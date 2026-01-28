Premierul slovac, șocat de starea psihologică a lui Trump, după o întâlnire la Mar-a-Lago. Ce a dezvăluit la summitul UE Robert Fico, un aliat al liderului SUA
HotNews.ro, 28 ianuarie 2026 10:50
Prim-ministrul Slovaciei le-a spus liderilor UE la summitul de săptămâna trecută că întâlnirea cu Donald Trump l-a șocat din cauza stării mentale a președintelui american, au declarat cinci diplomați europeni informați despre conversație, citați de…
• • •
Acum 5 minute
11:20
Fiul lui Arnold Schwarzenegger a explicat ce îl ajută să se ferească de tentațiile de la Hollywood după ce a jucat într-un serial fenomen # HotNews.ro
Patrick Schwarzenegger, fiul celebrului Arnold Schwarzenegger, are deja peste 20 de roluri în filme și seriale produse de Hollywood, și spune că a fi „un om al credinței” l-a ferit de tentații atât înainte, cât…
Acum 30 minute
11:00
Concedieri la Amazon, dezvăluite angajaților printr-un mesaj trimis din greșeală de conducere # HotNews.ro
O eroare de comunicare internă a scos la iveală noi planuri de restructurare masivă la Amazon. Gigantul american pregătește o nouă rundă de concedieri globale sub numele de cod „Project Dawn”, vizând eliminarea a aproximativ…
11:00
Creșterea veniturilor populației și crearea de locuri de muncă sunt principalele dorințe ale românilor în acest an, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. La întrebarea „Care este, dintre următoarele, cel mai important lucru pe…
Acum o oră
10:50
10:40
Percheziții la medicul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale de către mai multe femei. A fost dus la audieri # HotNews.ro
Polițiștii bucureșteni au făcut miercuri dimineață mai multe percheziții domiciliare într-un dosar pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală. Surse judiciare au precizat pentru HotNews…
10:40
Randamentul care contează cu adevărat: o companie expune performanța reală a pensiilor private # HotNews.ro
FinRadar a extins comparatorul de pensii private, oferind posibilitatea de a compara fondurile de pensii inclusiv după randamentul real. Acesta reflectă câștigul generat de fond după ajustarea cu rata inflației, fiind cel mai important indicator…
10:30
RO e-Factura pentru persoane fizice – cum funcționează și care sunt implicațiile asupra partenerilor de afaceri # HotNews.ro
Sistemul RO e-Factura a fost extins, de la începutul acestui an, și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, în baza CNP (cum ar fi operatorii foto/video, influencerii, prestatori de servicii…
Acum 2 ore
10:20
VIDEO Incendiu puternic la un hotel de 5 stele din Munții Alpi, aproape 300 de persoane au fost evacuate # HotNews.ro
Aproape 300 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a cuprins marți seara un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, relatează Reuters, citând autoritățile. Prefectura regiunii Savoia…
10:20
Prețul carburanților a depășit pragul de 8 lei pe litru în benzinăriile din România, iar cauza principală nu este scumpirea petrolului, ci majorarea taxelor, care au ajuns să însemne mai mult de jumătate din prețul…
10:10
Avertizare meteo imediată pentru zone din 18 județe transmisă de ANM, valabilă în orele următoare # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei, valabile în orele următoare în mai multe zone din 18 județe. Potrivit meteorologilor, se va semnala ceață, ce determină vizibilitate…
10:00
Dolarul și-a continuat declinul, dar Trump insistă că nu este îngrijorat: „Cred că este minunat” # HotNews.ro
În declarațiile făcute marți, președintele american a spus că dorește ca moneda americană „să-și găsească propriul nivel, ceea ce este corect”, scrie NBC News. Valoarea dolarului american a scăzut și mai mult marți, după ce…
10:00
FOTO Drum județean prăbușit în Câmpina, după o alunecare de teren. Imagini cu șoseaua înghițită de pământ și explicația autorităților # HotNews.ro
O bandă a drumului județean DJ 101R (Bulevardul Carol I) din cartierul Câmpinița s-a prăbușit noaptea trecută, după ce o alunecare de teren apărută în urmă cu două săptămâni s-a agravat brusc. Autoritățile din Câmpina…
