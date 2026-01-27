Cât costă un vot în Republica Moldova
Jurnalul.ro, 27 ianuarie 2026 21:20
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani (1 leu moldovenesc=0,26 RON) pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025.
• • •
Acum 10 minute
21:30
Crin Antonescu a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de incapacitate totală în politica externă și de faptul că România este marginalizată în marile decizii europene. Fostul candidat la prezidențiale spune că țara noastră nu mai contează în dialogul extern.
21:30
În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) desfășurate la Bruxelles, în data de 26 ianuarie 2026, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a susținut poziția României privind necesitatea protejării fermierilor europeni în contextul aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), cu impact direct asupra prețurilor la îngrășăminte.
21:30
Sezonul rece vine cu riscuri care nu trebuie ignorate.
Acum 30 minute
21:20
21:20
Rusia a recunoscut că ucrainenii au scufundat crucișătorul Moskva, apoi a șters comunicatul # Jurnalul.ro
După aproape patru ani de la pierderea navei-amiral din Marea Neagră, o instanță militară rusă a admis într-un comunicat că Moskva a fost lovită de rachete ucrainene.
21:10
Rețelele de traficanți de droguri și-au rafinat tehnicile prin care introduc marfa ilegală în Europa. Ultimul document Europol arată cum tehnicile lor sunt tot mai complexe și mai subtile. Traficanții folosesc submarine artizanale și preferă acum porturi cu vizibilitate mai scăzută.
Acum o oră
21:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate semnificative pe 28 ianuarie 2026. Miercurea cade într-o Zi de Eliminare a Tigrului de Apă, iar aceasta nu este energie subtilă.
20:40
Crin Antonescu a făcut declarații tranșante despre Ilie Bolojan, afirmând că l-a evaluat greșit și că acesta nu mai reprezintă valorile liberale clasice. Fostul candidat la prezidențiale susține că actualul lider este mult mai apropiat de cultura politică a USR.
Acum 2 ore
20:30
Mai mult de o treime dintre români consideră că apartenența la UE limitează suveranitatea # Jurnalul.ro
Aproape 39% dintre români cred că apartenența la UE limitează suveranitatea, dar majoritatea nu vor ieșirea din Uniune, arată ultimul sondaj INSCOP publicat.
20:20
Intrarea României în zona euro a devenit o țintă tot mai îndepărtată, conform CFA România.
20:10
Senatorul PSD, Titus Corlățean, a fost ales ca reprezentant al Comisiei de la Veneția, din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pentru afaceri juridice și drepturile omului, potrivit unui comunicat publicat, marți, de Senat.
20:00
Un incendiu a izbucnit marți seara în cabina unei barje în Portul Constanța. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale.
19:50
Accident grav în Botoșani: șapte persoane rănite după ce o mașină a intrat într-un copac, la Pădureni # Jurnalul.ro
Șapte persoane au fost rănite într-un accident rutier grav produs la Pădureni, județul Botoșani, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit un copac.
19:40
Majoritatea bărbaților folosesc doar 20% din hainele pe care le dețin, în timp ce restul de 80% ocupă spațiu inutil în dulap. Te-ai săturat să cauți minute în șir o cămașă călcată sau o pereche de pantaloni care să se potrivească cu restul ținutei? Simplificarea garderobei nu este despre modă, ci despre eliminarea haosului decizional și despre investiții inteligente în piese care chiar rezistă la uzură zilnică.
19:40
Ministrul Apărării Radu Miruță va discuta cu omologul său german Boris Pistorius despre cooperarea dintre cele două țări și securitatea flancului Estic al NATO.
Acum 4 ore
19:30
Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici seismice # Jurnalul.ro
Cercetători ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au publicat un studiu care urmărește dezvoltarea unui sistem de anticipare a replicilor seismice în România, capabil să ofere prognoze din primele ore și până la câteva zile după producerea unui cutremur.
19:10
Iarna 2026 devine o perioadă de resetare emoțională și transformare interioară pentru trei luni de naștere. Vezi dacă te numeri printre ele și ce schimbări aduce „winter arc”.
