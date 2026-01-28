Trump, despre moartea lui Alex Pretti, împușcat de ICE: „E foarte tristă”. Kristi Noem rămâne în funcție

Newsweek.ro, 28 ianuarie 2026 09:20

Donald Trump a catalogat drept „foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, infirmier ucis de agenți fed...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
09:40
25 de pensionari care așteptau să își ridice pensia în Ucraina, uciși cu bomba de ruși. Mașina Poștei, vizată Newsweek.ro
Douăzeci și cinci de pensionari au fost uciși în Yarova, regiunea Donetsk când forțele ruse au lovit...
09:40
Ursula von der Leyen, despre acordul UE - India: „Un răspuns la fragmentarea ordinii mondiale” Newsweek.ro
Acordul comercial istoric dintre Uniunea Europeană și India demonstrează că cooperarea și deschidere...
Acum o oră
09:20
Trump, despre moartea lui Alex Pretti, împușcat de ICE: „E foarte tristă”. Kristi Noem rămâne în funcție Newsweek.ro
Donald Trump a catalogat drept „foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, infirmier ucis de agenți fed...
09:10
Alegeri în Ungaria: Viktor Orban s-a prăbușit în sondaje. Partidul Tisza al lui Peter Magyar conduce detașat Newsweek.ro
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, păstrează un avans de zece puncte procentuale în...
09:10
Cum poți investi în 2026 fără a fi afectat de inflație? (P) Newsweek.ro
O abordare simplă, pentru cei care vor să înceapă să investească. Chiar și în 2026, inflația rămâne ...
09:00
Accident rutier în Buzău. O maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit. Doi oameni au murit, cinci sunt răniţi Newsweek.ro
Două persoane au murit - o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 46 de ani - şi cinci au fost rănite, ...
Acum 2 ore
08:50
VIDEO Cinci morți și zeci de răniți în Harkov după un atac rusesc cu drone asupra unui tren cu 200 de pasageri Newsweek.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unui atac rusesc cu drone asupra un...
08:40
Accident aviatic în India. Un important lider politic și alte patru persoane au murit. Aeronava s-a prăbușit Newsweek.ro
Ajit Pawar, vicepremierul celui mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, împreună cu a...
08:30
Ce pățești dacă crezi că ai fost furat la întreținere de administrator și nu plătești? Poți rămâne fără casă Newsweek.ro
Nu de multe ori ai fost nemulțumit de sumele afișate la întreținere. Ce se întâmplă dacă nu plătești...
08:20
Cartea electronică de identitate va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu digital de diplome Newsweek.ro
Drumurile la ghișeu și dosarele cu acte urmează să se reducă, după ce buletinul electronic va putea ...
08:10
Ce supriză la pensii și la salarii le pregătește militarilor, ministrul Apărării? Newsweek.ro
Armata și poliția vor trece prin reforme luna viitoare. Se vorbește de creșterea vârstei de pensiona...
08:00
Gabriel Biriş: Este inacceptabil să ai 1.000 de modificări ale Codului Fiscal în 10 ani Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş spune că "este inacceptabil să ai 1000 de modificări ale Codului Fi...
Acum 4 ore
07:50
1.560€ pensie în țara cu 1.000.000 români. În România, pensia e de 3 ori mai mică. Ce creșteri sunt în 2026? Newsweek.ro
Pensia medie în Spania a ajuns la un nivel record de 1.560 de euro. Aici trăiesc 1.000.000 de români...
07:40
Trucul viral 5-4-3-2-1 care îți reduce bonul săptămânal la cumpărături. Economisești și mănânci sănătos Newsweek.ro
Trucul viral 5-4-3-2-1 promite că poate reduce factura la cumpărături și, totodată, îți poate „salva...
07:30
O directoare a fost concediată la 54 de ani. Nimeni nu mai voia s-o angajeze. Apoi și-a modificat CV-ul Newsweek.ro
Când companiile intră în declin sunt afectați toți angajații. Chiar și șefii pot fi disponibilizați....