10:00
Cum au „dispărut” brusc câteva milioane de sticle de băuturi spirtoase din piața fiscalizată # HotNews.ro
Spirits România, asociație patronală care reprezintă principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România, atenționează că în 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracție de 7% față de 2024 în cazul băuturilor…
09:40
Transformarea digitală a Europei se orchestrează și din România: Octavian Ichim, CEO Schwarz Digits, despre miza suveranității în era AI # HotNews.ro
Într-o eră în care datele au devenit noua infrastructură critică a lumii, Europa duce o luptă contra cronometru pentru a-și câștiga independența tehnologică. În centrul acestei transformări se află Schwarz Digits, compania de tehnologie a…
09:40
Primul raport oficial preliminar privind moartea lui Alex Pretti. Ce conține documentul Departamentului pentru Securitate internă al SUA # HotNews.ro
Doi ofițeri au tras cu armele în timpul confruntării fatale cu Alex Pretti, produsă în weekend la Minneapolis, potrivit unui raport preliminar transmis Congresului de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și consultat de CNN. Raportul…
09:30
Hidroelectrica va dezvolta împreună cu gigantul francez EDF hidrocentrala Tarnița – Lăpuștești, un proiect vechi de jumătate de secol # HotNews.ro
Acționarii companiei de stat Hidroelectrica au aprobat, marți, înființarea unei companii mixte cu compania franceză EDF Power Solutions International, potrivit unui anunț de pe BVB. Hidroelectrica și EDF vor avea cote egale în societatea mixtă.…
Acum 4 ore
09:20
BREAKING. Una dintre cele mai mari companii de transport persoane din România, cea care leagă diaspora de țară, aproape să se închidă după 33 de ani: „Azi și mâine pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?” # HotNews.ro
Una din primele companii private românești de transport de persoane de după Revoluție se confruntă cu probleme, după ce o serie de clienți spun că li s-a refuzat trimiterea de colete.
09:00
Un star rock oferă Groenlandei acces gratuit la muzica sa: „Sper să atenueze amenințările guvernului nostru nepopular” # HotNews.ro
Neil Young a decis să le ofere locuitorilor din Groenlanda acces gratuit timp de un an la întregul său catalog muzical, descriind inițiativa drept „o ofertă de pace şi iubire”. Gestul vine ca o formă de…
08:40
Entez finalizează achiziția Superpont și își extinde prezența pe piața iGaming din România # HotNews.ro
Grupul Entez, activ în domeniul marketingului afiliat pentru industria iGaming, anunță finalizarea achiziției integrale a Superpont, unul dintre cei mai bine poziționați afiliați de gambling online din România. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. În urma…
08:10
Franța elimină giganții SUA, Microsoft Teams și Zoom, în favoarea unei „platforme suverane” / „Dependențele pot fi folosite împotriva noastră” # HotNews.ro
Funcționarii publici francezi vor fi obligați să utilizeze exclusiv platforma națională „Visio” până în anul 2027, după ce Guvernul de la Paris a decis să interzică giganții americani Microsoft Teams, Zoom și Google Meet în…
08:00
Misiune tragică pentru un pompier, care a intervenit la accidentul în care propria fiică de 14 ani și-a pierdut viața. Mesajul DSU # HotNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis mesaj de condoleanţe, după ce un pompier din judeţul Braşov a intervenit chiar la accidentul în care a fost implicată fiica sa de 14 ani. „Sunt misiuni…
07:40
Sute de suporterii PAOK Salonic s-au întors din drumul spre Lyon, după ce șapte microbiști greci au murit în accidentul grav de la Lugoj # HotNews.ro
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a afla care este starea răniților din accidentul teribil, în care au murit șapte…
Acum 6 ore
07:20
Digi a devenit „un paradis al locurilor de muncă, adăpost de lucru al angajaților”, mergând împotriva curentului și ignorând regula de aur în Spania # HotNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi își triplează forța de muncă în Spania în timp ce concurenții ajustează schema de personal. Citește mai mult pe Profit.ro.
