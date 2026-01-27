Germania propune o UE „cu două viteze”, în care grupul principalelor şase economii să avanseze în politici cheie
Economica.net, 27 ianuarie 2026 22:50
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu 'două viteze' spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce priveşte politici cheie pentru a face UE mai puternică şi mai independentă, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
22:50
Germania propune o UE „cu două viteze”, în care grupul principalelor şase economii să avanseze în politici cheie # Economica.net
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu 'două viteze' spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce priveşte politici cheie pentru a face UE mai puternică şi mai independentă, transmite Reuters.
Acum o oră
22:20
EXCLUSIV Autostrada A3 Ploiești – Brașov: Consitrans intenționează să predea studiul de fezabilitate până în toamna anului viitor # Economica.net
Proiectantul A3 Ploiești - Brașov estimează că ar putea preda studiul de fezabilitate necesar construirii celei mai așteptate autostrăzi din România până în toamna anului viitor. Ulterior, noua companie de autostrăzi CNIR va putea lansa obiectivul din Valea Prahovei la licitație pentru proiectare și execuție, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Consitrans.
22:10
Complexul Feroviar București: Studiul de fezabilitate a fost finalizat și avizat de CFR SA. Ce urmează pentru mega-proiectul de 1,8 miliarde de euro # Economica.net
Studiul de fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București este finalizat și avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA., aflându-se în prezent în etapa de promovare a documentației tehnico - economice la nivelul Consiliului Tehnico - Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, au spus reprezentanții CFR SA pentru ECONOMICA.NET.
22:10
Cât de bogați sunt frații Reuben care vor transforma fabrica Solventul din Timișoara în apartamente: miliardari cu heliport în Londra și hectare de teren în Bahamas # Economica.net
Frații Reuben, unii dintre cei mai bogați investitori imobiliari din Marea Britanie, cu un portofoliu de proprietăți de lux în Londra și New York, pregătesc reconversia fostei fabrici Solventul într-un proiect imobiliar de anvergură.
22:10
România rămâne vulnerabilă la atacuri cibernetice. ”Un program antivirus nu mai este suficient”, Alina Cvasnievschi, Country Manager IGEL România # Economica.net
Securitatea cibernetică a intrat într-o nouă etapă, iar soluțiile clasice nu mai fac față amenințărilor actuale, avertizează Alina Cvasnievschi, Country Manager IGEL România. În special în rândul firmelor mici și mijlocii, nivelul de conștientizare rămâne scăzut, într-un context în care atacurile devin mai sofisticate, iar inteligența artificială este folosită tot mai des de atacatori.
Acum 2 ore
22:00
„Eu personal cred, şi o spun cu tot respectul, că Trump este complet nebun”, spune fostul premier spaniol Felipe Gonzalez # Economica.net
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marţi că Donald Trump este un preşedinte "complet nebun", care tratează lumea întreagă ca şi cum ar fi "servitoarea sa" şi a reuşit să "tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială", prin urmare UE trebuie să reacţioneze şi să încerce să impună respect, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:50
Comisia Europeană aprobă planul Franței de a interzice folosirea rețelelor sociale minorilor sub 15 ani # Economica.net
Franţa are dreptul să interzică utilizarea reţelelor de socializare pentru minorii cu vârste sub 15 ani, aşa cum prevede un proiect de lege adoptat în primă lectură de Parlamentul francez, a confirmat marţi Comisia Europeană, care însă va monitoriza aplicarea măsurii dacă va fi implementată, informează AFP, transmite Agerpres.
21:40
Hidroelectrica își ia avocați ca să cumpere o hidrocentrală cu pompaj pe care o construiește un cunoscut om de afaceri din România. Decizie a acționarilor # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a obținut acordul acționarilor să ia avocați ca să cumpere hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Frasin-Pângărați din zona Bicaz, de 300 MW, odată ce va fi terminată. Hidrocentrala este construită de Iulian Dascălu, un cunoscut om de afaceri român.
