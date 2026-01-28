Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027
Gândul, 28 ianuarie 2026 10:50
Ani la rând, permisul de conducere a fost cel mai important document pe care șoferii l-au avut în portofel, păstrat cu mare grijă spre a fi dovadă că pot merge oriunde, oricând. Într-o țară în care mai bine de 54 de milioane de oameni au drept de a conduce și anual încă aproximativ 1,5 milioane […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
11:10
Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă # Gândul
În cursul zilei de miercuri, 28 ianuarie 2026, reprezentanții unei firme de curierat și-au arătat intenția de a închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. În acest sens, 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Acest aspect va avea loc în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon. În […]
11:10
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA # Gândul
Donald Trump a avut parte de o cerere neașteptată în timpul unei opriri la un restaurant din Iowa, de marți. Un client l-a întrebat pe președintele Statelor Unite dacă se poate ruga pentru el înainte de discursul pe care urma să-l susțină în Des Moines, relatează Fox News. Videoclipul distribuit pe X de Margo Martin, […]
Acum 30 minute
11:00
Radu Miruță, singurul în blugi în vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Germania. Fotografia de grup îl arată pe ministru îmbrăcat casual # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a atras din nou atenția după ce a participat la o întâlnire oficială din Germania, în cadrul vizitei efectuate de premierul Ilie Bolojan la Berlin…în blugi. În fotografia de grup realizată la întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, Miruță este singurul care apare în blugi, […]
Acum o oră
10:50
Ani la rând, permisul de conducere a fost cel mai important document pe care șoferii l-au avut în portofel, păstrat cu mare grijă spre a fi dovadă că pot merge oriunde, oricând. Într-o țară în care mai bine de 54 de milioane de oameni au drept de a conduce și anual încă aproximativ 1,5 milioane […]
10:40
Ministrul Sănătății explică starea celor trei greci răniți în accidentul din Lugojel. „Se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul deosebit de grav din județul Timiș, în care șapte cetățeni greci și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Oficialul a transmis că cei trei supraviețuitorii sunt în prezent stabili sub supraveghere medicală. […]
10:40
Vești surprinzătoare de la meteorologi, schimbare bruscă a vremii. ANM, pentru Gândul: „În special în vest și în sud” # Gândul
În această dimineață, cele mai scăzute temperaturi din țară s-au înregistrat la Iezer – minus 3 grade Celsius – și la Baia Mare, respectiv minus 2 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la București, la ora 07:00, se înregistrau 3 grade Celsius și era ceață. În același timp, cea mai ridicată temperatură din România, […]
10:40
Atac cu drone rusești asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în Ucraina. Sunt cel puțin cinci morți. Zelenski: „E pur și simplu un act de terorism” # Gândul
Cel puțin cinci persoane au murit și zeci au fost rănite după un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat atacul rusesc drept „un act de terorism”. Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei s-a soldat cu moartea […]
10:30
Descinderi la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar de agresiuni sexuale asupra fostelor sale cliente # Gândul
Miercuri, anchetatorii au declanșat o serie de percheziții în mai multe locații din București și din țară, într-un dosar care vizează fapte grave, de la înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, până la agresiune sexuală. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, persoana vizată de aceste percheziții este chiar medicul Cristian Andrei, care a fost […]
10:30
PSD va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate” # Gândul
PSD anunță că susține în Parlament pachetul guvernamental de reducere a cheltuielilor din administrație doar dacă vine împreună cu măsurile pentru stimularea economiei, lucru pe care liderii partidului îl susțin de mult timp. Într-un comunicat de presă, social-democrații spun clar că „PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea […]
10:30
Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“ # Gândul
Cuba va cădea în curând, a afimrmat președintele american Donald Trump, marți, în fața reporterilor din Iowa. Potrivit oficialului de la Casa Albă, țara este în pragul colapsului, deoarece pierde sprijinul financiar și energetic esențial oferit anterior de Venezuela. „Să vedem ce se va întâmpla în Cuba. Nu știu dacă pe cineva din această sală […]
10:30
Vortexul polar paralizează România în februarie. Zonele vizate de ger năprasnic. Prognoza meteo vizează zone cu temperaturi extrem, avertismentul fiind lansat de meteorologii europeni. Vortexul polar paralizează România în februarie Februarie va fi sub asediul gerului, iar vortexul polar amenință cu temperaturi din cele mai ostile. Meteorologii avertizează asupra unei schimbări nemaiîntâlnite în circulația maselor […]
Acum 2 ore
10:20
Contractul de 1 milion de euro semnat de Adrian Șut la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. „Vor şi Târnovanu şi Olaru” # Gândul
Adrian Șut a părăsit în această iarnă FCSB pentru Al Ain, acolo unde a semnat un contract de 1 milion de euro pe sezon. Transferul mijlocașului campioanei la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. Acum, și alți titulari își doresc să plece de la echipa lui Gigi Becali, scrie PROSPORT. Iar […]
10:20
Singurul păcat pentru care femeile nu sunt primite de preoți la Împărtășanie, potrivit religiei creștin-ortodoxe # Gândul
Femeile nu sunt primite de preoți la Împărtășaniei pentru un singur păcat, potrivit religiei creștin-ortodoxe. Este vorba despre păcatul avortului, cunoscut și drept pruncucidere premeditată în contextul religios și moral. Patriarhia Română a menționat că, indiferent de fază, avortul este considerat pruncucidere și reprezintă o încălcare a poruncii divine: „Să nu ucizi”. Avortul este păcatul […]
10:10
Care sunt opțiunile lui Trump în Iran și cum va fi rezolvată ecuația „Khamenei”. De la atacuri simbolice la operațiuni militare în forță, scenariul se complică gradual # Gândul
„Urmărim Iranul”, a declarat președintele american Donald Trump reporterilor, la întoarcerea de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Avem o flotă mare care merge în acea direcție și vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus liderul de la Casa Albă. În ultima săptămână, un grup de atac al portavioanelor americane, condus de USS Abraham […]
10:10
Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie… „N-avem strategie” # Gândul
România, cu Nicușor Dan la Cotroceni, medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a devenit o ecuație cu prea multe variabile, prea multe necunoscute și nicio soluție reală. O spune chiar președintele care recunoaște senin, ori de câte ori are ocazia, că „nu există nicio strategie.” Această mantră prezidențială intră în dezacord chiar cu […]
10:10
Echipele de la Infrastructură S5 au intervenit joi pentru salvarea unui cetăţean căzut într-un canal de scurgere. Acesta a alunecat accidental şi a rămas blocat în şanţul respectiv, fără să aibă posibilitatea să se elibereze singur, informează reprezentanţii compartimentului. Incidentul a fost raportat de trecători, iar efectivul societății s-a mobilizat imediat la fața locului. „Printr-o […]
09:50
Congresmana democrată Ilhan Omar, ținta unui atac cu lichid necunoscut în timpul unui discurs anti-ICE în Minneapolis # Gândul
Congresmana democrată Ilhan Omar a fost atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri cu alegătorii la Minneapolis, orașul din statul american Minnesota, cuprins de un val de proteste după ce agenții ICE, antimigrație au ucis a doua deja doi protestatari, cetățeni americani. Reprezentanta democrată Ilhan Omar a fost ținta unui atac în timpul […]
09:50
Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție # Gândul
O bunică în vârstă de 76 de ani a ajuns să își terorizeze vecinii dintr-un cartier din Huși. Poliția este chemată des de locuitorii care par să nu mai aibă pace din cauza acțiunilor pe care femeia le face. Deși oamenii legii aplică sacțiuni, bunicuța nu pare a fi înduplecată și își continuă „repertoriul”: își […]
09:40
LPF a anunțat echipa etapei 23 și antrenorul rundei. Daniel Pancu a fost ales tehnicianul etapei, după ce CFR Cluj a învins FCSB, 4-1. CFR Cluj se apropie de play-off, e pe locul nouă, 32 de puncte, la patru de Oțelul, echipa de pe locul șase. Ardelenii joacă și în Cupa României, acest trofeu fiind […]
