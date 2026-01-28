Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuielile neașteptate
ObservatorNews, 28 ianuarie 2026 08:00
Horoscop 29 ianuarie 2026. Ziua aduce claritate într-un domeniu important al vieții, iar atenția la detalii și deciziile echilibrate pot face diferența.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
08:10
Imagini neobișnuite pe litoral. Staţiunea unde marea a înaintat 15 m și a acoperit plaja cu scoici şi melci # ObservatorNews
O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia! Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci.
Acum 30 minute
08:00
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuielile neașteptate # ObservatorNews
Horoscop 29 ianuarie 2026. Ziua aduce claritate într-un domeniu important al vieții, iar atenția la detalii și deciziile echilibrate pot face diferența.
07:50
"Nimeni nu vrea să creadă". Durere de nedescris pentru familiile tinerilor morţi în accidentul din Timiş # ObservatorNews
Durere de nedescris după cel mai grav accident de pe şoselele din România, din ultimii şase ani. Sute de suporteri greci ai echipei Paok Salonic au ajuns aseară la Timişoara. Mergeau în Franţa la meci, dar s-au întors din drum pentru a-i vizita pe cei trei supravieţuitori al teribilului accident de pe DN 6, în care şapte oameni au murit. Totul, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus. În maşină erau 10 suporteri greci ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu.
07:50
Ilie Bolojan, întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, în plină tensiune în Coaliția de guvernare # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan nu exclude varianta unui guvern minoritar, fără PSD. Asta, dacă social-democraţii blochează în continuare concedierile din primării. Caz în care Ilie Bolojan îşi va pierde funcţia, anunţă partidul condus de Sorin Grindeanu. Surse Observator spun, însă, că preşedintele Nicuşor Dan vrea să rămână PSD la guvernare.
Acum 12 ore
23:50
Rusul care a plănuit să arunce în aer obiective din România a orchestrat şi sabotaje în Cehia și în Lituania # ObservatorNews
O anchetă internațională coordonată de România a scos la iveală existența unei rețele de sabotaj cu ramificații în mai multe state europene, aflată sub coordonarea unui cetățean străin rezident în Rusia. Potrivit DIICOT, sabotajele plănuite pe teritoriul României, incendiile care au vizat autobuze în Cehia și tentativele de atac terorist din Lituania nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un plan comun, pus în aplicare de persoane recrutate de același organizator. Cazul a fost documentat în cadrul unei echipe comune de anchetă, formată sub egida EUROJUST, după ce autoritățile române au dejucat un atentat ce viza obiective strategice din județul Ilfov.
22:10
Răzvan Lucescu, cu flori la stadion în memoria celor 7 fani morţi în Timiş: "O familie imensă care suferă" # ObservatorNews
Suporterii lui PAOK Salonic s-au strâns marţi seară, 27 ianuarie, în faţa stadionului pentru a-i plânge pe cei 7 fani greci morţi în accidentul teribil din România.
21:50
Studiu: Aproximativ 1,8 milioane de morţi, răniţi şi dispăruţi în războiul Rusiei din Ucraina # ObservatorNews
Numărul soldaților ruși și ucraineni uciși, răniți sau dispăruți în timpul a aproape patru ani de război este pe cale să ajungă la două milioane până în această primăvară, potrivit unui nou studiu, un bilanț îngrozitor, pe măsură ce atacul Rusiei asupra vecinului său continuă.
21:50
Power Couple România, 27 ianuarie 2026. Proba Spal-o bine, baby! le-a pus în dificultate pe fete # ObservatorNews
Dani Oțil a lansat o nouă probă pentru fete. De data aceasta, concurentele au trebuit să spele o mașină murdară, dar la înălțime.
21:00
Lista de cumpărături a României cu cele 16 miliarde din SAFE: tren medical sau drone care sting incendii # ObservatorNews
Drone, roboţi, elicoptere şi un tren medical vor fi cumpărate de Guvern cu cele 16 miliarde de euro pe care le primim în programul Acţiunea pentru Securitatea Europei - SAFE. Pe lista de achiziţii mai apar transportoare blindate, echipamente pentru siguranţă nucleară şi generatoare de mare putere, de folos în cazul unei pene de curent de proporţii.
21:00
S-a dat startul cursei pentru premiile BAFTA. Care sunt cele mai puternice producţii din listă # ObservatorNews
S-a dat startul cursei pentru premiile BAFTA. "O bătălie după alta", cu Leonardo Dicaprio în rolul principal, scrie istorie cu 16 nominalizări. Pelicula se luptă cot la cot pentru titlul de cel mai bun film al anului cu alte producţii de top, precum comedia "Marty Supreme". Filmul, cu Timothée Chalamet în rolul principal, îl propulsează pe tânărul canadian în cursa pentru premiul cel mai bun actor al anului.
20:50
Salvări fără improvizații: Invenția românească care ajută pompierii să scoată victimele din puţuri # ObservatorNews
Un dispozitiv inventat şi brevetat de un inginer român ajută pompierii să scoată victimele din puţuri. Sistemul poate fi coborât până la 100 de metri. Echipamentul a fost creat după ce inventatorul lui a privit la televizor, cu ani în urmă, cum un copil a fost scos dintr-un puţ de un adolescent legat cu o sfoară.
20:50
Trump l-a retras pe şeful ICE "Darth Vader", după cele două crime şi valul de proteste # ObservatorNews
Furie şi revoltă în Statele Unite. Sute de oameni au forţat intrarea în hotelurile din Minneapolis unde sunt cazaţi agenţi federali anti-imigraţie, acuzaţi că au împuşcat fără motiv doi civili în ultimele două săptămâni. Sub presiunea străzii, preşedintele Donald Trump a ordonat să fie retraşi din oraş mai mulţi agenţi, cu tot cu şeful operaţiunii, iar Prima Doamnă a făcut un apel rar.
20:40
Românii merg la cumpărături cu portofelele pline de carduri de fidelitate. Șase din zece clienți le scanează constant la casă, în încercarea de a mai tăia din costuri.
20:30
David şi Victoria Beckham, prima apariţie publică după ce fiul lor i-a acuzat că au vrut să-i strice căsnicia # ObservatorNews
Victoria şi David Beckham au fost văzuţi pentru prima dată împreună în public după ce fiul lor cel mare i-a acuzat că au încercat să îi distrugă căsnicia. Starurile au apărut senine la Săptămâna Modei de la Paris. Ocazie cu care Victoria a fost decorată de ministrul culturii din Franţa.
20:00
Încep concedierile la Primăria Capitalei. Compania care a cheltuit 3 miliarde de lei în 2023, închisă # ObservatorNews
Primarul Capitalei începe concedierile. Ciprian Ciucu închide patru centre culturale după ce a constatat că produc doar datorii. Elimină din schemă 109 angajaţi şi spune că este doar începutul.
20:00
O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia. Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci.
19:50
Au sosit trenurile PESA din Polonia, care merg cu 160 km/h. Din martie intră în circulaţie # ObservatorNews
Din primăvară vor intra în circulaţie noi trenuri electrice. Până atunci, ramele fabricate în Polonia sunt în plin proces de testare. Statul a semnat trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi, dar toate livrările sunt în întârziere.
19:50
Omul de afaceri turc, care a evadat în zilele de permisie, primise iniţial aviz negativ pentru învoire, dar şeful penitenciarelor a aprobat personal cererea. Condamnat la 22 de ani de închisoare, milionarul ieşise de 24 de ori din penitenciar în ultimii doi ani, cam o dată pe lună. Mai mult, surse Observator confirmă că fugarul avea deja pregătită următoarea permisie, luna viitoare. Acum e dat în urmărire internaţională, iar ministerul justiţiei face anchetă la Rahova.
19:50
Salata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminate # ObservatorNews
Gata ambalată, spălată, numai bună de pus în farfurie! Să nu credeţi niciodată în acest mesaj scris pe pungile cu salată din supermarket. Am dus câteva probe la analize şi toate, dar absolut toate erau contaminate cu enterobacterii. Ceva care te poate duce direct la camera de gardă. Urmăriţi un nou episod din campania Ce ne puneţi în mâncare.
19:40
Şoferii au avut parte, marţi dimineaţă, de o nouă surpriză neplăcută la pompă: motorina standard, cel mai ieftin sortiment, a depăşit pragul de 8 lei/litru. Este a şaptea scumpire de la începutul anului, după şocul creşterii accizelor. Românii plătesc acum cei mai scumpi carburanţi din regiune.