07:10
INTERVIU cu Lisa-Maria Tănase, românca de la Cambridge a cărei cercetare a fost discutată în Parlamentul Marii Britanii. Cum pot ajunge politicienii să evite „inițiative ambițioase” # HotNews.ro
Lisa-Maria Tănase este cercetătoare în psihologie politică la University of Cambridge și autoarea unui studiu din teza sa de doctorat, citat în Parlamentul britanic și analizat de The Guardian. Cercetarea sa arată că politicienii din…
07:10
De ce partidele de dreapta radicală obțin scoruri tot mai mari în rândul celei mai numeroase minorități din România # HotNews.ro
După nenumărate cicluri electorale, din 1992 încoace, România a ajuns într-un punct în care oboseala democratică este mai vizibilă decât încrederea. Mulți cetățeni au sentimentul că votul nu schimbă nimic, că puterea rămâne blocată în aceleași…
07:00
INTERVIU Un personaj extrem de apropiat de Zelenski folosește un interviu din România ca să vorbească pozitiv despre delegația trimisă de Putin la negocierile de pace de la Abu Dhabi: „Este pregătită să asculte, să formuleze argumente și să accepte argumente” # HotNews.ro
O discuție cu Mihail Podoliak, unul dintre principalii consilieri al președintelui Volodimir Zelenski, s-a transformat în ceea ce poate fi, eventual, o știre care depășește granițele României. „Nimeni nu este interesat să continue ostilități atât…
06:30
Cele două țări continuă să „scape” treptat de obligațiunile americane din trezoreriile lor. A doua și a cincea cea mai mare economie a lumii continuă să vândă obligațiuni americane din trezoreriile lor, ceea ce provoacă…
Acum 12 ore
01:50
Trump afirmă că Alex Pretti nu ar fi trebuit poarte armă, deși legea îi permitea. „Avea două încărcătoare pline. Asta e foarte grav” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că Alex Pretti, bărbatul împușcat mortal de un agent federal al poliției de imigrare (ICE) în timpul confruntării din Minneapolis, nu ar fi trebuit să poarte o armă…
01:10
Eurovision: După controversa privind participarea Israelului în concurs, televiziunea italiană cere prezenţa unui artist palestinian # HotNews.ro
Continuă să escaladeze tensiunile provocate de participarea Israelului la concursul Eurovision 2026, iar în urma apelurilor sindicatelor italiene de a boicota evenimentul, televiziunea publică italiană RAI a cerut oficial ca la ediția din acest an…
00:20
FOTO/VIDEO Tren de pasageri, cu peste 200 de oameni în el, lovit de un bombardament cu drone al rușilor, în Harkov. Bilanțul victimelor # HotNews.ro
Un bombardament cu drone rusești asupra unui tren de pasageri, efectuat în nord-estul Ucrainei, a provocat moartea a cinci persoane, potrivit procurorilor ucraineni, atacul fiind condamnat drept un act de terorism de către președintele Volodimir…
00:10
Ministrul Sănătăţii anunță înfiinţarea unui Centru de Management al Obezităţii la Institutul Parhon # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță înfiinţarea, în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon” din București, a unui Centru de Management al Obezităţii, unde această afecţiune va fi abordată interdisciplinar. „Înființăm Centrul de Management al…
00:00
Un cardinal american cere respingerea bugetului ICE în Congresul SUA: „O organizație fără credință și fără lege” # HotNews.ro
Un cardinal american, apropiat al papei Leon XIV le-a cerut credincioșilor să facă presiuni asupra aleșilor lor din Congres să nu voteze bugetul poliției de federale a imigrației (ICE), pe care a catalogat-o drept „o…
27 ianuarie 2026
23:40
„Nu mai există aproape nimic normal în Statele Unite”, spune politicianul aplaudat la Davos # HotNews.ro
„Lumea s-a schimbat, Washingtonul s-a schimbat. Nu mai există aproape nimic normal în Statele Unite – acesta este adevărul”, a declarat premierul în fața Camerei Comunelor.
23:20
Spania monitorizează în Mediterana un petrolier din flota fantomă a Rusiei. Nava are probleme tehnice # HotNews.ro
Spania a anunţat marţi că monitorizează situaţia unui petrolier confruntat cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine „flotei din umbră” a Rusiei, prin care Moscova exportă petrol ocolind sancţiunile impuse…
23:10
Cerere pentru Elon Musk din partea Poloniei. „Să faci bani din crime de război îți afectează imaginea” # HotNews.ro
Şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski, i-a cerut marţi lui Elon Musk, şeful reţelei de telecomunicaţii prin satelit Starlink, să întrerupă accesul Rusiei la serviciul respectiv care este folosit în războiul său împotriva Ucrainei, relatează AFP.…
23:00
Ce trebuie să semneze Ucraina ca să obțină garanțiile de securitate ale SUA. O sursă de la Washington atrage atenția asupra unei percepții „eronate” # HotNews.ro
Statele Unite au comunicat oficialilor de la Kiev că Ucraina trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanțiile de securitate din partea SUA, a declarat marți pentru agenția de presă…
22:40
Germania cere o Europă „cu două viteze”. Care sunt țările pe care le Berlinul vrea să le includă în grupul central al UE # HotNews.ro
