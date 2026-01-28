Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii

11:10

Preţul motorinei a depăşit pragul psihologic de 8 lei/L. Deşi România este al treilea producător de ţiţei din UE, iar preţul petrolului a scăzut cu 52% în ultimii ani, preţurile la carburanţi au crescu cu 21%, în principal din cauza majorării accizelor şi taxelor cu 79%. Această situație nu este doar românească, ci una europeană, spun specialiştii de la AEI. În UE, taxele pe transport sunt de 4 - 7 ori mai mari decât în SUA pentru aceeași distanță parcursă. Acciza pe motorină este deosebit de împovărătoare, deoarece se aplică de fiecare dată când un bun este transportat, ceea ce duce la scumpiri în lanț.