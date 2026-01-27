Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga
Primasport.ro, 27 ianuarie 2026 19:50
Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
19:50
Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga # Primasport.ro
Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga
Acum o oră
19:30
Premierul Greciei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei” # Primasport.ro
Premierul Greciei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
19:20
Mesajul dur al lui Gigi Becali după debutul lui Olimpiu Moruţan la Rapid: ”Cine e Moruţan? Eu l-am dat cadou!” # Primasport.ro
Mesajul dur al lui Gigi Becali după debutul lui Olimpiu Moruţan la Rapid: ”Cine e Moruţan? Eu l-am dat cadou!”
19:20
UEFA a luat decizia, după tragedia din România în care au murit 7 suporteri greci! „NU” categoric pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu # Primasport.ro
UEFA a luat decizia, după tragedia din România în care au murit 7 suporteri greci! „NU” categoric pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu
19:10
Preşedintele lui PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri” # Primasport.ro
Preşedintele lui PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
19:10
Premierul Grecei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei” # Primasport.ro
Premierul Grecei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
Acum 2 ore
18:50
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Peluza Nord a anunţat că nu mai susţine FCSB: ”Rar întâlneşti aşa ceva. Cine poate să spună ceva de Becali?” # Primasport.ro
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Peluza Nord a anunţat că nu mai susţine FCSB: ”Rar întâlneşti aşa ceva. Cine poate să spună ceva de Becali?”
18:40
Preşedintele de la PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri” # Primasport.ro
Preşedintele de la PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
18:20
E gata! Marius Ştefănescu pleacă de la Konyaspor şi semnează cu altă echipă: „Se rezolvă în două zile, cel târziu” # Primasport.ro
E gata! Marius Ştefănescu pleacă de la Konyaspor şi semnează cu altă echipă: „Se rezolvă în două zile, cel târziu”
18:20
Prestaţie dezamăgitoare cu CFR! Jucătorul de la FCSB, pus la zid în fotbalul internaţional: ”O ruşine absolută! A fost cel mai slab de pe teren” # Primasport.ro
Prestaţie dezamăgitoare cu CFR! Jucătorul de la FCSB, pus la zid în fotbalul internaţional: ”O ruşine absolută! A fost cel mai slab de pe teren”
Acum 4 ore
17:50
S-a aflat adevăratul motiv pentru care Nicolae Stanciu a plecat de la Genoa! Mâna dreaptă a lui Dan Şucu a dezvăluit totul: „Era nemulţumit” # Primasport.ro
S-a aflat adevăratul motiv pentru care Nicolae Stanciu a plecat de la Genoa! Mâna dreaptă a lui Dan Şucu a dezvăluit totul: „Era nemulţumit”
17:30
Regula Depay a fost aplicată. Un jucător a primit un cartonaş galben în Brazilia pentru că a urcat cu ambele picioare pe minge # Primasport.ro
Regula Depay a fost aplicată. Un jucător a primit un cartonaş galben în Brazilia pentru că a urcat cu ambele picioare pe minge
17:20
Mesajul tranşant al Peluzei Nord pentru FCSB! Suporterii ”roş-albaştrilor” au luat foc: ”Poate credeţi că sunteţi speciali, vedete” # Primasport.ro
Mesajul tranşant al Peluzei Nord pentru FCSB! Suporterii ”roş-albaştrilor” au luat foc: ”Poate credeţi că sunteţi speciali, vedete”
17:00
Îşi face bagajele şi pleacă de la FCSB! Campioana poate rămâne fără un om de bază în această iarnă # Primasport.ro
Îşi face bagajele şi pleacă de la FCSB! Campioana poate rămâne fără un om de bază în această iarnă
16:50
Îţi face bagajele şi pleacă de la FCSB! Campioana poate rămâne fără un om de bază în această iarnă # Primasport.ro
Îţi face bagajele şi pleacă de la FCSB! Campioana poate rămâne fără un om de bază în această iarnă
16:50
Cine o va arbitra pe FCSB în meciul cu Fenerbahce
16:50
E gata! Dorit de greci, Becali a anunţat ce face cu Dennis Politic: ”Scăpam de salariu!” # Primasport.ro
E gata! Dorit de greci, Becali a anunţat ce face cu Dennis Politic: ”Scăpam de salariu!”
16:10
Tragedie în România! Microbuzul ce transporta suporterii echipei PAOK către Franţa, implicat într-un accident mortal! Bilanţul victimelor este unul tragic # Primasport.ro
Tragedie în România! Microbuzul ce transporta suporterii echipei PAOK către Franţa, implicat într-un accident mortal! Bilanţul victimelor este unul tragic
Acum 6 ore
15:50
Edi Iordănescu a identificat aspectul de care România trebuie să profite la baraj: „Turcia nu este o echipă perfectă” # Primasport.ro
Edi Iordănescu a identificat aspectul de care România trebuie să profite la baraj: „Turcia nu este o echipă perfectă”
15:30
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spus nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama” # Primasport.ro
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spus nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama”
15:20
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele! Ioan Varga a dezvăluit suma pentru care va pleca din Gruia: „Nu sub patru milioane de euro” # Primasport.ro
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele! Ioan Varga a dezvăluit suma pentru care va pleca din Gruia: „Nu sub patru milioane de euro”
14:50
Stephan Lichtsteiner, fost fundaş la Juventus, a fost numit antrenor al echipei FC Basel # Primasport.ro
Stephan Lichtsteiner, fost fundaş la Juventus, a fost numit antrenor al echipei FC Basel
14:50
Elina Svitolina a învins-o pe Coco Gauff în 59 de minute şi s-a calificat, în premieră, în semifinale la Australian Open # Primasport.ro
Elina Svitolina a învins-o pe Coco Gauff în 59 de minute şi s-a calificat, în premieră, în semifinale la Australian Open
14:40
„E 100% apt, a făcut pregătirea cu AC Milan!” Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Matteo Duţu # Primasport.ro
„E 100% apt, a făcut pregătirea cu AC Milan!” Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Matteo Duţu
Acum 8 ore
14:00
Schimbare totală de plan! Gigi Becali îl face titular pe unul dintre cei mai criticaţi jucători din acest sezon: „Ia să-l bag eu de la început, poate explodează” # Primasport.ro
Schimbare totală de plan! Gigi Becali îl face titular pe unul dintre cei mai criticaţi jucători din acest sezon: „Ia să-l bag eu de la început, poate explodează”
13:30
Ngezana pleacă de la FCSB? Presa din Africa de Sud a dat anunţul: „Există interes”
12:50
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spsu nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama” # Primasport.ro
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spsu nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama”
12:50
România, cine eşti? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV # Primasport.ro
România, cine eşti? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
12:20
Mijlocaşul spaniol Dro Fernandez de la FC Barcelona a semnat cu PSG
12:10
Hora din loja CFR-ului l-a scos din sărite pe Mihai Stoica! Oficialul FCSB-ului l-a atacat pe Cristi Balaj după scenele de pe Arena Naţională: „Eu sunt conducător din 1992, am mai văzut eu şmecheriţi din ăştia”| EXCLUSIV # Primasport.ro
Hora din loja CFR-ului l-a scos din sărite pe Mihai Stoica! Oficialul FCSB-ului l-a atacat pe Cristi Balaj după scenele de pe Arena Naţională: „Eu sunt conducător din 1992, am mai văzut eu şmecheriţi din ăştia”| EXCLUSIV
Acum 12 ore
11:40
„Mă simt mai bine aici decât la CFR”! Leo Bolgado, entuziasmat după victoria cu UTA
10:20
Victor Angelescu, mulţumit de victoria obţinută de Rapid la Arad! Preşedintele giuleştenilor a oferit detalii despre contractul lui Moruţan # Primasport.ro
Victor Angelescu, mulţumit de victoria obţinută de Rapid la Arad! Preşedintele giuleştenilor a oferit detalii despre contractul lui Moruţan
10:10
Protocolul pentru „căldură extremă” activat marţi, la Australian Open
10:10
Arina Sabalenka s-a calificat în semifinale la Australian Open
10:10
Alexander Zverev s-a calificat în semifinale la Australia Open
10:10
Steaua l-a transferat pe spaniolul Nacho Bonet Aparicio
09:50
Marius Şumudică a răbufnit, la o lună după ce a preluat-o pe Al-Okhdood: „Pentru mine, există această mare întrebare” # Primasport.ro
Marius Şumudică a răbufnit, la o lună după ce a preluat-o pe Al-Okhdood: „Pentru mine, există această mare întrebare”
08:10
Între job şi meci: cum rezolvi actele rapid, fără să-ţi blochezi programul
Acum 24 ore
23:50
Robert Moreno, fost selecţioner al Spaniei, acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT în perioada în care a antrenat în Rusia # Primasport.ro
Robert Moreno, fost selecţioner al Spaniei, acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT în perioada în care a antrenat în Rusia
23:40
Anunţul iernii, după ce internaţionalul român s-a întors în Superligă: ”Este de departe cel mai bun jucător din România!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Anunţul iernii, după ce internaţionalul român s-a întors în Superligă: ”Este de departe cel mai bun jucător din România!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Adrian Mihalcea a explicat cum a pierdut meciul cu Rapid: ”E dau credit arbitrilor, e problema lor!” | VIDEO # Primasport.ro
Adrian Mihalcea a explicat cum a pierdut meciul cu Rapid: ”E dau credit arbitrilor, e problema lor!” | VIDEO
23:30
Basarab Panduru, critic faţă de decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe Ştefan Târnovanu din poarta FCSB-ului: „Disperarea de a nu şti ce să mai faci în momentul ăsta” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Basarab Panduru, critic faţă de decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe Ştefan Târnovanu din poarta FCSB-ului: „Disperarea de a nu şti ce să mai faci în momentul ăsta” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Joao Lameira pleacă de la Oţelul. Moldovenii vor primi 400.000 de euro
23:00
Penalty-ul primit de Rapid în meciul cu UTA a dat startul unei dezbateri aprinse: „Băiatul ăsta e pedepsit pentru ghinion” / „Trage mână, dar rămâne acolo” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Penalty-ul primit de Rapid în meciul cu UTA a dat startul unei dezbateri aprinse: „Băiatul ăsta e pedepsit pentru ghinion” / „Trage mână, dar rămâne acolo” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Vom pune lucrurile în practică mult mai mult”. Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct # Primasport.ro
”Vom pune lucrurile în practică mult mai mult”. Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct
22:30
Cinci arbitri români vor participa la cursul UEFA din Cipru
22:30
VIDEO | Revenire cu dreptul pentru Olimpiu Moruţan în Superliga. ”Îmi doresc să joc mai bine şi să ajut echipa” # Primasport.ro
VIDEO | Revenire cu dreptul pentru Olimpiu Moruţan în Superliga. ”Îmi doresc să joc mai bine şi să ajut echipa”
22:20
Al-Okhdood, echipa lui Marius Şumudică, a fost învinsă de Al Ittihad, scor 2-1
22:10
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului. Rămân foarte multe controverse # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului. Rămân foarte multe controverse
22:00
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.