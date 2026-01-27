Mai puțină birocrație pentru firmele din Timișoara. Un document mai puțin de depus
Timis Online, 27 ianuarie 2026 16:40
Primăria Timișoara anunță digitalizarea procedurii de autorizare pentru agenții economici. Documentațiile sunt gestionate online, iar comercianții nu mai trebuie să depună planurile la scară, acestea fiind extrase direct din baza de date a municipalității.
Solidaritate dincolo de rivalitatea din teren: Druckeria se mobilizează după tragedia suporterilor PAOK Salonic # Timis Online
O tragedie de proporții a lovit comunitatea fotbalistică europeană, după ce mai mulți suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un grav accident rutier, produs în timp ce se deplasau spre Lyon, pentru a-și susține echipa favorită. Alte persoane au fost rănite, iar o parte dintre acestea ar urma să fie internate în unități medicale din Timișoara.
Primăria Timișoara anunță digitalizarea procedurii de autorizare pentru agenții economici. Documentațiile sunt gestionate online, iar comercianții nu mai trebuie să depună planurile la scară, acestea fiind extrase direct din baza de date a municipalității.
VIDEO. Victimele accidentului de lângă Lugojel erau suporteri PAOK Salonic, cetățeni greci, aflați în drum spre Franța # Timis Online
Noi informații apar în cazul accidentului rutier grav produs marți în apropierea localității timișene Lugojel. Toate victimele aflate în microbuz erau cetățeni greci și suporteri ai echipei PAOK Salonic, formație antrenată de românul Răzvan Lucescu.
Un protest pașnic are loc marți după-amiază în centrul Timișoarei, sub sloganul „Dreptate pentru Mario”. Aproximativ 100 de persoane, majoritatea elevi, scandează „Vrem dreptate”, „Mario vrea dreptate” și „Criminalul la pușcărie”, cerând modificări legislative și măsuri concrete într-un caz care a stârni indignare publică.
Centrul Medical Neoclinic: depistare timpurie și tratament precis pentru afecțiunile ORL (hemoragie nazală, afecțiuni ale urechii medii, afecțiuni hipofaringiene și laringiene) # Timis Online
De la utilizarea endoscopiei nazale pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor ORL, la evaluarea și gestionarea simptomelor urechii medii prin timpanometrie, suntem aici pentru a vă oferi asistență completă și personalizată.
O intervenție pirotehnică are loc marți după-amiază, în centrul Timișoarei, în urma descoperirii unor elemente de muniție în zona Castelului Huniade.
Datele Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș arată o creștere a infecțiilor respiratorii în județ în ultimele săptămâni. În perioada 19-25 ianuarie, au fost înregistrați 1.971 de pacienți cu infecții ale căilor respiratorii superioare, dintre care 36 au necesitat spitalizare. A fost confirmat și primul deces din acest sezon.
Parcări cu plată în tot centrul Lugojului. Primăria pune la bătaie peste 3,5 milioane de lei pentru un sistem „inteligent” # Timis Online
Primăria Lugoj a lansat licitația pentru implementarea unui sistem inteligent de „smart parking”, care va transforma toate parcările din zona centrală în parcări cu plată. Proiectul vizează peste 1.600 de locuri și include o aplicație mobilă, camere video și control automat al plăților.
Hotel Parc oferă condiţii ideale de cazare, masă şi recuperare, la preţuri accesibile, pentru cantonamentele din 2026 și nu numai.
Reducere de 50% la impozitul pe clădiri pentru locuințele cu panouri fotovoltaice, în Moșnița Nouă # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă anunță acordarea unei reduceri de 50% la impozitul pe clădirile de locuit noi sau reabilitate, pentru proprietarii care au instalat sisteme fotovoltaice pe cheltuială proprie. Măsura se aplică în anul fiscal în curs.
Cel puțin șase oameni au murit și mai mulți au fost răniți în urma unui accident, în apropiere de Lugojel # Timis Online
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc marți, la prânz, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de ISU Timiș, în coliziune au fost implicate patru vehicule. Cel puțin șase oameni au murit.
Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj și astăzi aniversează 90 de ani.
Proiect de reabilitare de aproape 10 milioane de euro la „Moisil”. A fost finalizată documentația # Timis Online
Primăria Timișoara a finalizat documentația tehnică pentru modernizarea școlii gimnaziale, sălii de sport și bibliotecii de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”. Proiectul, care prevede lucrări ample de reabilitare și eficientizare energetică, cu o valoare totală de peste 47 de milioane de lei, va ajunge în curând pe masa consilierilor locali.
Un nou aviz negativ de la DJC Timiș pentru Pasarela Îndrăgostiților. Primăria îl va contesta la nivel central # Timis Online
Primăria Timișoara acuză Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Timiș că blochează nejustificat reabilitarea Pasarelei Îndrăgostiților, după un nou aviz negativ. Municipalitatea susține că structura este în risc de prăbușire și anunță că va contesta decizia la nivel central.
Marți, 27 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Rezoluția 60/7 a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2005 a desemnat ziua de 27 ianuarie Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului și a înființat Programul de informare a Națiunilor Unite despre Holocaust.
Virusul Sincitial Respirator, un risc major pentru sugari, vârstnici și pacienții cu boli cronice, avertizează medicii # Timis Online
Virusul Sincitial Respirator (VSR) este una dintre cele mai frecvente cauze ale infecțiilor respiratorii severe, afectând în special sugarii, persoanele vârstnice și pacienții cu afecțiuni cronice. Deși este adesea asociat cu îmbolnăvirile din copilărie, specialiștii atrag atenția că virusul poate avea consecințe grave și în rândul adulților vulnerabili.
Premieră medicală în vestul României. Testul cu metacolină disponibil la Spitalul Victor Babeș # Timis Online
Spitalul Victor Babeș din Timișoara este, în prezent, singura unitate sanitară din vestul României care a implementat testul de provocare cu metacolină, o investigație utilizată pentru evaluarea hiperreactivității căilor respiratorii, în special în cazurile cu suspiciune de astm bronșic.
Protest al transportatorilor din Serbia. Sunt afectate mai multe puncte de trecere a frontierei # Timis Online
Traficul rutier la frontiera cu Serbia este perturbat din cauza protestelor transportatorilor de marfă. Sunt afectate punctele de trecere Jimbolia, Moravița, Porțile de Fier I și Naidăș, însă autoturismele pot tranzita normal, pe benzi separate de cele pentru TIR-uri.
„În Context” cu Anca Pavel Bucșa. Un podcast despre decizii, societate și lumea în care trăim # Timis Online
Discuții despre oameni, decizii și lumea în care trăim. Asta își propune să aducă în prim-plan podcastul „În context”, găzduit de Anca Pavel Bucșa, director de produs Timiș Online și Ziarul Agenda & PubliTim.
Un român de 37 de an a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria şi a rănit o poliţistă. Acesta nu a reușit să pornească garnitura.
Oncologia nu mai este ce era acum zece ani. Medicina personalizată, imunoterapia și testele genetice sunt folosite la ordinea zilei, iar următorul pas ar putea fi depistarea mai multor tipuri de cancer printr-o simplă analiză de sânge. Dr. Petra Curescu vorbește în a doua parte a interviului acordat Tion despre vaccinuri, cancere „tăcute”, rolul stresului și despre cum arată viitorul tratamentului oncologic.
Marți, 27 ianuarie, puteți participa la ateliere diverse, să mergeți la un spectacol de balet sau de teatru, să vă jucați table sau să vizionați un film la cinema.
Cum se apără rectorul și deputatul liberal Pirtea după ce s-a aflat că vila care i-a fost spartă nu apare în declarația de avere # Timis Online
Sâmbătă seara, deputatul PNL, rector al Universității de Vest din Timișoara și consilier al premierului Ilie Bolojan, a sunat la Poliție spunând că locuința i-a fost călcată de hoți. S-a aflat apoi că vila din Dumbrăvița în care a avut loc incidentul nu figurează în declarația sa de avere.
