Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
ObservatorNews, 28 ianuarie 2026 10:50
Un bărbat din Chile s-a trezit cu 330 de salarii în cont și a fost lăsat de instanță să păstreze banii.
• • •
Acum 15 minute
11:10
Preţul motorinei a depăşit pragul psihologic de 8 lei/L. Deşi România este al treilea producător de ţiţei din UE, iar preţul petrolului a scăzut cu 52% în ultimii ani, preţurile la carburanţi au crescu cu 21%, în principal din cauza majorării accizelor şi taxelor cu 79%. Această situație nu este doar românească, ci una europeană, spun specialiştii de la AEI. În UE, taxele pe transport sunt de 4 - 7 ori mai mari decât în SUA pentru aceeași distanță parcursă. Acciza pe motorină este deosebit de împovărătoare, deoarece se aplică de fiecare dată când un bun este transportat, ceea ce duce la scumpiri în lanț.
11:10
Un bărbat din Iaşi, pe fondul consumului de alcool, şi-a ucis mama, după care a aşteptat să vină poliţiştii. Crima a avut loc în localitatea Bălțați.
Acum 30 minute
11:00
Poliţiştii efectuează mai multe percheziții, miercuri, la doctorul Cristian Andrei, acuzat că a agresat sexual mai multe cliente, dar și de practicarea ilegală a profesiei de psihoterapeut.
11:00
Cerșetor cu geacă Moncler și pantofi Adidas, surprins într-o gară din Koln: "Așa arată sărăcia în Germania" # ObservatorNews
O fotografie făcută într-o gară din Germania a aprins o dezbatere națională despre sărăcie, migrație și ajutoarele sociale. Imaginea, publicată de un deputat CDU, a strâns peste un milion de vizualizări și mii de reacții, după ce politicianul a susținut că bărbatul surprins cerșind purta haine de lux.
Acum o oră
10:50
10:40
Pasageră de coşmar şi-a pus picioarele pe scaunul din față și și-a scuturat adidașii peste vecina ei, în avion # ObservatorNews
O pasageră "de coșmar" de pe un zbor Qatar Airways a insistat să-și odihnească picioarele pe spătarul scaunului din fața ei, în clasa economy. Femeia s-a înfuriat când pasagera din fața ei și-a reclinat scaunul, potrivit martorilor de pe zborul Doha - Moscova, relatează DailyMail.
10:30
Tehnică militară pe străzile din București. Armata anunță deplasări pentru un exercițiu # ObservatorNews
Forțele Terestre Române au anunțat miercuri că vor desfășura transporturi de tehnică și echipamente militare în municipiul București, în contextul participării la un exercițiu militar, conform News.ro.
Acum 2 ore
10:20
Românii merg la cumpărături cu portofelele pline de carduri de fidelitate. Șase din zece clienți le scanează constant la casă, în încercarea de a mai tăia din costuri.
09:50
"Sunt misiuni care îți schimbă viața". Pompier din Braşov, chemat la accidentul în care fiica sa a murit # ObservatorNews
Situaţie extrem de dureroasă pentru un pompier din Braşov. Chemat să intervină la locul unui accident grav în Poiana Mărului, salvatorul a descoperit că victima era chiar fiica sa de 14 ani.
09:50
31 de persoane ar fi folosit acte medicale false pentru a scăpa de munca în folosul comunității, în Gorj # ObservatorNews
Peste 40 de percheziţii au fost efectuate, miercuri dimineaţă, în judeţul Gorj, la persoane fizice şi la sediile unor cabinete de medicina muncii, într-un dosar penal de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals.
09:40
Momentul în care un copil cade dintr-un SUV în mijlocul intersecţiei, în SUA. Panicată, mama coboară după el # ObservatorNews
Un copil de doar un an şi jumătate a căzut dintr-un SUV aflat în mers, într-o intersecție intens circulată din California. Imaginile, devenite virale, au dus la arestarea mamei, acuzată de abuz asupra unui minor. Micuţul a ajuns la spital, iar autoritățile continuă ancheta.
09:30
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, discută în rubrica IQ Financiar despre starea economiei și care sunt provocările, dar și oportunitățile pe zona de consum și deficit comercial, de ce e important şi cum ne afectează.
Acum 4 ore
09:00
Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis miercuri un mesaj inedit în limba română, după semnarea Acordului de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană.
09:00
Cum a fost recrutat columbianul care plănuia atacuri în România. Firul duce la o rețea din Rusia # ObservatorNews
Columbianul care plănuia să arunce în aer obiective strategice în ţara noastră făcea parte dintr-o rețea internațională de sabotori coordonată din Rusia. Ancheta declanșată de DIICOT s-a extins în Europa şi a dus la condamnări şi dosare penale pentru terorism în Cehia și Lituania.
