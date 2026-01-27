Reacția unui șofer care a rămas fără BMW după ce s-a filmat conducând cu 320 km/ h pe autostradă, în Polonia
StirileProtv.ro, 27 ianuarie 2026 22:50
Un șofer s-a filmat conducând cu viteza de 320 km/h pe o autostradă din Polonia, iar înregistrarea a fost postată pe rețelele sociale. Ulterior, tânărul a fost identificat, iar vehiculul a fost confiscat de procuratura din Chorzów.
• • •
Acum 30 minute
22:50
22:50
Iranul amenință UE cu „consecințe distrugătoare” dacă Gardienii Revoluției sunt declarați organizație teroristă # StirileProtv.ro
Iranul a amenințat marți cu „consecințe distrugătoare” dacă Uniunea Europeană va desemna Corpul Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă, potrivit presei de stat iraniene.
22:40
România va construi împreună cu Franța uriașa hidrocentrală de un miliard de euro de la Tarnița # StirileProtv.ro
Hidroelectrica, producătorul de energie deținut de statul român, s-a asociat cu gigantul energetic francez EDF, controlat, de asemenea, de stat, în proiectul Tarnița. Uriașa hidrocentrală Tarnița are costuri estimate la peste un miliard de euro.
Acum o oră
22:30
Germania propune o UE „cu două viteze” pentru a debloca deciziile și a întări economiile europene # StirileProtv.ro
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu 'două viteze' spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce priveşte politici cheie.
22:20
Actor celebru, amendat cu 140 de lire după ce a depășit viteza cu 8 km/h pe un scuter, în Londra. Cine este # StirileProtv.ro
Actorul englez Idris Elba a fost condamnat și amendat pentru depășirea vitezei legale, fiind surprins circulând cu 28 km/h pe scuterul său BMW, într-o zonă cu limită de 20 km/h.
22:10
Donald Trump, după moartea lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE: „Un incident foarte nefericit” # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat drept „foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, un infirmier american de 37 de ani ucis de agenți federali la Minneapolis.
Acum 2 ore
22:00
„Cu toții cunoaștem pe cineva care a fost ucis” – protestatari din Iran povestesc despre represiunea brutală # StirileProtv.ro
„Toți prietenii mei sunt ca mine. Cu toții cunoaștem pe cineva care a fost ucis în proteste.” Pentru Parisa, o tânără de 29 de ani din Teheran, represiunea forțelor de securitate din Iran de la începutul acestei luni a fost fără precedent, scrie BBC.
21:50
PAOK Salonic, mesaj sfâșietor după moartea a șapte suporteri în accidentul din Timiș: „Doar o dorință… Niciodată din nou” # StirileProtv.ro
Clubul PAOK Salonic a postat un mesaj emoţionant în social media, după moartea a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident rutier în Timiş.
21:50
Poliomielita, o boală îngrozitoare, a reapărut în Europa. Cu o rată de vaccinare extrem de mică, România este în mare pericol # StirileProtv.ro
Poliomielita, o boală foarte gravă și incurabilă, a reapărut în Europa, iar România este în pericol pentru că are una dintre cele mai mici rate de vaccinare, de numai 60%, în condițiile în care media europeană este de peste 90-95%.
21:50
Un german a fost nevoit să plătească 42.000 de euro pentru un transplant de rinichi, pentru că nu a vrut să aștepte 9 ani # StirileProtv.ro
Un bărbat de 66 de ani din Germania nu va primi înapoi cei 42.000 de euro plătiți pentru un transplant de rinichi în Olanda. O instanță a decis că asigurările nu trebuie să deconteze tratamente externe cât timp există alternative medicale în țară.
21:40
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa # StirileProtv.ro
Timp de secole, insula Poveglia din Laguna Veneției, Italia, a fost asociată cu frica și groaza, după ce a fost folosită ca loc de carantină pentru bolnavii de ciumă, iar ulterior ca spital de psihiatrie.
21:30
Ceasul Apocalipsei, dat înainte: Omenirea nu s-a aflat niciodată mai aproape de sfârșitul lumii. Cât arăta la inaugurarea sa # StirileProtv.ro
Orologiul Apocalipsei, care simbolizează din 1947 iminenţa unui cataclism planetar, s-a apropiat marţi de miezul nopţii mai mult ca niciodată, în timp ce cresc îngrijorările cu privire la armamentul nuclear, la modificările climatice şi la dezinformare.
