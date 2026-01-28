Congresmana democrată Ilhan Omar, ținta unui atac cu lichid necunoscut în timpul unui discurs anti-ICE în Minneapolis
Congresmana democrată Ilhan Omar a fost atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri cu alegătorii la Minneapolis, orașul din statul american Minnesota, cuprins de un val de proteste după ce agenții ICE, antimigrație au ucis a doua deja doi protestatari, cetățeni americani. Reprezentanta democrată Ilhan Omar a fost ținta unui atac în timpul […]
Care sunt opțiunile lui Trump în Iran și cum va fi rezolvată ecuația „Khamenei”. De la atacuri simbolice la operațiuni militare în forță, scenariul se complică gradual # Gândul
„Urmărim Iranul”, a declarat președintele american Donald Trump reporterilor, la întoarcerea de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Avem o flotă mare care merge în acea direcție și vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus liderul de la Casa Albă. În ultima săptămână, un grup de atac al portavioanelor americane, condus de USS Abraham […]
Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie… „N-avem strategie” # Gândul
România, cu Nicușor Dan la Cotroceni, medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a devenit o ecuație cu prea multe variabile, prea multe necunoscute și nicio soluție reală. O spune chiar președintele care recunoaște senin, ori de câte ori are ocazia, că „nu există nicio strategie.” Această mantră prezidențială intră în dezacord chiar cu […]
Echipele de la Infrastructură S5 au intervenit joi pentru salvarea unui cetăţean căzut într-un canal de scurgere. Acesta a alunecat accidental şi a rămas blocat în şanţul respectiv, fără să aibă posibilitatea să se elibereze singur, informează reprezentanţii compartimentului. Incidentul a fost raportat de trecători, iar efectivul societății s-a mobilizat imediat la fața locului. „Printr-o […]
Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție # Gândul
O bunică în vârstă de 76 de ani a ajuns să își terorizeze vecinii dintr-un cartier din Huși. Poliția este chemată des de locuitorii care par să nu mai aibă pace din cauza acțiunilor pe care femeia le face. Deși oamenii legii aplică sacțiuni, bunicuța nu pare a fi înduplecată și își continuă „repertoriul”: își […]
LPF a anunțat echipa etapei 23 și antrenorul rundei. Daniel Pancu a fost ales tehnicianul etapei, după ce CFR Cluj a învins FCSB, 4-1. CFR Cluj se apropie de play-off, e pe locul nouă, 32 de puncte, la patru de Oțelul, echipa de pe locul șase. Ardelenii joacă și în Cupa României, acest trofeu fiind […]
Năsui taxează măsurile lui Bolojan: 2025 a fost încă un an în care pentru unii s-au găsit bani. Pentru cei conectați politic. Banii dumneavoastră # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, critică dur măsurile premierului Ilie Bolojan prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Acesta susține că, deși Executivul se laudă cu reducerea deficitului, rezultatul are la bază creșterile de taxe și majorarea cheltuielilor statului, nu reforme sau tăierea privilegiilor. Claudiu Năsui acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că, […]
Andrei Nicolescu a spus că Matteo Duțu, noul transfer al „câinilor” poate juca vineri cu Petrolul, în etapa 24 a Superligii. A spus de ce nu mai vine Vladislav Blănuță și dacă mai pleacă jucători. Dinamo e pe locul 3 în Superliga, 44 de puncte, la două distanță de liderul Universitatea Craiova. „Duțu este 100% […]
Dezvăluiri de la vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB. Cine s-a enervat și a dat cu pumnul în masă, „de a bubuit clădirea” # Gândul
Gigi Becali nu mai acceptă niciun pas greșit din partea echipei. Finanțatorul FCSB a mers în cantonament, la baza din Berceni, și acolo i-a luat la rost pe jucători în privința rezultatelor, scrie PROSPORT. Dezvăluirile apărute ulterior vin să confirme ceea ce presa anticipa: vizita nu a fost deloc una liniștită, dimpotrivă. Fotbaliștii au fost […]
Adrian Severin: „Nicușor Dan s-a chinuit să vadă unde este covorul roșu ca să nu calce pe el” # Gândul