08:50
Polonia interzice vehiculele electrice chinezeşti în bazele sale militare. Autorităţile spun că datele colectate de maşinile moderne ar putea fi accesate de serviciile de informaţii străine.
08:50
"Am rămas nenorocit". Precipitaţiile abundente din ultimele zile au făcut prăpăd în multe zone din ţară # ObservatorNews
După ger şi ninsori, ploile şi inundaţiile sunt cele care fac prăpăd. În sud-vest, spre exemplu, a plouat cu nemiluta. Atât de mult încât gospodăriile au fost imediat inundate şi nici cizmele de cauciuc nu i-au mai ajutat pe oameni să iasă din curţile lor sau pe străzi. Râurile au ieşit şi ele din matcă. Totodată, după ce zăpada s-a topit aproape complet, la suprafaţă au ajuns tone de dejeuri menajere.
08:50
Domeniile care trag semnalul de alarmă în economie. Până în 2026 erau cele mai căutate de angajați # ObservatorNews
Managerii privesc economia cu tot mai multă teamă. Încrederea lor a scăzut brusc, la un nivel care nu a mai fost văzut de ani buni. Mediul de afaceri devine precaut, deciziile sunt amânate, iar semnalele transmise arată clar: optimismul s-a transformat în îngrijorare.
08:50
Obiceiul simplu de dimineață care poate prelungi viața, fără diete drastice. Explicaţiile unui cardiolog # ObservatorNews
Modul în care începe dimineața poate influența semnificativ sănătatea pe termen lung, chiar înainte de prima masă a zilei. Un cardiolog susține că un obicei matinal simplu poate îmbunătăți analizele de sânge și poate contribui la longevitate, fără diete drastice sau eforturi extreme, relatează Hindustan Times.
08:40
Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin. Ministru ucrainean: Se vor semna acorduri separate de pace cu SUA # ObservatorNews
Ucraina şi Rusia vor semna acorduri de pace separate cu Statele Unite. Este declaraţia ministrului de externe de la Kiev, care afirmă că, în cazul Ucrainei şi al americanilor, ar urma să fie semnată o înţelegere în 20 de puncte.
08:30
Vicepremierul celui mai bogat stat indian a murit într-un accident aviatic, alături de alți patru oameni # ObservatorNews
Ajit Pawar, vicepremierul statului indian Maharashtra, cel mai bogat din țară, și-a pierdut viața miercuri, alături de alte patru persoane, în urma prăbușirii avionului charter în care se aflau, a transmis autoritatea de reglementare a aviației, citată de Reuters, informează News.ro.
08:10
Imagini neobișnuite pe litoral. Staţiunea unde marea a înaintat 15 m și a acoperit plaja cu scoici şi melci # ObservatorNews
O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia! Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci.
08:00
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuielile neașteptate # ObservatorNews
Horoscop 29 ianuarie 2026. Ziua aduce claritate într-un domeniu important al vieții, iar atenția la detalii și deciziile echilibrate pot face diferența.
07:50
"Nimeni nu vrea să creadă". Durere de nedescris pentru familiile tinerilor morţi în accidentul din Timiş # ObservatorNews
Durere de nedescris după cel mai grav accident de pe şoselele din România, din ultimii şase ani. Sute de suporteri greci ai echipei Paok Salonic au ajuns aseară la Timişoara. Mergeau în Franţa la meci, dar s-au întors din drum pentru a-i vizita pe cei trei supravieţuitori al teribilului accident de pe DN 6, în care şapte oameni au murit. Totul, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus. În maşină erau 10 suporteri greci ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu.
07:50
Ilie Bolojan, întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, în plină tensiune în Coaliția de guvernare # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan nu exclude varianta unui guvern minoritar, fără PSD. Asta, dacă social-democraţii blochează în continuare concedierile din primării. Caz în care Ilie Bolojan îşi va pierde funcţia, anunţă partidul condus de Sorin Grindeanu. Surse Observator spun, însă, că preşedintele Nicuşor Dan vrea să rămână PSD la guvernare.
Acum 12 ore
23:50
Rusul care a plănuit să arunce în aer obiective din România a orchestrat şi sabotaje în Cehia și în Lituania # ObservatorNews
O anchetă internațională coordonată de România a scos la iveală existența unei rețele de sabotaj cu ramificații în mai multe state europene, aflată sub coordonarea unui cetățean străin rezident în Rusia. Potrivit DIICOT, sabotajele plănuite pe teritoriul României, incendiile care au vizat autobuze în Cehia și tentativele de atac terorist din Lituania nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un plan comun, pus în aplicare de persoane recrutate de același organizator. Cazul a fost documentat în cadrul unei echipe comune de anchetă, formată sub egida EUROJUST, după ce autoritățile române au dejucat un atentat ce viza obiective strategice din județul Ilfov.
