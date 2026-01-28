Medici acuzați că au sprijinit infractori. Dădeau adeverințe false că nu pot face muncă în folosul comunității
Newsweek.ro, 28 ianuarie 2026 10:50
Peste 40 de percheziții au fost efectuate, miercuri dimineață, în județul Gorj, la persoane fizice ș...
Acum 5 minute
11:20
VIDEO Drumul dintre orașele Câmpina și Cornu s-a rupt. Autoritățile se tem că se va surpa complet # Newsweek.ro
Drumul care face legătura între orașele Câmpina și Cornu din județul Prahova s-a rupt azi noapte. Au...
Acum 30 minute
11:00
Forţele Terestre Române anunţă deplasări de tehnică militară prin Bucureşti. „Vă cerem scuze”. Care e motivul? # Newsweek.ro
Forţele Terestre Române anunţă deplasări de tehnică militară prin Bucureşti, pentru un exerciţiu. Ar...
11:00
Cheltuielile cu pensiile au crescut cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027 # Newsweek.ro
Semnale de alarmă în privința creșterii pensiilor pe anii următori. Guvernul a ridicat cheltuielile ...
Acum o oră
10:50
Medici acuzați că au sprijinit infractori. Dădeau adeverințe false că nu pot face muncă în folosul comunității # Newsweek.ro
Peste 40 de percheziții au fost efectuate, miercuri dimineață, în județul Gorj, la persoane fizice ș...
10:40
Escrocheria care a furat 48.000.000 de parole Gmail. Cum poți afla dacă și a ta se numără printre ele? # Newsweek.ro
E oficial: O bază de date masivă cu acreditări furate care conțineau parole Gmail a fost descoperită...
10:30
„Paradoxul” României: Suntem pe locul 3 la producția de țiței dar avem benzină și motorină scumpe. De ce? # Newsweek.ro
România se află într-o situație paradoxală. Deși este al treilea cel mai mare producător de țiței di...
Acum 2 ore
10:20
O mare fabrică de componente pentru utilaje intră în insolvență. 250 de angajați, în pericol de șomaj # Newsweek.ro
După scăderi masive ale vânzărilor, o companie cu o vastă tradiție în producerea componentelor pentr...
10:20
„Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Explicația oamenilor de știință # Newsweek.ro
Ani de zile, oamenii de știință au folosit „Ceasul Apocalipsei” pentru a evalua cât de aproape este ...
10:00
Țepe cu RCA false: zeci de șoferi au plătit mii de lei pentru asigurări inexistente. Escrocul, de negăsit # Newsweek.ro
Țepele cu polițe RCA false continuă să facă victime și în 2026. Zeci de șoferi au plătit mii de lei ...
09:40
25 de pensionari care așteptau să își ridice pensia în Ucraina, uciși cu bomba de ruși. Mașina Poștei, vizată # Newsweek.ro
Douăzeci și cinci de pensionari au fost uciși în Yarova, regiunea Donetsk când forțele ruse au lovit...
09:40
Ursula von der Leyen, despre acordul UE - India: „Un răspuns la fragmentarea ordinii mondiale” # Newsweek.ro
Acordul comercial istoric dintre Uniunea Europeană și India demonstrează că cooperarea și deschidere...
Acum 4 ore
09:20
Trump, despre moartea lui Alex Pretti, împușcat de ICE: „E foarte tristă”. Kristi Noem rămâne în funcție # Newsweek.ro
Donald Trump a catalogat drept „foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, infirmier ucis de agenți fed...
09:10
Alegeri în Ungaria: Viktor Orban s-a prăbușit în sondaje. Partidul Tisza al lui Peter Magyar conduce detașat # Newsweek.ro
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, păstrează un avans de zece puncte procentuale în...
09:10
O abordare simplă, pentru cei care vor să înceapă să investească. Chiar și în 2026, inflația rămâne ...
09:00
Accident rutier în Buzău. O maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit. Doi oameni au murit, cinci sunt răniţi # Newsweek.ro
Două persoane au murit - o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 46 de ani - şi cinci au fost rănite, ...