19:30
PSD şi Nicuşor Dan reacţionează după ce Ilie Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar # ObservatorNews
Premierul nu exclude varianta unui guvern fără PSD, dacă social-democraţii blochează în continuare concedierile din primării. Caz în care Ilie Bolojan îşi va pierde funcţia, anunţă partidul condus de Sorin Grindeanu. Surse Observator spun, însă, că preşedintele Nicuşor Dan vrea să rămână PSD la guvernare.
19:20
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 7 morţi din Timiş. Cea mai mare tragedie pe şosele în ultimii 6 ani # ObservatorNews
Cel mai grav accident rutier din ultimii şase ani pe şoselele din România. 7 oameni au murit în apropiere de Lugoj, după ce un microbuz a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus. În maşină erau 10 suporteri greci ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Mergeau în Franţa la meci.
Acum 24 ore
18:50
Președintele Donald Trump a reluat o afirmație puternică în discursul său despre relația Statelor Unite cu Israel, sugerând că statul evreu "nu ar exista" fără acțiunile administrației sale, inclusiv loviturile împotriva Iranului și sprijinul militar extins acordat Tel Avivului.
18:40
Ieşire nervoasă a lui Coco Gauff, după înfrângerea în sferturile de finală de la Australian Open # ObservatorNews
Coco Gauff și-a izbit racheta de podeaua de beton o dată pentru fiecare dată când a scăpat serviciul, și încă una, pe deasupra, după înfrângerea sa în sferturile de finală de la Australian Open în fața Elinei Svitolina, marți.
18:30
(P) De ce Gates of Olympus apare în topul preferințelor la majoritatea cazinourilor # ObservatorNews
Gates of Olympus de la Pragmatic Play este unul dintre cele mai jucate sloturi din ultimii ani. Îl găsești în oferta aproape oricărui cazino online, apare constant în topurile de popularitate și are o comunitate dedicată de jucători. Să vedem ce anume îl face să funcționeze.
18:30
Grecia, șocată de tragedia "de nedescris", cu 7 morţi, din Timiș. Reacția premierului şi a clubului PAOK # ObservatorNews
Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, s-a declarat "profund șocat de tragicul accident din România, care a costat viața a 7 tineri conaționali". Şi preşedintelui clubului PAOK, Ivan Savvidis, a declarat că este îndurerat de tragedia petrecută în Timiş, după ce un accident rutier s-a soldat cu 7 morţi şi 3 persoane rănite. Autocarul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.
18:30
Proteste la Timişoara: "Dreptate pentru Mario!". Elevi și părinți cer modificarea vârstei de răspundere penală # ObservatorNews
În jur de patru sute de elevi și părinți au protestat, marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând "Dreptate pentru Mario!", băiatul de 15 ani din Cenei ucis de alți doi minori de aceeași vârstă şi un altul de 13 ani. Ei au cerut adoptarea de către Parlament a unei legi (Legea Mario, n.r.) care să extindă vârsta de răspundere penală în astfel de cazuri și sub limita de 13 ani, cât prevede acum legea.
18:20
Un român a vrut să fure un tren din Austria, dar n-a ştiut cum. A activat doar luminile şi claxonul # ObservatorNews
Un român a fost arestat în Austria după ce a încercat să fure un tren. Bărbatul nu a reuşit să mişte locomotiva din loc, dar a rănit o poliţistă.
18:10
"Ajung şi până la 10.000 de lei". Jobul preferat de Mihai pentru a-şi putea plăti studiile # ObservatorNews
Cum împaci şcoala cu munca. E problema dificilă pe care trebuie să o rezolve studenţii români care vor să se întreţină singuri. În condiţiile în care profesorii vor prezenţă peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time, singura soluţie rămâne abandonul. Un paradox dacă ne gândim că studiile superioare asigură venituri mai mari şi o adevărată dramă când vedem că suntem europenii cu cei mai puţini licenţiaţi.