21:30
Horoscop 28 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cine are șanse să bată palma pentru un contract bănos # StirileProtv.ro
Horoscop 28 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi chiar frumoasă. Mai sunt și astfel de zile-cadou și o să ne bucurăm, pur și simplu, de viață și o să fim recunoscători pentru tot ce am primit.
Acum 4 ore
20:50
Președintele Nigeriei a căzut în timp ce mergea alături de Recep Erdogan. Liderul turc l-a ținut apoi de mână | VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a căzut în timp ce mergea alături de omologul său turc Recep Erdogan, într-o vizită oficială la Ankara. Ulterior, imaginile îl arată pe liderul turc ținându-l de mână pe șeful de stat african în vârstă de 73 de ani.
20:40
USR, confirmare oficială de la Comisia Europeană: Ancheta privind interferențele de la alegerile din România e încă deschisă # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a confirmat că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschisă.
20:30
PAOK a cerut UEFA să amâne meciul cu Lyon, după tragedia din Timiș. Mesaje emoționante de la marii rivali Olympiakos și AEK # StirileProtv.ro
PAOK a contactat UEFA pentru amânarea meciului cu Olympique Lyon, după decesul a şapte suporteri ai săi într-un accident rutier, dar a primit un răspuns negativ. Clubul lui Răzvan Lucescu anunţă că va suporta cheltuiele pentru repatrierea victimelor.
20:30
Rușii au pregătit scenariul iranian: Duma de Stat aprobă o lege care permite FSB să deconecteze toate comunicațiile # StirileProtv.ro
Duma de Stat a aprobat în primă lectură un proiect de lege care ar obliga operatorii ruși să deconecteze comunicațiile la cererea FSB.
20:30
WhatsApp lansează funcții avansate de securitate. Noile măsuri protejează utilizatorii împotriva atacurilor cibernetice # StirileProtv.ro
Platforma de comunicare WhatsApp, deţinută de gigantul american Meta, anunţă introducerea unui mod avansat de securitate, care oferă protecţii mai puternice împotriva atacurilor cibernetice.
20:20
Război spațial între China și Elon Musk. Ce se întâmplă acum pe ”frontul” aflat la 500 de kilometri deasupra Pământului # StirileProtv.ro
Un incident care a implicat în decembrie 2025 un satelit al Chinei forțează acum jumătate din flota spațială de sateliți ai rivalului Starlink, deținut de Elon Musk, să își coboare orbita la altitudini mai mici.
20:00
O multinațională va desființa mii de locuri de muncă în 2026, inclusiv în România. Câți angajați vor fi afectați # StirileProtv.ro
Compania germană Aumovio, fosta divizie de componente auto a grupului Continental, a anunţat marţi desfiinţarea a 4.000 de locuri de muncă până la sfârşitul anului 2026, un nou semnal al dificultăţilor cu care se confruntă industria auto europeană.
19:50
Guvernul de la Madrid anunță cea mai amplă regularizare a migranților: jumătate de milion de persoane vizate # StirileProtv.ro
Ministrul spaniol al Migrației, Elma Saiz, a declarat că beneficiarii vor putea lucra „în orice sector, în orice parte a țării” și a subliniat „impactul pozitiv” al migrației.
19:50
30 de oameni au murit în urma valului de frig polar din SUA. Ninsori record în 20 de state americane | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Bilanțul intemperiilor din SUA a ajuns marți la 30 de morți, inclusiv șapte într-un accident aviatic de duminică seară, în timp ce valul de frig polar a lăsat peste 530.000 de gospodării fără curent electric.
19:40
Analist politic: PSD mimează opoziția din interiorul guvernării și forțează scenariul unui Executiv minoritar # StirileProtv.ro
Premierul Bolojan nu exclude ca în perioada următoare să avem un guvern minoritar, după ce Sorin Grindeanu a amenințat din nou că iese de la guvernare.
19:40
NASA pregătește primul zbor cu echipaj uman spre Lună după 50 de ani. Astronauții au intrat în carantină medicală obligatorie # StirileProtv.ro
Cei patru astronauți ai misiunii „Artemis 2” au intrat într-o carantină medicală obligatorie. Așa poate fi redus riscul ca membrii echipajului să contracteze vreo boală care ar putea întârzia zborul istoric spre Lună.
19:30
Ce mesaj a transmis suspectul de 13 ani din Timiș părinților băiatului pe care l-a ucis, ajutat de doi prieteni # StirileProtv.ro
Pragul minim al vârstei de la care copiii pot răspunde penal pentru infracțiuni foarte grave ar putea să dispară, iar minorii să fie acuzați doar pe baza discernământului.
