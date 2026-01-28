O fetiță de 9 ani a descoperit pe o plajă din Marea Britanie un meteorit "mai vechi decât Pământul": "Nu l-aș vinde pentru nimic în lume"
DigiFM.ro, 28 ianuarie 2026 11:20
O plimbare obișnuită pe plajă s-a transformat într-o descoperire incredibilă pentru o fetiță de nouă ani din Țara Galilor. Ariana Church a găsit un meteorit extrem de rar, mai vechi chiar decât planeta noastră, pe o plajă din apropierea casei sale.
• • •
Acum 15 minute
11:40
Serviciile secrete americane au îndoieli cu privire la cooperarea liderului venezuelean: „Suntem gata să recurgem la forţă” # DigiFM.ro
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, ar urma să avertizeze miercuri că Statele Unite ar putea recurge din nou la forţă dacă Venezuela nu se supune dorinţelor Washingtonului, la câteva săptămâni după capturarea spectaculoasă a fostului lider Nicolas Maduro.
11:40
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, condamnată la un an și opt luni de închisoare. Găsită vinovată de acceptare de mită în schimbul unor favoruri politice # DigiFM.ro
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an şi opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată pentru acceptarea de mită de la oficialii Bisericii Unite în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters.
11:40
Euro se apreciază peste pragul simbolic de 1,20 dolari, pentru prima oară din iunie 2021. Trump consideră valoare dolarului ”formidabilă” # DigiFM.ro
Euro s-a apreciat marți peste pragul simbolic de 1,20 dolari, marcând cel mai ridicat nivel din iunie 2021, în contextul unei deprecieri semnificative a monedei americane pe piețele valutare. Spre ora 20:00 GMT (23:00, ora României), un euro valora 1,2028 dolari, după ce dolarul s-a depreciat cu aproximativ 1,26% față de moneda unică europeană, potrivit relatărilor agențiilor internaționale.
Acum 30 minute
11:30
Ministrul Sănătăţii, în contact direct cu omologul din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş. 7 persoane au murit și 3 au fost rănite # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri dimineaţă, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar sunt stabili.
Acum o oră
11:20
11:10
Percheziţii la psihoterapeutul Cristian Andrei, acuzat de înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, viol şi agresiune sexuală. A fost dus la audieri # DigiFM.ro
Poliţiştii fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti, Târgovişte şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care se fac cercetări pentru înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, viol şi agresiune sexuală. Potrivit unor surse judicare, percehziţiile îl vizează pe psihoterapeutul Cristian Andrei.
Acum 2 ore
10:00
Djokovici s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce Musetti a abandonat. Italianul câştigase primele două seturi ale meciului din sferturi # DigiFM.ro
Speranţele lui Lorenzo Musetti de a pune capăt seriei de eşecuri în turneele de Grand Slam împotriva lui Novak Djokovici au fost spulberate brutal, miercuri, la Melbourne. Italianul a fost nevoit să abandoneze în timp ce conducea cu 6-4, 6-3, 1-3 în sferturile de finală ale Australian Open.
Acum 4 ore
09:50
Preşedintele american Donald Trump anunţă că puterea iraniană caută dialogul, însă lasă să planeze ameninţarea unei acţiuni militare împotriva Iranului prin desfăşurarea unei forţe navale americane la Golful Persic, relatează AFP.
09:40
Kim Jong Un va dezvălui "următoarea etapă" a programului său de descurajare nucleară la congresul partidului # DigiFM.ro
Coreea de Nord va dezvălui "următoarea etapă" a planului său de descurajare nucleară la viitorul congres al partidului la putere, a declarat marţi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul unui test cu rachete balistice, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, preluată de AFP.
09:40
Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK au depus flori la stadionul Toumba pentru fanii decedaţi în accidentul din Timiş: „Este o tragedie imensă” # DigiFM.ro
Conducerea clubului PAOK, antrenorul Răzvan Lucescu, jucătorii şi membrii echipei au depus flori la stadionul Toumba în memoria fanilor care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier din Timiş. Tehnicianul român a afirmat că tragedia de marţi este una imensă.
