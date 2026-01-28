Misiune tragică pentru un pompier, care a intervenit la accidentul în care propria fiică de 14 ani și-a pierdut viața. Mesajul DSU
HotNews.ro, 28 ianuarie 2026 08:00
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis mesaj de condoleanţe, după ce un pompier din judeţul Braşov a intervenit chiar la accidentul în care a fost implicată fiica sa de 14 ani. „Sunt misiuni…
Franța elimină giganții SUA, Microsoft Teams și Zoom, în favoarea unei „platforme suverane” / „Dependențele pot fi folosite împotriva noastră” # HotNews.ro
Funcționarii publici francezi vor fi obligați să utilizeze exclusiv platforma națională „Visio” până în anul 2027, după ce Guvernul de la Paris a decis să interzică giganții americani Microsoft Teams, Zoom și Google Meet în…
Sute de suporterii PAOK Salonic s-au întors din drumul spre Lyon, după ce șapte microbiști greci au murit în accidentul grav de la Lugoj # HotNews.ro
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a afla care este starea răniților din accidentul teribil, în care au murit șapte…
Digi a devenit „un paradis al locurilor de muncă, adăpost de lucru al angajaților”, mergând împotriva curentului și ignorând regula de aur în Spania # HotNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi își triplează forța de muncă în Spania în timp ce concurenții ajustează schema de personal. Citește mai mult pe Profit.ro.
INTERVIU cu Lisa-Maria Tănase, românca de la Cambridge a cărei cercetare a fost discutată în Parlamentul Marii Britanii. Cum pot ajunge politicienii să evite „inițiative ambițioase” # HotNews.ro
Lisa-Maria Tănase este cercetătoare în psihologie politică la University of Cambridge și autoarea unui studiu din teza sa de doctorat, citat în Parlamentul britanic și analizat de The Guardian. Cercetarea sa arată că politicienii din…
De ce partidele de dreapta radicală obțin scoruri tot mai mari în rândul celei mai numeroase minorități din România # HotNews.ro
După nenumărate cicluri electorale, din 1992 încoace, România a ajuns într-un punct în care oboseala democratică este mai vizibilă decât încrederea. Mulți cetățeni au sentimentul că votul nu schimbă nimic, că puterea rămâne blocată în aceleași…
INTERVIU Un personaj extrem de apropiat de Zelenski folosește un interviu din România ca să vorbească pozitiv despre delegația trimisă de Putin la negocierile de pace de la Abu Dhabi: „Este pregătită să asculte, să formuleze argumente și să accepte argumente” # HotNews.ro
O discuție cu Mihail Podoliak, unul dintre principalii consilieri al președintelui Volodimir Zelenski, s-a transformat în ceea ce poate fi, eventual, o știre care depășește granițele României. „Nimeni nu este interesat să continue ostilități atât…
Cele două țări continuă să „scape” treptat de obligațiunile americane din trezoreriile lor. A doua și a cincea cea mai mare economie a lumii continuă să vândă obligațiuni americane din trezoreriile lor, ceea ce provoacă…
Trump afirmă că Alex Pretti nu ar fi trebuit poarte armă, deși legea îi permitea. „Avea două încărcătoare pline. Asta e foarte grav” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că Alex Pretti, bărbatul împușcat mortal de un agent federal al poliției de imigrare (ICE) în timpul confruntării din Minneapolis, nu ar fi trebuit să poarte o armă…
Eurovision: După controversa privind participarea Israelului în concurs, televiziunea italiană cere prezenţa unui artist palestinian # HotNews.ro
Continuă să escaladeze tensiunile provocate de participarea Israelului la concursul Eurovision 2026, iar în urma apelurilor sindicatelor italiene de a boicota evenimentul, televiziunea publică italiană RAI a cerut oficial ca la ediția din acest an…
FOTO/VIDEO Tren de pasageri, cu peste 200 de oameni în el, lovit de un bombardament cu drone al rușilor, în Harkov. Bilanțul victimelor # HotNews.ro
Un bombardament cu drone rusești asupra unui tren de pasageri, efectuat în nord-estul Ucrainei, a provocat moartea a cinci persoane, potrivit procurorilor ucraineni, atacul fiind condamnat drept un act de terorism de către președintele Volodimir…
Ministrul Sănătăţii anunță înfiinţarea unui Centru de Management al Obezităţii la Institutul Parhon # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță înfiinţarea, în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon” din București, a unui Centru de Management al Obezităţii, unde această afecţiune va fi abordată interdisciplinar. „Înființăm Centrul de Management al…
Un cardinal american cere respingerea bugetului ICE în Congresul SUA: „O organizație fără credință și fără lege” # HotNews.ro
Un cardinal american, apropiat al papei Leon XIV le-a cerut credincioșilor să facă presiuni asupra aleșilor lor din Congres să nu voteze bugetul poliției de federale a imigrației (ICE), pe care a catalogat-o drept „o…
„Nu mai există aproape nimic normal în Statele Unite”, spune politicianul aplaudat la Davos # HotNews.ro
„Lumea s-a schimbat, Washingtonul s-a schimbat. Nu mai există aproape nimic normal în Statele Unite – acesta este adevărul”, a declarat premierul în fața Camerei Comunelor.
