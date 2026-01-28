Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027

23:30

Un primar din Filipine a supraviețuit, în mod miraculos, unei tentative de asasinat după ce doi indivizi au atacat mașina în care acesta se afla cu un lansator de rachete și o mitralieră. Atacul a fost a treia tentativă de asasinat asupra primarului Akmad Mitra Ampatuan în ultimii cinci ani, potrivit presei locale. Imagini de […]