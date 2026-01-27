Boicotul canadienilor asupra călătoriilor în SUA afectează puternic stațiunile de schi
Aktual24, 27 ianuarie 2026 16:40
Trump i-a înfuriat pe canadieni la scurt timp după revenirea sa în Biroul Oval anul trecut, când a impus un tarif vamal abrupt de 25% importurilor canadiene și a exprimat în repetate rânduri dorința de a anexa țara. Stațiunile de schi din Maine până în Montana au fost puternic afectate, deoarece canadienii au evitat să […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
16:40
Trump i-a înfuriat pe canadieni la scurt timp după revenirea sa în Biroul Oval anul trecut, când a impus un tarif vamal abrupt de 25% importurilor canadiene și a exprimat în repetate rânduri dorința de a anexa țara. Stațiunile de schi din Maine până în Montana au fost puternic afectate, deoarece canadienii au evitat să […]
Acum o oră
16:30
Interzis în România: propagandistă a lui Georgescu, ”agentă a serviciilor Rusiei”. Natalia Morari se plânge la graniță că nu mai are voie să între în România # Aktual24
Natalia Morari, fostă contracandidată a Maiei Sandu la alegerile de anul trecut, a anunțat luni că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani, până la 6 iulie 2030, măsura fiindu-i comunicată la frontieră, unde i s-a indicat că figurează cu „litera H”, cod care semnifică o amenințare la […]
16:20
”Umanitatea este pe cale să primească o putere aproape de neimaginat”. Avertismentul gigantului tech Anthropic către lume: inteligența artificială „va testa cine suntem ca specie” # Aktual24
CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, arhitectul celui mai puternic și popular sistem de inteligență artificială pentru afacerile globale, avertizează asupra „pericolului real” iminent ca inteligența artificială să provoace daune civilizației umane în absența unei intervenții inteligente și rapide. Într-un eseu de 38 de pagini adresat Congresului american, Amodei scrie: „Cred că intrăm într-un ritm de trecere, […]
16:10
Războiul numerelor: Zelenski fixează la 50.000 pragul lunar pentru pierderi ale armatei Rusiei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit recent obiectivul strategic al Forțelor de Apărare: un nivel al pierderilor armatei ruse suficient de mare încât Moscova să nu-și mai poată reface efectivele. Pragul optim stabilit de liderul de la Kiev: aproximativ 50.000 de soldați ruși pe lună, conform Ukrinform. „Sarcina noastră este să producem un nivel de […]
Acum 2 ore
15:40
Afacerile ilegale și munca nedeclarată sunt în plină expansiune în Germania. Conform unui studiu, economia subterană a atins noi recorduri anul trecut. La nivel internațional, însă, Germania se descurcă ceva mai bine. Economia subterană înflorește în Germania în timpul crizei economice: conform unui studiu, a atins cea mai mare dimensiune din ultimii peste zece ani […]
15:20
Franța reacționează dur față de șeful NATO, Rutte, în disputa legată de capacitatea de apărare a Europei # Aktual24
Parlamentul European a fost recent gazda unui schimb de replici tensionat între Franța și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe tema rolului Europei în apărarea sa. În timp ce oficialul NATO afirma că continentul nu poate asigura securitatea fără sprijinul Statelor Unite, Franța a reacționat rapid și ferm, subliniind importanța ca europenii să își […]
15:10
Franța: Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, votată în Adunarea Națională # Aktual24
Legislatorii din Adunarea Națională a Franței au adoptat luni un proiect de lege care ar interzice copiilor sub 15 ani utilizarea rețelelor de socializare. Aceștia au votat cu 116 voturi împotrivă și 23 de voturi în favoarea proiectului de lege, relatează DW. Legea va ajunge acum la Senat, camera superioară a parlamentului. Președintele Emmanuel Macron […]
Acum 4 ore
14:30
Raritate în UE. Spania este pregătită să dea drept de ședere pentru 500.000 de imigranți fără acte # Aktual24
Guvernul de stânga al Spaniei se pregătește să adopte un plan de regularizare a imigranților fără acte, care ar putea aduce beneficii pentru 500.000 de persoane, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al guvernului și ministrul Securității Sociale și Migrației. Măsura, care își propune să stimuleze economia națională, va permite „aproximativ unei jumătăți de milion […]