18:10
Acţiunile Hidroelectrica ating un nou maxim istoric. Cât valoarează la cotaţia zilei # ObservatorNews
Valoarea acţiunii Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric marţi, de 138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societăţii la Bursa de Valori Bucureşti, în 12 iulie 2023, a anunţat compania, printr-un comunicat.
17:40
Rusul care a plănuit să arunce în aer obiective din România a orchestrat şi sabotaje în Cehia și în Lituania # ObservatorNews
O anchetă internațională coordonată de România a scos la iveală existența unei rețele de sabotaj cu ramificații în mai multe state europene, aflată sub coordonarea unui cetățean străin rezident în Rusia. Potrivit DIICOT, sabotajele plănuite pe teritoriul României, incendiile care au vizat autobuze în Cehia și tentativele de atac terorist din Lituania nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un plan comun, pus în aplicare de persoane recrutate de același organizator. Cazul a fost documentat în cadrul unei echipe comune de anchetă, formată sub egida EUROJUST, după ce autoritățile române au dejucat un atentat ce viza obiective strategice din județul Ilfov.
17:40
Prinși între cursuri și joburi. Cum ajung studenții români să abandoneze facultatea din cauza costurilor mari # ObservatorNews
Cum împaci şcoala cu munca. E problema dificilă pe care trebuie să o rezolve studenţii români care vor să se întreţină singuri. În condiţiile în care profesorii vor prezenţă peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time, singura soluţie rămâne abandonul. Un paradox dacă ne gândim că studiile superioare asigură venituri mai mari şi o adevărată dramă când vedem că suntem europenii cu cei mai puţini licenţiaţi.
17:40
Ceasul Apocalipsei, mai aproape de "miezul nopţii": suntem la 85 de secunde de final # ObservatorNews
Ceasul Apocalipsei, care ticăie de zeci de ani până la sfârșitul lumii, este acum oficial mai aproape de anihilare ca niciodată. Marți, oamenii de știință de la Bulletin of Atomic Scientists au mutat ceasul simbolic cu patru secunde înainte, la 85 de secunde până la miezul nopții.
17:20
Femeia din Iaşi ucisă de iubit era însărcinată. Detaliile cutremurătoare ale familiei # ObservatorNews
Te-a lovit o dată, sigur o va face şi a doua oară. Este o regulă pe care multe femei captive în relaţii toxice o ignoră. Asta a făcut şi o femeie de 35 de ani din Iaşi, mamă a 3 copii şi însărcinată cu al patrulea... şi a plătit cu viaţa pentru asta.
17:20
14 femei abuzate în fiecare oră, în România: "Prima palmă se dă mai greu". Cum recunoști o relație toxică # ObservatorNews
Violența domestică nu începe cu lovituri. Începe cu vorbe grele, cu control, cu frica strecurată zilnic în gesturi aparent banale. Înainte de prima palmă, agresorii își dezarmează victimele psihic: le izolează, le umilesc, le fac să creadă că nu valorează nimic fără ei. În România, 14 femei sunt abuzate în fiecare oră. În spatele statisticilor se află însă voci care spun o poveste tristă.
17:20
Italia declară stare de urgenţă şi evacuează 1.500 de oameni din Sicilia după o alunecare de teren de 4 km # ObservatorNews
O alunecare de teren majoră amenință localitatea Niscemi din provincia Caltanissetta. În zona istorică, zeci de locuințe se află pe marginea unui versant abrupt format de o ruptură de aproximativ patru kilometri, iar autoritățile au evacuat deja circa 1.500 de persoane.
17:00
Donald Trump a uitat cuvântul "Alzheimer" în timp ce explica jurnaliştilor că memoria sa este foarte bună # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a uitat cuvântul "Alzheimer" chiar în timp ce le explica jurnaliștilor că memoria sa este foarte bună. Incidentul a avut loc în timpul unui interviu. În trecut, mai mulți experți au pus sub semnul întrebării starea de sănătate a președintelui Trump.
17:00
"Am văzut un om care a ieşit pe picioarele lui". Mărturiile martorilor teribilului accident din Timiş # ObservatorNews
Şapte turişti greci şi-au pierdut viaţa în această după-amiază după ce microbuzul în care se aflau a intrat într-o depăşire periculoasă şi s-a izbit de un TIR de pe contrasens, pe un drum european de lângă Lugoj. De neînţeles este decizia şoferului care ezită să revină pe banda lui şi chiar semnalizează că intră din nou în depăşire, deşi se vede clar că nu mai avea timp. În urma impactului, microbuzul s-a dezintegrat pur şi simplu.
