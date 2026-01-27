Lipiți de telefon la școală: Un sondaj realizat de Consiliul Municipal al Elevilor București arată că 21% dintre elevi nu și-au lăsat niciodată telefoanele în spațiul special amenajat
Un sondaj realizat de Consiliul Municipal al Elevilor București arată că doar o tremie dintre respondenți au folosit „întotdeauna” spațiile special amenajate pentru a-și depozita telefoanele mobile în timpul orelor, aproape un sfert dintre aceștia spun că nu au folosit „niciodată” acel spațiu, iar aproape 1 din 5 l-a folosit „rareori”, potrivit edupedu. La sondajul […]
Ce urmează în Minneapolis după ce Greg Bovino a fost scos de Trump din oraș: ”Împușcăturile sunt investigate de FBI” # Aktual24
După moartea lui Alex Pretti, un asistent medical împușcat de agenți federali, tensiunile din Minneapolis au escaladat rapid, atrăgând atenția asupra metodei controversate prin care autoritățile federale au intervenit în oraș. În centrul acestei controverse se află Greg Bovino, comandant al Pazei de Frontieră, retras acum de președintele Donald Trump din Minneapolis. Surse din presa […]
O alunecare de teren produsă acum două săptămâni în Câmpina s-a agravat. Autoritățile au închis circulația în zona afectată # Aktual24
O alunecare de teren urmată de prăbușirea terasamentului care s-a produs pe un bulevard din municipiul Câmpina în urmă cu circa două săptămâni s-a agravat. Autoritățile au închis circulația rutieră în zona afectată. Alunecarea este pe aproximativ 150-200 de metri. „Având în vedere alunecarea de teren produsă în ultimele zile pe Bulevardul Carol I (DJ […]
Apa, scutul invizibil care protejează împotriva infecțiilor respiratorii, în special la copii # Aktual24
În fiecare zi, corpul nostru depinde de apă pentru a funcționa corect, dar importanța acesteia devine cu adevărat crucială atunci când ne confruntăm cu o infecție respiratorie. Fie că vorbim despre o simplă răceală sau despre afecțiuni mai severe precum gripa sau bronșita, hidratarea nu este doar o recomandare, ci un adevărat medicament natural. Apa […]
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea unui guvern fără PSD și a admis că aceasta există. Întrebat la RFI despre această eventualitate, șeful Executivului a afirmat: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică”. Ulterior, Bolojan a precizat că nu a dorit […]
Pentru prima dată, în UE s-au vândut mai multe mașini electrice decât vehicule pe benzină și motorină # Aktual24
Vânzările de vehicule electrice în UE au depășit pentru prima dată vânzările de mașini pe benzină în decembrie 2025, conform statisticilor publicate de Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), o organizație umbrelă pentru principalii producători auto din Europa. În decembrie 2024, conform datelor ACEA, vehiculele hibride au reprezentat 33,7% din vânzări, vehiculele pe benzină 29,4%, […]
Verginel Gireadă, condamnat la trei ani cu suspendare pentru luare de mită. Fiica lui a ajuns și ea primar # Aktual24
Fostul primar al comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, care a avut şi un mandat de deputat, a fost condamnat, marţi, printr-o decizie a Tribunalului Botoşani, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată. Instanţa din Botoşani a admis un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Verginel Gireadă şi […]
Presshub: „Legea Mario”, sub semnul întrebării: de ce specialiștii avertizează că scăderea răspunderii penale la 10 ani poate face mai mult rău # Aktual24
În urma crimei din Timiș, mai multe voci din spațiul public, reunite în jurul petiției „Legea Mario” au cerut reducerea vârstei de răspundere penală de la 14 la 10 ani pentru omor premeditat. Luni, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat crearea unui grup de lucru care să dezbată modificările legislative privind răspunderea penală a minorilor. […]
Nou pericol de război: Trump anunță că „armada” a ajuns, dar vrea negocieri. Iranul avertizează că va răspunde militar # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu că situația cu Iranul este „în mișcare”, după ce Washingtonul a trimis în regiune un pachet consistent de forțe navale și aeriene. În același timp, Trump spune în interviul pentru publicația Axios că Teheranul „chiar vrea să facă o înțelegere” și că ar fi încercat în repetate […]