14:10
Administrația Trump investește într-o altă companie minieră de pământuri rare din SUA pentru a slăbi controlul Chinei asupra ofertei # Aktual24
Guvernul SUA preia o participație minoritară la o companie minieră de pământuri rare din Oklahoma, în încercarea de a-și minimiza dependența de importurile unui material utilizat preponderent în smartphone-uri, robotică, vehicule electrice și multe alte produse de înaltă tehnologie. China procesează peste 90% din mineralele critice ale lumii și și-a folosit dominația pe piață pentru […]
14:10
Accident cumplit în Timiș, șase morți. Au fost implicate „un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane, 8+1, și un autoturism” # Aktual24
Șase persoane au murit, marți, în urma unui accident rutier produs pe DN 6, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, în care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un autotren, o autocisternă și un autoturism. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 13:05, fiind […]
13:40
Sondaj în SUA: Mai mult de jumătate dintre americani dezaprobă acum modul în care Trump tratează problema imigrației # Aktual24
Aprobarea politicilor de imigrație ale președintelui american Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de când s-a întors la Casa Albă, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos. Conform sondajului, realizat între 23 și 25 ianuarie, doar 39% dintre americani aprobă acum modul în care Trump gestionează imigrația, în scădere cu 2 puncte procentuale față […]
13:10
FT: SUA au legat garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedări teritoriale din partea Kievului # Aktual24
Administrația Trump a precizat clar Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA sunt condiționate de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care ar implica predarea Donbasului către Rusia, relatează Financial Times, citând opt surse familiarizate cu negocierile. Dacă Ucraina este de acord să își retragă trupele din Donbas, Washingtonul, potrivit a două […]
Acum 6 ore
12:50
Delirul lui Georgescu legat de crima de la Cenei. Sugerează că anularea alegerilor este printre cauze: ”La rădăcina multor rele stă politicul fără suflet” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a sugerat, marți, după de ce a fost iar la secția de poliție de la Buftea pentru a semna controlul judiciar, că ”la rădăcina multor rele stă politicul fără suflet”. Apoi, ca să fie clar la ce s-a referit, a vorbit iar de anularea alegerilor. ”Săptămâna trecută am vorbit despre adevăr […]
12:40
„Continuați să visați”. Șeful NATO respinge ideea ca UE să formeze o forță armată separată # Aktual24
Șeful NATO, Mark Rutte, a respins apelurile unor politicieni europeni pentru o armată europeană separată, spunând că o astfel de mișcare ar slăbi securitatea continentului și ar aduce beneficii Rusiei, pe măsură ce au reapărut îndoielile cu privire la angajamentul președintelui american Donald Trump față de NATO. Într-o declarație adresată Parlamentului European la Bruxelles, luni, […]
12:10
Doar o fraudă masivă l-ar mai salva pe Viktor Orban: sondajele relevă că partidul de opoziție Tisza e cu 10 % peste Fidesz, cu trei luni înainte de alegeri # Aktual24
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, își consolidează poziția de lider în sondajele de opinie, cu un avans consistent față de Fidesz-ul premierului Viktor Orbán, cu doar trei luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026. Un nou sondaj realizat de Zavecz Research între 19 și 24 ianuarie și publicat luni seară […]
11:30
„Înțelepciunea rusească”: Un deputat din Duma de Stat de la Moscova propune ca rușii să poată intra pe internet doar cu pașaportul # Aktual24
Deputatul rus Andrei Svințov din Duma de Stat a propus interzicerea anonimității pe internet, obligând utilizatorii să se autentifice pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie prin intermediul unui ID digital legat de pașaport și de operatorul de telecomunicații. Inițiativa, dezvăluită de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) al Consiliului Național de Securitate și Apărare […]
11:20
