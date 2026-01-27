Descoperă o selecție bogată de legume românești de sezon în magazinele Auchan
Profit.ro, 27 ianuarie 2026 16:50
Descoperă o selecție bogată de legume românești de sezon în magazinele Auchan
Acum 10 minute
17:20
ULTIMA ORĂ DECIZIE Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu # Profit.ro
Acționarii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, au aprobat asocierea companiei românești de stat cu gigantul energetic francez Électricité de France (EDF), controlat tot de stat, pentru implementarea proiectului centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu.
Acum 30 minute
17:00
China - Cel mai puternic general al armatei este suspectat de subminare a puterii și de colaborare cu SUA # Profit.ro
Zhang Youxia, generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez și totodată "numărul doi" în lanțul de comandă, arestat la sfârșitul săptămânii trecute, este acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA.
17:00
FOTO Iulius începe lucrările la cel de-al treilea proiect Family Market, în Iași. Investiție de 28 milioane euro # Profit.ro
Compania IULIUS anunță că începe lucrările la cel de-al treilea proiect de retail de proximitate Family Market, în comuna Tomești, județul Iași.
Acum o oră
16:50
Imagini cu gravul accident din România, cu suporterii lui Răzvan Lucescu. Un microbuz s-a lovit cu un TIR - FOTO&VIDEO # Profit.ro
Șapte persoane au murit și trei au ajuns la spital, marți, după un accident produs în județul Timiș.
16:40
ULTIMA ORĂ O nouă mare companie din România își cere intrarea în concordat preventiv. Producătorul Cocorico apelează la această soluție de evitare a insolvenței # Profit.ro
Grupul AAylex ONE, unul dintre principalii jucători din industria de produse alimentare din România, deținătorul brandului Cocorico, își cere intrarea în concordat preventiv, procedura care evită intrarea direct în insolvență.
Acum 2 ore
16:10
FOTO Hotel emblemă al Bucureștiului, grav afectat de cutremurul din 1977, a fost scos la vânzare # Profit.ro
Fostul Hotel Dunărea din capitală, de pe Calea Griviței, construit între anii 1935-1940 și grav afectat de cutremurul din 1977, a fost scos la vânzare.
16:00
Imagini cu gravul accident de circulație din România. Un microbuz s-a lovit cu un TIR - FOTO&VIDEO # Profit.ro
Șapte persoane au murit și trei au ajuns la spital, marți, după un accident produs în județul Timiș.
16:00
Zahăr mai scump - UE propune suspendarea unei scheme de import de zahăr fără taxe vamale # Profit.ro
Schema care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul comunitar ar putea fi suspendată.
15:40
775 de angajați din centrele de distribuție Nike vor fi disponibilizați.
15:30
Maia Sandu a solicitat accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Acum 4 ore
15:20
Un proiect de ordin al președintelui ANAF prevede aprobarea unui nou model și a unui nou conținut pentru formularul (300) – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.
15:20
Comisia Europeană a inițiat două seturi de proceduri de specificare pentru a sprijini Google să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (DMA).
15:10
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air vrea să opereze zboruri transatlantice, pentru a transporta fanii fotbalului la Cupa Mondială FIFA.
14:40
TikTok, Instagram, Facebook și YouTube sunt aduse în fața justiției sub acuzația că sunt concepute să dea dependență # Profit.ro
Deși este unul civil, procesul ar putea fi ulterior folosit ca referință în alte litigii împotriva marilor platforme sociale.
14:30
EXCLUSIV Bancă scoasă la vânzare în România. Raiffeisen, ING și Intesa au făcut oferte pentru a prelua Garanti Bank Romania # Profit.ro
Trei bănci vor să cumpere Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA. Până acum au intrat în bid ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo, potrivit surselor Profit.ro.
14:30
Grav accident de circulație în județul Timiș - Șase persoane au murit după ce un microbuz a încercat să facă o depășire # Profit.ro
Șase persoane au murit într-un accident în județul Timiș, alte trei fiind transportate la spital.
14:30
Tranzacția prin care Allianz-Țiriac preia integral Campion Broker, pe masa Concurenței CONFIRMARE # Profit.ro
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Allianz-Țiriac Asigurări S.A. intenționează să preia Campion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.