21:30
BITSoftware (anterior parte a grupului grecesc Entersoft) a fuzioat începând cu 1 ianuarie 2026 cu SoftOne România și devine ENTERSOFTONE, ca urmare a fuziunii Entersoft - SOFTONE din Grecia, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis astăzi către Economica.net.
21:10
UTI a finalizat modernizarea sismului de balizaj de pe Aeroportul Internațional Iași # Economica.net
Societatea UTI Construction and Facility Management (UTI CFM), companie membră a Grupului TIU, anunță finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de balizaj luminos (Airfield Ground Lighting – AGL) de pe Aeroportul Iași.
Acum 4 ore
21:00
Guvernul britanic reduce taxele aplicate pub-urilor, pentru a reduce din greutățile prin care trec acestea # Economica.net
Guvernul britanic a anunţat marţi un pachet de sprijin pentru pub-uri şi localuri cu muzică live, revenind asupra creşterilor de impozite pe proprietate anunţate anul trecut, care au lăsat industria ospitalităţii în dificultate, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:40
Moscova vrea să legalizeze din nou funcționarea cazinourilor online, pentru a aduce mai mulți bani la buget # Economica.net
Rusia ar putea ridica o interdicţie care vizează cazinourile online şi ar putea impune o taxă de 30% pe veniturile acestora, în încercarea de a aduce la bugetul de stat până la 100 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari), a relatat marţi cotidianul Kommersant, preluat de Reuters.
20:00
Aumovio, fosta divizie componente auto a Continental, va desființa 4.000 de posturi la nivel global, inclusiv din România # Economica.net
Compania germană Aumovio, fosta divizie de componente auto a grupului Continental, a anunţat marţi desfiinţarea a 4.000 de locuri de muncă până la sfârşitul anului 2026, un nou semnal al dificultăţilor cu care se confruntă industria auto europeană, informează AFP, transmite Agerpres.
19:40
Action, lanțul olandez de magazine cu prețuri mici, deschide o unitate nouă în Alba Iulia # Economica.net
Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, continuă să se extindă pe piața din România și deschide al optulea magazin de pe piața șocașă în Alba Iulia, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:10
Furnizorul de sisteme auto Motherson cumpără divizia de cablaje a companiei germane Nexans autoelectric, care deține și fabrici în România # Economica.net
Grupul Motherson achiziționează 100% din divizia globală de cablaje auto a Nexans autoelectric, pentru o valoare de piață de 207 milioane euro, pe bază de cash-free și debt-free, anunță casa de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică.
Acum 6 ore
18:50
Prăbușire istorică a încrederii în economie. Antreprenorii și marile firme simt marea criză și anunță șomaj în creștere. Sub jumătate mai visează la dezvoltare – CONFIDEX # Economica.net
Impetrum Group, împreună cu Romania Business Leaders (RBL) au anunțat rezultatele ultimului studiu privind indicele CONFIDEX, al încredeii antreprenorilor în economie. Au răspuns nu mai puțin de 4.500 de firme mari și medii, iar rezultatele nu sunt deloc optimiste. Avem de-a face, precizează sursa citată, cu o prăbușire istorică a acestui indice.
18:40
Acțiunile Hidroelectrica, la un nou maxim istoric astăzi după înțelegrea cu EDF privind hidroentrala de la Tarnița # Economica.net
Compania Hidroelectrica S.A. a anunțat astăzi că valoarea acțiunilor sale a atins un nou maxim istoric, de 138,40 de lei, acesta fiind cel mai ridicat nivel de la listarea societății la Bursa de Valori București din data de 12 iulie 2023. La aceasta cotatie de pret, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde de lei.
18:30
Trenul Metropolitan Brașov: Unde vor circula primele rame pe baterii din România. Varianta de trasee selectată # Economica.net
Proiectantul Trenului Metropolitan Brașov recomandă alternativa 3 din cele patru variante de trasee studiate în cadrul analizei multicriteriale, potrivit unui document oficial postat pe forumul Asociației Pro Infrastructură. Acesta mai propune utilizarea în premieră națională de trenuri pe baterii pentru operarea pe linii neelectrificate.