Vești proaste pentru „suveraniști”: Potrivit unui sondaj INSCOP, doar 11% dintre români vor ieșirea din Uniunea Europeană # Aktual24
Conform celei mai recente ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizată în ianuarie 2026, românii manifestă o atitudine ambivalentă față de apartenența țării lor la Uniunea Europeană. Datele relevă un paradox interesant: aproape 39% dintre respondenți consideră că apartenența României la UE limitează suveranitatea națională, dar, în același timp, aproape 38% dintre aceștia cred […]
11:10
„Uniunea Europeană ar putea decide să ne unim cu România”, afirmă fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru # Aktual24
Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, a lansat un scenariu controversat într-un interviu acordat ziarului Adevărul: Uniunea Europeană ar putea ajunge la concluzia că unirea Republicii Moldova cu România reprezintă soluția cea mai eficientă și rapidă pentru securitatea regională, evitând cheltuieli, riscuri și discuții inutile. Declarația vine pe fondul declarațiilor recente ale […]
Acum 8 ore
11:00
UE a semnat „mama tuturor acordurilor”, un acord de liber schimb cu India. Piață de 2 miliarde de oameni # Aktual24
După luni de negocieri intense, Comisia Europeană a încheiat marți un acord de liber schimb cu India, care reduce drastic tarifele pentru produsele UE, de la automobile la vin, în timp ce lumea caută piețe alternative în urma tarifelor impuse de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite la nivel înalt […]
10:50
Bolojan îl pocnește pe Grindeanu, care a dispărut în Brazilia aproape o lună: ”Trebuia să fie toată lumea prezentă aici, să discutăm despre Mercosur” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu acordat RFI România, că ar fi fost util ca subiectul acordului comercial UE–Mercosur să fie discutat mai amplu în cadrul coaliției de guvernare. El a precizat că acest lucru a fost dificil de realizat la finalul anului, în condițiile în care nu toți liderii erau prezenți. Reamintim […]
10:40
O palmă pentru „justiția lui Savonea”: Ilie Bolojan l-a demis din funcție pe șeful Vămilor, urmărit penal 9 ani de DNA, dar scăpat după ce dosarul a fost clasat # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a decis schimbarea imediată de la conducerea Autorității Vamale Române (AVR), eliberându-l din funcție pe Alexandru Bogdan Bălan, numit în septembrie 2025, și înlocuindu-l cu Mihai Savin. Deciziile au fost publicate luni, 26 ianuarie 2026, în Monitorul Oficial, la propunerea ministrului Finanțelor, și au intrat în vigoare imediat. Alexandru Bogdan Bălan a […]
10:40
Bolojan îi anunță pe liderii AUR să nu se bucure: ”Sondajele de opinie sunt poze de moment. Trebuie să aștepți rezultatele măsurilor, după ce corectezi nedreptățile” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că rezultatele recente ale sondajelor de opinie, care indică o creștere semnificativă a Alianței pentru Unirea Românilor, trebuie privite cu prudență, subliniind că acestea reflectă tensiunile și scandalurile din coaliția de guvernare, dar nu pot fi considerate evaluări definitive. Într-un dialog cu Radio France Internationale, șeful Executivului a fost întrebat […]
10:20
Dispare PSD-ul de la guvernare? Bolojan, anunț major: ”Nu exclud guvern minoritar fără PSD” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu acordat RFI România, că nu exclude posibilitatea formării unui guvern minoritar fără PSD, însă a subliniat că stabilitatea politică rămâne esențială pentru România, mai ales în contextul evaluărilor agențiilor de rating. Întrebat despre această eventualitate, șeful Executivului a afirmat: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de […]
10:10
George Simion, ironizat de americani după scena penibilă cu tortul: „Tipul ăsta arată ca un prostovan care a consumat ceva” – VIDEO # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a devenit subiect de ironii și meme globale după ce a fost filmat tăind un tort în formă de Groenlanda, decorat cu steagul SUA, alături de congresmani republicani MAGA la un eveniment de la Kennedy Center din Washington. Gestul, menit să celebreze ambițiile lui Donald Trump privind achiziționarea insulei daneze, a […]
09:40
Utilizatorii din SUA acuză că TikTok este cenzurat, după preluarea sa de către miliardari apropiați lui Trump: Toate mesajele care conțin cuvântul „Epstein” sunt blocate automat # Aktual24