14:20
Creditarea a scăzut în termeni reali. Încetinire puternică a ratei nominale pe final de an. Firmele au trecut pe valută GRAFICE # Profit.ro
Creditul privat acordat de bănci a pierdut din viteză în 2025, mai ales în a doua parte a anului, și a scăzut în termeni reali, pe fondul inflației ridicate. Firmele s-au orientat tot mai mult către împrumuturile mai ieftine în valută. Și dinamica masei monetare a încetinit față de 2024.
14:10
Volkswagen ia în calcul să renunțe la planurile de a construi o uzină Audi în SUA din cauza tarifelor impuse de Trump # Profit.ro
Volkswagen nu va putea construi fabrica Audi în Statele Unite dacă nu sunt reduse taxele vamale.
14:10
CFR Călători anunță introducerea unei noi funcționalități în aplicația CFR Călători.
13:50
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0959 lei, de la 5,0960 lei, curs înregistrat luni.
13:40
Spionarea utilizatorilor - Google plătește zeci de milioane dolari pentru a scăpa de acuzații # Profit.ro
Gigantul american Google a fost de acord să plătească 68 de milioane de dolari pentru a evita un proces în care era acuzat că a încălcat intimitatea utilizatorilor.
13:30
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor explică deficitul bugetar de 7,65% - cifra exactă anunțată de Profit.ro - semnificativ sub ținta de 8,4% # Profit.ro
Guvernul a închis anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, 146 miliarde lei, în scădere cu 1 punct procentual față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Nivelul de 7,65% al deficitului este sub ținta de 8,4% dijn PIB asumată la rectificarea din toamnă de către guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Potrivit Finanțelor, deficitul mai mic este determinat de mutarea de proiecte de pe componenta de împrumut a PNRR pe cea de grant, dar și de veniturile mai mari din taxe și impozite.
Acum 6 ore
13:20
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice, până în 23 februarie, în toată țara.
13:10
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, susține că intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, în principal din cauza politicilor fiscale din ultimii ani.
13:00
Hackerii chinezi ar fi “spart” telefoanele unor membri de rang înalt ai guvernului britanic - The Telegraph # Profit.ro
The Telegraph a aflat că hackerii chinezi ascultă de ani de zile telefoanele guvernului britanic.
13:00
ULTIMA ORĂ România, cea mai mare scădere din Europa la mașini electrice, pe o piață europeană în creștere puternică # Profit.ro
Înmatriculările de autoturisme noi la nivelul întregii Uniuni Europene UE au crescut anul trecut modest, cu numai 1,8% față de anul precedent, dar acest lucru poate fi privit ca o performanță, în condițiile dificile de piață din ultimii ani. Vestea cea mai bună este cea care privește segmentul de vehicule complet electrice (BEV), care au reușit să crească cu 30% procente, relevă datele analizate de Profit.ro.
12:50
Prima TV lansează, în curând, România, cine ești?, o emisiune de dezbatere și jurnalism, prezentată de Mădălina Dobrovolschi, care propune o schimbare de paradigmă în felul în care sunt discutate marile teme ale societății românești.
12:40
FOTO Bolojan și Nazare au discutat cu reprezentanții agenției Fitch, care va actualiza în curând ratingul României # Profit.ro
Premierul Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-au întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. Agenția Fitch are prevăzută pentru 13 februarie o nouă evaluare de rating pentru România, conform datelor oficiale.
12:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează două noi curse din România.
12:10
În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut primele poziții în topul orașelor unde se trăiește cel mai bine, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale
11:50
Premieră în UE: Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani și telefoanele mobile în licee - lege adoptată de Adunarea Națională # Profit.ro
Adunarea Națională franceză a adoptat, în primă lectură, un text care interzice folosirea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, după ani de controverse pe tema efectelor negative ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale și fizice a minorilor și a tehnicilor de reglementare, relatează Le Figaro.
11:30
Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar spune că își dorește stabilitate politică și că ”nu este o ipoteză de lucru” # Profit.ro
Premierul Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar spune că își dorește stabilitate politică și că ”nu este o ipoteză de lucru”.