18:10
Ministerul Finanțelor a împrumutat 301,4 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni când a atras peste 2 miliarde de lei # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 301,4 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat peste 2 miliarde de lei, la dobânzi de 6,22% pe an, respectiv 6,67% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, transmite Agerpres.
18:00
ANAR: Pescuitul și plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise în perioade de avertizări hidrologice # Economica.net
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) atrage atenţia că activităţi sezoniere precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise în perioade cu avertizări hidrologice iar copiii nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi, relatează Agerpres.
17:50
Românii care au celebrul pui Cocorico intră în concordat preventiv. Aaylex are datorii de un miliard de lei # Economica.net
Grupul Aylex ONE, unul dintre principalii jucători din industria cărnii de pui, a solicitat intrarea în procedura concordatului preventiv.
17:30
Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești de 1.000 MW, gândită pe timpul lui Ceaușescu, ia din nou startul. Hidroelectrica și gigantul francez EdF s-au asociat pentru dezvoltarea proiectului # Economica.net
Acționarii Hidroelectrica au adoptat azi înființarea unui join-venture cu gigantul energetic francez EdF pentru dezvoltarea hidrocentralei cu pompaj Tarnișa-Lăpuștești, un proiect vechi de peste jumătate de secol. Hidrocentrala are nevoie de schemă de sprijin.
17:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România a cerut la Consiliul AgriFish ca PAC să fie menţinută structurată pe doi piloni, să beneficieze de un buget consistent și suspendarea CBAM pentru îngrășăminte # Economica.net
România a susţinut în cadrul Consiliului AgriFish menţinerea Politicii Agricole Comune (PAC) structurată pe doi piloni şi alocarea unui buget consistent, care să permită continuarea producţiei de alimente de calitate, a transmis marţi ministrul Agriculturii, Florin Barbu, relatează Agerpres.
17:10
Primăria Sectorului 1 vrea să preia de la Guvern o clădire monument istoric din zona capitale, aflată în stare de degradare, și să o transforme în centru educațional # Economica.net
Primăria Sectorului 1 face demersuri pentru a prelua o clădire monument istoric neutilizată şi aflată în risc de degradare pentru a o transforma în centru educaţional.
Acum 8 ore
17:00
Boeing a reușit să se întoarcă pe profit în 2025. Ultimul an în care compania a avut rezultate pozitive a fost 2018 # Economica.net
Grupul aerospaţial american Boeing a raportat marţi primul său profit net anual de după 2018, un rezultat pozitiv de 1,89 de miliarde de dolari înregistrat în 2025, în principal datorită unui câştig de aproape 10 miliarde de dolari rezultat din vânzarea Digital Aviation Solutions, informează AFP, transmite Agerpres.
16:40
Scandal mare în China – Epurare în armată. Cel mai mare general, apropiat preşedintelui Xi Jinping, este suspectat de subminare a puterii şi de colaborare cu SUA # Economica.net
Generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez şi totodată "numărul doi" în lanţul de comandă al armatei, Zhang Youxia, arestat la sfârşitul săptămânii trecute, este acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA şi de asemenea pentru alte fapte menite să submineze puterea preşedintelui Xi Jinping, în pofida unor vechi legături personale şi familiale cu acesta, relatează marţi agenţia EFE.
16:40
În contextul incertitudinii geopolitice, investitorii privesc spre giganții din tehnologie pentru a înțelege încotro merge piața # Economica.net
Piețele globale se află în ultima săptămână a lunii ianuarie, navigând printr-un amestec de incertitudine geopolitică, sisteme de acoperire a riscului în schimbare și o serie critică de raportări financiare ale giganților tehnologici care ar putea afecta apetitul pentru risc. Investitorii nu se limitează la a urmări rezultatele; ei caută semnale cu privire la modul în care liderii corporativi văd anul 2026 pe fondul corelațiilor instabile, al evoluției retoricii tarifare din partea administrației Trump și al curenților macroeconomici persistenți. În această situație complexă, aurul înregistrează noi maxime istorice și a depășit bariera psihologică de 5000 de dolari pe uncie.