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze” spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în…
Acum 24 ore
22:20
Poliția americană de frontieră, implicată într-un incident armat, în Arizona. O persoană se află în stare critică # HotNews.ro
Poliția de frontieră a SUA a fost implicată într-un schimb de focuri în Arizona marți, a anunțat șeriful Chris Nanos din comitatul Pima, într-un comunicat, adăugând că biroul său colaborează cu FBI și cu Serviciul…
22:10
Trump nu are de gând să o demită pe șefa Securității Interne, după tulburările din Minneapolis: „Face o treabă foarte bună” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că șefa Departamentul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va rămâne în funcție, în pofida apelurilor opoziției care cer demisia acesteia. Liderul de la Casa Albă consideră că Noem…
22:00
Președintele Trump anunță că Iranul vrea să negocieze. Care sunt variantele pentru o intervenție militară # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că regimul iranian caută dialogul, dar a lăsat totuşi să planeze ameninţarea unei acţiuni militare asupra Iranului odată cu desfăşurarea unei forţe navale americane în Golf, relatează AFP,…
21:40
4 ani de vieți pierdute în război. Frontul a înghițit un număr total de militari echivalent cu două treimi din populația Kievului # HotNews.ro
După aproape patru ani de lupte grele, numărul total al pierderilor militare, incluzând aici soldații uciși, răniți sau dispăruți, se apropie de un prag sumbru. Numărul soldaților ruși și ucraineni uciși, răniți sau dispăruți în…
21:30
Hamas vrea să-și transforme militanții în polițiști în Gaza. Amenințare cu repetarea scenariului ce a dus la apariția Statului Islamic # HotNews.ro
Hamas vizează ca 10.000 de membri ai personalului său de securitate să fie incluşi într-o viitoare administraţie palestiniană pentru Fâşia Gaza, a declarat marţi pentru DPA un oficial al Hamas implicat în această problemă, transmite…
21:10
În criză de bani, guvernul rus vrea să recurgă la taxarea unei activități pe care anterior a interzis-o # HotNews.ro
Rusia ar putea ridica o interdicţie care vizează cazinourile online şi ar putea impune o taxă de 30% pe veniturile acestora, în încercarea de a aduce la bugetul de stat până la 100 de miliarde…
21:00
Donald Trump, descris de un fost premier spaniol. „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” # HotNews.ro
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marți că Donald Trump este un președinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca și cum ar fi „servitoarea sa” și a reușit să „tulbure tot ceea…
20:40
FOTO/VIDEO Keir Starmer, glumă pe seama ochelarilor lui Emmanuel Macron. Replica președintelui francez # HotNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer s-a amuzat pe seama ochelarilor de soare purtaţi în ultimele zile de preşedintele francez Emmanuel Macron, care i-a răspuns marţi pe un ton plin de umor, totul sub forma unei trimiteri…
20:30
e-Factura 2026: OUG trenuleț a modificat termenul de transmitere a facturilor. Ce amenzi riscă antreprenorii dacă nu-l respectă și ce recomandă un contabil # HotNews.ro
Firmele și ceilalți contribuabili din România care desfășoară activități economice au obligația de a transmite în sistemul național RO e-Factura toate facturile emise în relațiile B2B, B2C și B2G. Facturile trebuie trimise în termenul legal,…
20:20
Zelenski, anunț despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim despre o dată concretă” / Reacția rapidă a Ungariei # HotNews.ro
Potrivit unui oficial al UE care a vorbit sub protecția anonimatului, Bruxellesul ia în considerare și ideea unei „aderări treptate” pentru a accelera procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar. Admiterea Ucrainei la Uniunea…
20:10
Ucrainenii consideră discuțiile de pace de la Abu Dhabi „doar un spectacol”: „Rusia nu va semna niciun acord. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău” # HotNews.ro
Discuțiile desfășurate în weekend la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) între delegațiile ucraineană, rusă și americană au fost mai curând un spectacol, în opinia mai multor ucraineni, întrucât Rusia a continuat să bombardeze masiv…
19:50
Cazul Cenei. Reducerea vârstei răspunderii penale, criticată din PNL. Infracțiunile grave ale unui copil, „un eșec al adulților din jurul lui” # HotNews.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, marţi, că atunci când un copil ajunge să comită o infracţiune gravă este vorba despre „un eşec al adulţilor din jurul lor”, susţinând că „a coborî vârsta răspunderii penale…
19:40
Record pe bursă pentru Hidroelectrica. Acțiunile companiei au ajuns la cel mai înalt nivel de la listare, anunță firma de stat # HotNews.ro
Acțiunile Hidroelectrica au atins marți un nou maxim istoric, fiecare titlu fiind cotat la 138,40 de lei, ceea ce reprezintă cel mai ridicat nivel din 12 iulie 2023 încoace, când compania a fost listată la…