În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a comentat ultima gafă publică a președintelui României, Nicușor Dan, referitoare la apariția acestuia pe covorul roșu, moment pe care l-a descris ca fiind simbolic pentru starea actuală a conducerii statului. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a afirmat că […]
Zona orașului italian Niscemi, devastată de ciclonul Harry, sub risc major de alunecări de teren încă din urmă cu patru ani # Gândul
Zona orașului italian Niscemi, afectată grav de ciclonul Harry și de o alunecare de teren de patru kilometri, fusese clasificată încă din urmă cu patru ani ca teritoriu cu risc foarte ridicat de instabilitate geomorfologică, potrivit hărților Protecției Civile. Zona orașului Niscemi, din provincia Caltanissetta, a fost încadrată încă din urmă cu patru ani în […]
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 28 ianuarie 2026, în a 1.434-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Două persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost rănite într-un atac rusesc în apropiere de Kiev, a anunțat administrația militară regională. Atacul a lovit orașul Bilogorodska, la periferia de sud-est a […]
Sunt vești bune pentru o categorie de pensionari români, în 2026. Persoanele vulnerabile vor primi câte 100 de lei în plus la pensie, în fiecare lună. Banii vor putea fi folosiți cu un singur scop, și anume pentru plata facturilor, arată CANCAN. O anumită categorie de persoane din România se află pe lista pentru ajutoarele […]
Un gigant din industria alimentară românească, cu 1.850 de angajați, intră în concordat preventiv, după pierderi și investiții masive # Gândul
Aaylex One, compania românească ce deține brandul Cocorico, a solicitat intrarea în concordat preventiv la Tribunalul Buzău, într-un context de pierderi financiare și investiții accelerate. Compania românească Aaylex One, controlată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca și deținătoarea brandului de carne de pui Cocorico, a cerut intrarea în concordat preventiv, potrivit unui dosar publicat pe portalul […]
Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic. Aeronava în care se afla alături de alte patru persoane s-a prăbuşit # Gândul
Ajit Pawar, viceprim-ministrul celul mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, într-un accident de avion împreună cu alte persoane, a anunțat autoritatea de reglementare a aviației, conform Reuters. Pawar se îndrepta spre Baramati, regiunea sa natală, pentru a face campanie în cadrul alegerilor locale. Potrivit Direcției Generale a Aviației Civile, cinci persoane aflate la […]
Categoria de pensionari români care vor primi 1.000 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine cu noi precizări privind ajutorul pentru pensionari acordat în 2026. O categorie de seniori va primi anul acesta 1000 de lei în plus la pensie, sprijin acordat de autoritățile române. Manole spune că este vorba de o schemă nouă de ajutor, una total diferită față de cea de anul trecut. […]
Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională # Gândul
A fost efectuată o descoperire geologică rară. Geologii au scos la suprafață un nou mineral, iar găsirea lui ar putea schimba explorarea resurselor la nivel mondial și ar putea oferi indicii legate de modul în care zăcămintele metalifere se formează. Mineralul a fost recunoscut, deja, de comunitatea științifică internațională. A fost descoperit un nou mineral […]
Iașiul, în topul național al natalității alături de Timiș, Cluj și Ilfov. Record de nașteri în septembrie 2025. Care sunt prenumele cele mai populare # Gândul
Iașiul a avut în 2025 unul dintre cele mai puternice ritmuri ale natalității din România, cu peste 6.800 de nașteri și un bilanț pozitiv față de decese, consolidându-și statutul de pol demografic într-un context național de declin. Capitala Moldovei se menține astfel în liga mare a județelor cu dinamism demografic, alături de Timiș, Cluj și […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat apariția președintelui Nicușor Dan la ceremonia de Ziua Unirii, punând accentul pe o încălcare de protocol comisă de acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a criticat apariția lui Nicușor Dan din acest weekend de la Focșani, unde, […]
