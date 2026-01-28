Anunţ oficial de la ANAF despre controale
Economica.net, 28 ianuarie 2026 12:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă o persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate va fi vizată în perioada următoare de instituţie, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
13:20
Airvolt lansează o rundă de finanțare de tip INFRA, în valoare de 12,5 milioane USD, și își consolidează echipa de conducere # Economica.net
Airvolt Inc., companie internațională de media și infrastructură urbană pentru aer curat, cunoscută comercial sub denumirea Airvolt DOOH, anunță lansarea unei runde de finanțare de tip INFRA, în valoare de 12,5 milioane USD, destinată extinderii infrastructurii sale în spații publice și piețe reglementate. Anunțul vine simultan cu consolidarea echipei de conducere prin numirea Angelei Mincey, MBA în funcția de Co-Fondator și Director Operațional, precum și a lui Alice Alieva în rolul de Advisor Strategic pentru Relația cu Investitorii.
Acum 10 minute
13:10
AI la nivel enterprise prinde avânt. Companiile estimează un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit în Europa și Orientul Mijlociu # Economica.net
Companiile au trecut de la proiectele pilot de AI la implementări la scară largă, impulsionate de beneficiile dovedite și de așteptările unor randamente financiare semnificative, potrivit Lenovo Europe & Middle East CIO Playbook 2026, pe baza unei cercetări realizate de IDC. Aproape jumătate (46%) dintre proiectele pilot AI au ajuns deja în producție, organizațiile estimând un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit.
Acum 30 minute
13:00
Opțiunile de export al petrolului rusesc se diminuează drastic. 140 de milioane de barili sunt stocate acum în petroliere pe mările lumii, în lipsa cumpărătorilor # Economica.net
Petrolul rusesc se acumulează pe mările lumii, pe măsură ce rafinăriile din India se retrag din achiziții, lăsând Moscova cu milioane de barili încărcați pe petroliere și cu mai puține destinații clare pentru exporturile sale de țiței, scrie OilPrice.
12:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă o persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate va fi vizată în perioada următoare de instituţie, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
Acum o oră
12:40
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi într-un discurs în statul Iowa că "încă o armadă minunată" a Statelor Unite navighează către Iran, transmite dpa; nu a fost clar imediat dacă el s-a referit la grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln, sosit în Orientul Mijlociu încă de luni, sau la o a doua forţă armată.
Acum 2 ore
12:20
Consilierii generali ai Municipiului Bucureşti urmează să dezbată joi un proiect de hotărâre prin care Capitala ar putea candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor (Cities Forum) în anul 2027.
12:20
Olanda – Trei partide politice au încheiat un acord de coaliţie pentru a forma un nou guvern # Economica.net
Trei partide politice olandeze au încheiat marţi un acord de coaliţie mult aşteptat, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern în Olanda, a cincea cea mai mare economie a Uniunii Europene, la trei luni după alegeri cu rezultate foarte strânse, notează AFP.
12:00
Colectarea bancnotelor în leva avansează semnificativ, 67% din monedă fiind deja depozitată la Banca Naţională a Bulgariei (BNVB), rămânând încă în circulaţie aproximativ 10 miliarde leva, echivalentul a aproximativ 5,4 miliarde de euro, informează Novinite.
11:40
Mallul AFI din București a anunțat noi reguli pentru clienții săi.
11:40
Utilizatorii de cartele preplătite care decid să îşi porteze numărul de telefon în altă reţea îşi pot recupera creditul rămas neutilizat de la furnizorul la care doresc să renunţe, precizează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), într-un comunicat de presă.