Spania monitorizează în Mediterana un petrolier din flota fantomă a Rusiei. Nava are probleme tehnice # HotNews.ro
Spania a anunţat marţi că monitorizează situaţia unui petrolier confruntat cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine „flotei din umbră” a Rusiei, prin care Moscova exportă petrol ocolind sancţiunile impuse…
Cerere pentru Elon Musk din partea Poloniei. „Să faci bani din crime de război îți afectează imaginea” # HotNews.ro
Şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski, i-a cerut marţi lui Elon Musk, şeful reţelei de telecomunicaţii prin satelit Starlink, să întrerupă accesul Rusiei la serviciul respectiv care este folosit în războiul său împotriva Ucrainei, relatează AFP.…
Ce trebuie să semneze Ucraina ca să obțină garanțiile de securitate ale SUA. O sursă de la Washington atrage atenția asupra unei percepții „eronate” # HotNews.ro
Statele Unite au comunicat oficialilor de la Kiev că Ucraina trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanțiile de securitate din partea SUA, a declarat marți pentru agenția de presă…
Germania cere o Europă „cu două viteze”. Care sunt țările pe care le Berlinul vrea să le includă în grupul central al UE # HotNews.ro
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze” spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în…
Poliția americană de frontieră, implicată într-un incident armat, în Arizona. O persoană se află în stare critică # HotNews.ro
Poliția de frontieră a SUA a fost implicată într-un schimb de focuri în Arizona marți, a anunțat șeriful Chris Nanos din comitatul Pima, într-un comunicat, adăugând că biroul său colaborează cu FBI și cu Serviciul…
Trump nu are de gând să o demită pe șefa Securității Interne, după tulburările din Minneapolis: „Face o treabă foarte bună” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că șefa Departamentul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va rămâne în funcție, în pofida apelurilor opoziției care cer demisia acesteia. Liderul de la Casa Albă consideră că Noem…
Președintele Trump anunță că Iranul vrea să negocieze. Care sunt variantele pentru o intervenție militară # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că regimul iranian caută dialogul, dar a lăsat totuşi să planeze ameninţarea unei acţiuni militare asupra Iranului odată cu desfăşurarea unei forţe navale americane în Golf, relatează AFP,…
4 ani de vieți pierdute în război. Frontul a înghițit un număr total de militari echivalent cu două treimi din populația Kievului # HotNews.ro
După aproape patru ani de lupte grele, numărul total al pierderilor militare, incluzând aici soldații uciși, răniți sau dispăruți, se apropie de un prag sumbru. Numărul soldaților ruși și ucraineni uciși, răniți sau dispăruți în…
Hamas vrea să-și transforme militanții în polițiști în Gaza. Amenințare cu repetarea scenariului ce a dus la apariția Statului Islamic # HotNews.ro
Hamas vizează ca 10.000 de membri ai personalului său de securitate să fie incluşi într-o viitoare administraţie palestiniană pentru Fâşia Gaza, a declarat marţi pentru DPA un oficial al Hamas implicat în această problemă, transmite…
În criză de bani, guvernul rus vrea să recurgă la taxarea unei activități pe care anterior a interzis-o # HotNews.ro
Rusia ar putea ridica o interdicţie care vizează cazinourile online şi ar putea impune o taxă de 30% pe veniturile acestora, în încercarea de a aduce la bugetul de stat până la 100 de miliarde…
Donald Trump, descris de un fost premier spaniol. „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” # HotNews.ro
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marți că Donald Trump este un președinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca și cum ar fi „servitoarea sa” și a reușit să „tulbure tot ceea…
FOTO/VIDEO Keir Starmer, glumă pe seama ochelarilor lui Emmanuel Macron. Replica președintelui francez # HotNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer s-a amuzat pe seama ochelarilor de soare purtaţi în ultimele zile de preşedintele francez Emmanuel Macron, care i-a răspuns marţi pe un ton plin de umor, totul sub forma unei trimiteri…
e-Factura 2026: OUG trenuleț a modificat termenul de transmitere a facturilor. Ce amenzi riscă antreprenorii dacă nu-l respectă și ce recomandă un contabil # HotNews.ro
Firmele și ceilalți contribuabili din România care desfășoară activități economice au obligația de a transmite în sistemul național RO e-Factura toate facturile emise în relațiile B2B, B2C și B2G. Facturile trebuie trimise în termenul legal,…