Acum 24 ore
17:00
Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România și atacuri în Cehia și Lituania, afirmă DIICOT # DigiFM.ro
Sabotajele ce urmau să aibă loc pe teritoriul României, incendierea unor autobuze în Cehia și tentativele de atac terorist pe teritoriul Lituaniei, toate sunt acțiuni planificate de un cetățean străin rezident în Rusia, este concluzia unei echipe comune de anchetă, constituită la inițiativa DIICOT.
16:30
Titi Aur, despre accidentul înfiorător din județul Timiș, soldat cu șapte morți: „S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului!” # DigiFM.ro
Titi Aur, expert în conducere defensivă, a comentat accidentul înfiorător produs pe DN6–E70, în județul Timiș, în urma căruia șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite.
15:20
Cristi Dănileţ: „Să nu trăim cu impresia că un copil sub 14 ani poate comite orice faptă şi nu există consecinţe” # DigiFM.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ reiterează, marţi, ideea că şi faţă de copiii care nu răspund penal, dar comit fapte grave se pot lua măsuri, acestea fiind dispuse de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. ”Să nu trăim cu impresia că un copil sub 14 ani poate comite orice faptă şi nu există consecinţe”, transmite fostul magistrat. Acesta consideră ”incredibil” căm după cazul grav din judeţul Timil, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis şi incendiat de trei copii dintre care doi au 15 ani şi al treile 13 ani.
14:40
Cum s-a produs accidentul soldat cu șase morți din județul Timiș. Primele imagini de la fața locului # DigiFM.ro
Şase persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş, alte două fiind deja transportate la spital. Numărul total al persoanelor implicate este în curs de stabilire.
14:40
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: „Nu mai este imobilizat la pat”. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere # DigiFM.ro
La mai bine de un deceniu de la accidentul grav suferit pe o pârtie de schi din Alpii francezi, starea de sănătate a lui Michael Schumacher continuă să fie un subiect învăluit în mister. Familia fostului campion mondial de Formula 1 a ales, încă din 2013, să păstreze tăcerea aproape totală, oferind extrem de puține informații despre evoluția acestuia.
14:30
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat și a purtat bijuterii de milioane # DigiFM.ro
Georgina Rodriguez, partenera celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo, a atras toate privirile la premiera documentarului „Melania”, organizată la Casa Albă. Evenimentul a reunit personalități importante din lumea afacerilor, culturii și divertismentului, iar apariția vedetei a fost una dintre cele mai comentate ale serii.
13:50
Şase persoane au murit într-un accident în judeţul Timiş. Numărul total al persoanelor implicate, în curs de stabilire # DigiFM.ro
Şase persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş, alte două fiind deja transportate la spital. Numărul total al persoanelor implicate este în curs de stabilire.
12:30
Horia Brenciu, mesaj de ziua lui Florin Piersic: "Un artist ca el se naște o dată la 1000 de ani. Au trecut doar 90" # DigiFM.ro
Florin Piersic a împlinit 90 de ani în 27 ianuarie 2026. Cu o seară înainte a fost prezent pe scena TNB, într-un spectacol aniversar de trei ore. A fost sărbătorit cu fast și dragoste, dar mesajele frumoase au curs și în online. Printre ele s-a remarcat cel al lui Horia Brenciu. Pe cei doi artiști îi leagă o relație veche, așa că solistul nu putea rata ocazia de a scris câteva cuvinte pentru bunul lui prieten.
12:10
Retrasă din activitate din 2024, Garbine Muguruza a devenit mamă pentru prima oară, ea având un băieţel pe nume Marcos. Garbine, în vârstă de 32 de ani, este căsătorită cu modelul Arthur Borges.
12:00
Natalie Portman e revoltată de acțiunile administraţiei Trump: "Cei mai răi dintre oameni. Naţiunea noastră suferă" # DigiFM.ro
Hollywood continuă să se mobilizeze împotriva administraţiei Trump. După Joe Rogan, George Clooney, Robert de Niro şi Sebastian Stan, Natalie Portman ia poziţie împotriva guvernului american. Invitată pe covorul roşu al Festivalului de film Sundance pentru a prezenta filmul "The Gallerist", în care joacă rolul principal, vedeta din "Star Wars" şi "Thor" şi-a exprimat furia, mai ales după moartea unui bărbat, ucis de poliţia de imigrare (ICE) în Minneapolis.
12:00
Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, până în 23 februarie, în toată ţara, anunţă meteorologii. De asemenea, prognozează că săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie va fi caracterizată de precipitaţii abundente în toate regiunile.
Ieri
11:50
Ilie Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau ordonanță de urgență # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administrației locale și centrale și privind măsurile de redresare economică.
11:30
Florin Piersic, trei ore pe scenă, la 90 de ani, într-o gală aniversară: "Împlinesc frageda vârstă de nici nu știu câți ani, a, 90!" # DigiFM.ro
Cu doar câteva ore înainte de a împlini 90 de ani, Florin Piersic a fost sărbătorit cu dragoste și cu fast de public, colaboratori și prieteni. O gală fastuoasă s-a ținut pe scena Teatrului Național, în care star absolut a fost marele actor. Trei ore de sărbătoare i-au fost dedicate lui Florin Piersic, care, în stilul caracteristic, a avut un mesaj plin de suflet și umor pentru cei prezenți și pentru cei care-l admiră de zeci de ani: "Împlinesc frageda vârstă de nici nu știu câți ani, a, 90!".
10:50
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie # DigiFM.ro
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
09:40
Robert Moreno, fost selecţioner al Spaniei, acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT în perioada în care a antrenat în Rusia # DigiFM.ro
După trecerea sa pe la FC Soci (Rusia), Robert Moreno se află acum în centrul unei controverse. Concediat în vara anului 2025, fostul selecţioner al Spaniei a fost acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT de către fostul director general al clubului, Andrei Orlov.
09:30
Zelenski: „Este necesar să se distrugă 50.000 de ocupanţi pe lună pentru ca Rusia să nu poată să îşi refacă armata” # DigiFM.ro
Sarcina Forţelor de Apărare ale Ucrainei este să asigure un nivel atât de mare al pierderilor armatei de ocupaţie încât să nu poată reface efectivul, ideal fiind de 50 de mii pe lună, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în timpul prezentării iniţiativei E-Score pentru evaluarea eficacităţii unităţilor de drone, relatează Ukrinform.
09:30
Guvernul Meloni condiţionează revenirea în post a ambasadorului în Elveţia de o participare la anchetarea incendiului # DigiFM.ro
Guvernul italian cere luni se se înfiinţeze o echipă comună de anchetă în dosarul incendiului barului Le Constellation din Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de Anul Nou, soldat cu moartea a 40 de persoane, inclusiv şase italieni, relatează AFP.
09:30
Cine este Tom Homan, „ţarul” frontierelor de la Casa Albă pe care Trump îl trimite în Minnesota? # DigiFM.ro
Tom Homan „Ţarul” frontierelor de la Casa Albă, pe care preşedintele Donald Trump îl trimite la Minneapolis în urma împuşcării mortale a doi cetăţeni americani este un oficial cu vechime în domeniul aplicării legii, care a promovat unele dintre politicile controversate ale administraţiei Trump în materie de imigraţie, relatează CNN.
09:20
Dan Negru, jefuit în metroul din Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi i-au returnat bunurile # DigiFM.ro
Dan Negru a povestit un incident petrecut în urmă cu mai mulți ani, când a fost victima unui furt în capitala Franței. Prezentatorul TV, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit totul într-un clip publicat pe TikTok, povestind cum a fost jefuit în metroul parizian de patru minori români, care, surprinzător, i-au înapoiat ulterior toate bunurile.