11:40
Rata şomajului la nivel naţional a urcat la 3,29% în luna decembrie, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie, numărul şomerilor ajungând la 263.714 de persoane, informează miercuri Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
11:30
Raul Filip, Altex România: ”Clienții sunt dispuși să investească mai mult”. Cel mai scump produs achiziționat în 2025 a fost un frigider de 31.999 lei # Economica.net
În 2025, românii nu au mai cumpărat tehnologie impulsiv, ci au investit strategic în confort, eficiență și calitatea vieții, arată datele unei analize realizată de Altex, liderul pieței electro-IT din România, pe baza vânzărilor și a comportamentului de consum al clienților din rețeaua națională de magazine Altex și Media Galaxy, precum și din platforma online.
Acum 4 ore
11:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a respins preocupările că valoarea dolarului american a scăzut prea mult, argumentând în schimb că moneda americană se descurcă "grozav", relatează miercuri dpa şi Reuters.
11:00
Creștere de 25% a numărului de clienți pentru supermarketul online Freshful. Consumul este sub presiune # Economica.net
Freshful by eMAG, supermarketul online al investitorului olandez în tehnologie Prosus NV, deţinut în majoritate de compania sud-africană Naspers, a înregistrat anul trecut cu 25% mai mulți clienți față de 2024. Evoluția are însă loc într-un context de consum prudent.
10:50
Cum vrea PSD să câştige războiul cu Bolojan – Ce au anunţat social-democraţii înainte de votul din Parlament pentru reforma administraţiei publice # Economica.net
Partidul Social Democrat anunţă că va susţine în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administraţia publică doar dacă acesta va fi însoţit de măsurile propuse de PSD pentru stimularea economiei naţionale. Reprezentanţii formaţiunii subliniază că cele două componente "nu pot şi nu trebuie separate".
10:30
Mazda, în proces de modificare a strategiei, renunță la MX-30 în Europa mizând pe vehicule asamblate în China # Economica.net
Japonezii de la Mazda au oprit comenzile pentru SUV-ul MX-30 în Europa, atât în versiunea complet electrică, cât și în cea hibridă cu autonomie extinsă. În schimb, eforturile diviziei europene a companiei se concentrează pe noile modele electrice asamblate împreună cu parteneri chinezi.
10:30
De ce s-a modificat prețul energiei electrice din ultima factură de la Hidroelectrica # Economica.net
Mulți clienți ai Hidroelectrica se întreabă pe rețelele sociale de ce, în ultima factură de energie electrică primită de la Hidroelectrica, prețul energiei s-a schimbat – pentru majoritatea clienților prețul este mai mare. Exiplicația este foarte simplă.
10:10
Cele mai vechi bijuterii de aur din lume, descoperite în Bulgaria, într-o necropolă din Varna # Economica.net
O necropolă descoperită în Varna ascundea cele mai vechi bijuterii din aur descoperite până în prezent, peste 3.000 de artefacte din aur datate între anii 4600 şi 4300 î.Hr., transmite marţi Live Science.
10:10
Şapte din ţările care au avut anul trecut cele mai bune performanţe economice au fost state membre UE, deci Europa ar trebui să înceteze să se mai subaprecieze, a afirmat directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, într-un interviu acordat site-ului Politico, adăugând că pesimismul este inadecvat.
09:30
De ce sunt scumpe benzina și motorina în România și în Europa, mai ales că România încă mai are petrol – explicații AEI # Economica.net
România se află într-o situație care, la prima vedere, pare paradoxală. Deși este al treilea cel mai mare producător de țiței din Uniunea Europeană, după Italia și Danemarca, prețul carburantului la pompă o plasează în prima jumătate a clasamentului european. În 2024, producția internă a ajuns la aproximativ trei milioane de tone de țiței, un volum deloc neglijabil. Totuși, această realitate nu se reflectă direct în prețurile plătite de șoferi, iar explicația ține mai puțin de cât petrol scoatem din pământ și mai mult de modul în care funcționează piața și mai ales impunerile fiscale, scrie Dimitru Chisăliță de la Asociația Energia Inteligentă într-un text explicativ pe care îl publicăm în continuare.
