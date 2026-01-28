O mină marină eșuată a fost descoperită pe plajă, în zona poligonului de tragere de la Midia

15:20

Fostul judecător Cristi Dănileţ reiterează, marţi, ideea că şi faţă de copiii care nu răspund penal, dar comit fapte grave se pot lua măsuri, acestea fiind dispuse de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. ”Să nu trăim cu impresia că un copil sub 14 ani poate comite orice faptă şi nu există consecinţe”, transmite fostul magistrat. Acesta consideră ”incredibil” căm după cazul grav din judeţul Timil, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis şi incendiat de trei copii dintre care doi au 15 ani şi al treile 13 ani.