07:20
Contraamiral: În cazul unei agresiuni a Rusiei trebuie să ne apărăm singuri timp de o lună. Ce arme ne trebuie Newsweek.ro
Pe fondul unei Rusii tot mai agresive și în contextul războiului din Ucraina, Europa pare să se fi t...
07:10
Horoscop 29 ianuarie. Luna în Gemeni aduce o zi agitată Fecioarelor. Scorpionii, tensiuni în familie Newsweek.ro
Horoscop 29 ianuarie. Luna în Gemeni aduce o zi agitată Fecioarelor. Scorpionii, tensiuni în familie...
06:50
Câți pensionari primesc între 600 și 1.000 lei la pensie în acest an? Ministrul muncii anunță cine nu ia nimic Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat care ar urma să fie ajutoarele la pensie date pentru anul...
06:50
Ungaria, mânioasă că nu a primit fonduri UE pentru înarmare. „Au dat bani României care e o ruină” Newsweek.ro
Presa maghiară face scandal după ce România a primit fonduri UE pentru înarmare, iar Ungaria nu. Pre...
Acum 12 ore
22:30
Turcan (PNL): A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează Newsweek.ro
Referindu-se la ideea ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, privind încriminarea adolescenţilor pân...
22:10
Acțiunile Hidroelectrica au atins un nou maxim istoric. La cât a ajuns capitalizarea bursieră? Newsweek.ro
Acțiunile Hidroelectrica au atins un nou maxim istoric, la Bursa de Valori Bucureşti. La cât a ajuns...
21:40
Ultimatum pentru Putin. 14 țări europene avertizează că vor sechestra petrolierele fantomă ale lui Rusiei Newsweek.ro
14 țări europene au emis o declarație comună prin care avertizează Rusia că petrolierele sale din fl...
21:40
România ar putea să aibă un sistem de previziune a cutremurelor ca în Japonia. Ce anume face acesta? Newsweek.ro
România ar putea să aibă în viitor un sistem de previziune a cutremurelor care să funcţioneze ca în ...
21:20
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, vrea să extindă răspunderea juridică până la vârsta de 14 ani Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, vrea să extindă răspunderea juridică şi pentru adolescenţi afla...
Acum 24 ore
20:50
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA. Ce au discutat? Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA. Discuţiile au vizat ...
20:40
A murit pionierul fertilizării in vitro, doctorul Nicolae Poiană., A adus pe lume mii de copii Newsweek.ro
A murit pionierul fertilizării in vitro, o glorie a medicinei de avangardă, doctorul Nicolae Poiană....
20:20
Franța se opune ca UE să cumpere rachete britanice Storm Shadows pentru Ucraina. Ce motiv invocă Newsweek.ro
Franța s-a opus unui mecanism simplificat pentru achiziționarea de rachete de croazieră Storm Shadow...
20:10
Acțiunile companiei Rare Earth USA cresc după ce Departamentul Comerțului a preluat o participație Newsweek.ro
Acțiunile companiei americane Rare Earth USA cresc după ce Departamentul Comerțului al Guvernului SU...
19:50
Ministrul muncii, apostrofat de pensionari. „Nu ați crescut pensie 2 ani”. „Cei cu grupe merg în instanță” Newsweek.ro
Florin Manole, minsitrul muncii, a fost certat de pensionari după ce acesta a prezentat rezultatele ...
19:50
Ce se întâmplă în organism când mănânci iaurt în fiecare zi? Care tip conține cele mai multe proteine Newsweek.ro
Consumul zilnic de iaurt susține sănătatea intestinelor, oferă proteine și calciu esențiale, stabili...
19:40
Analist politic rus: Moldova expune limitele influenţei ruseşti. Moscova, slăbiciune geopolitică crescândă Newsweek.ro
Un proeminent analist politic rus de la Deutsche Welle susţine că felul cum acţionează Republica Mol...
19:20
Ce se întâmplă dacă dai cu var în casă iarna? Trebuie să pulverizezi cu apă câteva zile după văruit Newsweek.ro
Multe persoane își pun întrebarea dacă pot varui iarna. Răspunsul este da, dar cu atenție: varul se ...