O lună marcată de precipitații abundente și condiții meteo nefavorabile a pus la încercare infrastructura din Sectorul 5, spune primarul Vlad Popescu Piedone. Acumulările masive de apă au afectat circulația, proprietățile și siguranța cetățenilor. În acest context, echipele Infrastructură S5 au fost nevoite să intervină în mod repetat pentru evacuarea apei, în regim de urgență. […]
Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu # Gândul
„Amenințare pentru securitatea națională”, aici a fost încadrată Natalia Morari, cunoscută jurnalistă din Republica Moldova care a primit o interdicție pe o perioadă de 5 ani de a mai intra în România. Ea l-a intervievat pe Călin Georgescu, iar la Chișinău a devenit „dușmanul” numărul 1 din presă al Maiei Sandu. Într-o postare pe social […]
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani # Gândul
Iată cât costă să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui, luând în considerare costurile lunare. Sunt luați în considerare mai mulți factori, precum educația, locuința, sănătatea și economiile. Vezi mai jos. Când vine vorba despre creșterea unui copil, sunt luați în considerare factori multipli. Mai mult decât atât, în ultimele 12 […]
28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Alan Alda este un actor, regizor și scriitor american, cunoscut mai ales pentru rolul căpitanului Benjamin Franklin “H”awkeye Pierce din M*A*S*H, unul dintre cele mai apreciate seriale TV din toate timpurile. Născut […]
Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire” # Gândul
“Până la finalul săptămânii luăm decizia despre cum vom adopta cele două pachete (n.r. reforma administrației și relansarea economică), fie prin asumarea răspunderii, fie prin OUG. Adoptarea prin OUG ar face ca legislația să fie adoptată mai rapid, dar există riscul să fie modificată ulterior în Parlament. Asumarea răspunderii este o procedură mai îndelungată, dar […]
Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show cu Valentin Stan, discuția se concentrează pe o rezoluție ONU legată de principiul autodeterminării popoarelor. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Valentin Stan și Marius Tucă analizează un paragraf cheie din rezoluție, care stipulează că nimic nu autorizează dezmembrarea sau afectarea integrității teritoriale a statelor suverane care au guverne […]
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, in Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub pretul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere. Contractul e pe mai mulți ani # Gândul
Librăria Humanitas, condusă de Gabriel Liiceanu – care și-a exprimat dorința de a-l clona pe premierul Ilie Bolojan și un cunoscut suporter al actualului prim-ministru – a închiriat un spațiu din Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai din Bihor, Oradea, contra sumei de 805 euro pe lună, conform unui răspuns al instituției, pentru Gândul. Practic, pe metru […]
Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum oamenii l-au huiduit pe Nicușor Dan la evenimentele din 24 ianuarie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Eu mă întreb, domnul Nicușor, dumneavoastră v-ați gândit, poate […]
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu # Gândul
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu, este cercetat de procurorii DNA după ce i-ar fi permis fostului director CNSAS, Lucian Duță, în perioada în care acesta era deținut la Penitenciarul Rahova, să lucreze, nesupravegheat, la o firmă controlată de Adriean Videanu. Anchetatorii anticorupție ar fi audiat, până acum, mai mulți […]
Pasionații de călătorii vor putea experimenta cel mai lung tunel feroviar din lume. Lucrarea impresionantă va lega două orașe importante din Europa # Gândul
Pasionații de călătorii vor putea trece prin cel mai lung tunel feroviar din lume, în Munții Alpi. Lucrarea impresionantă va lega două orașe importante din Europa și promite să depășească celebrul Gotthard din Elveția. Astfel, în aproximativ șapte ani, trenurile de mare viteză vor circula prin Mont d’Ambin, care va conecta orașele Lyon (Franța) și […]
Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți, condoleanțe în numele Guvernului României după accidentul din Timiș, în care șapte tineri greci au murit și alți trei au fost răniți. „În numele Guvernului României, transmit condoleanțe familiilor celor șapte tineri din Grecia care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs astăzi în județul Timiș. Le doresc […]
O tragedie incredibilă la Brașov. Un pompier a fost chemat să intervină la un accident rutier petrecut pe un drum acoperit de polei, fără să știe că la fața locului se afla chiar propria sa fiică. Copila, în vârstă de 14 ani, nu a mai putut fi salvată…coșmar. Accidentul s-a produs în timp ce mai […]
Adrian Severin: „USR-iștii noștri vor spune că America și Rusia trebuie să fie pedepsite pentru războaiele de agresiune” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum războiul este doar un refuz al unei ordini în care marile puteri nu se mai integrează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Războaiele sunt negarea unei anumite ordini. […]
Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii # Gândul
Un primar din Filipine a supraviețuit, în mod miraculos, unei tentative de asasinat după ce doi indivizi au atacat mașina în care acesta se afla cu un lansator de rachete și o mitralieră. Atacul a fost a treia tentativă de asasinat asupra primarului Akmad Mitra Ampatuan în ultimii cinci ani, potrivit presei locale. Imagini de […]
Diana Buzoianu povestește cum se poate păcăli sistemul Sumal de către hoții de lemne din România # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit, marți seară, că una dintre cele mai utilizate metode de păcălirea a aplicației SUMAL presupunea emiterea unui aviz de transport în aplicație, urmată de oprirea intenționată a conexiunii la internet, înainte ca documentul să fie încărcat în sistem. În acest fel, transportatorii puteau circula fără ca avizul să fie […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre lista de achiziții prezentată zilele acestea la Guvern pentru fondurile din programul SAFE, afirmând că fondurile ar fi folosite doar pentru achiziții și nu pentru a dezvolta capacitatea de producție militară a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitată în emisiunea „Marius […]
Găluștele cu gem și nucă reprezintă un blazon asumat de bucătăria de cantină din Ardeal, îmbinând tehnici tradiționale de panificație cu o umplutură dulce și aromată. Rețeta, prezentată în comunitatea culinară Bucătaraș.ro, a fost parte din meniul Cantinei Evreilor din Cluj, unde a fost pregătită timp de peste două decenii și a devenit un desert […]
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță un program amplu de instalare a gardurilor electrice pentru a reduce conflictele dintre oameni și urși, în zonele unde animalele sălbatice intră în gospodării. Buzoianu a afirmat că proiectul nu este nou, dar a fost blocat din lipsă de finanțare. „Magia administrației este că pe măsură ce vin alți oameni, […]
Ministra Mediului spune cum supraveghează arderile ilegale de deșeuri prin drone: „Pot fi folosite în instanță” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția că arderile ilegale de deșeuri reprezintă o problemă națională gravă, cu impact direct asupra sănătății publice. Ea spune că fenomenul a devenit inclusiv o chestiune de securitate pentru populație, motiv pentru care autoritățile au intensificat controalele în această zonă. Diana Buzoianu spune că statul folosește drone pentru a […]
Severin: „Tusk spunea un lucru interesant – 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa trebuie să poată să se apere și singură, fără ajutorul americanilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Dar în acest moment, să spunem că nu ne trebuie […]
Fenomen bizar la Marea Neagră, care nu s-a mai petrecut de zece ani. Cum arată acum plajele din Mamaia după o furtună care a schimbat complet peisajul # Gândul