19:00
Datele prezentate de Banca Națională a României arată că în economie sunt tot mai mulți bani, însă creditarea rămâne slabă, iar inflația continuă să le erodeze valoarea.
18:50
18:40
Tot mai multe incendii de locuințe în România. 305 persoane au murit într-un singur an # Jurnalul.ro
Numărul incendiilor care afectează locuințe este în creștere în România. Numai anul trecut au fost înregistrate peste 6.900 de cazuri, în care 305 persoane și-au pierdut viața.
18:30
Președintele clubului PAOK Salonic, după accidentul din Timiș: O tragedie de nedescris ne-a lovit # Jurnalul.ro
Președintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, spune că este îndurerat de pierderea unor suporteri ai echipei, în urma accidentului cu șapte morți răniți, produs marți în județul Timiș.
18:20
„Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume # Jurnalul.ro
În a doua parte a lucrării „Istoria românilor, de la origini și până astăzi”, istoricul Ovidiu Pecican propune o analiză amplă a epocii moderne și contemporane, surprinzând contradicțiile, dramele și realizările care au modelat România de astăzi.Volumul 2 este disponibil la chioșcuri începând de miercuri, 28 ianuarie, la prețul de 55 lei.
18:10
De la „Băiatul Mamei” la dramă emoțională: 13 motive pentru care dragostea de mamă pentru fiu devine toxică # Jurnalul.ro
Descoperă 13 motive ascunse de ce „Băiatul Mamei” devine toxic: gelozie pe partenere, dependență emoțională, lipsă independență fiu.
18:00
DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România şi atacuri în Cehia şi Lituania # Jurnalul.ro
Un cetățean columbian în vârstă de 34 de ani, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la infracțiunea de acte de diversiune și condamnat definitiv, ar fi făcut parte dintr-o rețea coordonată din Rusia care desfășura activități în mai multe state europene.
17:40
În perioada de iarnă, când temperaturile sunt scăzute și umiditatea mare, multe locuințe se confruntă cu apariția condensului. Fenomenul apare atunci când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețele reci, precum ferestrele, pereții sau tavanele.
17:40
Clinica stomatologică din București unde pacienții chiar revin: servicii complete și abordare modernă # Jurnalul.ro
Acum 6 ore
17:30
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că premierul Canadei, Mark Carney, a revenit asupra unor comentarii făcute săptămâna trecută la Davos, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump.
17:30
ICR marchează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului – 27 ianuarie # Jurnalul.ro
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite la data de 27 ianuarie, este marcată de Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale de la Berlin, Chișinău, Londra, Tel Aviv, New York, Paris, Stockholm, Varșovia și Viena prin evenimente culturale dedicate victimelor Holocaustului, cu accent pe istoria evreilor din România, incluzând însă și un alt grup minoritar persecutat de naziști – romii.
17:20
Trafic de droguri Vrancea 2026: 15 kg canabis din Spania, 5 suspecți reținuți de DIICOT # Jurnalul.ro
Poliția și DIICOT Vrancea au destructurat o rețea de trafic internațional de canabis: 15 kg interceptate în flagrant din Spania, 12 percheziții, 5 suspecți reținuți și propunere de arestare.
17:10
Victimele accidentului grav produs marți în Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, erau suporteri ai echipei PAOK Salonic, scrie presa din Grecia.
17:00
Compania Națională de Investiții Ruriere (CNIR) a primit opt oferte la licitația organizată pentru atribuirea contractului de construire a ultimului tronson al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamț – Iași – Ungheni.
16:30
Orchestra Filarmonicii George Enescu anunță numirea lui Robert Treviño în calitate de dirijor principal începând cu Stagiunea 2026-2027 # Jurnalul.ro
Filarmonica George Enescu (FGE) îl numește pe Robert Treviño noul său dirijor principal, pentru a conduce Orchestra în următoarea sa etapă artistică, marcată de evoluția și consolidarea dezvoltării și reputației sale artistice în Europa și la nivel internațional.
16:30
Guvernul francez i-a răspuns sec lui Mark Rutte, după ce secretarul general al NATO a declarat că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite.