19:30
Când ar putea cel mai devreme România să adopte moneda euro. CFA: „Nu putem îndeplini condițiile prea curând” # StirileProtv.ro
În timp ce Bulgaria a trecut la euro de la 1 ianuarie, România se îndepărtează tot mai mult de adoptarea monedei europene. Chiar dacă ne-am dori să facem acest pas, el ar fi posibil cel mai devreme în 2039, potrivit unei asociații de analiști financiari.
19:30
Primele trenuri electrice poloneze au ajuns în România. Au spații pentru biciclete și acces pentru persoanele cu dizabilități # StirileProtv.ro
Primele trenuri electrice fabricate în Polonia au ajuns în România și au început testele pe calea ferată.
19:20
Ploile torențiale au provocat inundații serioase în mai multe județe. Un tânăr surprins de viitură, salvat în ultima clipă # StirileProtv.ro
Ploile torențiale din ultimele zile au provocat deja pagube serioase. În Dolj, pompierii au salvat la limită un tânăr surprins de viitură după ce acesta a încercat să traverseze un râu.
19:10
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Manevra șoferului care a dus la tragedia cu 7 morți din Timiș. Erau greci, fani ai PAOK, echipa lui Lucescu # StirileProtv.ro
Manevră fatală soldată cu 7 morți, pe un drum din Timiș. Un microbuz cu cetățeni greci s-a izbit de un TIR, în timpul unei depășiri periculoase. Șapte pasageri au murit, iar trei au ajuns la spital.
Acum 6 ore
19:00
Ucraina: discuțiile de pace din EAU, văzute ca „doar un spectacol” pe fondul atacurilor rusești continue # StirileProtv.ro
Discuţiile desfăşurate în weekend la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite/ EAU) între delegaţiile ucraineană, rusă şi americană au fost mai curând un spectacol, în opinia mai multor ucraineni, întrucât Rusia a continuat să bombardeze masiv Ucraina.
18:40
De ce vrea Ministerul Sănătății o rețea de spitale strategice și ce NU înseamnă această reclasificare # StirileProtv.ro
Nu toate cele peste 370 de spitale publice din România pot avea același rol în sistemul sanitar, iar autoritățile spun că acest lucru este firesc.
18:40
Ministrul Sănătății despre legea "end of life": „Nu e despre oprirea aparatelor, ci despre demnitatea pacientului” # StirileProtv.ro
Documentul care ar urma să reglementeze îngrijirea pacientului terminal este încă în lucru, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că nu a văzut, până acum, o formă finală a acestuia.
18:30
Cum va fi vremea în februarie, după gerul intens din ianuarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni # StirileProtv.ro
Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, până în 23 februarie, în toată ţara, anunţă marţi meteorologii. De asemenea, prognozează că săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie va fi caracterizată de precipitaţii abundente în toate regiunile.
18:30
Ce crede ministrul Sănătății despre legalizarea prostituției. Rogobete acuză “orgoliul profesional” al autorului proiectului # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că recentul proiect de legalizare a prostituției a fost lansat fără o dezbatere publică prealabilă, și a acuzat „lipsa de comunicare, de consultare” și “orgoliul profesional” al autorului, un deputat PNL.
18:30
Scade numărul băncilor din România. Un nume cunoscut, prezent de peste 25 de ani pe piață, este scos la vânzare # StirileProtv.ro
Garanti BBVA România, bancă spaniolă prezentă de 28 de ani pe piața din România, a fost scoasă la vânzare. Până acum, s-au arătat interesate de preluare ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo.
18:30
Germania va oferi o recompensă de 1 milion de euro pentru prinderea autorilor penei majore de curent din Berlin # StirileProtv.ro
Guvernul german a anunțat că oferă 1 milion de euro pentru prinderea autorilor sabotajului care a lăsat Berlinul fără curent în luna ianuarie. 45.000 de gospodării au rămas atunci fără curent electric timp de aproape o săptămână.
18:20
Ministrul Alexandru Rogobete: În 2026, doar opt spitale au mai rămas în programul PNRR, din cele 15 anunțate în 2025 # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că doar opt spitale au rămas, în anul 2026, în schema de finanțare prin programul PNRR, în timp ce alte opt unități medicale au fost mutate ”în altă sursă de finanțare, tot fonduri europene nerambursabile”.