Acum 24 ore
22:10
Răzvan Lucescu, cu flori la stadion în memoria celor 7 fani morţi în Timiş: "O familie imensă care suferă" # ObservatorNews
Suporterii lui PAOK Salonic s-au strâns marţi seară, 27 ianuarie, în faţa stadionului pentru a-i plânge pe cei 7 fani greci morţi în accidentul teribil din România.
21:50
Studiu: Aproximativ 1,8 milioane de morţi, răniţi şi dispăruţi în războiul Rusiei din Ucraina # ObservatorNews
Numărul soldaților ruși și ucraineni uciși, răniți sau dispăruți în timpul a aproape patru ani de război este pe cale să ajungă la două milioane până în această primăvară, potrivit unui nou studiu, un bilanț îngrozitor, pe măsură ce atacul Rusiei asupra vecinului său continuă.
21:50
Power Couple România, 27 ianuarie 2026. Proba Spal-o bine, baby! le-a pus în dificultate pe fete # ObservatorNews
Dani Oțil a lansat o nouă probă pentru fete. De data aceasta, concurentele au trebuit să spele o mașină murdară, dar la înălțime.
21:00
Lista de cumpărături a României cu cele 16 miliarde din SAFE: tren medical sau drone care sting incendii # ObservatorNews
Drone, roboţi, elicoptere şi un tren medical vor fi cumpărate de Guvern cu cele 16 miliarde de euro pe care le primim în programul Acţiunea pentru Securitatea Europei - SAFE. Pe lista de achiziţii mai apar transportoare blindate, echipamente pentru siguranţă nucleară şi generatoare de mare putere, de folos în cazul unei pene de curent de proporţii.
21:00
S-a dat startul cursei pentru premiile BAFTA. Care sunt cele mai puternice producţii din listă # ObservatorNews
S-a dat startul cursei pentru premiile BAFTA. "O bătălie după alta", cu Leonardo Dicaprio în rolul principal, scrie istorie cu 16 nominalizări. Pelicula se luptă cot la cot pentru titlul de cel mai bun film al anului cu alte producţii de top, precum comedia "Marty Supreme". Filmul, cu Timothée Chalamet în rolul principal, îl propulsează pe tânărul canadian în cursa pentru premiul cel mai bun actor al anului.
20:50
Salvări fără improvizații: Invenția românească care ajută pompierii să scoată victimele din puţuri # ObservatorNews
Un dispozitiv inventat şi brevetat de un inginer român ajută pompierii să scoată victimele din puţuri. Sistemul poate fi coborât până la 100 de metri. Echipamentul a fost creat după ce inventatorul lui a privit la televizor, cu ani în urmă, cum un copil a fost scos dintr-un puţ de un adolescent legat cu o sfoară.
20:50
Trump l-a retras pe şeful ICE "Darth Vader", după cele două crime şi valul de proteste # ObservatorNews
Furie şi revoltă în Statele Unite. Sute de oameni au forţat intrarea în hotelurile din Minneapolis unde sunt cazaţi agenţi federali anti-imigraţie, acuzaţi că au împuşcat fără motiv doi civili în ultimele două săptămâni. Sub presiunea străzii, preşedintele Donald Trump a ordonat să fie retraşi din oraş mai mulţi agenţi, cu tot cu şeful operaţiunii, iar Prima Doamnă a făcut un apel rar.
20:40
20:30
David şi Victoria Beckham, prima apariţie publică după ce fiul lor i-a acuzat că au vrut să-i strice căsnicia # ObservatorNews
Victoria şi David Beckham au fost văzuţi pentru prima dată împreună în public după ce fiul lor cel mare i-a acuzat că au încercat să îi distrugă căsnicia. Starurile au apărut senine la Săptămâna Modei de la Paris. Ocazie cu care Victoria a fost decorată de ministrul culturii din Franţa.
20:00
Încep concedierile la Primăria Capitalei. Compania care a cheltuit 3 miliarde de lei în 2023, închisă # ObservatorNews
Primarul Capitalei începe concedierile. Ciprian Ciucu închide patru centre culturale după ce a constatat că produc doar datorii. Elimină din schemă 109 angajaţi şi spune că este doar începutul.
20:00
19:50
Au sosit trenurile PESA din Polonia, care merg cu 160 km/h. Din martie intră în circulaţie # ObservatorNews
Din primăvară vor intra în circulaţie noi trenuri electrice. Până atunci, ramele fabricate în Polonia sunt în plin proces de testare. Statul a semnat trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi, dar toate livrările sunt în întârziere.
19:50
Omul de afaceri turc, care a evadat în zilele de permisie, primise iniţial aviz negativ pentru învoire, dar şeful penitenciarelor a aprobat personal cererea. Condamnat la 22 de ani de închisoare, milionarul ieşise de 24 de ori din penitenciar în ultimii doi ani, cam o dată pe lună. Mai mult, surse Observator confirmă că fugarul avea deja pregătită următoarea permisie, luna viitoare. Acum e dat în urmărire internaţională, iar ministerul justiţiei face anchetă la Rahova.