16:00
Agenţia de evaluare financiară Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie şi mizăm, în viitor, nu doar pe menţinerea ratingului, ci pe îmbunătăţirea performanţelor şi a calificativului de ţară, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea cu reprezentaţii agenţiei care a avut loc marţi dimineaţa, la Guvern.
16:00
Hotelul Dunărea din zona Gării de Nord, aflat în avansată stare de degradare și pe care Primăria Sectorului 1 nu l-a putut expropria anul trecut, este scos acum la vânzare.
15:50
Cehia – Noul guvern al miliardarului Babis vrea să transforme industria de apărare într-un pilon al economiei # Economica.net
Noul Guvern al Cehiei va încerca să transforme industria de apărare într-un motor al economiei naţionale, în condiţiile în care sectorul auto, care în prezent domină economia bazată pe export a ţării, se confruntă cu o concurenţă tot mai mare, a declarat un important membru al Cabinetului de la Praga, într-un interviu acordat Bloomberg.
15:50
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la UE ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, relatează Reuters.
15:40
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat marţi că Guvernul de la Berlin se aşteaptă ca Produsul Intern Brut să crească cu aproximativ 1% până la 1,5% în acest an şi anul viitor, susţinut de un avans al cheltuielilor publice pentru infrastructură şi apărare, transmite Bloomberg.
15:10
CE vrea să ajute Google să-şi respecte obligaţiile în materie de interoperabilitate şi de partajare a datelor de căutare online # Economica.net
Comisia Europeană a iniţiat marţi două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să îşi respecte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale (DMA).
Acum 12 ore
15:00
Investiţiile companiilor germane în China au crescut semnificativ în 2025, pe fondul tensiunilor comerciale # Economica.net
Investiţiile companiilor germane în China au atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arată datele analizate de Reuters, subliniind modul în care războiul comercial al preşedintelui Donald Trump determină industriile şi guvernele să-şi majoreze legăturile de afaceri în altă parte.
15:00
Un proiect de ordin al președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prevede aprobarea unui nou model și a unui nou conținut pentru formularul (300) – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, documentul central prin care contribuabilii declară obligațiile de TVA către bugetul de stat, scrie Termene.ro.
14:50
RoPower Nuclear, compania care dezvoltă prima centrală cu reactoare modulare mici (SMR) din România, la Doiceşti, este prima entitate şi singura din ţară care aderă la Societatea Nucleară Americană (ANS), organizaţie care, de 72 de ani, promovează inovaţia, ştiinţa şi tehnologiile nucleare, se arată într-un comunicat al companiei.
14:40
Bolojan susţine acordul Mercosur: Dacă UE nu îşi extinde pieţele, e greu de presupus că România va fi mai competitivă # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat, marţi, susţinerea pentru acordul Mercosur, subliniind că acesta va genera o extindere a pieţelor pentru Uniunea Europeană, ceea ce va aduce mai multe oportunităţi şi pentru România.
14:10
Demers în premieră în piața asigurărilor, cu milioane de clienți implicați. Consiliul Concurenței se uită peste tranzacția Allianz Țiriac-Campion Broker. Întrebări esențiale ridicate deja în piață # Economica.net
Consiliul Concurenței anunță că analizează preluarea Campion Broker de către Allianz Țiriac, mutare în premieră pentru piața asigurărilor anunțată în exclusivitate de Economica și având în spate milioane de clienți deserviți de cele două companii. În piața asigurărilor, sepcialiștii din firmele concurente ridică deja problema unui avantaj competitiv pe care Allianz l-ar putea căpăta având acces la bazele de date ale Campion, conținând ofertele tuturor jucătorilor. Totuși, spun sursele noastre, din perspectiva autorității de supraveghere din domeniu, ASF, aceasta nu va fi o problemă, cât timp Allianz va respecta anumite reguli. Probleme, spun sursele citate, ar putea apărea mai degrabă din perspectiva riscului operațional, în condițiile în care procedurile de guvernanță corporativă ale unei societăți de asigurări și criteriile pe care aceasta trebuie să le respecte nu coincid cu cele ale unui broker.