08:50
VIDEO Cinci morți și zeci de răniți în Harkov după un atac rusesc cu drone asupra unui tren cu 200 de pasageri # Newsweek.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unui atac rusesc cu drone asupra un...
08:40
Accident aviatic în India. Un important lider politic și alte patru persoane au murit. Aeronava s-a prăbușit # Newsweek.ro
Ajit Pawar, vicepremierul celui mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, împreună cu a...
08:30
Ce pățești dacă crezi că ai fost furat la întreținere de administrator și nu plătești? Poți rămâne fără casă # Newsweek.ro
Nu de multe ori ai fost nemulțumit de sumele afișate la întreținere. Ce se întâmplă dacă nu plătești...
08:20
Cartea electronică de identitate va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu digital de diplome # Newsweek.ro
Drumurile la ghișeu și dosarele cu acte urmează să se reducă, după ce buletinul electronic va putea ...
08:10
Armata și poliția vor trece prin reforme luna viitoare. Se vorbește de creșterea vârstei de pensiona...
08:00
Gabriel Biriş: Este inacceptabil să ai 1.000 de modificări ale Codului Fiscal în 10 ani # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş spune că "este inacceptabil să ai 1000 de modificări ale Codului Fi...
07:50
1.560€ pensie în țara cu 1.000.000 români. În România, pensia e de 3 ori mai mică. Ce creșteri sunt în 2026? # Newsweek.ro
Pensia medie în Spania a ajuns la un nivel record de 1.560 de euro. Aici trăiesc 1.000.000 de români...
07:40
Trucul viral 5-4-3-2-1 care îți reduce bonul săptămânal la cumpărături. Economisești și mănânci sănătos # Newsweek.ro
Trucul viral 5-4-3-2-1 promite că poate reduce factura la cumpărături și, totodată, îți poate „salva...
07:30
O directoare a fost concediată la 54 de ani. Nimeni nu mai voia s-o angajeze. Apoi și-a modificat CV-ul # Newsweek.ro
Când companiile intră în declin sunt afectați toți angajații. Chiar și șefii pot fi disponibilizați....
Acum 6 ore
07:20
Contraamiral: În cazul unei agresiuni a Rusiei trebuie să ne apărăm singuri timp de o lună. Ce arme ne trebuie # Newsweek.ro
Pe fondul unei Rusii tot mai agresive și în contextul războiului din Ucraina, Europa pare să se fi t...
07:10
Horoscop 29 ianuarie. Luna în Gemeni aduce o zi agitată Fecioarelor. Scorpionii, tensiuni în familie # Newsweek.ro
Horoscop 29 ianuarie. Luna în Gemeni aduce o zi agitată Fecioarelor. Scorpionii, tensiuni în familie...
06:50
Câți pensionari primesc între 600 și 1.000 lei la pensie în acest an? Ministrul muncii anunță cine nu ia nimic # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat care ar urma să fie ajutoarele la pensie date pentru anul...
06:50
Ungaria, mânioasă că nu a primit fonduri UE pentru înarmare. „Au dat bani României care e o ruină” # Newsweek.ro
Presa maghiară face scandal după ce România a primit fonduri UE pentru înarmare, iar Ungaria nu. Pre...
Acum 12 ore
22:30
Turcan (PNL): A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează # Newsweek.ro
Referindu-se la ideea ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, privind încriminarea adolescenţilor pân...
Acum 24 ore
22:10
Acțiunile Hidroelectrica au atins un nou maxim istoric. La cât a ajuns capitalizarea bursieră? # Newsweek.ro
Acțiunile Hidroelectrica au atins un nou maxim istoric, la Bursa de Valori Bucureşti. La cât a ajuns...
21:40
Ultimatum pentru Putin. 14 țări europene avertizează că vor sechestra petrolierele fantomă ale lui Rusiei # Newsweek.ro
14 țări europene au emis o declarație comună prin care avertizează Rusia că petrolierele sale din fl...
21:40
România ar putea să aibă un sistem de previziune a cutremurelor ca în Japonia. Ce anume face acesta? # Newsweek.ro
România ar putea să aibă în viitor un sistem de previziune a cutremurelor care să funcţioneze ca în ...