Zelenski, anunț despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim despre o dată concretă” / Reacția rapidă a Ungariei # HotNews.ro
Potrivit unui oficial al UE care a vorbit sub protecția anonimatului, Bruxellesul ia în considerare și ideea unei „aderări treptate” pentru a accelera procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar. Admiterea Ucrainei la Uniunea…
Ucrainenii consideră discuțiile de pace de la Abu Dhabi „doar un spectacol”: „Rusia nu va semna niciun acord. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău” # HotNews.ro
Discuțiile desfășurate în weekend la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) între delegațiile ucraineană, rusă și americană au fost mai curând un spectacol, în opinia mai multor ucraineni, întrucât Rusia a continuat să bombardeze masiv…
Cazul Cenei. Reducerea vârstei răspunderii penale, criticată din PNL. Infracțiunile grave ale unui copil, „un eșec al adulților din jurul lui” # HotNews.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, marţi, că atunci când un copil ajunge să comită o infracţiune gravă este vorba despre „un eşec al adulţilor din jurul lor”, susţinând că „a coborî vârsta răspunderii penale…
Record pe bursă pentru Hidroelectrica. Acțiunile companiei au ajuns la cel mai înalt nivel de la listare, anunță firma de stat # HotNews.ro
Acțiunile Hidroelectrica au atins marți un nou maxim istoric, fiecare titlu fiind cotat la 138,40 de lei, ceea ce reprezintă cel mai ridicat nivel din 12 iulie 2023 încoace, când compania a fost listată la…
„O miliție care ucide”. Furie în Italia, după apariția informațiilor despre detașarea agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă # HotNews.ro
Angajații Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA vor fi implicați în protejarea delegațiilor americane la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, a declarat marți o sursă din cadrul ambasadei SUA, ceea a confirmat informațiile…
Eroarea din programul de modernizare a Armatei și detalii despre cea mai scumpă achiziție militară a României. Câte blindate de luptă cumpără, de fapt, Armata și ce producător european e în pole-position # HotNews.ro
Numărul de mașini de luptă ale infanteriei (MLI), blindate șenilate pentru Forțele Terestre, este de fapt mult mai mare decât cel prezentat oficial în conferința de presă prin care Guvernul a detaliat programale de achiziții…
Alunecarea de teren din Câmpina s-a agravat. Tronsonul de drum unde s-a surpat șoseaua, închis complet circulației # HotNews.ro
Alunecarea de teren urmată de prăbuşirea terasamentului care s-a produs pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina în urmă cu circa două săptămâni s-a agravat, autorităţile luând decizia de a închide circulaţia rutieră pe tronsonul…
Un fost deputat, condamnat cu suspendare pentru mai multe fapte de luare de mită. Verginel Gireadă este la a doua condamnare fără executarea pedepsei # HotNews.ro
Fostul primar al comunei botoșănene Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, care a avut şi un mandat de deputat în 2012-2016, a fost condamnat, marţi, printr-o decizie a Tribunalului Botoşani, la trei ani de închisoare cu suspendare…
Preşedintele Curţii Federale din Minnesota (stat din nordul SUA) a ordonat directorului interimar al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) să se prezinte vineri în faţa instanţei pentru a explica personal de ce agenţia nu…
„Multitudini de erori”. Concluzii după ciocnirea fatală dintre avionul American Airlines și elicopterul Black Hawk al armatei SUA # HotNews.ro
Coliziunea fatală dintre avionul American Airlines care efectua o cursă regională și un elicopter Black Hawk al armatei americane, în apropierea Aeroportului Național Reagan din Washington, din ianuarie anul trecut, a fost rezultatul unor „multitudini…
Reduceri de taxe pentru puburile din Marea Britanie. Măsură anunțată după ce parlamentarii laburiști au fost amenințați cu interdicția intrării în localuri # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunţat marţi un pachet de sprijin pentru pub-uri şi localuri cu muzică live, revenind asupra creşterilor de impozite pe proprietate anunţate anul trecut, care au lăsat industria ospitalităţii în dificultate, transmite Reuters,…
De ce România nu are incineratoare municipale mari precum cele din centrul și nordul Europei. Cum au reacționat bulgarii în fața construirii unui asemenea incinerator # HotNews.ro