La doar câteva zile după preluarea operațiunilor TikTok în SUA către o entitate majoritar americană (inclusiv Oracle, condusă de Larry Ellison, un aliat apropiat al președintelui Donald Trump), platforma se confruntă cu acuzații masive de cenzură. Mii de utilizatori din Statele Unite susțin că încercările de a trimite mesaje private care conțin cuvântul „Epstein” sunt […]
09:10
Au și americanii „specialii” lor: Comandantul ICE, Gregory Bovino, principalul responsabil pentru crimele din Minneapolis, a fost demis și probabil va fi pensionat, la doar 55 de ani # Aktual24
Gregory Bovino, controversatul comandant al Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE), a fost demis din poziția sa specială de coordonator național al operațiunilor de imigrație și deportări masive. Conform unui oficial DHS și a două surse cu cunoștințe directe, citate de The Atlantic, Bovino va reveni la postul său anterior în sectorul El Centro, California, […]
Acum 12 ore
08:50
O femeie de 35 de ani din Hârlău, ucisă în bătaie de concubin, după ce ordinul de protecție menit să o salveze fusese revocat în septembrie 2025 # Aktual24
O crimă cumplită a zguduit județul Iași: o femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie de concubinul său de 45 de ani, luni seară, în localitatea Hârlău. Victima a decedat în urma agresiunii fizice severe, iar bărbatul bănuit de faptă a fost depistat rapid de polițiști și dus la audieri, scrie Ziarul […]
08:40
„Nemuritorul” Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, împlinește marți venerabila vârstă de 90 de ani # Aktual24
Marți, 27 ianuarie 2026, România sărbătorește 90 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai iubiți și carismatici actori ai săi: Florin Piersic. Născut în 1936 la Cluj-Napoca, într-o familie cu rădăcini bucovinene (tatăl său, Ștefan Piersic, era medic veterinar), Florin Piersic și-a descoperit vocația artistică devreme, absolvind Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică […]
08:20
După ce a masacrat mii de protestatari, regimul de la Teheran ar putea restabili accesul la internet în următoarele zile, dar numai pentru companii # Aktual24
Un oficial iranian de rang înalt a afirmat luni că speră că accesul la internet pentru companii va fi restabilit în următoarele două zile, în urma întreruperii alimentării impuse de autorități pe fondul unui val de manifestații. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului spun că întreruperea alimentării cu internet, impusă pe 8 ianuarie, are scopul de […]
08:00
Donald Trump majorează taxele vamale pe o serie de produse sud-coreene la 25%, acuzând Seulul că întârzie ratificarea acordului comercial # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat luni seară, printr-o postare pe platforma Truth Social, majorarea taxelor vamale asupra anumitor importuri din Coreea de Sud, de la 15% la 25%. Anunțul vizează în special automobilele, cheresteaua, produsele farmaceutice și alte categorii supuse tarifelor reciproce, invocând drept motiv principal nerea aprobare de către parlamentul sud-coreean a acordului […]
07:50
Hoții de biciclete, varianta mioritică: Un român, prins de poliția elvețiană după ce a furat zeci de biciclete și trotinete electrice # Aktual24
Un cetățean român în vârstă de 38 de ani a fost reținut de poliția elvețiană în urma unei ample operațiuni desfășurate în orașul Grenchen, din cantonul Solothurn, fiind suspectat de implicare într-o serie de furturi și în comerț ilegal cu bunuri sustrase. Cazul a atras atenția autorităților locale prin amploarea bunurilor descoperite și prin suspiciunea […]
07:40
Premierul italian Georgia Meloni a cerut înființarea unei echipe comune de anchetă în cazul incendiului de la Crans-Montana # Aktual24
Guvernul italian a cerut luni înființarea unei echipe comune de anchetă în cazul incendiului de la barul din Crans-Montan, în Elveția, produs în noaptea de Anul Nou, care a dus la moartea a 40 de persoane, între care șase italieni. Până când această condiție nu va fi îndeplinită, Roma a avertizat că ambasadorul său în […]
07:20
Casa Albă deplânge „tragedia” de la Minneapolis, dar acuză că democrații ar fi responsabili de producerea ei # Aktual24