09:30
Năsui taxează măsurile lui Bolojan: 2025 a fost încă un an în care pentru unii s-au găsit bani. Pentru cei conectați politic. Banii dumneavoastră # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, critică dur măsurile premierului Ilie Bolojan prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Acesta susține că, deși Executivul se laudă cu reducerea deficitului, rezultatul are la bază creșterile de taxe și majorarea cheltuielilor statului, nu reforme sau tăierea privilegiilor. Claudiu Năsui acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că, […]
09:30
Andrei Nicolescu a spus că Matteo Duțu, noul transfer al „câinilor” poate juca vineri cu Petrolul, în etapa 24 a Superligii. A spus de ce nu mai vine Vladislav Blănuță și dacă mai pleacă jucători. Dinamo e pe locul 3 în Superliga, 44 de puncte, la două distanță de liderul Universitatea Craiova. „Duțu este 100% […]
09:30
Dezvăluiri de la vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB. Cine s-a enervat și a dat cu pumnul în masă, „de a bubuit clădirea” # Gândul
Gigi Becali nu mai acceptă niciun pas greșit din partea echipei. Finanțatorul FCSB a mers în cantonament, la baza din Berceni, și acolo i-a luat la rost pe jucători în privința rezultatelor, scrie PROSPORT. Dezvăluirile apărute ulterior vin să confirme ceea ce presa anticipa: vizita nu a fost deloc una liniștită, dimpotrivă. Fotbaliștii au fost […]
Acum 4 ore
09:10
Adrian Severin: „Nicușor Dan s-a chinuit să vadă unde este covorul roșu ca să nu calce pe el” # Gândul
În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a comentat ultima gafă publică a președintelui României, Nicușor Dan, referitoare la apariția acestuia pe covorul roșu, moment pe care l-a descris ca fiind simbolic pentru starea actuală a conducerii statului. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a afirmat că […]
09:10
Zona orașului italian Niscemi, devastată de ciclonul Harry, sub risc major de alunecări de teren încă din urmă cu patru ani # Gândul
Zona orașului italian Niscemi, afectată grav de ciclonul Harry și de o alunecare de teren de patru kilometri, fusese clasificată încă din urmă cu patru ani ca teritoriu cu risc foarte ridicat de instabilitate geomorfologică, potrivit hărților Protecției Civile. Zona orașului Niscemi, din provincia Caltanissetta, a fost încadrată încă din urmă cu patru ani în […]
09:00
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 28 ianuarie 2026, în a 1.434-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Două persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost rănite într-un atac rusesc în apropiere de Kiev, a anunțat administrația militară regională. Atacul a lovit orașul Bilogorodska, la periferia de sud-est a […]
09:00
Sunt vești bune pentru o categorie de pensionari români, în 2026. Persoanele vulnerabile vor primi câte 100 de lei în plus la pensie, în fiecare lună. Banii vor putea fi folosiți cu un singur scop, și anume pentru plata facturilor, arată CANCAN. O anumită categorie de persoane din România se află pe lista pentru ajutoarele […]
08:50
Un gigant din industria alimentară românească, cu 1.850 de angajați, intră în concordat preventiv, după pierderi și investiții masive # Gândul
Aaylex One, compania românească ce deține brandul Cocorico, a solicitat intrarea în concordat preventiv la Tribunalul Buzău, într-un context de pierderi financiare și investiții accelerate. Compania românească Aaylex One, controlată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca și deținătoarea brandului de carne de pui Cocorico, a cerut intrarea în concordat preventiv, potrivit unui dosar publicat pe portalul […]
08:40
Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic. Aeronava în care se afla alături de alte patru persoane s-a prăbuşit # Gândul
Ajit Pawar, viceprim-ministrul celul mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, într-un accident de avion împreună cu alte persoane, a anunțat autoritatea de reglementare a aviației, conform Reuters. Pawar se îndrepta spre Baramati, regiunea sa natală, pentru a face campanie în cadrul alegerilor locale. Potrivit Direcției Generale a Aviației Civile, cinci persoane aflate la […]
08:20
