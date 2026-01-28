Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuielile neașteptate

07:50

Durere de nedescris după cel mai grav accident de pe şoselele din România, din ultimii şase ani. Sute de suporteri greci ai echipei Paok Salonic au ajuns aseară la Timişoara. Mergeau în Franţa la meci, dar s-au întors din drum pentru a-i vizita pe cei trei supravieţuitori al teribilului accident de pe DN 6, în care şapte oameni au murit. Totul, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus. În maşină erau 10 suporteri greci ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu.