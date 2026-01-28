Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek şi este în semifinale la Australian Open. Jessica Pegula a trecut de Amanda Anisimova
Primasport.ro, 28 ianuarie 2026 09:50
Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek şi este în semifinale la Australian Open. Jessica Pegula a trecut de Amanda Anisimova
Banii la care a renunţat Moruţan pentru a veni la Rapid: ”Are 26 de ani şi vrea la naţională!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Banii la care a renunţat Moruţan pentru a veni la Rapid: ”Are 26 de ani şi vrea la naţională!” | VIDEO EXCLUSIV
Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek şi este în semifinale la Australian Open. Jessica Pegula a trecut de Amanda Anisimova
Djokovic s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce Musetti a abandonat. Italianul câştigase primele două seturi ale meciului din sferturi
Avantajul casei - un secret pe care fiecare jucător ar trebui să-l cunoască
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem” # Primasport.ro
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem”
Elveţianul Loic Meillard a câştigat proba de slalom uriaş de la Schladming
Doi jucători de la Tottenham au fost implicaţi într-un accident rutier minor înaintea meciului cu Frankfurt
Reacţia premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”
Lovitură pentru România! Ungaria încearcă să îi fure lui Mircea Lucescu „tricolorul” de 1.300.000€
Reacţie premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”
Adi Mutu a dat verdictul! ”Briliantul” a rămas impresionat de un jucător: ”Este cel mai bun transfer din România”
Iuliana Demetrescu, în brigada de arbitri la semifinala intercontinentală în fotbalul feminin
Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK au depus flori la stadionul Toumba pentru fanii decedaţi în accidentul din Timiş: „Este o tragedie imensă”
Patronul Rapidului a făcut calculele pentru calificarea în play-off: ”Noi zicem că se poate intra cu 47 de puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
E gata şi cu transferul lui Răzvan Sava la Rapid! Anunţul oficial venit din Giuleşti: „Suntem foarte mulţumiţi” | VIDEO EXCLUSIV
Scandal în tenis! Antrenorul lui Peyton Stearns, anchetat de WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare”
E gata! După Moruţan şi Paraschiv, Rapid a mai anunţat în direct o nouă lovitură în mercato: „Astăzi semnăm contractul” | VIDEO EXCLUSIV
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem” | EXCLUSIV
Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga
Premierul Greciei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
Mesajul dur al lui Gigi Becali după debutul lui Olimpiu Moruţan la Rapid: ”Cine e Moruţan? Eu l-am dat cadou!”
UEFA a luat decizia, după tragedia din România în care au murit 7 suporteri greci! „NU” categoric pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu
Preşedintele lui PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
Premierul Grecei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Peluza Nord a anunţat că nu mai susţine FCSB: ”Rar întâlneşti aşa ceva. Cine poate să spună ceva de Becali?”
Preşedintele de la PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
E gata! Marius Ştefănescu pleacă de la Konyaspor şi semnează cu altă echipă: „Se rezolvă în două zile, cel târziu”
Prestaţie dezamăgitoare cu CFR! Jucătorul de la FCSB, pus la zid în fotbalul internaţional: ”O ruşine absolută! A fost cel mai slab de pe teren”
S-a aflat adevăratul motiv pentru care Nicolae Stanciu a plecat de la Genoa! Mâna dreaptă a lui Dan Şucu a dezvăluit totul: „Era nemulţumit”
Regula Depay a fost aplicată. Un jucător a primit un cartonaş galben în Brazilia pentru că a urcat cu ambele picioare pe minge
Mesajul tranşant al Peluzei Nord pentru FCSB! Suporterii ”roş-albaştrilor” au luat foc: ”Poate credeţi că sunteţi speciali, vedete”
Îşi face bagajele şi pleacă de la FCSB! Campioana poate rămâne fără un om de bază în această iarnă
Îţi face bagajele şi pleacă de la FCSB! Campioana poate rămâne fără un om de bază în această iarnă
Cine o va arbitra pe FCSB în meciul cu Fenerbahce
E gata! Dorit de greci, Becali a anunţat ce face cu Dennis Politic: ”Scăpam de salariu!”
Tragedie în România! Microbuzul ce transporta suporterii echipei PAOK către Franţa, implicat într-un accident mortal! Bilanţul victimelor este unul tragic
Edi Iordănescu a identificat aspectul de care România trebuie să profite la baraj: „Turcia nu este o echipă perfectă”
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spus nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama”
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele! Ioan Varga a dezvăluit suma pentru care va pleca din Gruia: „Nu sub patru milioane de euro”
Stephan Lichtsteiner, fost fundaş la Juventus, a fost numit antrenor al echipei FC Basel
Elina Svitolina a învins-o pe Coco Gauff în 59 de minute şi s-a calificat, în premieră, în semifinale la Australian Open
„E 100% apt, a făcut pregătirea cu AC Milan!” Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Matteo Duţu
Schimbare totală de plan! Gigi Becali îl face titular pe unul dintre cei mai criticaţi jucători din acest sezon: „Ia să-l bag eu de la început, poate explodează”
Ngezana pleacă de la FCSB? Presa din Africa de Sud a dat anunţul: „Există interes”
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spsu nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama”
România, cine eşti? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
Mijlocaşul spaniol Dro Fernandez de la FC Barcelona a semnat cu PSG
Hora din loja CFR-ului l-a scos din sărite pe Mihai Stoica! Oficialul FCSB-ului l-a atacat pe Cristi Balaj după scenele de pe Arena Naţională: „Eu sunt conducător din 1992, am mai văzut eu şmecheriţi din ăştia”| EXCLUSIV
„Mă simt mai bine aici decât la CFR”! Leo Bolgado, entuziasmat după victoria cu UTA
Victor Angelescu, mulţumit de victoria obţinută de Rapid la Arad! Preşedintele giuleştenilor a oferit detalii despre contractul lui Moruţan