Categoria de pensionari români care vor primi 1.000 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine cu noi precizări privind ajutorul pentru pensionari acordat în 2026. O categorie de seniori va primi anul acesta 1000 de lei în plus la pensie, sprijin acordat de autoritățile române. Manole spune că este vorba de o schemă nouă de ajutor, una total diferită față de cea de anul trecut. […]
08:20
Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională # Gândul
A fost efectuată o descoperire geologică rară. Geologii au scos la suprafață un nou mineral, iar găsirea lui ar putea schimba explorarea resurselor la nivel mondial și ar putea oferi indicii legate de modul în care zăcămintele metalifere se formează. Mineralul a fost recunoscut, deja, de comunitatea științifică internațională. A fost descoperit un nou mineral […]
08:20
Iașiul, în topul național al natalității alături de Timiș, Cluj și Ilfov. Record de nașteri în septembrie 2025. Care sunt prenumele cele mai populare # Gândul
Iașiul a avut în 2025 unul dintre cele mai puternice ritmuri ale natalității din România, cu peste 6.800 de nașteri și un bilanț pozitiv față de decese, consolidându-și statutul de pol demografic într-un context național de declin. Capitala Moldovei se menține astfel în liga mare a județelor cu dinamism demografic, alături de Timiș, Cluj și […]
08:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat apariția președintelui Nicușor Dan la ceremonia de Ziua Unirii, punând accentul pe o încălcare de protocol comisă de acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a criticat apariția lui Nicușor Dan din acest weekend de la Focșani, unde, […]
08:10
O lună marcată de precipitații abundente și condiții meteo nefavorabile a pus la încercare infrastructura din Sectorul 5, spune primarul Vlad Popescu Piedone. Acumulările masive de apă au afectat circulația, proprietățile și siguranța cetățenilor. În acest context, echipele Infrastructură S5 au fost nevoite să intervină în mod repetat pentru evacuarea apei, în regim de urgență. […]
07:40
Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu # Gândul
„Amenințare pentru securitatea națională”, aici a fost încadrată Natalia Morari, cunoscută jurnalistă din Republica Moldova care a primit o interdicție pe o perioadă de 5 ani de a mai intra în România. Ea l-a intervievat pe Călin Georgescu, iar la Chișinău a devenit „dușmanul” numărul 1 din presă al Maiei Sandu. Într-o postare pe social […]
07:40
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani # Gândul
Iată cât costă să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui, luând în considerare costurile lunare. Sunt luați în considerare mai mulți factori, precum educația, locuința, sănătatea și economiile. Vezi mai jos. Când vine vorba despre creșterea unui copil, sunt luați în considerare factori multipli. Mai mult decât atât, în ultimele 12 […]
Acum 6 ore
07:20
28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Alan Alda este un actor, regizor și scriitor american, cunoscut mai ales pentru rolul căpitanului Benjamin Franklin “H”awkeye Pierce din M*A*S*H, unul dintre cele mai apreciate seriale TV din toate timpurile. Născut […]
07:10
Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire” # Gândul
“Până la finalul săptămânii luăm decizia despre cum vom adopta cele două pachete (n.r. reforma administrației și relansarea economică), fie prin asumarea răspunderii, fie prin OUG. Adoptarea prin OUG ar face ca legislația să fie adoptată mai rapid, dar există riscul să fie modificată ulterior în Parlament. Asumarea răspunderii este o procedură mai îndelungată, dar […]
06:40
Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show cu Valentin Stan, discuția se concentrează pe o rezoluție ONU legată de principiul autodeterminării popoarelor. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Valentin Stan și Marius Tucă analizează un paragraf cheie din rezoluție, care stipulează că nimic nu autorizează dezmembrarea sau afectarea integrității teritoriale a statelor suverane care au guverne […]
06:10
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, in Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub pretul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere. Contractul e pe mai mulți ani # Gândul
Librăria Humanitas, condusă de Gabriel Liiceanu – care și-a exprimat dorința de a-l clona pe premierul Ilie Bolojan și un cunoscut suporter al actualului prim-ministru – a închiriat un spațiu din Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai din Bihor, Oradea, contra sumei de 805 euro pe lună, conform unui răspuns al instituției, pentru Gândul. Practic, pe metru […]