14:10
Atlasul Naţional al resurselor critice – România are nevoie de un program naţional de analiză şi explorare geologică pentru „recensământul metalelor rare” (EY) # Economica.net
România ar trebui să adopte o abordare coerentă, orientată spre investiţii, pentru valorificarea resurselor critice, prin actualizarea datelor geologice, digitalizarea procedurilor de autorizare, dezvoltarea reciclării şi crearea unei platforme naţionale de tip one-stop-shop pentru investitori, în linie cu obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene, conform unei analize realizate de EY România.
13:40
Cum a fost salvată cea mai veche uzină din România, cu o istorie de peste 250 de ani # Economica.net
Anul trecut, Hidroelectrica a semnat contracte cu fosta UCM Reșița, actuala UCMH, în valoare de aproape jumătate de miliard de lei, conform datelor publicate de Hidroelectrica.
13:40
SUA condiţionează garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia (presă) # Economica.net
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, scrie marţi cotidianul Financial Times, citat de Reuters.
13:40
Ultima oră. Surpriză mare la buget. Deficit cu mult sub cel prognozat, investiții semnificative-OFICIAL # Economica.net
Ministerul Finanțelor anunță, oficial, un deficit bugetar de doar 7,65% din PIB, cu un punct sub cel din 2024, dar și semnificativ sub nivelul de 8,4% prognozat pentru 2025. Investițiile în economie au însumat 7,2% din PIB.
13:30
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marţi, cu reprezentanţii agenţiei internaţionale de rating Fitch, într-o întrevedere în cadrul căreia a prezentat direcţiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală.
13:00
Încă o țară în care o companie românească devine lider. Dental Holding a cumpărat grupul grecesc Memodent # Economica.net
Dental Holding, din acționariatul căreia face parte și fondul de private equity Abris Capital, a semnat un acord pentru a achiziționa grupul grecesc Memodent (Memodent S.A. și Oral Vision IKE), cel mai important distribuitor local în domeniul consumabilelor stomatologice, a anunțat compania într-un comuniat de presă.
12:50
Când se schimbă banii în România, cât va creşte euro în următoarele 12 luni şi ce se va întâmpla cu preţurile – sondaj CFA România # Economica.net
Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, în principal din cauza politicilor fiscale din ultimii ani, susţine preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu. Din sondajul analiştilor CFA România puteţi afla cât va creşte euro în următoarele 12 luni şi ce se va întâmpla cu preţurile şi ratingul României.
12:40
Iulius investește 28 de milioane de euro într-un nou Family Market lângă Iași. Kaufland, ancora principală # Economica.net
Grupul Iulius a început construcția celui de-al treilea parc de retail de lângă Iași, o investiție de 28 de milioane de euro, potrivit unui comuniat de presă al companiei.
12:40
Wizz Air se extinde la Iași cu două noi rute în sezonul de vară 2026.
12:30
Rompetrol Well Services, divizia de de servicii a grupului Rompetrol (KMG International) a câștigat un contract pentru servicii la sonde scos la licitație de Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice.
12:10
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna decembrie 2025 cu 0,1% faţă de noiembrie 2025 (-0,1% în termeni reali), până la nivelul de 447,337 miliarde lei, informează marţi Banca Naţională a României.
12:10
Producţia de electricitate din eolian şi solar a depăşit în premieră combustibilii fosili în 14 state din UE (raport) # Economica.net
Producţia de electricitate din surse eoliană şi solară a depăşit pentru prima dată combustibilii fosili în 14 dintre cele 27 de state-membre ale Uniunii Europene (UE), iar regenerabilele asigură aproape jumătate din mixul energetic, relevă datele incluse în raportul EMBER 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.