UE a aprobat interdicția importurilor de gaze rusești, cu excepții pentru dificultăți de stocare. Ungaria și Slovacia s-au opus, iar nerespectarea legii atrage amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri globală. Importurile din Rusia au scăzut la 13% în 2025.
„La vita è bella”, proiectat la Cinema Timiș de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului # Timis Online
Filmul „La vita è bella”, regizat de Roberto Benigni și câștigător a peste 70 de premii internaționale, va putea fi văzut la Cinema Timiș, marți, 27 ianuarie, de la ora 19, într-o proiecție specială dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
După crima de la Cenei care „ne-a șocat pe toți", Ministerul Justiției analizează scăderea vârstei răspunderii penale # Timis Online
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat înființarea unui grup de lucru care va analiza posibilitatea modificării legislației privind răspunderea penală a minorilor, inclusiv scăderea vârstei minime sau aplicarea criteriului discernământului sub limita actuală. Măsura vine după uciderea unui adolescent de 15 ani în Timiș, caz în care a fost implicat și un minor de 13 ani, care nu răspunde penal potrivit legii. Peste 250.000 de persoane au semnat o petiție pentru modificarea Codului penal.
Un bărbat de 48 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un accident rutier în localitatea Bazoș, a părăsit locul faptei și a fost depistat ulterior fără permis de conducere și beat.
Toyota are un nou dealer în Timișoara. 26-31 ianuarie, deschiderea oficială Toyota Autoglobus # Timis Online
ADVERTORIAL. Cu peste 45 de ani de experiență în domeniul auto, grupul Autoglobus adaugă în portofoliul său unul dintre cele mai respectate branduri auto din lume: Toyota.
Minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario, în evaluare psihologică și medicală sub supravegherea DGASPC Timiș # Timis Online
Părinții băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario colaborează acum cu autoritățile pentru a-i asigura fiului lor sprijinul necesar, potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș.
ADVERTORIAL. Siguranța unei instalații electrice începe cu detaliile care nu se văd după finalizarea lucrării. Cablurile monofilare fac parte din această categorie și influențează direct modul în care funcționează circuitele de iluminat, prizele sau consumatorii mari din locuință. O alegere corectă și un montaj atent reduc riscurile de supraîncălzire, defecțiuni sau intervenții costisitoare.
Visit Timiș, prezent la „Mica Unire în Bucate”, eveniment dedicat diversității culinare românești # Timis Online
Peste 100 de profesioniști din domeniul gastronomiei, bloggeri culinari și jurnaliști din toate regiunile României s-au reunit în weekend la Vinalia – Conacul din Ceptura, în cadrul evenimentului „Mica Unire în Bucate”.
FOTO. Turist la tine acasă. Amprenta comunității sârbești din Timișoara, dezvăluită într-un tur gratuit # Timis Online
Istoria comunității sârbe din Timișoara, veche de mai multe secole, a fost readusă în atenția publicului duminică, în cadrul unui tur ghidat gratuit organizat de Asociația Turism Alternativ. Evenimentul a fost susținut de Simona Mocioalcă, ghid turistic și organizatoarea proiectului Timișoara Free Tours, care le-a vorbit participanților despre prezența sârbă în Banat, personalități marcante și obiceiuri tradiționale păstrate până astăzi.
Dacă îl vedeți, sunați la 112! Un criminal este căutat de poliție după ce nu s-a mai întors din permisie # Timis Online
Inspectoratul de Poliție Județean Arad a lansat un apel urgent către populație pentru identificarea și localizarea unui bărbat considerat periculos. Acesta este condamnat pentru infracțiunea de omor.
Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Timiș au desfășurat, pe parcursul anului 2025, o amplă activitate de control la angajatorii din județ. În total, au fost efectuate peste 4000 de controale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
Peste 80 de milioane de mașini din întreaga lume, echipate cu anvelope produse la Timișoara. Continental a lansat raportul de impact al fabricii # Timis Online
Continental România a lansat primul raport de impact al fabricii din nord-estul Timișoarei, subliniind rolul său dincolo de cele 330 de milioane de anvelope produse. Documentul evidențiază investițiile, sustenabilitatea, implicarea în comunitate, parteneriatele educaționale și contribuția economică majoră la nivel local și național.
Games of Science 2026 revine la Timișoara. Tinerii cercetători sunt invitați să își prezinte proiectele # Timis Online
Dezinformarea circulă rapid, iar cercetarea românească rămâne adesea „invizibilă” în afara mediului academic. Pentru a schimba acest lucru, Games of Science 2026 deschide înscrierile pentru tinerii cercetători care doresc să își facă munca înțeleasă de public. Evenimentul are loc pe 5 și 6 martie, la Timișoara.
Întreruperile de curent din Timișoara și județ, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026 # Timis Online
Sunt programate întreruperi ale energiei electrice atât în Timișoara, cât și în localitățile din Timiș, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026.
Peste 60 de specialiști din întreaga Europă vor ajunge la Timișoara, anul viitor, pentru a discuta strategii de atragere a conferințelor și evenimentelor internaționale, după ce orașul a fost selectat să găzduiască City Destination Alliance CVB Expert Meeting. Aceasta este una dintre cele mai importante întâlniri profesionale din domeniul turismului de afaceri.
Autostrada A1 Timișoara – Deva, încă plină de gropi după îngheț. DRDP intervine zilnic # Timis Online
Șoferii care circulă pe autostrada A1 între Timiș și Hunedoara reclamă, de două săptămâni, gropi periculoase apărute în special pe banda 1, pe sensul Timișoara–Deva. DRDP Timișoara spune că intervine zilnic cu reparații provizorii, specifice sezonului rece.
Un șofer a ajuns la spital după ce mașina sa a fost lovită de un alt autoturism în Chevereșu Mare, luni dimineață.
Actualul mandat parlamentar a început în decembrie 2024. Timișul are patru senatori și 10 deputați. Tion vă prezintă ce au făcut aceștia în anul de mandat împlinit de curând. Începem cu senatorul USR Sorin Șipoș.
Ancheta în cazul uciderii lui Mario scoate la iveală un posibil trecut violent al celor doi minori reținuți: aceștia sunt acuzați că ar fi agresat un tânăr de 18 ani cu câteva săptămâni înainte de tragedie.
Tragedia s-a produs luni, 26 ianuarie, în zona Nufărul din Oradea, unde un adolescent a murit după ce a căzut de la înălțime.
Luca Dragu, artist: „Muzica este și terapie, și felul meu de a-mi pune sufletul pe tavă” # Timis Online
De aproape 15 ani, muzica face parte din viața lui Luca Dragu, un artist crescut pe scenele Timișoarei, format între prietenii de trupă, experiențele culturale din Viena și dorul de casă.
Luni, 26 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Horoscopul în această săptămână:
Luni puteți merge la expoziții și la proiecții.
Unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului aduce public din toată țara la Oradea. Nikos Vertis, live. # Timis Online
ADVERTORIAL. Pe 26 martie, Nikos Vertis, unul dintre cei mai apreciați artiști ai muzicii grecești contemporane, va susține primul său concert la Oradea, într-un spectacol de mare anvergură găzduit de Arena Oradea si organizat de un nou brand de evenimente numit UnderWave.
Benedict Klöckner va cânta la Timișoara unul dintre cele mai frumoase comcerte pentru violoncel compuse vreodată # Timis Online
Unul dintre cei mai străluciți violonceliști ai generației sale va fi solistul următorului concert simfonic al Filarmonicii Banatul, la Timișoara. Benedict Klöckner va interpreta frumosul Concert pentru violoncel și orchestră în re minor, al lui Édouard Lalo.
