Scandal mare în China – Epurare în armată. Cel mai mare general, apropiat preşedintelui Xi Jinping, este suspectat de subminare a puterii şi de colaborare cu SUA
Economica.net, 27 ianuarie 2026 16:40
Generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez şi totodată "numărul doi" în lanţul de comandă al armatei, Zhang Youxia, arestat la sfârşitul săptămânii trecute, este acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA şi de asemenea pentru alte fapte menite să submineze puterea preşedintelui Xi Jinping, în pofida unor vechi legături personale şi familiale cu acesta, relatează marţi agenţia EFE.
Boeing a reușit să se întoarcă pe profit în 2025. Ultimul an în care compania a avut rezultate pozitive a fost 2018 # Economica.net
Grupul aerospaţial american Boeing a raportat marţi primul său profit net anual de după 2018, un rezultat pozitiv de 1,89 de miliarde de dolari înregistrat în 2025, în principal datorită unui câştig de aproape 10 miliarde de dolari rezultat din vânzarea Digital Aviation Solutions, informează AFP, transmite Agerpres.
În contextul incertitudinii geopolitice, investitorii privesc spre giganții din tehnologie pentru a înțelege încotro merge piața # Economica.net
Piețele globale se află în ultima săptămână a lunii ianuarie, navigând printr-un amestec de incertitudine geopolitică, sisteme de acoperire a riscului în schimbare și o serie critică de raportări financiare ale giganților tehnologici care ar putea afecta apetitul pentru risc. Investitorii nu se limitează la a urmări rezultatele; ei caută semnale cu privire la modul în care liderii corporativi văd anul 2026 pe fondul corelațiilor instabile, al evoluției retoricii tarifare din partea administrației Trump și al curenților macroeconomici persistenți. În această situație complexă, aurul înregistrează noi maxime istorice și a depășit bariera psihologică de 5000 de dolari pe uncie.
Agenţia de evaluare financiară Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie şi mizăm, în viitor, nu doar pe menţinerea ratingului, ci pe îmbunătăţirea performanţelor şi a calificativului de ţară, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea cu reprezentaţii agenţiei care a avut loc marţi dimineaţa, la Guvern.
Hotelul Dunărea din zona Gării de Nord, aflat în avansată stare de degradare și pe care Primăria Sectorului 1 nu l-a putut expropria anul trecut, este scos acum la vânzare.
Cehia – Noul guvern al miliardarului Babis vrea să transforme industria de apărare într-un pilon al economiei # Economica.net
Noul Guvern al Cehiei va încerca să transforme industria de apărare într-un motor al economiei naţionale, în condiţiile în care sectorul auto, care în prezent domină economia bazată pe export a ţării, se confruntă cu o concurenţă tot mai mare, a declarat un important membru al Cabinetului de la Praga, într-un interviu acordat Bloomberg.
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la UE ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, relatează Reuters.
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat marţi că Guvernul de la Berlin se aşteaptă ca Produsul Intern Brut să crească cu aproximativ 1% până la 1,5% în acest an şi anul viitor, susţinut de un avans al cheltuielilor publice pentru infrastructură şi apărare, transmite Bloomberg.
CE vrea să ajute Google să-şi respecte obligaţiile în materie de interoperabilitate şi de partajare a datelor de căutare online # Economica.net
Comisia Europeană a iniţiat marţi două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să îşi respecte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale (DMA).
Investiţiile companiilor germane în China au crescut semnificativ în 2025, pe fondul tensiunilor comerciale # Economica.net
Investiţiile companiilor germane în China au atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arată datele analizate de Reuters, subliniind modul în care războiul comercial al preşedintelui Donald Trump determină industriile şi guvernele să-şi majoreze legăturile de afaceri în altă parte.
Un proiect de ordin al președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prevede aprobarea unui nou model și a unui nou conținut pentru formularul (300) – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, documentul central prin care contribuabilii declară obligațiile de TVA către bugetul de stat, scrie Termene.ro.
RoPower Nuclear, compania care dezvoltă prima centrală cu reactoare modulare mici (SMR) din România, la Doiceşti, este prima entitate şi singura din ţară care aderă la Societatea Nucleară Americană (ANS), organizaţie care, de 72 de ani, promovează inovaţia, ştiinţa şi tehnologiile nucleare, se arată într-un comunicat al companiei.