Acum 6 ore
09:10
Cuba este în pragul colapsului, anunţă Trump. Cea mai gravă criză economică de la revoluţia lui Castro din 1959 # Economica.net
Cuba este în pragul colapsului, în opinia preşedintelui SUA, Donald Trump, relatează miercuri dpa. Cuba se confruntă cu cea mai gravă criză economică de la revoluţia din 1959 a lui Fidel Castro, precum şi cu o penurie de combustibil.
09:00
Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Evoluțiile din 2025 sugerează că piețele financiare non-bancare au reușit să se decupleze parțial de instabilitatea fiscal-macroeconomică # Economica.net
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), apreciază că piața asigurărilor, piața de capital și piața pensiilor private, aflate sub supravegherea Autorității, au funcționat pe baza unor mecanisme interne de adaptare, ceea ce demonstrează o maturizare structurală dincolo de ciclurile conjuncturale.
08:40
Germania intenţionează să modernizeze şi să simplifice funcţionarea sistemului său social, în acord cu una dintre promisiunile cheie ale coaliţiei de guvernământ de a "debirocratiza" administraţia, conform unui raport obţinut marţi de AFP.
08:40
Războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime militare ruse şi ucrainene - răniţi, ucişi şi dispăruţi -, potrivit unui studiu publicat marţi de un think tank american, citat de AFP.
08:30
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz.
Acum 24 ore
22:50
Germania propune o UE „cu două viteze”, în care grupul principalelor şase economii să avanseze în politici cheie # Economica.net
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu 'două viteze' spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce priveşte politici cheie pentru a face UE mai puternică şi mai independentă, transmite Reuters.
22:20
EXCLUSIV Autostrada A3 Ploiești – Brașov: Consitrans intenționează să predea studiul de fezabilitate până în toamna anului viitor # Economica.net
Proiectantul A3 Ploiești - Brașov estimează că ar putea preda studiul de fezabilitate necesar construirii celei mai așteptate autostrăzi din România până în toamna anului viitor. Ulterior, noua companie de autostrăzi CNIR va putea lansa obiectivul din Valea Prahovei la licitație pentru proiectare și execuție, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Consitrans.
22:10
Complexul Feroviar București: Studiul de fezabilitate a fost finalizat și avizat de CFR SA. Ce urmează pentru mega-proiectul de 1,8 miliarde de euro # Economica.net
Studiul de fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București este finalizat și avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA., aflându-se în prezent în etapa de promovare a documentației tehnico - economice la nivelul Consiliului Tehnico - Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, au spus reprezentanții CFR SA pentru ECONOMICA.NET.
22:10
Cât de bogați sunt frații Reuben care vor transforma fabrica Solventul din Timișoara în apartamente: miliardari cu heliport în Londra și hectare de teren în Bahamas # Economica.net
Frații Reuben, unii dintre cei mai bogați investitori imobiliari din Marea Britanie, cu un portofoliu de proprietăți de lux în Londra și New York, pregătesc reconversia fostei fabrici Solventul într-un proiect imobiliar de anvergură.
22:10
România rămâne vulnerabilă la atacuri cibernetice. ”Un program antivirus nu mai este suficient”, Alina Cvasnievschi, Country Manager IGEL România # Economica.net
Securitatea cibernetică a intrat într-o nouă etapă, iar soluțiile clasice nu mai fac față amenințărilor actuale, avertizează Alina Cvasnievschi, Country Manager IGEL România. În special în rândul firmelor mici și mijlocii, nivelul de conștientizare rămâne scăzut, într-un context în care atacurile devin mai sofisticate, iar inteligența artificială este folosită tot mai des de atacatori.