16:10
Lecturi esențiale la Editura Humanitas Fiction pentru Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului # Jurnalul.ro
Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie), Editura Humanitas Fiction publică de mai mulți ani volume care aduc un omagiu și păstrează vie memoria.
16:10
Deputat PSD, după ce Bolojan a spus că ia în calcul guvern minoritar: Arogant, fără alternative # Jurnalul.ro
„Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe” - așa îl cataloghează deputatul PSD Mihai Fifor pe Ilie Bolojan, după ce premierul a spus, marți, că ia în calcul un guvern minoritar.
16:00
Controversații agenți ICE din SUA vor fi trimiși în Italia pentru a asigura securitatea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În America ei sunt implicați într-un scandal uriaș după ce au împușcat mortal doi cetățeni americani.
15:40
Cercetătorii au descoperit efectul real al somnului de după-amiază. Rezultatele sunt neașteptate # Jurnalul.ro
Un studiu recent a dezvăluit ceva neașteptat despre somnul de după-amiază: în doar 45 de minute, creierul suferă o transformare completă.
Acum 8 ore
15:30
PUSL îl avertizează pe primarul general: „Bucureștiul nu se conduce de pe Facebook. Oamenii vor soluții, nu imagine” # Jurnalul.ro
Consilierii generali ai Partidului Umanist Social Liberal cer public primarului general al Capitalei să lase jocurile de imagine și să prioritizeze rezolvarea problemelor reale ale bucureștenilor: traficul sufocant, termoficarea, transportul public și poluarea.
15:30
Scandalul Google: 68 de milioane de dolari pentru înregistrări ilegale. Ce a făcut asistentul vocal # Jurnalul.ro
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile că asistentul său vocal a spionat ilegal utilizatorii, raportează Reuters.
15:20
15:20
15:10
Semințele de chia s-au impus în ultimii ani ca un ingredient esențial în alimentația sănătoasă.
15:00
Peste 160.000 de bucureșteni pot circula fără să plătească pe liniile Societății de Transport București (STB) în 2026. Gratuitatea se aplică mai multor categorii de persoane, de la copii și elevi până la pensionari, veterani și persoane cu handicap.
14:40
O instanță din Germania a hotărât că femeia care, anul trecut, a rănit 15 persoane într-un atac cu cuțit în gara principală din Hamburg nu poate fi trasă la răspundere penală, fiind diagnosticată cu o afecțiune psihică severă, scrie Euronews.
14:30
Orbán îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei, după acuzațiile de influențare a alegerilor din Ungaria # Jurnalul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat luni Ucraina că ar încerca să influențeze alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Ca urmare, a dispus convocarea ambasadorului ucrainean la Ministerul de Externe, scrie Euronews.
14:00
O nouă lovitură pentru românii care trăiesc la bloc. Magazinele scapă de întreținere, locatarii rămân cu nota de plată # Jurnalul.ro
O nouă propunere legislativă lovește în românii care trăiesc la bloc. Inițiativa prevede ca spațiile comerciale de la parterul imobilelor să fie scutite de plata unei părți din cheltuielile comune, ceea ce va duce la creșterea facturilor de întreținere pentru locatari.
14:00
Accident rutier deosebit de grav pe E70, în apropiere de Lugojel. Patru vehicule implicate, șase persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Intervenție amplă a ISU Timiș.
13:50
Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, eveniment de referință pentru industria alimentară globală, desfășurat în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, la Dubai World Trade Center&Dubai Exibition Centre.
Acum 12 ore
13:30
Bolojan, discuții cu agenția Fitch despre stabilitatea fiscală și cheltuielile publice # Jurnalul.ro
UPDATE:Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că deciizile din ultimele luni au permis menținerea deficitului la aproximativ 7,65% din PIB, o valoare mai bună decât cea prognozată inițial.
13:30
Cazul turcului evadat: Ataș Abdullah a avut un aviz negativ ignorat. Cine a dispus permisia # Jurnalul.ro
Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Geo Burcu, spune că anual sute de persoane condamnate pentru omor primesc permisie să iasă din peniteciar. Una dintre persoanele de pe circuitul de avizare i-au dat aviz negativ pentru permisie lui Ataș Abdullah.
