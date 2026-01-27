Scandal mare în China – Epurare în armată. Cel mai mare general, apropiat preşedintelui Xi Jinping, este suspectat de subminare a puterii şi de colaborare cu SUA

14:10

Consiliul Concurenței anunță că analizează preluarea Campion Broker de către Allianz Țiriac, mutare în premieră pentru piața asigurărilor anunțată în exclusivitate de Economica și având în spate milioane de clienți deserviți de cele două companii. În piața asigurărilor, sepcialiștii din firmele concurente ridică deja problema unui avantaj competitiv pe care Allianz l-ar putea căpăta având acces la bazele de date ale Campion, conținând ofertele tuturor jucătorilor. Totuși, spun sursele noastre, din perspectiva autorității de supraveghere din domeniu, ASF, aceasta nu va fi o problemă, cât timp Allianz va respecta anumite reguli. Probleme, spun sursele citate, ar putea apărea mai degrabă din perspectiva riscului operațional, în condițiile în care procedurile de guvernanță corporativă ale unei societăți de asigurări și criteriile pe care aceasta trebuie să le respecte nu coincid cu cele ale unui broker.