22:00
„Eu personal cred, şi o spun cu tot respectul, că Trump este complet nebun”, spune fostul premier spaniol Felipe Gonzalez # Economica.net
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marţi că Donald Trump este un preşedinte "complet nebun", care tratează lumea întreagă ca şi cum ar fi "servitoarea sa" şi a reuşit să "tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială", prin urmare UE trebuie să reacţioneze şi să încerce să impună respect, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:50
Comisia Europeană aprobă planul Franței de a interzice folosirea rețelelor sociale minorilor sub 15 ani # Economica.net
Franţa are dreptul să interzică utilizarea reţelelor de socializare pentru minorii cu vârste sub 15 ani, aşa cum prevede un proiect de lege adoptat în primă lectură de Parlamentul francez, a confirmat marţi Comisia Europeană, care însă va monitoriza aplicarea măsurii dacă va fi implementată, informează AFP, transmite Agerpres.
21:40
Hidroelectrica își ia avocați ca să cumpere o hidrocentrală cu pompaj pe care o construiește un cunoscut om de afaceri din România. Decizie a acționarilor # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a obținut acordul acționarilor să ia avocați ca să cumpere hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Frasin-Pângărați din zona Bicaz, de 300 MW, odată ce va fi terminată. Hidrocentrala este construită de Iulian Dascălu, un cunoscut om de afaceri român.
21:30
BITSoftware (anterior parte a grupului grecesc Entersoft) a fuzioat începând cu 1 ianuarie 2026 cu SoftOne România și devine ENTERSOFTONE, ca urmare a fuziunii Entersoft - SOFTONE din Grecia, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis astăzi către Economica.net.
21:10
UTI a finalizat modernizarea sismului de balizaj de pe Aeroportul Internațional Iași # Economica.net
Societatea UTI Construction and Facility Management (UTI CFM), companie membră a Grupului TIU, anunță finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de balizaj luminos (Airfield Ground Lighting – AGL) de pe Aeroportul Iași.
21:00
Guvernul britanic reduce taxele aplicate pub-urilor, pentru a reduce din greutățile prin care trec acestea # Economica.net
Guvernul britanic a anunţat marţi un pachet de sprijin pentru pub-uri şi localuri cu muzică live, revenind asupra creşterilor de impozite pe proprietate anunţate anul trecut, care au lăsat industria ospitalităţii în dificultate, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:40
Moscova vrea să legalizeze din nou funcționarea cazinourilor online, pentru a aduce mai mulți bani la buget # Economica.net
Rusia ar putea ridica o interdicţie care vizează cazinourile online şi ar putea impune o taxă de 30% pe veniturile acestora, în încercarea de a aduce la bugetul de stat până la 100 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari), a relatat marţi cotidianul Kommersant, preluat de Reuters.
20:00
Aumovio, fosta divizie componente auto a Continental, va desființa 4.000 de posturi la nivel global, inclusiv din România # Economica.net
Compania germană Aumovio, fosta divizie de componente auto a grupului Continental, a anunţat marţi desfiinţarea a 4.000 de locuri de muncă până la sfârşitul anului 2026, un nou semnal al dificultăţilor cu care se confruntă industria auto europeană, informează AFP, transmite Agerpres.
19:40
Action, lanțul olandez de magazine cu prețuri mici, deschide o unitate nouă în Alba Iulia # Economica.net
Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, continuă să se extindă pe piața din România și deschide al optulea magazin de pe piața șocașă în Alba Iulia, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:10
Furnizorul de sisteme auto Motherson cumpără divizia de cablaje a companiei germane Nexans autoelectric, care deține și fabrici în România # Economica.net
Grupul Motherson achiziționează 100% din divizia globală de cablaje auto a Nexans autoelectric, pentru o valoare de piață de 207 milioane euro, pe bază de cash-free și debt-free, anunță casa de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică.
18:50
Prăbușire istorică a încrederii în economie. Antreprenorii și marile firme simt marea criză și anunță șomaj în creștere. Sub jumătate mai visează la dezvoltare – CONFIDEX # Economica.net
Impetrum Group, împreună cu Romania Business Leaders (RBL) au anunțat rezultatele ultimului studiu privind indicele CONFIDEX, al încredeii antreprenorilor în economie. Au răspuns nu mai puțin de 4.500 de firme mari și medii, iar rezultatele nu sunt deloc optimiste. Avem de-a face, precizează sursa citată, cu o prăbușire istorică a acestui indice.
