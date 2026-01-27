Lipiți de telefon la școală: Un sondaj realizat de Consiliul Municipal al Elevilor București arată că 21% dintre elevi nu și-au lăsat niciodată telefoanele în spațiul special amenajat

08:20

Un oficial iranian de rang înalt a afirmat luni că speră că accesul la internet pentru companii va fi restabilit în următoarele două zile, în urma întreruperii alimentării impuse de autorități pe fondul unui val de manifestații. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului spun că întreruperea alimentării cu internet, impusă pe 8 ianuarie, are scopul de […]