06:10
Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum oamenii l-au huiduit pe Nicușor Dan la evenimentele din 24 ianuarie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Eu mă întreb, domnul Nicușor, dumneavoastră v-ați gândit, poate […]
Acum 8 ore
05:10
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu # Gândul
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu, este cercetat de procurorii DNA după ce i-ar fi permis fostului director CNSAS, Lucian Duță, în perioada în care acesta era deținut la Penitenciarul Rahova, să lucreze, nesupravegheat, la o firmă controlată de Adriean Videanu. Anchetatorii anticorupție ar fi audiat, până acum, mai mulți […]
Acum 12 ore
00:00
Pasionații de călătorii vor putea experimenta cel mai lung tunel feroviar din lume. Lucrarea impresionantă va lega două orașe importante din Europa # Gândul
Pasionații de călătorii vor putea trece prin cel mai lung tunel feroviar din lume, în Munții Alpi. Lucrarea impresionantă va lega două orașe importante din Europa și promite să depășească celebrul Gotthard din Elveția. Astfel, în aproximativ șapte ani, trenurile de mare viteză vor circula prin Mont d’Ambin, care va conecta orașele Lyon (Franța) și […]
27 ianuarie 2026
23:40
Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți, condoleanțe în numele Guvernului României după accidentul din Timiș, în care șapte tineri greci au murit și alți trei au fost răniți. „În numele Guvernului României, transmit condoleanțe familiilor celor șapte tineri din Grecia care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs astăzi în județul Timiș. Le doresc […]
23:40
O tragedie incredibilă la Brașov. Un pompier a fost chemat să intervină la un accident rutier petrecut pe un drum acoperit de polei, fără să știe că la fața locului se afla chiar propria sa fiică. Copila, în vârstă de 14 ani, nu a mai putut fi salvată…coșmar. Accidentul s-a produs în timp ce mai […]
23:30
Adrian Severin: „USR-iștii noștri vor spune că America și Rusia trebuie să fie pedepsite pentru războaiele de agresiune” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum războiul este doar un refuz al unei ordini în care marile puteri nu se mai integrează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Războaiele sunt negarea unei anumite ordini. […]
23:30
Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii # Gândul
Un primar din Filipine a supraviețuit, în mod miraculos, unei tentative de asasinat după ce doi indivizi au atacat mașina în care acesta se afla cu un lansator de rachete și o mitralieră. Atacul a fost a treia tentativă de asasinat asupra primarului Akmad Mitra Ampatuan în ultimii cinci ani, potrivit presei locale. Imagini de […]
23:20
Diana Buzoianu povestește cum se poate păcăli sistemul Sumal de către hoții de lemne din România # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit, marți seară, că una dintre cele mai utilizate metode de păcălirea a aplicației SUMAL presupunea emiterea unui aviz de transport în aplicație, urmată de oprirea intenționată a conexiunii la internet, înainte ca documentul să fie încărcat în sistem. În acest fel, transportatorii puteau circula fără ca avizul să fie […]
23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre lista de achiziții prezentată zilele acestea la Guvern pentru fondurile din programul SAFE, afirmând că fondurile ar fi folosite doar pentru achiziții și nu pentru a dezvolta capacitatea de producție militară a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitată în emisiunea „Marius […]
23:10
Găluștele cu gem și nucă reprezintă un blazon asumat de bucătăria de cantină din Ardeal, îmbinând tehnici tradiționale de panificație cu o umplutură dulce și aromată. Rețeta, prezentată în comunitatea culinară Bucătaraș.ro, a fost parte din meniul Cantinei Evreilor din Cluj, unde a fost pregătită timp de peste două decenii și a devenit un desert […]
23:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță un program amplu de instalare a gardurilor electrice pentru a reduce conflictele dintre oameni și urși, în zonele unde animalele sălbatice intră în gospodării. Buzoianu a afirmat că proiectul nu este nou, dar a fost blocat din lipsă de finanțare. „Magia administrației este că pe măsură ce vin alți oameni, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.