08:30
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: de ce această dată și ce cere ONU # DigiFM.ro
27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită de ONU prin Rezoluția 60/7. Data amintește de eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau (1945) și susține educația, respingerea negării și prevenirea viitoarelor acte de genocid.
07:10
Florin Piersic împlinește 90 de ani. Carieră de legendă, roluri memorabile, aură de neegalat # DigiFM.ro
Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiţi actori români, s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, clasa profesor Marietta Sadova, promoţia 1957.
26 ianuarie 2026
16:00
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea de 500 de milioane de euro # DigiFM.ro
La aproape un an de la moartea tragică a lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu, continuă să apară noi informații despre averea impresionantă lăsată în urmă de celebrul sportiv austriac. În vara anului 2025, Baumgartner și-a pierdut viața într-un accident de parapantă petrecut în Italia.
15:50
Un bărbat a furat păr dintr-un salon de coafură, de aproape 200.000 de euro. Riscă 10 ani de închisoare # DigiFM.ro
Un tânăr în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiștii din Varșovia, fiind acuzat că a spart un salon de coafură din cartierul Wilanów și a furat sute de șuvițe de păr natural, evaluate la aproape 200.000 de euro.
15:40
Copilul de 13 ani implicat în crima din Cenei, supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice. Ar putea fi instituţionalizat # DigiFM.ro
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecşia Copilului (DGASPC) Timiş a anunţat, luni, că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei, dar care nu răspunde penal, este supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei.
14:20
O femeie de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită moartă în locuinţa sa din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, de către un bărbat care a sesizat Poliţia. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti de la Serviciul Omoruri fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.
13:30
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: "Omenirea îşi aminteşte de suferinţa imposibil de cuprins în cuvinte a semenilor" # DigiFM.ro
Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este dedicată memoriei şi reflexiei asupra uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria umanităţii, subliniază preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti.
13:20
Un turc condamnat pentru omor, căutat după ce nu a revenit la Penitenciarul Rahova, după permisie. Atash Abdulah are o condamnare de 22 de ani și 10 luni # DigiFM.ro
Un cetăţean de naţionalitate turcă, condamnat pentru omor, este căutat de poliţişti după ce, plecat în permisie, nu a mai revenit la Penitenciarul Rahova. Abdullah Atas este un afacerist turc, condamnat la peste 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, a omorât un agent de poliție rutieră, în timp ce conducea sub influența alcoolului.
12:40
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina răzbate tot mai greu printre nori de răutate, de lipsă de eleganță" # DigiFM.ro
Paula Seling a reacționat, printr-un mesaj public, la valul de critici și comentarii negative apărute după incidentul din timpul Selecției Naționale Eurovision Republica Moldova, când a rostit, pe scenă, un cuvânt în limba rusă, „maladieț”.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Cei doi adolescenţi de 15 ani arestaţi în dosarul de omor ar fi agresat anterior un băiat de 18 ani. Victima a depus plângere, dar a retras-o ulterior # DigiFM.ro
Cei doi adolescenţi de 15 ani arestaţi în dosarul de omor de la Cenei, judeţul Timiş, ar fi agresat anterior un băiat de 18 ani. Incidentul s-ar fi produs la finalul anului trecut, victima a depus plângere, dar ulterior a retras-o. Tatăl lui susţine că a fost atacat pe stradă cu un briceag.
11:20
Cod portocaliu de ploaie şi lapoviţă luni şi marţi, în şase judeţe. La altitudini mari, zăpadă de aproape jumătate de metru # DigiFM.ro
Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploaie şi lapoviţă valabil de luni, de la ora 10.00, până marţi, la ora 20.00, pentru zona de deal şi de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, unde cantităţile de apă acumulate şi din topirea zăpezilor pot ajunge până la 80 de litri pe metru pătrat.
10:30
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut Statelor Unite să nu se amestece în politica ţării sale, pe care preşedintele Donald Trump a declarat că doreşte să o dicteze, relatează AFP.