Spre de alte țări europene printre care Austria sau Danemarca, România nu a construit niciun mare incinerator de deșeuri municipale care să producă energie, deși au existat planuri. „Marea problemă este că și dacă am…
Primul spital ce urmează să fie construit la Braşov după 1990: a fost aprobată finanțarea # HotNews.ro
Brașovul va avea un prim spital public construit după 1990: Primăria Braşov anunţă că a fost aprobată finanţarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase. Unitatea sanitară, care va avea 279 de paturi, va costa…
Toate companiile aeriene vor oferi Wi-Fi gratuit în timpul zborurilor în doar câțiva ani, afirmă șeful celui mai mare transportator din Europa # HotNews.ro
Wi-Fi-ul gratuit și de mare viteză în timpul zborului ar putea deveni disponibil pe fiecare avion în următorii cinci ani, afirmă Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, citat de Business Insider. „Clienții îl vor folosi…
„Ceasul Apocalipsei”, setat mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Câte secunde mai are omenirea până la dezastrul total # HotNews.ro
Oamenii de știință din domeniul nuclear au setat marți „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată, invocând comportamentul agresiv al puterilor atomice Rusia, China și Statele Unite, slăbirea controlului asupra armelor nucleare, conflictele…
Comisia Europeană nu renunță la ideea independenței de SUA în domeniul securității. Replică dată secretarului general al NATO # HotNews.ro
Comisia Europeană (CE) şi-a reafirmat marţi planurile ca Uniunea Europeană să îşi câştige „treptat” independenţa în diverse domenii, precum energia, dar şi apărarea, în faţa recentelor afirmaţii ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind…
Numărul 2 din PSD îl amenință pe Bolojan cu demiterea prin moțiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă” # HotNews.ro
La câteva ore după ce Ilie Bolojan a răspuns atacurilor lansate de PSD în ultimele săptămâni și a spus că nu exclude varianta unui Guvern minoritar, Claudiu Manda amintește de o decizie a Curții Constituționale…
Franța trimite un portavion în Atlanticul de Nord. Apele din jurul Groenlandei, posibilă destinație # HotNews.ro
Portavionul francez Charles De Gaulle a pornit la drum marţi pentru o desfăşurare în Atlantic în cadrul unui exerciţiu militar internaţional, a anunţat Ministerul francez al Apărării, într-un context instabil din cauza dorinţei lui Donald…
Fico anunță că și Slovacia va contesta în justiție interdicția UE privind importurile de gaze rusești # HotNews.ro
Slovacia va intenta un proces pentru a contesta decizia Uniunii Europene, adoptată cu majoritate calificată, de a interzice importurile de gaze rusești, a declarat marți premierul slovac Robert Fico. Țările UE și-au dat luni acordul…
Epurare în armata chineză, după arestarea numărului doi din lanţul de comandă după Xi Jinping. Generalul, acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA # HotNews.ro
Generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez şi totodată „numărul doi” în lanţul de comandă al armatei, Zhang Youxia, arestat la sfârşitul săptămânii trecute, este acuzat că a transmis secrete nucleare către…
INTERVIU Anca Agachi, o cercetătoare româncă stabilită în SUA care a coordonat un recent raport al RAND, ne invită să privim în sus, la pericolul de deasupra noastră. „Când doi sateliţi riscă să se ciocnească, se trimite un mail sau, uneori, se dau telefoane” # HotNews.ro
„În scenariul extrem, orbita joasă a Pământului ar putea deveni practic inutilizabilă”, spune Anca Agachi, care a coordonat un raport pentru una dintre cele mai influente instituții de cercetare din lume în domeniul securității. Anca…
Comisia Europeană continuă să „adune date” privind interferența TikTok în alegerile anulate din România. „Investigațiile, încă în desfășurare” # HotNews.ro
Europarlamentarii USR Vlad Voiculescu și Dan Barna au primit un răspuns din partea șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legat de ancheta deschisă privind interferențele TikToK în alegerile anulate din România, din decembrie 2024,…
Producătorii francezi de coniac recurg la o măsură radicală, afectați de prăbușirea cererii # HotNews.ro
Producătorii francezi de coniac intenționează să plătească pentru a smulge vița de vie cu rădăcini cu tot, astfel încât să reducă producția și să poată face față scăderii cererii pentru acest tip de brandy superior,…