11:30
Investiție de amploare în România - MetaWealth, cu Michael Topolinski cofondator, intră pe piața energiei și lansează în România o investiție de 110 milioane de euro în sisteme de baterii pentru stocare a energiei la scară industrială # Profit.ro
MetaWealth, platformă europeană de investiții în active imobiliare, intră pe piața sistemelor avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) cu mai multe proiecte de stocare energie la scară largă în România, pe măsură ce creșterea producției de energie regenerabilă sporește cererea pentru infrastructuri energetice flexibile.
11:30
O companie românească lansează un sistem integrat de interceptare a dronelor bazat pe inteligență artificială, testat în condiții reale # Profit.ro
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, anunță lansarea SkyLock, un sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile, dezvoltat pe platforma Nemesis AI.
11:30
Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru a extinde producția în Parcul Industrial Edineț, situat în regiunea de nord-vest a Republicii Moldova.
11:30
Rafinărie de aur în România. Rafinor a produs 5.000 de lingouri din aur și a depășit pragul de 40 de milioane de euro cifră de afaceri # Profit.ro
Compania Rafinor, jucător în prelucrarea metalelor prețioase, a încheiat 2025 cu rezultate financiare și operaționale solide, ceea ce confirmă rolul strategic al producției locale de aur în dezvoltarea pieței românești de investiții și în consolidarea unui sector industrial cu tradiție îndelungată pe plan național.
11:30
Skinmed Clinic închide anul 2025 cu o cifră de afaceri de 2,2 milioane de euro, în creștere cu 20% și a realizat tratamente pentru peste 15.000 de pacienți.
11:30
Bolojan îi amenință pe șefii companiilor de stat care au contracte ”blindate”: În noile bugete vom pune presiune, să alerge puțin. Dacă nu respectă noii indicatori, pot fi schimbați # Profit.ro
Bugetele companiilor de stat vor fi aprobate de Guvern în primul trimestru, iar în acestea vor exista indicatorii de îmbunătățire a activității companiilor, pentru care managerii care nu-și fac datoria pot fi schimbați, a anunțat premierul Bolojan.
Acum 8 ore
11:20
Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, continuă să se extindă pe piața din România.
11:20
FOTO Gigantul GARBE demarează în România primul proiect logistic, alături de Fortress CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul antreprenorial GARBE, unul dintre cei mai mari investitori în spații logistice și industriale din Germania și Europa, a încheiat un parteneriat cu Fortress Real Estate Investments, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Africa de Sud, cu operațiuni în Europa Centrală și de Est.
11:20
investiție totală estimată se ridică la 25 de milioane de euro.
11:20
Diverzum, platformă digitală de reduceri și loialitate dedicată studenților din Europa Centrală și de Est, s-a lansat oficial în România, continuându-și extinderea regională.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Anta Sports Products, producător chinez de articole sportive, a ajuns la un acord pentru a prelua o participație de 29,06% în Puma.
10:50
India și UE au finalizat un acord comercial negociat două decenii: „Oamenii din întreaga lume numesc acest acord mama tuturor acordurilor” # Profit.ro
Premierul indian Narendra ModiI a anunțat că India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA, relatează Reuters.
10:50
Trump pedepsește Coreea de Sud pentru că „nu respectă” acordul comercial. Tarifele vamale urcă de la 15% la 25% # Profit.ro
Donald Trump a anunțat că majorează tarifele vamale pentru produsele din Coreea de Sud de la 15% la 25%.
10:50
INTERVIU Cloud9 Evolution, expresia unui stil de viață premium construit pe principiile orașului de 15 minute # Profit.ro
În nordul Bucureștiului, între clădiri contemporane și artere vibrante, în continuă dezvoltare, proiectele Cloud9 conturează o nouă viziune asupra locuirii urbane moderne, devenind un ecosistem coerent, în care fiecare detaliu, fiecare formă și fiecare culoare este gândită pentru a transforma experiența cotidiană într-un moment de confort și inspirație.
10:40
Parola este prima barieră, dar pe X nu este suficientă dacă ai cont vizibil, dacă postezi des sau dacă ai un istoric de parole refolosite