Plaja din Mamaia Nord s-a umplut de un strat gros de scoici, rapane și midii, pe mai mulți kilometri, după o furtună de intensitate medie, dar suficient de puternică cât să agite marea și să aducă la mal viețuitoare din larg. Practic, nisipul nu se mai vede în multe zone, dispărând sub dune de vietăţi […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025 # Gândul
Cifrele publicate de Ministerul Finanțelor astăzi confirmă analiza publicată de Gândul săptămâna trecută prin care am demascat „scamatoria” contabilă cu ajutorul căreia Guvernul Bolojan a reușit să scadă deficitul bugetar. Practic, guvernul Bolojan a trecut, contabilicește, împrumuturile pierdute din PNRR la venituri, ceea ce a generat un plus de 10 mld. lei, 2 miliarde de […]
O româncă a lăsat contabilitatea dintr-un spital românesc pentru munca în agricultură, în Spania. De ce a făcut această alegere # Gândul
Contabila Chirobocea, o româncă de 51 de ani, trăiește de cinci ani în provincia autonomă Extremadura din vestul Spaniei, locul de unde au plecat de foame conchistadorii Pissaro și Cortez spre Americi, si unde muncește ca zilieră sezonieră în agricultură. Angela a povestit pentru publicația Hoy cum a lăsat în urmă o carieră de 17 […]
Mihai Morar reacționează după fotografia cu Ilie Bolojan la restaurantul din Oradea: „Nu am nimic de ascuns” # Gândul
Mihai Morar a reacționat public după ce, zilele trecute, a fost surprins la o cină în Oradea alături de premierul Ilie Bolojan și de primarul municipiului, Florin Birta. Realizatorul radio spune că întâlnirea a fost una privată, fără niciun interes ascuns și respinge acuzațiile apărute în spațiul public. Morar afirmă că fotografia a fost făcută […]
Nouă mari orașe se bat pentru sediul viitoarei „vame europene”. Printre candidați se află și Bucureștiul, care mizează pe Dunăre și coeziune # Gândul
Nouă orașe europene au intrat în competiție pentru găzduirea sediului noii Autorități Vamale a Uniunii Europene (EUCA), o instituție strategică menită să reformeze uniunea vamală europeană până în anul 2028, arată Politico. Fondată în 1968, uniunea vamală a fost una dintre primele realizări ale Uniunii Europene. Aceasta a dus la eliminarea taxelor vamale pentru mărfurile […]
Povestea lui Mihai, studentul care împarte școala cu munca pentru a-şi putea plăti studiile. „Se poate să ajung și până la 10.000 de lei” # Gândul
Mihai este student și, ca mulți alții aflați în situația lui, munceşte încă de la vârsta majoratului ca să-şi permită studiile superioare. El a povestit cum poate să împace şcoala cu munca, în condițiile în care mulți profesori cer prezenţă de peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time. În acest context, mulți studenți abandonează […]
Postarea unei judecătoare reaprinde disputa din justiție. CSM explică delegările din instanțe și respinge acuzațiile de „control” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii a discutat marți despre delegările din funcțiile de conducere din instanțe, după o postare pe Facebook a judecătoarei Ramona-Grațiela Milu. Postarea a fost preluată în spațiul public și pusă în legătură cu acuzații de „justiție sub control” și „sistem clienteral”. Președintele CSM, judecătorul Liviu Odagiu, a spus că aceste afirmații nu […]
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale? # Gândul
În țara în care Curtea Constituțională are nevoie de multiple ședințe, multiple amânări, expertize judiciare, imbolduri și presiuni publice pentru a lua o decizie legată de constituționalitatea sau neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților, aceeași Curte Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, pe care tot ea le validase anterior. N-a avut nevoie, pentru a lua […]
SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina, de tip Articolul 5, de cedarea teritoriilor către Rusia, dezvăluie FT # Gândul
Administrația Trump a condiționat garanțiile de securitate pentru Ucraina, comparabile cu Articolul 5 al NATO, de acceptarea unui acord de pace care ar presupune cedări teritoriale, în special în regiunea Donbas, arată Financial Times, care citează opt surse familiarizate cu această situație. Mai mult, dacă Kievul își retrage trupele din zonele neocupate ale regiunii Donbas, […]