Straniul accident de lângă Lugojel. În microbuz se aflau fani PAOK, mașina a avut un traseu ciudat. Ce spune primarul din Salonic – VIDEO # Aktual24
Mai multe publicații din Grecia anunță că în tragicul accident de lângă Lugojel au murit mai multi suporteri greci ai echipei PAOK. În microbuzul înmatriculat în Grecia se aflau zece suporteri ai echipei PAOK Salonic, relatează Kathimerini. Vehiculul plecase din Grecia și se îndrepta spre Franța, unde pasagerii intenționau să asiste la meciul dintre PAOK […]
„Răbdarea instanței s-a terminat”: șeful interimar al agenției pentru imigrări a lui Trump, chemat personal la tribunal după ignorarea ordinelor privind audierile de cauțiune # Aktual24
Un judecător federal din Minnesota, Patrick J. Schiltz, a luat o măsură rară în raport cu o agenție guvernamentală: i-a ordonat directorului interimar al ICE (Agenția pentru Imigrări și Frontiere) Todd Lyons, să se prezinte personal, vineri, în fața instanței și să explice de ce agenția nu a respectat termenul impus pentru organizarea unei audieri […]
Rusia riscă să provoace o catastrofă nucleară prin repornirea reactorului de la Zaporojie: „Ar putea afecta întregul continent” # Aktual24
Intenția Rusiei de a reporni un reactor la centrala nucleară de la Zaporojie ridică riscuri majore, avertizează experții ucraineni. Pavlo Kovtoniuk, președintele interimar al Energoatom, întreprinderea atomică de stat din Ucraina, a declarat pentru The Times că acțiunile Kremlinului reprezintă „terorism nuclear” și o tentativă de „război împotriva civililor”. Centrala de la Zaporojie, aflată în […]
Germania intensifică lupta împotriva extremiștilor de stânga care au provocat pana de curent din Berlin. Recompensă de un milion de euro pentru informații # Aktual24
Germania se pregătește să intensifice lupta împotriva organizațiilor de extremă stânga după ce unul dintre aceste grupuri și-a asumat responsabilitatea pentru un incendiu la un secțiune majoră a rețelei electrice din Berlin, care a lăsat o parte a orașului fără curent electric timp de 5 zile. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că […]
Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom în favoarea unei „platforme suverane”, cu scopul de a garanta securitatea # Aktual24
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu o platformă națională de videoconferințe, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027. Decizia face parte din strategia statului francez de a elimina utilizarea software-ului străin în administrația publică și de a recâștiga controlul asupra infrastructurii digitale critice, relatează Euronews. Măsura este […]
Premierul canadian Mark Carney și-ar fi retras „abrupt” părerile în fața lui Trump, susține Washingtonul # Aktual24
Prim-ministrul canadian Mark Carney și-ar fi retras „abrupt” unele dintre comentariile făcute în timpul discursului său de la Davos, săptămâna trecută, într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, a declarat secretarul trezoreriei, Scott Bessent, citat de Reuters. „Am fost în Biroul Oval alături de președinte astăzi. A discutat cu prim-ministrul Carney, care a dat […]
Scandal major în Suveranistan: Simion ar fi pretins în SUA că el este Călin Georgescu. ”I-a furat identitatea domnului Georgescu” # Aktual24
Un nou scandal major a izbucnit între taberele suveraniste după ce prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că în cadrul vizitei din SUA nu l-a întrebat nimeni în legătură cu Călin Georgescu. Mai mult, un apropiat al lui Georgescu, Gelu Vișan, a lpsat de înțeles că George Simion a pretins în SUA că el este […]
Trump i-a înfuriat pe canadieni la scurt timp după revenirea sa în Biroul Oval anul trecut, când a impus un tarif vamal abrupt de 25% importurilor canadiene și a exprimat în repetate rânduri dorința de a anexa țara. Stațiunile de schi din Maine până în Montana au fost puternic afectate, deoarece canadienii au evitat să […]