17:00
Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut liderul SUA # ObservatorNews
În 48 de ore, la presiunea aliaților republicani şi temându-se că pierde voturi, Donald Trump a decis să schimbe strategia privind migraţii în Minnesota, relatează The Wall Street Journal. Inițial, după ce un al doilea cetățean american a fost împușcat mortal de agenți federali ICE în Minneapolis, administrația Trump a reacționat dur, acuzându-l de terorism. Însă imaginile video au arătat că aceste acuzații nu erau susținute de fapte, iar scandalul a început să afecteze grav imaginea politică a președintelui. În cele din urmă, Trump a dat înapoi, a retras oficialii mai agresivi și a trimis un om de încredere, cunoscut pentru o abordare mai calmă.
17:00
A 6-a scumpire a carburanţilor din 2026 şi nu s-a terminat luna ianuarie. Cât costă litrul de motorină # ObservatorNews
Şoferii care au oprit la benzinărie în această dimineaţă au crezut că nu văd bine. Motorina standard, adică cea mai ieftină categorie, a depăşit 8 lei litrul. Este a şasea scumpire de la începutul anului şi nici nu s-a încheiat ianuarie.
16:20
28 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 ianuarie de-a lungul timpului.
16:20
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 28 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
16:20
Miercuri, 28 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
16:10
(P) Investiții în Dubai: Emax Real Estate Dubai și DAMAC, eveniment exclusiv la București # ObservatorNews
Emax Real Estate Dubai, împreună cu dezvoltatorul internațional DAMAC Properties, va organiza în Capitală un eveniment exclusiv de prezentare și vânzări, adresat investitorilor interesați de piața imobiliară din Dubai, una dintre cele mai active și atractive destinații pentru investiții la nivel global.
16:00
Bărbat de 54 de ani, reţinut pentru că a violat o fetiţă de 12 ani. Agresorul, un apropiat al familiei # ObservatorNews
Un bărbat de 54 de ani, din Orăştie, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost acuzat că ar fi violat o fetiţă de 12 ani, din localitate, suspectul fiind un apropiat al familiei victimei, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.
15:50
Cei 7 morţi din accidentul din Timiş erau suporteri ai lui PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu # ObservatorNews
Cele şapte persoane care au murit după accidentul din Timiş erau suporteri greci ai echipei PAOK. Fanii eleni trebuiau să ajungă în Franţa, acolo unde echipa lui Răzvan Lucescu va juca joi împotriva lui Olympique Lyon.
15:40
Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat # ObservatorNews
Încă o persoană a murit în urma accidentului din Timiş dintre un autocar şi un microbuz, bilanţul ajungând la 7 persoane decedate. Alte trei sunt rănite. Între timp au apărut şi imagini de la accidentul cumplit de pe E70 din localitatea Lugojel. O cameră de bord a surprins impactul în care şase persoane, toate aflate în microbuz, au murit pe loc.
15:30
Ieşire publică rară a Melaniei Trump, după violenţele în care au murit doi oameni în Minneapolis # ObservatorNews
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut marți o rară declarație politică, cerând "unitate" pe fondul săptămânilor de tulburări din Minnesota.
15:30
Ultima oră: 7 morţi şi 3 răniţi, noul bilanţ al victimelor accidentului din Timiş dintre un microbuz şi un tir # ObservatorNews
Încă o persoană a murit în urma accidentului din Timiş dintre un autocar şi un microbuz, bilanţul ajungând la 7 persoane decedate. Alte trei sunt rănite. Între timp au apărut şi imagini de la accidentul cumplit de pe E70 din localitatea Lugojel. O cameră de bord a surprins impactul în care şase persoane, toate aflate în microbuz, au murit pe loc.
15:20
Zelenski: "Ucraina ar trebui să adere la UE până în 2027". Kievul îşi propune să ucidă 50.000 de ruşi pe lună # ObservatorNews
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenența la UE ca pe o parte a garanțiilor de securitate pentru țara sa devastată de război.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.