Bolojan susţine acordul Mercosur: Dacă UE nu îşi extinde pieţele, e greu de presupus că România va fi mai competitivă # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat, marţi, susţinerea pentru acordul Mercosur, subliniind că acesta va genera o extindere a pieţelor pentru Uniunea Europeană, ceea ce va aduce mai multe oportunităţi şi pentru România.
Demers în premieră în piața asigurărilor, cu milioane de clienți implicați. Consiliul Concurenței se uită peste tranzacția Allianz Țiriac-Campion Broker. Întrebări esențiale ridicate deja în piață # Economica.net
Consiliul Concurenței anunță că analizează preluarea Campion Broker de către Allianz Țiriac, mutare în premieră pentru piața asigurărilor anunțată în exclusivitate de Economica și având în spate milioane de clienți deserviți de cele două companii. În piața asigurărilor, sepcialiștii din firmele concurente ridică deja problema unui avantaj competitiv pe care Allianz l-ar putea căpăta având acces la bazele de date ale Campion, conținând ofertele tuturor jucătorilor. Totuși, spun sursele noastre, din perspectiva autorității de supraveghere din domeniu, ASF, aceasta nu va fi o problemă, cât timp Allianz va respecta anumite reguli. Probleme, spun sursele citate, ar putea apărea mai degrabă din perspectiva riscului operațional, în condițiile în care procedurile de guvernanță corporativă ale unei societăți de asigurări și criteriile pe care aceasta trebuie să le respecte nu coincid cu cele ale unui broker.
Atlasul Naţional al resurselor critice – România are nevoie de un program naţional de analiză şi explorare geologică pentru „recensământul metalelor rare” (EY) # Economica.net
România ar trebui să adopte o abordare coerentă, orientată spre investiţii, pentru valorificarea resurselor critice, prin actualizarea datelor geologice, digitalizarea procedurilor de autorizare, dezvoltarea reciclării şi crearea unei platforme naţionale de tip one-stop-shop pentru investitori, în linie cu obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene, conform unei analize realizate de EY România.
Cum a fost salvată cea mai veche uzină din România, cu o istorie de peste 250 de ani # Economica.net
Anul trecut, Hidroelectrica a semnat contracte cu fosta UCM Reșița, actuala UCMH, în valoare de aproape jumătate de miliard de lei, conform datelor publicate de Hidroelectrica.
SUA condiţionează garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia (presă) # Economica.net
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, scrie marţi cotidianul Financial Times, citat de Reuters.
Ultima oră. Surpriză mare la buget. Deficit cu mult sub cel prognozat, investiții semnificative-OFICIAL # Economica.net
Ministerul Finanțelor anunță, oficial, un deficit bugetar de doar 7,65% din PIB, cu un punct sub cel din 2024, dar și semnificativ sub nivelul de 8,4% prognozat pentru 2025. Investițiile în economie au însumat 7,2% din PIB.
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marţi, cu reprezentanţii agenţiei internaţionale de rating Fitch, într-o întrevedere în cadrul căreia a prezentat direcţiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală.
Încă o țară în care o companie românească devine lider. Dental Holding a cumpărat grupul grecesc Memodent # Economica.net
Dental Holding, din acționariatul căreia face parte și fondul de private equity Abris Capital, a semnat un acord pentru a achiziționa grupul grecesc Memodent (Memodent S.A. și Oral Vision IKE), cel mai important distribuitor local în domeniul consumabilelor stomatologice, a anunțat compania într-un comuniat de presă.
Când se schimbă banii în România, cât va creşte euro în următoarele 12 luni şi ce se va întâmpla cu preţurile – sondaj CFA România # Economica.net
Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, în principal din cauza politicilor fiscale din ultimii ani, susţine preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu. Din sondajul analiştilor CFA România puteţi afla cât va creşte euro în următoarele 12 luni şi ce se va întâmpla cu preţurile şi ratingul României.
Iulius investește 28 de milioane de euro într-un nou Family Market lângă Iași. Kaufland, ancora principală # Economica.net
Grupul Iulius a început construcția celui de-al treilea parc de retail de lângă Iași, o investiție de 28 de milioane de euro, potrivit unui comuniat de presă al companiei.
Wizz Air se extinde la Iași cu două noi rute în sezonul de vară 2026.
Rompetrol Well Services, divizia de de servicii a grupului Rompetrol (KMG International) a câștigat un contract pentru servicii la sonde scos la licitație de Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice.
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna decembrie 2025 cu 0,1% faţă de noiembrie 2025 (-0,1% în termeni reali), până la nivelul de 447,337 miliarde lei, informează marţi Banca Naţională a României.