10:30
Cât milioane de dolari s-au cheltuit pentru documentarul despre Melania Trump. Numai promovarea a costat 35 de milioane # DigiFM.ro
Prima doamnă Melania Trump şi Amazon MGM Studios se confruntă cu o provocare importantă săptămâna aceasta, odată cu lansarea documentarului „Melania”: va fi rentabilă investiţia de milioane de dolari?
10:20
Iarnă extremă din SUA. 1 milion de oameni au rămas fără electricitate și peste 10.000 de zboruri au fost anulate în 24 de ore # DigiFM.ro
Peste 1 milion de clienţi din SUA, până în vestul statului New Mexico, au rămas fără energie electrică, iar peste 10.000 de zboruri au fost anulate duminică, în timpul unei furtuni de iarnă extrem de puternice, care a paralizat statele din est şi sud cu zăpadă abundentă şi gheaţă.
10:20
Gata cu laudele servile. Gata cu soluţiile politicoase şi diplomaţia de modă veche. Şi nimeni nu-l mai numeşte pe Donald Trump „tati” acum. Liderii europeni, care s-au străduit timp de un an să găsească o soluţie pentru a face faţă unui preşedinte american întărit în al doilea mandat, s-au apropiat de a spune „nu” sau ceva similar din punct de vedere diplomatic confruntaţi cu dispreţul său faţă de dreptul internaţional şi cererile sale pentru teritoriul lor, comentează The Associated Press.
10:00
Barack Obama și Bill Clinton îi îndeamnă pe americani să ia atitudine și să-și apere valorile, după ce un al doilea american a fost ucis de poliția federală # DigiFM.ro
Foştii preşedinţi Bill Clinton şi Barack Obama i-au îndemnat pe americani să îşi apere valorile, după moartea unui al doilea cetăţean la Minneapolis, ucis de poliţia federală, pe care Trump o impută "haosului" creat de democraţi, notează AFP.
09:50
Australian Open 2026: Madison Keys, deţinătoarea trofeului, eliminată în optimi de Jessica Pegula # DigiFM.ro
Jessica Pegula (SUA), cap de serie 6, a învins-o pe compatrioata sa, Madison Keys, favorită 9, scor 6-3, 6-4, şi s-a calificat în sferturi la Australian Open 2026. Keys era deţinătoarea titlului la Melbourne.
09:50
Jane Fonda, din ce în ce mai revoltată de politicile lui Trump: "Este de ajuns! Ne-am săturat" # DigiFM.ro
Jane Fonda a făcut comentarii pertinente despre situaţia actuală a Statelor Unite sub administraţia Donald Trump. Actriţa, în vârstă de 88 de ani, a apărut săptămâna trecută în emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert”, unde a discutat despre consecinţele politicilor actuale ale preşedintelui.
09:40
Sondaj CURS. AUR, pe primul loc în intențiile de vot, Călin Georgescu, George Simion și Nicușor Dan, în topul încrederii # DigiFM.ro
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vot în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat de PSD cu 23%, PNL cu 18% şi USR cu 10%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu, cu 36%, urmat de George Simion şi Nicuşor Dan. Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu sunt la egalitate şi-l devansează cu trei procente pe Ilie Bolojan. Armata conduce detaşat în topul încrederii în instituţii, urmată de Biserică, pompieri şi Poliţie.
25 ianuarie 2026
21:00
Volodimir Zelenski susţine că documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # DigiFM.ro
Documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat şi Kievul aşteaptă un moment şi un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, precizând în acelaşi timp că discuţiile din weekend cu Rusia s-au soldat cu unele progrese, relatează Reuters.
21:00
Ciprian Ciucu anunţă primele patru instituţii care se vor închide: „STB are datorii de 1,5 - 1,6 miliarde de lei la ANAF. Putem fi executaţi” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, duminică seară, că situaţia bugetului este ”dezastruoasă”, fiind o problemă structurală. Ciucu a reiterat ideea că vot fi luate măsuri de reducere a cheltuielilor şi a anunţat care sunt primele patru instituţii care se vor închide.