Interzis în România: propagandistă a lui Georgescu, ”agentă a serviciilor Rusiei”. Natalia Morari se plânge la graniță că nu mai are voie să între în România # Aktual24
Natalia Morari, fostă contracandidată a Maiei Sandu la alegerile de anul trecut, a anunțat luni că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani, până la 6 iulie 2030, măsura fiindu-i comunicată la frontieră, unde i s-a indicat că figurează cu „litera H”, cod care semnifică o amenințare la […]
”Umanitatea este pe cale să primească o putere aproape de neimaginat”. Avertismentul gigantului tech Anthropic către lume: inteligența artificială „va testa cine suntem ca specie” # Aktual24
CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, arhitectul celui mai puternic și popular sistem de inteligență artificială pentru afacerile globale, avertizează asupra „pericolului real” iminent ca inteligența artificială să provoace daune civilizației umane în absența unei intervenții inteligente și rapide. Într-un eseu de 38 de pagini adresat Congresului american, Amodei scrie: „Cred că intrăm într-un ritm de trecere, […]
Războiul numerelor: Zelenski fixează la 50.000 pragul lunar pentru pierderi ale armatei Rusiei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit recent obiectivul strategic al Forțelor de Apărare: un nivel al pierderilor armatei ruse suficient de mare încât Moscova să nu-și mai poată reface efectivele. Pragul optim stabilit de liderul de la Kiev: aproximativ 50.000 de soldați ruși pe lună, conform Ukrinform. „Sarcina noastră este să producem un nivel de […]
Afacerile ilegale și munca nedeclarată sunt în plină expansiune în Germania. Conform unui studiu, economia subterană a atins noi recorduri anul trecut. La nivel internațional, însă, Germania se descurcă ceva mai bine. Economia subterană înflorește în Germania în timpul crizei economice: conform unui studiu, a atins cea mai mare dimensiune din ultimii peste zece ani […]
Franța reacționează dur față de șeful NATO, Rutte, în disputa legată de capacitatea de apărare a Europei # Aktual24
Parlamentul European a fost recent gazda unui schimb de replici tensionat între Franța și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe tema rolului Europei în apărarea sa. În timp ce oficialul NATO afirma că continentul nu poate asigura securitatea fără sprijinul Statelor Unite, Franța a reacționat rapid și ferm, subliniind importanța ca europenii să își […]
Franța: Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, votată în Adunarea Națională # Aktual24
Legislatorii din Adunarea Națională a Franței au adoptat luni un proiect de lege care ar interzice copiilor sub 15 ani utilizarea rețelelor de socializare. Aceștia au votat cu 116 voturi împotrivă și 23 de voturi în favoarea proiectului de lege, relatează DW. Legea va ajunge acum la Senat, camera superioară a parlamentului. Președintele Emmanuel Macron […]
Raritate în UE. Spania este pregătită să dea drept de ședere pentru 500.000 de imigranți fără acte # Aktual24
Guvernul de stânga al Spaniei se pregătește să adopte un plan de regularizare a imigranților fără acte, care ar putea aduce beneficii pentru 500.000 de persoane, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al guvernului și ministrul Securității Sociale și Migrației. Măsura, care își propune să stimuleze economia națională, va permite „aproximativ unei jumătăți de milion […]
Administrația Trump investește într-o altă companie minieră de pământuri rare din SUA pentru a slăbi controlul Chinei asupra ofertei # Aktual24
Guvernul SUA preia o participație minoritară la o companie minieră de pământuri rare din Oklahoma, în încercarea de a-și minimiza dependența de importurile unui material utilizat preponderent în smartphone-uri, robotică, vehicule electrice și multe alte produse de înaltă tehnologie. China procesează peste 90% din mineralele critice ale lumii și și-a folosit dominația pe piață pentru […]
Accident cumplit în Timiș, șase morți. Au fost implicate „un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane, 8+1, și un autoturism” # Aktual24