18:40
Acțiunile Hidroelectrica, la un nou maxim istoric astăzi după înțelegrea cu EDF privind hidroentrala de la Tarnița # Economica.net
Compania Hidroelectrica S.A. a anunțat astăzi că valoarea acțiunilor sale a atins un nou maxim istoric, de 138,40 de lei, acesta fiind cel mai ridicat nivel de la listarea societății la Bursa de Valori București din data de 12 iulie 2023. La aceasta cotatie de pret, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde de lei.
18:30
Trenul Metropolitan Brașov: Unde vor circula primele rame pe baterii din România. Varianta de trasee selectată # Economica.net
Proiectantul Trenului Metropolitan Brașov recomandă alternativa 3 din cele patru variante de trasee studiate în cadrul analizei multicriteriale, potrivit unui document oficial postat pe forumul Asociației Pro Infrastructură. Acesta mai propune utilizarea în premieră națională de trenuri pe baterii pentru operarea pe linii neelectrificate.
18:10
Ministerul Finanțelor a împrumutat 301,4 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni când a atras peste 2 miliarde de lei # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 301,4 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat peste 2 miliarde de lei, la dobânzi de 6,22% pe an, respectiv 6,67% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, transmite Agerpres.
18:00
ANAR: Pescuitul și plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise în perioade de avertizări hidrologice # Economica.net
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) atrage atenţia că activităţi sezoniere precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise în perioade cu avertizări hidrologice iar copiii nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi, relatează Agerpres.
17:50
Românii care au celebrul pui Cocorico intră în concordat preventiv. Aaylex are datorii de un miliard de lei # Economica.net
Grupul Aylex ONE, unul dintre principalii jucători din industria cărnii de pui, a solicitat intrarea în procedura concordatului preventiv.
17:30
Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești de 1.000 MW, gândită pe timpul lui Ceaușescu, ia din nou startul. Hidroelectrica și gigantul francez EdF s-au asociat pentru dezvoltarea proiectului # Economica.net
Acționarii Hidroelectrica au adoptat azi înființarea unui join-venture cu gigantul energetic francez EdF pentru dezvoltarea hidrocentralei cu pompaj Tarnișa-Lăpuștești, un proiect vechi de peste jumătate de secol. Hidrocentrala are nevoie de schemă de sprijin.
17:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România a cerut la Consiliul AgriFish ca PAC să fie menţinută structurată pe doi piloni, să beneficieze de un buget consistent și suspendarea CBAM pentru îngrășăminte # Economica.net
România a susţinut în cadrul Consiliului AgriFish menţinerea Politicii Agricole Comune (PAC) structurată pe doi piloni şi alocarea unui buget consistent, care să permită continuarea producţiei de alimente de calitate, a transmis marţi ministrul Agriculturii, Florin Barbu, relatează Agerpres.
17:10
Primăria Sectorului 1 vrea să preia de la Guvern o clădire monument istoric din zona capitale, aflată în stare de degradare, și să o transforme în centru educațional # Economica.net
Primăria Sectorului 1 face demersuri pentru a prelua o clădire monument istoric neutilizată şi aflată în risc de degradare pentru a o transforma în centru educaţional.
17:00
Boeing a reușit să se întoarcă pe profit în 2025. Ultimul an în care compania a avut rezultate pozitive a fost 2018 # Economica.net
Grupul aerospaţial american Boeing a raportat marţi primul său profit net anual de după 2018, un rezultat pozitiv de 1,89 de miliarde de dolari înregistrat în 2025, în principal datorită unui câştig de aproape 10 miliarde de dolari rezultat din vânzarea Digital Aviation Solutions, informează AFP, transmite Agerpres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.