19:50
Salata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminate # ObservatorNews
Gata ambalată, spălată, numai bună de pus în farfurie! Să nu credeţi niciodată în acest mesaj scris pe pungile cu salată din supermarket. Am dus câteva probe la analize şi toate, dar absolut toate erau contaminate cu enterobacterii. Ceva care te poate duce direct la camera de gardă. Urmăriţi un nou episod din campania Ce ne puneţi în mâncare.
19:40
Şoferii au avut parte, marţi dimineaţă, de o nouă surpriză neplăcută la pompă: motorina standard, cel mai ieftin sortiment, a depăşit pragul de 8 lei/litru. Este a şaptea scumpire de la începutul anului, după şocul creşterii accizelor. Românii plătesc acum cei mai scumpi carburanţi din regiune.
19:30
PSD şi Nicuşor Dan reacţionează după ce Ilie Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar # ObservatorNews
Premierul nu exclude varianta unui guvern fără PSD, dacă social-democraţii blochează în continuare concedierile din primării. Caz în care Ilie Bolojan îşi va pierde funcţia, anunţă partidul condus de Sorin Grindeanu. Surse Observator spun, însă, că preşedintele Nicuşor Dan vrea să rămână PSD la guvernare.
19:20
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 7 morţi din Timiş. Cea mai mare tragedie pe şosele în ultimii 6 ani # ObservatorNews
Cel mai grav accident rutier din ultimii şase ani pe şoselele din România. 7 oameni au murit în apropiere de Lugoj, după ce un microbuz a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus. În maşină erau 10 suporteri greci ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Mergeau în Franţa la meci.
18:50
Președintele Donald Trump a reluat o afirmație puternică în discursul său despre relația Statelor Unite cu Israel, sugerând că statul evreu "nu ar exista" fără acțiunile administrației sale, inclusiv loviturile împotriva Iranului și sprijinul militar extins acordat Tel Avivului.
18:40
Ieşire nervoasă a lui Coco Gauff, după înfrângerea în sferturile de finală de la Australian Open # ObservatorNews
Coco Gauff și-a izbit racheta de podeaua de beton o dată pentru fiecare dată când a scăpat serviciul, și încă una, pe deasupra, după înfrângerea sa în sferturile de finală de la Australian Open în fața Elinei Svitolina, marți.
18:30
18:30
Grecia, șocată de tragedia "de nedescris", cu 7 morţi, din Timiș. Reacția premierului şi a clubului PAOK # ObservatorNews
Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, s-a declarat "profund șocat de tragicul accident din România, care a costat viața a 7 tineri conaționali". Şi preşedintelui clubului PAOK, Ivan Savvidis, a declarat că este îndurerat de tragedia petrecută în Timiş, după ce un accident rutier s-a soldat cu 7 morţi şi 3 persoane rănite. Autocarul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.
18:30
Proteste la Timişoara: "Dreptate pentru Mario!". Elevi și părinți cer modificarea vârstei de răspundere penală # ObservatorNews
În jur de patru sute de elevi și părinți au protestat, marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând "Dreptate pentru Mario!", băiatul de 15 ani din Cenei ucis de alți doi minori de aceeași vârstă şi un altul de 13 ani. Ei au cerut adoptarea de către Parlament a unei legi (Legea Mario, n.r.) care să extindă vârsta de răspundere penală în astfel de cazuri și sub limita de 13 ani, cât prevede acum legea.
18:20
Un român a vrut să fure un tren din Austria, dar n-a ştiut cum. A activat doar luminile şi claxonul # ObservatorNews
Un român a fost arestat în Austria după ce a încercat să fure un tren. Bărbatul nu a reuşit să mişte locomotiva din loc, dar a rănit o poliţistă.
18:10
"Ajung şi până la 10.000 de lei". Jobul preferat de Mihai pentru a-şi putea plăti studiile # ObservatorNews
Cum împaci şcoala cu munca. E problema dificilă pe care trebuie să o rezolve studenţii români care vor să se întreţină singuri. În condiţiile în care profesorii vor prezenţă peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time, singura soluţie rămâne abandonul. Un paradox dacă ne gândim că studiile superioare asigură venituri mai mari şi o adevărată dramă când vedem că suntem europenii cu cei mai puţini licenţiaţi.
18:10
Acţiunile Hidroelectrica ating un nou maxim istoric. Cât valoarează la cotaţia zilei # ObservatorNews
Valoarea acţiunii Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric marţi, de 138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societăţii la Bursa de Valori Bucureşti, în 12 iulie 2023, a anunţat compania, printr-un comunicat.