19:00
Ai căzut și te doare? Pune asta pe piele - e verde, banală și face minuni. O găsești la orice piață Newsweek.ro
Un remediu vechi, simplu și la îndemâna oricui revine în atenția publicului: frunza de varză. Folosi...
18:40
Supa pe care trebuie să o mănânci dacă îți trosnesc oasele. Te face să arăți tânăr și îți reface și digestia Newsweek.ro
O supă specială câștigă popularitate în rândul celor care simt trosnituri în oase. Pe lângă faptul c...
18:40
România, nod operațional pe flancul Mării Negre împotriva Rusiei. SUA o blindează, NATO îi apără cerul Newsweek.ro
Desfășurarea tancului american Abrams în România semnalează o modernizare a posturii SUA pe Flancul ...
18:20
Claudiu Manda îl amenință pe Bolojan cu demiterea. Ce l-a anervat pe numărul 2 din PSD Newsweek.ro
Claudiu Manda pare cel mai mare dușman din PSD al lui Ilie Bolojan. Manda a amenințat că îl dă jos p...
18:10
Horoscop februarie: Mercur retrograd se întoarce. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme Newsweek.ro
Horoscop Mercur retrograd se întoarce în februarie. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme. Me...
18:10
Antrenoarea Maria Gîrbă, trimisă în judecată după ce a tras-o de păr și a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep Newsweek.ro
Abuzurile de la Federația Română de Gimanstică Ritmică au început să ajungă în instanță. Antrenoarea...
17:50
A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară Newsweek.ro
A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară. Studiu...
17:50
Jiul a depășit cota de inundație la Răcari. Terenuri agricole afectate Newsweek.ro
Râul Jiu a depășit cota de inundație la stația hidrometrică Răcari, ca urmare a creșterii semnificat...
17:40
DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România și atacuri în Cehia și Lituania Newsweek.ro
Sabotajele ce urmau să aibă loc pe teritoriul României, incendierea unor autobuze în Cehia și tentat...
17:40
Spălarea rufelor în locuințele moderne: ce soluții merită analizate Newsweek.ro
În orice locuință, electrocasnicele mari au un impact direct asupra modului în care sunt gestionate ...
17:30
Top 7 tendințe în materie de încălțăminte pentru femei pentru sezonul 2025–2026 (P) Newsweek.ro
Pe măsură ce ne apropiem de sezonul toamnă-iarnă 2025-2026, designerii marilor case de modă ne propu...
17:30
„Trucul” cu ajutorul căruia te poți bucura de îndrumările Google Maps la volan chiar dacă nu ai Internet Newsweek.ro
Există un „truc”, e adevărat limitat ca arie de acoperire, cu ajutorul căruia șoferii se pot bucura ...
17:20
USR: CE confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschisă Newsweek.ro
USR: CE confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschis...
17:10
Germania vrea să expulzeze cetățeni români acuzându-i că „vânează” ajutoare sociale Newsweek.ro
În lupta împotriva fraudei în domeniul imigrației și al asistenței sociale cauzate de sărăcie, mai m...
17:10
Pericol de inundații în județul Mehedinți. Râul Motru a depășit cota de inundație la Broșteni Newsweek.ro
Pericol de inundații în județul Mehedinți. Râul Motru a depășit cota de inundație la Broșteni. Mai m...
16:50
Cea mai mare companie de curierat din lume concediază masiv. Taie 30.000 de locuri de muncă Newsweek.ro
Compania UPS intenționează să reducă până la 30.000 de posturi operaționale în 2026, a declarat dire...
16:30
Un virus mortal transmis de lilieci stârnește teamă. Multe țări reintroduc la frontieră controale ca la Covid Newsweek.ro
O epidemie mortală de virus din India a stârnit noi temeri legate de pandemie în Asia. Autoritățile ...
16:20
METEO Vortex polar deasupra Europei până la început de martie. Ce temperaturi vor fi în România în februarie Newsweek.ro
METEO Ce temperaturi vor fi în februarie în România în condițiile în care vortexul polar se anunță a...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.