21:20
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, vrea să extindă răspunderea juridică până la vârsta de 14 ani # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, vrea să extindă răspunderea juridică şi pentru adolescenţi afla...
20:50
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA. Ce au discutat? # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA. Discuţiile au vizat ...
20:40
A murit pionierul fertilizării in vitro, doctorul Nicolae Poiană., A adus pe lume mii de copii # Newsweek.ro
A murit pionierul fertilizării in vitro, o glorie a medicinei de avangardă, doctorul Nicolae Poiană....
20:20
Franța se opune ca UE să cumpere rachete britanice Storm Shadows pentru Ucraina. Ce motiv invocă # Newsweek.ro
Franța s-a opus unui mecanism simplificat pentru achiziționarea de rachete de croazieră Storm Shadow...
20:10
Acțiunile companiei Rare Earth USA cresc după ce Departamentul Comerțului a preluat o participație # Newsweek.ro
Acțiunile companiei americane Rare Earth USA cresc după ce Departamentul Comerțului al Guvernului SU...
19:50
Ministrul muncii, apostrofat de pensionari. „Nu ați crescut pensie 2 ani”. „Cei cu grupe merg în instanță” # Newsweek.ro
Florin Manole, minsitrul muncii, a fost certat de pensionari după ce acesta a prezentat rezultatele ...
19:50
Ce se întâmplă în organism când mănânci iaurt în fiecare zi? Care tip conține cele mai multe proteine # Newsweek.ro
Consumul zilnic de iaurt susține sănătatea intestinelor, oferă proteine și calciu esențiale, stabili...
19:40
Analist politic rus: Moldova expune limitele influenţei ruseşti. Moscova, slăbiciune geopolitică crescândă # Newsweek.ro
Un proeminent analist politic rus de la Deutsche Welle susţine că felul cum acţionează Republica Mol...
19:20
Ce se întâmplă dacă dai cu var în casă iarna? Trebuie să pulverizezi cu apă câteva zile după văruit # Newsweek.ro
Multe persoane își pun întrebarea dacă pot varui iarna. Răspunsul este da, dar cu atenție: varul se ...
19:00
Ai căzut și te doare? Pune asta pe piele - e verde, banală și face minuni. O găsești la orice piață # Newsweek.ro
Un remediu vechi, simplu și la îndemâna oricui revine în atenția publicului: frunza de varză. Folosi...
18:40
Supa pe care trebuie să o mănânci dacă îți trosnesc oasele. Te face să arăți tânăr și îți reface și digestia # Newsweek.ro
O supă specială câștigă popularitate în rândul celor care simt trosnituri în oase. Pe lângă faptul c...
18:40
România, nod operațional pe flancul Mării Negre împotriva Rusiei. SUA o blindează, NATO îi apără cerul # Newsweek.ro
Desfășurarea tancului american Abrams în România semnalează o modernizare a posturii SUA pe Flancul ...
18:20
Claudiu Manda îl amenință pe Bolojan cu demiterea. Ce l-a anervat pe numărul 2 din PSD # Newsweek.ro
Claudiu Manda pare cel mai mare dușman din PSD al lui Ilie Bolojan. Manda a amenințat că îl dă jos p...
18:10
Horoscop februarie: Mercur retrograd se întoarce. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme # Newsweek.ro
Horoscop Mercur retrograd se întoarce în februarie. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme. Me...
18:10
Antrenoarea Maria Gîrbă, trimisă în judecată după ce a tras-o de păr și a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep # Newsweek.ro
Abuzurile de la Federația Română de Gimanstică Ritmică au început să ajungă în instanță. Antrenoarea...
17:50
A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară # Newsweek.ro
A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară. Studiu...
17:50
Râul Jiu a depășit cota de inundație la stația hidrometrică Răcari, ca urmare a creșterii semnificat...
17:40
DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România și atacuri în Cehia și Lituania # Newsweek.ro
Sabotajele ce urmau să aibă loc pe teritoriul României, incendierea unor autobuze în Cehia și tentat...