Producţia de electricitate din eolian şi solar a depăşit în premieră combustibilii fosili în 14 state din UE (raport) # Economica.net
Producţia de electricitate din surse eoliană şi solară a depăşit pentru prima dată combustibilii fosili în 14 dintre cele 27 de state-membre ale Uniunii Europene (UE), iar regenerabilele asigură aproape jumătate din mixul energetic, relevă datele incluse în raportul EMBER 2026.
Premierul Ilie Bolojan a apreciat, marţi, că unele partide vor să joace rolul opoziţiei din interiorul guvernării, dar că acest lucru afectează încrederea populaţiei în coaliţia de guvernare. Bolojan a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar, fără PSD, dar a adăugat că acest scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică în condițiile dificile din acest moment.
România nu este pregătită pentru impozit progresiv. Bolojan: Ar fi necesar cel puţin un an pentru implementare # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi necesar cel puţin un an pentru implementarea impozitării progresive, dar că ţara noastră nu este pregătită, în contextul actual, pentru un astfel de demers.
Piața de cosmetice și parfumuri din România se apropie de 1,2 miliarde de euro. Ce se cumpără și cum s-au schimbat obiceiurile # Economica.net
Când vezi că noi lanțuri de drogherii se pregătesc să intre pe piața din România, nu e vorba doar de „încă un magazin cu creme și parfumuri”. E un semn destul de clar că segmentul a ajuns la o dimensiune care merită bătălia: comerțul cu produse cosmetice și de parfumerie a avut vânzări anuale de aproape 1,2 miliarde de euro în 2024, iar evoluția 2021–2024 a rămas pe plus.
Cunoscutul investitor în imobiliare Michael Topolinski intră în afacerea stocării de energie electrică: investiții de 110 milioane de euro în baterii în România # Economica.net
MetaWealth, platformă europeană de investiții în active imobiliare, controlată de cunoscutul investitor în imobiliare Michael Topolinski, intră pe piața sistemelor avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) cu mai multe proiecte de stocare energie la scară largă în România, proiecte de 110 milioane de euro.
Chinezii de la Anta Sports iau o felie mare din Puma de la miliardarii francezi Pinault şi devin cel mai mare acţional al companiei germane # Economica.net
Grupul chinez Anta Sports a anunţat marţi că a ajuns la un acord cu Groupe Artémis, compania de investiţii a familiei franceze Pinault, pentru achiziţionarea unei participaţii de 29,06% în Puma, devenind cel mai mare acţionar al firmei germane de echipamente sportive, transmit DPA şi Reuters.
Marea reformă a Guvernului Bolojan începe în câteva zile. Premierul anunţă o decizie pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi măsurile de redresare economică până la finalul săptămânii # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică.
Investiție logistică majoră în București: GARBE Industrial și Fortress construiesc un depozit gigant, de circa 50 de milioane de euro # Economica.net
GARBE Industrial, cu active de peste 10 miliarde de euro și care a intrat pe piața românească în 2024, s-a asociat cu Fortress pentru construcția unui depozit gigant lângă București.
Prima rafinărie de aur din România – 5.000 de lingouri, afaceri de peste 40 mil. euro, în 2025 # Economica.net
RAFINOR, liderului industriei de prelucrare a metalelor prețioase din România, a încheiat 2025 cu rezultate financiare și operaționale solide, ceea ce confirmă rolul strategic al producției locale de aur în dezvoltarea pieței românești de investiții și în consolidarea unui sector industrial cu tradiție îndelungată pe plan național.
Cumpărături online cu AI-ul. Supermarketul Sezamo a lansat un asistent virtual care îți face cumpărăturile la comanda ” o cină pentru patru” # Economica.net
Clienții supermarketului online Sezamo pot face cumpărături exprimânu-și nevoile unui asistent virtual, în loc să mai caute și să filtreze produsele din platformă, în urma integrării de către retailer a unei noi funcții în platformă.
OVES Enterprise din Cluj-Napoca lansează un sistem integrat de interceptare a dronelor testat în condiții reale în în Ucraina # Economica.net
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, anunță lansarea SkyLock, un sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile, dezvoltat pe platforma Nemesis AI.
„Lumea multipolară” – China e gata să colaboreze cu Finlanda pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi relaţii bune cu UE # Economica.net
Preşedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat marţi pe prim-ministrul finlandez, Petteri Orpo, aflat în vizită în China, că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Helsinki pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi a promova o lume multipolară bazată pe "globalizarea economică", au consemnat Xinhua şi Reuters.
Cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, Lukoil, a cerut Guvernului scutiri fiscale, după scăderea semnificativă a cotaţiilor ţiţeiului rusesc Ural, care se tranzacţionează la un discount de aproape 50% faţă de cotaţia de referinţă pe plan global, a anunţat luni publicaţia rusă pro-Kremlin Izvestia, citată de Moscow Times.
Moment istoric. UE şi India au finalizat un acord comercial negociat timp de două decenii # Economica.net
India şi Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial negociat cu întreruperi timp de două decenii, care deschide calea către piaţa indiană şi către liberul schimb, informează marţi Reuters.
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării, la unele stații s-a sărit pragul de 8 lei pe litru. Cât costă benzina și motorina azi, 22 ianuarie # Economica.net
Carburanții s-au scumpit din nou azi în benzinăriile Petrom, liderul pieței din România, azi dimineață. A crescut prețul motorinei, cel al benzinei a rămas neschimbat, iar motorina costă acum 8 lei litrul și chiar mai mult în unele stații.
Prioritate zero pentru România – Banii din PNRR, obiectivul principal al Guvernului Bolojan # Economica.net
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să atragă cât mai mulţi bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, deoarece astfel de proiecte la nivel european nu vor mai fi disponibile prea curând, a declarat luni seara ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Piața auto din România a înregistrat în 2025 o creștere peste media europeană – raport ACEA # Economica.net
În ciuda turbulențelor cauzate de deciziile guvernamentale cu privire la programul Rabla, piața auto din România a încheiat anul 2025 cu o creștere mai mare decât cea a pieței europene.
Investiţiile au crescut anul trecut cu aproximativ 16%, până la 138 miliarde lei, şi au ajuns la 7,2% din PIB, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
PSD nu renunţă la programul de relansare economică şi ameninţă cu ieşirea din coaliţie. Grindeanu: Cele două pachete de măsuri trebuie să fie aprobate în acelaşi timp # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca Guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri. Potrivit lui Grindeanu, PSD va continua în coaliție numai dacă cele două pachete vor fi adoptate simultan.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de 25%, argumentând că parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două ţări, notează AFP.
Când scade inflaţia şi ce creştere economică va avea România, în 2026 – Anunţ oficial de la ministrul Finanţelor # Economica.net
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al treilea, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
CONFIRMARE Schimbare majoră în RCA, în premieră după falimentul Euroins. La cât au ajuns prețurile în 2026, în funcție de companie. Lider nou la vânzări – TABELE # Economica.net
Confirmare. Schimbare majoră în piața RCA, remarcată de Economica încă de pe finalul anului și consolidată în ianuarie 2026, conform ultimelor date. Sunt șanse mari ca, cel puțin în primul trimestru al acestui an, să avem pentru prima dată de la falimentul Euroins (aprilie 2023), un nou lider în ceea ce privește Primele Brute Subscrise (PBS). Datele analizate de noi arată că Groupama a pierdut prima poziție în topul după PBS și pierde teren și în clasamentul privind numărul de contracte vândute. În continuare, ultimele date din piața RCA, inclusiv prețurile medii.
Proiectantul Search Corporation a predat studiul de fezabilitate pentru Autostrada A13 Brașov - Făgăraș. În prezent, documentul se află în analiză, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Top constructori autostrăzi: Precon, Makyol și Ozaltin au avut cele mai mari progrese în decembrie # Economica.net
Constructorii au raportat progrese pe șantierele de autostrăzi și în ultima lună a anului trecut, în ciuda sezonului nefavorabil. Cele mai mari progrese din top au fost înregistrate în Transilvania, de către bihorenii de la Precon și turcii de la Makyol și Ozaltin.
România e ultima și în Inteligența Artificială (AI), la mare distanță de Bulgaria sau Republica Moldova. Sub media globală și ultima din Europa la adopția AI – RAPORT # Economica.net
Adopția inteligenței artificiale la nivel global a continuat să crească în a doua jumătate a anului 2025, cu un avans de 1,2 puncte procentuale față de prima jumătate a anului, potrivit celui mai recent raport al Microsoft care a arată că aproximativ una din șase persoane din întreaga lume utilizează acum instrumente generative de AI, un progres remarcabil pentru o tehnologie care abia recent a intrat în uzul curent.