Șase persoane au murit, marți, în urma unui accident rutier produs pe DN 6, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, în care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un autotren, o autocisternă și un autoturism. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 13:05, fiind […]
Sondaj în SUA: Mai mult de jumătate dintre americani dezaprobă acum modul în care Trump tratează problema imigrației # Aktual24
Aprobarea politicilor de imigrație ale președintelui american Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de când s-a întors la Casa Albă, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos. Conform sondajului, realizat între 23 și 25 ianuarie, doar 39% dintre americani aprobă acum modul în care Trump gestionează imigrația, în scădere cu 2 puncte procentuale față […]
FT: SUA au legat garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedări teritoriale din partea Kievului # Aktual24
Administrația Trump a precizat clar Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA sunt condiționate de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care ar implica predarea Donbasului către Rusia, relatează Financial Times, citând opt surse familiarizate cu negocierile. Dacă Ucraina este de acord să își retragă trupele din Donbas, Washingtonul, potrivit a două […]
Delirul lui Georgescu legat de crima de la Cenei. Sugerează că anularea alegerilor este printre cauze: ”La rădăcina multor rele stă politicul fără suflet” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a sugerat, marți, după de ce a fost iar la secția de poliție de la Buftea pentru a semna controlul judiciar, că ”la rădăcina multor rele stă politicul fără suflet”. Apoi, ca să fie clar la ce s-a referit, a vorbit iar de anularea alegerilor. ”Săptămâna trecută am vorbit despre adevăr […]
„Continuați să visați”. Șeful NATO respinge ideea ca UE să formeze o forță armată separată # Aktual24
Șeful NATO, Mark Rutte, a respins apelurile unor politicieni europeni pentru o armată europeană separată, spunând că o astfel de mișcare ar slăbi securitatea continentului și ar aduce beneficii Rusiei, pe măsură ce au reapărut îndoielile cu privire la angajamentul președintelui american Donald Trump față de NATO. Într-o declarație adresată Parlamentului European la Bruxelles, luni, […]
Doar o fraudă masivă l-ar mai salva pe Viktor Orban: sondajele relevă că partidul de opoziție Tisza e cu 10 % peste Fidesz, cu trei luni înainte de alegeri # Aktual24
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, își consolidează poziția de lider în sondajele de opinie, cu un avans consistent față de Fidesz-ul premierului Viktor Orbán, cu doar trei luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026. Un nou sondaj realizat de Zavecz Research între 19 și 24 ianuarie și publicat luni seară […]
„Înțelepciunea rusească”: Un deputat din Duma de Stat de la Moscova propune ca rușii să poată intra pe internet doar cu pașaportul # Aktual24
Deputatul rus Andrei Svințov din Duma de Stat a propus interzicerea anonimității pe internet, obligând utilizatorii să se autentifice pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie prin intermediul unui ID digital legat de pașaport și de operatorul de telecomunicații. Inițiativa, dezvăluită de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) al Consiliului Național de Securitate și Apărare […]
Vești proaste pentru „suveraniști”: Potrivit unui sondaj INSCOP, doar 11% dintre români vor ieșirea din Uniunea Europeană # Aktual24
Conform celei mai recente ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizată în ianuarie 2026, românii manifestă o atitudine ambivalentă față de apartenența țării lor la Uniunea Europeană. Datele relevă un paradox interesant: aproape 39% dintre respondenți consideră că apartenența României la UE limitează suveranitatea națională, dar, în același timp, aproape 38% dintre aceștia cred […]
„Uniunea Europeană ar putea decide să ne unim cu România”, afirmă fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru # Aktual24
Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, a lansat un scenariu controversat într-un interviu acordat ziarului Adevărul: Uniunea Europeană ar putea ajunge la concluzia că unirea Republicii Moldova cu România reprezintă soluția cea mai eficientă și rapidă pentru securitatea regională, evitând cheltuieli, riscuri și discuții inutile. Declarația vine pe fondul declarațiilor recente ale […]
