect al nunții cu Speak — un plan dorit de toată lumea, dar deocamdată rămas în aer.
Cristina Ciobănașu a decis să pună capăt speculațiilor și să răspundă sincer la întrebările insistente despre nuntă și un posibil copil. Actrița a vorbit deschis despre limita pe care publicul nu ar trebui să o depășească, explicând de ce anumite curiozități pot răni. În schimb, a dezvăluit când vor afla fanii vestea cea mare.
„Da!” în mijlocul furtunii: Radu Drăgușin s-a căsătorit exact când viitorul lui profesional atârnă de un fir # AntenaStars
Radu Drăgușin și Ioana Stan au spus „da” într-un cadru atent ascuns de ochii lumii, chiar în timp ce cariera fundașului se află într-un moment decisiv. Jucătorul lui Tottenham a petrecut alături de colegi din națională, într-o seară în care planurile de transfer au rămas în umbră, iar centrul terenului a fost ocupat de dragoste. Imaginile de la nunta discretă au devenit rapid virale.
Diana Senteș, mesaj tăios după despărțire: „Îmi jurau iubire, iar azi nu mai sunt aici” # AntenaStars
După despărțirea de tatăl fiicei ei, Diana Senteș a început să posteze mesaje care par să arunce lumină asupra dezamăgirilor trăite în ultimele luni. Antrenoarea de fitness a vedetelor, care și-a petrecut începutul de an în Bali, nu a vorbit direct despre fostul partener, dar cuvintele ei au stârnit imediat reacții. Printre recunoștință și iritare, șatena își conturează un nou capitol, plin de călătorii și planuri personale.
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu aniversarea de 19 ani în New York: „Ne-am simțit ca la Predeal” # AntenaStars
Irina Columbeanu și-a sărbătorit recent cei 19 ani într-un mod simplu, intim și plin de emoție, alături de mama ei, Monica Gabor. Cele două au petrecut întreaga zi împreună în New York, orașul în care locuiesc, marcând aniversarea cu activități care le apropie și mai mult. Ninsoarea, plimbările lungi și gesturile simbolice au transformat aniversarea într-un moment cu adevărat special.
Povestea neașteptată prin care Mihai Mitoșeru și-a întâlnit actuala iubită: „Era mireasă, eu tocmai divorțasem” # AntenaStars
Relația lui Mihai Mitoșeru cu Alexandra are una dintre cele mai atipice povești din showbiz. Cei doi formează un cuplu de un an și sunt logodiți din vară, însă prima lor întâlnire a avut loc cu șase-șapte ani în urmă, într-o zi încărcată de simbolism: el prezenta nunta ei cu fostul soț, iar el tocmai divorțase. Cum s-au regăsit și cum a început, de fapt, povestea lor de iubire.