Casa Albă a declarat luni că președintele Donald Trump nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni pe străzile din Statele Unite și consideră că uciderea unui infirmier la Minneapolis de către ofițeri federali a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul ”rezistenței deliberate și ostile” a democraților. Secretara de presă […]
07:10
Rusia a cheltuit circa 350 de milioane de euro pentru a influența alegerile parlamentare din 2025, anunță președinta Republicii Moldova, Maia Sandu # Aktual24
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei moldovenești) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declarații făcute de președintele R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a relatat portalul Deschide.md. „Estimăm că […]
Acum 24 ore
00:10
Grindeanu caută să-i învrăjbească pe Bolojan și Nicușor Dan: ”Îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan, că nu era nevoie să creștem TVA-ul” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară, la România TV, că măsurile de austeritate promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan nu sunt susținute nici măcar de toți membrii PNL, afirmând că, în ultima perioadă, tot mai mulți liberali contestă aceste politici. Întrebat dacă este de acord cu colegii săi de partid care consideră […]
00:00
Șeful Armatei: „România va găzdui un detașament de soldați americani”. Ce armament vor avea cu ei # Aktual24
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că în perioada următoare pe teritoriul României va fi dislocat un detașament de soldați americani, dotați cu tancurile Abrams, printre cele mai performante echipamente militare din lume, potrivit TVR Info. Generalul Vlad a precizat că NATO își va menține contribuția la apărarea României, iar Statele […]
26 ianuarie 2026
23:20
Doi dintre agenți implicați în împușcarea lui Alex Pretti purtau camere de corp – presa americană # Aktual24
Doi dintre agenții Departamentului de Securitate Internă care erau prezenți în timpul atacului armat fatal căruia i-a căzut victimă Alex Pretti, purtau camere de corp, potrivit CBS News, partenerul media american al BBC, precum și altor publicații americane. Un oficial al Departamentului de Securitate Internă a declarat presei americane că agenția analizează în prezent imagini […]
23:00
Convorbire „pe aceeași lungime de undă”: Donald Trump spune că guvernatorul Walz l-a sunat să colaboreze în ceea ce privește Minnesota, iar Walz spune că Trump este de acord să „ia în considerare” retragerea unora dintre agenții ICE # Aktual24
Președintele Trump susține că guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, l-a sunat „cu solicitarea de a colabora în ceea ce privește Minnesota” și a spus că guvernatorul s-a bucurat că țarul frontierei, Tom Homan, a fost trimis în statul său, potrivit The Guardian. „A fost o convorbire foarte bună și, de fapt, păream să fim pe […]
23:00
Șeful Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino și unii dintre agenții săi ar urma să părăsească Minneapolis # Aktual24
Șeful Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino, și unii dintre agenții săi, urmează să părăsească Minneapolis marți, potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile, lăsând pe margine un jucător cheie în represiunea administrației Trump privind imigrația, relatează CNN. Această mișcare vine după ce președintele Donald Trump a anunțat că îl trimite pe țarul frontierei de la […]
22:20
Autoritățile italiene estimează că 380 de oameni s-ar fi înecat săptămâna trecută în încercarea de a traversa Marea Mediterană în timpul ciclonului Harry care a lovit sudul Italiei și Malta # Aktual24
Aproximativ 380 de persoane s-ar fi putut îneca încercând să traverseze Marea Mediterană săptămâna trecută, în timp ce ciclonul Harry a lovit sudul Italiei și Malta, a declarat garda de coastă italiană, după ce autoritățile malteze au confirmat un naufragiu soldat cu pierderea a 50 de vieți. Doar o persoană, care a fost spitalizată în […]
22:10
Rămășițele ultimului ostatic israelian din Gaza, sergentul de poliție Ran Gvili, care a fost ucis luptând împotriva militanților conduși de Hamas pe 7 octombrie 2023, au fost returnate Israelului. Cadavrul lui Gvili a fost găsit într-un cimitir din nordul Gazei, în zona controlată de Israel, în spatele „liniei galbene”, a declarat armata. El a fost […]