UE a semnat „mama tuturor acordurilor”, un acord de liber schimb cu India. Piață de 2 miliarde de oameni # Aktual24
După luni de negocieri intense, Comisia Europeană a încheiat marți un acord de liber schimb cu India, care reduce drastic tarifele pentru produsele UE, de la automobile la vin, în timp ce lumea caută piețe alternative în urma tarifelor impuse de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite la nivel înalt […]
Bolojan îl pocnește pe Grindeanu, care a dispărut în Brazilia aproape o lună: ”Trebuia să fie toată lumea prezentă aici, să discutăm despre Mercosur” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu acordat RFI România, că ar fi fost util ca subiectul acordului comercial UE–Mercosur să fie discutat mai amplu în cadrul coaliției de guvernare. El a precizat că acest lucru a fost dificil de realizat la finalul anului, în condițiile în care nu toți liderii erau prezenți. Reamintim […]
O palmă pentru „justiția lui Savonea”: Ilie Bolojan l-a demis din funcție pe șeful Vămilor, urmărit penal 9 ani de DNA, dar scăpat după ce dosarul a fost clasat # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a decis schimbarea imediată de la conducerea Autorității Vamale Române (AVR), eliberându-l din funcție pe Alexandru Bogdan Bălan, numit în septembrie 2025, și înlocuindu-l cu Mihai Savin. Deciziile au fost publicate luni, 26 ianuarie 2026, în Monitorul Oficial, la propunerea ministrului Finanțelor, și au intrat în vigoare imediat. Alexandru Bogdan Bălan a […]
Bolojan îi anunță pe liderii AUR să nu se bucure: ”Sondajele de opinie sunt poze de moment. Trebuie să aștepți rezultatele măsurilor, după ce corectezi nedreptățile” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că rezultatele recente ale sondajelor de opinie, care indică o creștere semnificativă a Alianței pentru Unirea Românilor, trebuie privite cu prudență, subliniind că acestea reflectă tensiunile și scandalurile din coaliția de guvernare, dar nu pot fi considerate evaluări definitive. Într-un dialog cu Radio France Internationale, șeful Executivului a fost întrebat […]
Dispare PSD-ul de la guvernare? Bolojan, anunț major: ”Nu exclud guvern minoritar fără PSD” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu acordat RFI România, că nu exclude posibilitatea formării unui guvern minoritar fără PSD, însă a subliniat că stabilitatea politică rămâne esențială pentru România, mai ales în contextul evaluărilor agențiilor de rating. Întrebat despre această eventualitate, șeful Executivului a afirmat: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de […]
George Simion, ironizat de americani după scena penibilă cu tortul: „Tipul ăsta arată ca un prostovan care a consumat ceva” – VIDEO # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a devenit subiect de ironii și meme globale după ce a fost filmat tăind un tort în formă de Groenlanda, decorat cu steagul SUA, alături de congresmani republicani MAGA la un eveniment de la Kennedy Center din Washington. Gestul, menit să celebreze ambițiile lui Donald Trump privind achiziționarea insulei daneze, a […]
Utilizatorii din SUA acuză că TikTok este cenzurat, după preluarea sa de către miliardari apropiați lui Trump: Toate mesajele care conțin cuvântul „Epstein” sunt blocate automat # Aktual24
La doar câteva zile după preluarea operațiunilor TikTok în SUA către o entitate majoritar americană (inclusiv Oracle, condusă de Larry Ellison, un aliat apropiat al președintelui Donald Trump), platforma se confruntă cu acuzații masive de cenzură. Mii de utilizatori din Statele Unite susțin că încercările de a trimite mesaje private care conțin cuvântul „Epstein” sunt […]
Au și americanii „specialii” lor: Comandantul ICE, Gregory Bovino, principalul responsabil pentru crimele din Minneapolis, a fost demis și probabil va fi pensionat, la doar 55 de ani # Aktual24