18:00
Surpări de teren în lanţ în centrul Brăilei: Asfaltul cedează din cauza ţevilor. Un autobuz a rămas suspendat # StirileProtv.ro
Surpări de teren în serie în centru orașului Brăila. După ce la sfârșitul săptămânii trecute asfaltul a cedat sub un autobuz în care se aflau călători, acum apar noi avarii.
18:00
Mesajul SUA către România: ”Holocaustul nu a început cu camere de gazare. A început cu ură tolerată și tăcere acceptată” # StirileProtv.ro
Holocaustul nu a început cu camerele de gazare, ci cu ura tolerată și prin tăcerea acceptată, a transmis Ambasada SUA la București, într-un mesaj de Ziua Internațională a Comemorare a Holocaustului.
18:00
Oficial al Băncii Centrale Europene: BCE trebuie să se pregătească pentru noi şocuri, inclusiv agresiunea Rusiei # StirileProtv.ro
Politica BCE este adecvată în prezent, iar economia s-a adaptat bine la volatilitate, dar banca trebuie să fie pregătită pentru noi șocuri, inclusiv posibile efecte ale unei agresiuni armate a Rusiei, a declarat pentru Reuters Gediminas Simkus.
18:00
10 semne clare că ai lipsă de vitamina D - simptome pe care nu trebuie să le ignori. Ce trebuie să faci dacă ai deficit # StirileProtv.ro
Vitamina D joacă un rol extrem de important în funcționarea organismului, însă mulți oameni descoperă că au deficit abia când apar simptomele.
17:40
Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre ”controlat” pe TikTok și Instagram: Medicina nu se face cu ”apă, aer, energie” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie ”reglementat și controlat” de autorități, precum și de părinți, din cauza volumului foarte mare de informații false care circulă pe internet.
17:40
Suma record economisită de statul român după tăierea a milioane de zile de concediu medical fictiv. „Imposibil de controlat” # StirileProtv.ro
Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei, de când Ministerul Sănătății i-a avertizat pe medici să nu mai acorde pacienților zile de concediu medical fictive.
17:40
Expertul Titi Aur, despre accidentul din Timiș soldat cu 7 morți: „Ceva s-a întâmplat în microbuz”. Ce ipoteze are # StirileProtv.ro
Fostul pilot Titi Aur, specialist în conducere defensivă, spune că accidentul din Timiș cu șapte morți s-ar fi putut produce dintr-o stare de rău a șoferului sau o distragere a atenției, și nu din pierderea clasică a controlului mașinii.
17:30
Spitalul Județean din Focșani nu mai poate primi urgențe cardiologice. Din patru medici specialiști au mai rămas doar doi # StirileProtv.ro
Criza de medici specialiști duce la situații extreme. Spitalul județean "Sf. Pantelimon" din Focșani, cea mai mare unitate sanitară din Vrancea, nu mai poate primi urgențe cardiologice, din cauza lipsei acestor doctori.
17:30
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii # StirileProtv.ro
Un angajat care a primit accidental de 330 de ori salariul său a demisionat după doar trei zile, iar după o luptă juridică, un tribunal a decis că poate păstra suma neașteptată de aproximativ 172.000 de euro.
17:30
UE insistă pe independența treptată în domeniul apărării, în pofida avertismentului lansat de Mark Rutte # StirileProtv.ro
Comisia Europeană (CE) şi-a reafirmat marţi planurile ca Uniunea Europeană să îşi câştige "treptat" independenţa în diverse domenii, precum energia, dar şi apărarea, în faţa recentelor afirmaţii ale secretarului general al NATO, Mark Rutte.
17:20
Un elev a fost înjunghiat de un coleg într-o școală din județul Sibiu. Profesorii spun că situația a scăpat de sub control # StirileProtv.ro
Opinia publică este îngrijorată de tot mai multe cazuri de violență în rândul elevilor, mai ales în școlile gimnaziale.
17:20
„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren # StirileProtv.ro
Primarul unui oraş situat pe un deal din Sicilia a declarat că „situaţia este critică”, după ce o furtună puternică a prăbuşit o porţiune lungă de versant, lăsând mai multe case suspendate periculos pe marginea unei prăpastii.
17:20
Protest în Timișoara pentru Mario, băiatul de 15 ani ucis de doi colegi. Manifestanții cer răspundere penală de la 10 ani # StirileProtv.ro
Crima din Timiș a traumatizat o comunitate și a marcat o țară întreagă! Marți a fost organizat un protest pașnic în centrul Timișoarei, sub sloganul "Dreptate pentru Mario", copilul de 15 ani omorât de 2 colegi și îngropat într-o curte.