21:10
Comisia Europeană ia măsuri împotriva botului de inteligență artificială Grok al lui Elon Musk # Aktual24
Comisia Europeană lansează o nouă anchetă împotriva companiei X a lui Elon Musk, cu privire la presupuse încălcări ale chatbot-ului său Grok. Comisia își propune să stabilească dacă X a luat măsuri suficiente pentru a preveni presupusa distribuire de deepfake-uri ilegale, cu conținut sexual explicit, prin intermediul lui Grok. Imaginile generate de inteligență artificială, care […]
21:10
Reciclare: Bradul de Crăciun din Piața Sfatului va fi transformat în mobilier pentru locurile de picnic # Aktual24
Bradul de Crăciun din Piața Sfatului din Brașov va fi folosit pentru realizarea unor elemente de mobilier pentru locurile de picnic, a anunțat Primăria Brașov. Decizia a fost luată în urma discuțiilor avute cu reprezentanții Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, potrivit BizBrasov. „Trunchiul bradului va fi depozitat până la primăvară, când lemnul va fi […]
21:00
Băiatul de 13 ani care l-a ucis pe Mario a început o serie de teste la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. De acolo a fost dus de mama sa într-o locație care rămâne cunoscută doar DGASPC # Aktual24
Băiatul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde împreună cu prietenii lui a rămas în familie sub monitorizarea părinților, iar luni s-a aflat în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara, unde a început evaluările. De acolo a plecat de acolo împreună cu mama sa într-o locație care rămâne cunoscută doar celor de la […]
20:40
Fosta ministră de Interne, Suella Braverman, a devenit cel mai recent deputat conservator care trece la Reform UK, partidul „suveranist” și populist din Marea Britanie. Ea este al treilea deputat conservator în funcție care se alătură partidului condus de Nigel Farage în ultimele unsprezece zile, iar numărul total de parlamentari ai Reform UK urcă astfel […]
20:30
Irakul, sub semnul avertismentului american privind relațiile cu Iranul și viitorul guvern # Aktual24
Tensiunile din Orientul Mijlociu capătă din nou contururi dramatice, iar Irakul se află, încă o dată, în centrul unui joc geopolitic periculos. Statele Unite au transmis un avertisment ferm Bagdadului: orice apropiere de Iran riscă să împingă țara într-o spirală de instabilitate, izolând-o de partenerii occidentali și compromițându-i viitorul politic și economic, potrivit Agerpres. Mesajul […]
20:20
Cei doi adolescenți de 15 ani implicați în crima de la Cenei au bătut un tânăr de 18 ani chiar înainte de Crăciun. Acesta a depus plângere la Poliție pe 23 decembrie. La acel moment, polițiștii au început cercetările, însă 3 săptămâni mai târziu victima și-a retras plângerea. „În data de 23.12.2025, la Postul de […]
20:10
Se termină „nebunia” din Minnesota? Trump și guvernatorul au vorbit, retragerea ICE e posibilă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel „foarte bun” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, afirmând că cei doi par să fie „pe aceeași lungime de undă”. E un anunț care le dă speranțe celor care vor retragerea agenților antiimigrație de la ICE din acest stat în care doi cetățeni au […]
20:10
Ministrul Justiției anunță un grup de lucru care să analizeze modificarea condițiilor răspunderii penale a minorilor # Aktual24
După crima din Cenei, care a șocat întreaga țară, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor. Grupul de lucru va transmite invitații de conlucrare către mai multe instituții și organizații judiciare, medicale, asociații ale profesioniștilor și alte componente ale societății […]
20:00
Rheinmetall intenționează să construiască rețeaua germană de sateliți pe modelul Starlink împreună cu compania aerospațială OHB # Aktual24
Compania din industria de apărare Rheinmetall, cu sediul la Düsseldorf, și compania aerospațială și tehnologică OHB, cu sediul la Bremen, intenționează să construiască împreună un sistem de sateliți pentru forțele armate germane. Cele două companii sunt în discuții despre proiect, conform relatării din Financial Times (FT). Potrivit Financial Times, discuțiile sunt în stadii incipiente. Rheinmetall […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.