Gregory Bovino, controversatul comandant al Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE), a fost demis din poziția sa specială de coordonator național al operațiunilor de imigrație și deportări masive. Conform unui oficial DHS și a două surse cu cunoștințe directe, citate de The Atlantic, Bovino va reveni la postul său anterior în sectorul El Centro, California, […]
O femeie de 35 de ani din Hârlău, ucisă în bătaie de concubin, după ce ordinul de protecție menit să o salveze fusese revocat în septembrie 2025 # Aktual24
O crimă cumplită a zguduit județul Iași: o femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie de concubinul său de 45 de ani, luni seară, în localitatea Hârlău. Victima a decedat în urma agresiunii fizice severe, iar bărbatul bănuit de faptă a fost depistat rapid de polițiști și dus la audieri, scrie Ziarul […]
„Nemuritorul” Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, împlinește marți venerabila vârstă de 90 de ani # Aktual24
Marți, 27 ianuarie 2026, România sărbătorește 90 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai iubiți și carismatici actori ai săi: Florin Piersic. Născut în 1936 la Cluj-Napoca, într-o familie cu rădăcini bucovinene (tatăl său, Ștefan Piersic, era medic veterinar), Florin Piersic și-a descoperit vocația artistică devreme, absolvind Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică […]
După ce a masacrat mii de protestatari, regimul de la Teheran ar putea restabili accesul la internet în următoarele zile, dar numai pentru companii # Aktual24
Un oficial iranian de rang înalt a afirmat luni că speră că accesul la internet pentru companii va fi restabilit în următoarele două zile, în urma întreruperii alimentării impuse de autorități pe fondul unui val de manifestații. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului spun că întreruperea alimentării cu internet, impusă pe 8 ianuarie, are scopul de […]
Donald Trump majorează taxele vamale pe o serie de produse sud-coreene la 25%, acuzând Seulul că întârzie ratificarea acordului comercial # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat luni seară, printr-o postare pe platforma Truth Social, majorarea taxelor vamale asupra anumitor importuri din Coreea de Sud, de la 15% la 25%. Anunțul vizează în special automobilele, cheresteaua, produsele farmaceutice și alte categorii supuse tarifelor reciproce, invocând drept motiv principal nerea aprobare de către parlamentul sud-coreean a acordului […]
Hoții de biciclete, varianta mioritică: Un român, prins de poliția elvețiană după ce a furat zeci de biciclete și trotinete electrice # Aktual24
Un cetățean român în vârstă de 38 de ani a fost reținut de poliția elvețiană în urma unei ample operațiuni desfășurate în orașul Grenchen, din cantonul Solothurn, fiind suspectat de implicare într-o serie de furturi și în comerț ilegal cu bunuri sustrase. Cazul a atras atenția autorităților locale prin amploarea bunurilor descoperite și prin suspiciunea […]
Premierul italian Georgia Meloni a cerut înființarea unei echipe comune de anchetă în cazul incendiului de la Crans-Montana # Aktual24
Guvernul italian a cerut luni înființarea unei echipe comune de anchetă în cazul incendiului de la barul din Crans-Montan, în Elveția, produs în noaptea de Anul Nou, care a dus la moartea a 40 de persoane, între care șase italieni. Până când această condiție nu va fi îndeplinită, Roma a avertizat că ambasadorul său în […]
Casa Albă deplânge „tragedia” de la Minneapolis, dar acuză că democrații ar fi responsabili de producerea ei # Aktual24
Casa Albă a declarat luni că președintele Donald Trump nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni pe străzile din Statele Unite și consideră că uciderea unui infirmier la Minneapolis de către ofițeri federali a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul ”rezistenței deliberate și ostile” a democraților. Secretara de presă […]
Rusia a cheltuit circa 350 de milioane de euro pentru a influența alegerile parlamentare din 2025, anunță președinta Republicii Moldova, Maia Sandu # Aktual24
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei moldovenești) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declarații făcute de președintele R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a relatat portalul Deschide.md. „Estimăm că […]
