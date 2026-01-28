Israel: Organizarea alegerilor acum ar fi 'o greşeală', spune Netanyahu

00:00

* Irina Răilean, Mosaiq8: and #8221;Estimările privind sectorul bancar pentru anul 2026 indică o normalizare treptată a performanţei, după anii excepţionali din punct de vedere al profitabilităţii and #8221;* Aurelian Dochia: and #8221;Dacă întreaga bursă va fi cuprinsă de un sentiment negativ, atunci este posibil ca şi băncile să sufere, chiar dacă nu se va schimba nimic în privinţa profitabilităţii lor and #8221;* Adrian Codirlaşu, CFA: and #8221;Nivelul de bancarizare din România este unul dintre cele mai reduse din Europa; este loc mare de creştere and #8221;* Cristian Sporiş, Raiffeisen Bank: and #8221;Sistemul bancar este pregătit pentru un val masiv de investiţii în perioada imediat următoare and #8221;