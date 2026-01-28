Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarniţa, ce datează de pe vremea lui Ceauşescu

Primanews.ro, 28 ianuarie 2026 12:50

Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarniţa, ce datează de pe vremea lui Ceauşescu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
13:00
Revoltă în Bulgaria. Preţurile la alimente sunt ca pentru şeici, peste Bucureşti şi Varşovia Primanews.ro
Revoltă în Bulgaria. Preţurile la alimente sunt ca pentru şeici, peste Bucureşti şi Varşovia
13:00
Premierul Bolojan a ajuns la Berlin unde se întâlneşte cu cancelarul federal Friedrich Merz Primanews.ro
Premierul Bolojan a ajuns la Berlin unde se întâlneşte cu cancelarul federal Friedrich Merz
13:00
Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan minte cu cifrele oficiale şi vinde românilor o falsă stabilitate economică Primanews.ro
Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan minte cu cifrele oficiale şi vinde românilor o falsă stabilitate economică
Acum o oră
12:50
Germania anunţă că vrea o Uniune Europeană cu "două viteze" Primanews.ro
Germania anunţă că vrea o Uniune Europeană cu "două viteze"
12:50
Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarniţa, ce datează de pe vremea lui Ceauşescu Primanews.ro
Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarniţa, ce datează de pe vremea lui Ceauşescu
12:40
PSD anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale Primanews.ro
PSD anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale
12:40
Rata şomajului în România a crescut la 3,29%, în decembrie Primanews.ro
Rata şomajului în România a crescut la 3,29%, în decembrie
12:40
FMI laudă performanţele economice ale statelor membre UE Primanews.ro
FMI laudă performanţele economice ale statelor membre UE
Acum 24 ore
18:50
Tensiuni majore în coaliţie: PSD îl ameninţă pe Bolojan cu demiterea prin moţiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă” Primanews.ro
Tensiuni majore în coaliţie: PSD îl ameninţă pe Bolojan cu demiterea prin moţiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă”
17:30
Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut preşedintele american Primanews.ro
Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut preşedintele american
15:40
FT: SUA leagă garanţiile de securitate acordate Ucrainei de cedarea Donbas Primanews.ro
FT: SUA leagă garanţiile de securitate acordate Ucrainei de cedarea Donbas
15:30
Poziţia României legată de Consiliul pentru Pace propus de Trump: E destul de clar ce ne dorim Primanews.ro
Poziţia României legată de Consiliul pentru Pace propus de Trump: E destul de clar ce ne dorim
15:30
Germania se uită spre Asia şi Orientul Mijlociu pentru a-şi proteja economia: ”Alianţele în care am avut încredere încep să se clatine” Primanews.ro
Germania se uită spre Asia şi Orientul Mijlociu pentru a-şi proteja economia: ”Alianţele în care am avut încredere încep să se clatine”
15:20
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede că Europa se poate apăra fără SUA, visează! Primanews.ro
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede că Europa se poate apăra fără SUA, visează!
15:20
Starmer, vizită în China pentru a reduce dependenţa de SUA Primanews.ro
Starmer, vizită în China pentru a reduce dependenţa de SUA
15:20
Claudiu Manda: Pachetul de relansare economică nu este negociabil Primanews.ro
Claudiu Manda: Pachetul de relansare economică nu este negociabil
15:10
România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB Primanews.ro
România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB
15:00
Bolojan şi Nazare au discutat cu reprezentanţii Fitch, înainte ca agenţia să actualizeze ratingul României Primanews.ro
Bolojan şi Nazare au discutat cu reprezentanţii Fitch, înainte ca agenţia să actualizeze ratingul României
14:50
Starmer, vizită în China pentru a încerca să reducă dependenţa Marii Britanii de SUA Primanews.ro
Starmer, vizită în China pentru a încerca să reducă dependenţa Marii Britanii de SUA
14:00
Acordul UE–SUA rămâne blocat. Stânga vrea clarificări despre negocierile Trump-NATO pe Groenlanda Primanews.ro
Acordul UE–SUA rămâne blocat. Stânga vrea clarificări despre negocierile Trump-NATO pe Groenlanda
13:30
Mădălina Dobrovolschi revine cu „România, cine eşti?”, un format de jurnalism al soluţiilor, la Prima TV Primanews.ro
Mădălina Dobrovolschi revine cu „România, cine eşti?”, un format de jurnalism al soluţiilor, la Prima TV
Ieri
13:20
Nou record de împrumuturi ale Guvernului. Peste nevoia de finanţare Primanews.ro
Nou record de împrumuturi ale Guvernului. Peste nevoia de finanţare
12:40
Bolojan ia în calcul adoptarea rapidă, prin ordonanţă de urgenţă, a reformei administraţiei Primanews.ro
Bolojan ia în calcul adoptarea rapidă, prin ordonanţă de urgenţă, a reformei administraţiei
12:20
Prim pas spre interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee Primanews.ro
Prim pas spre interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee
12:20
ANALIZĂ. Noua şefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acţiune, care ar putea merge până la operaţiuni psihologice sau chiar stimularea panicii Primanews.ro
ANALIZĂ. Noua şefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acţiune, care ar putea merge până la operaţiuni psihologice sau chiar stimularea panicii
12:00
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede, aici, că Europa se poate apăra fără SUA, să continue să viseze Primanews.ro
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede, aici, că Europa se poate apăra fără SUA, să continue să viseze
12:00
Prim pas pentru interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee Primanews.ro
Prim pas pentru interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee
11:50
Ce spune Bolojan despre ieşirea de la guvernare a PSD Primanews.ro
Ce spune Bolojan despre ieşirea de la guvernare a PSD
10:00
UE şi India au finalizat ”mama tuturor acordurilor”. Ce înseamna acest moment pentru UE şi ce urmează Primanews.ro
UE şi India au finalizat ”mama tuturor acordurilor”. Ce înseamna acest moment pentru UE şi ce urmează
08:10
Spitalul ”Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro pe care nu o poate folosi întrucât salariul celui care ar trebui să o conducă este foarte mic Primanews.ro
Spitalul ”Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro pe care nu o poate folosi întrucât salariul celui care ar trebui să o conducă este foarte mic
04:50
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News Primanews.ro
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News
26 ianuarie 2026
23:00
Grindeanu pune condiţii pentru rămânerea PSD la guvernare: pachetul de relansare economică este „esenţial” Primanews.ro
Grindeanu pune condiţii pentru rămânerea PSD la guvernare: pachetul de relansare economică este „esenţial”
22:40
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News Primanews.ro
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News
22:20
Minnesota, în centrul tensiunilor privind imigraţia: Casa Albă apără operaţiunile ICE după un nou incident mortal Primanews.ro
Minnesota, în centrul tensiunilor privind imigraţia: Casa Albă apără operaţiunile ICE după un nou incident mortal
22:10
Guvernul mizează pe un deficit de 6,2% în 2026. Ministrul Finanţelor, discuţii decisive la Bruxelles Primanews.ro
Guvernul mizează pe un deficit de 6,2% în 2026. Ministrul Finanţelor, discuţii decisive la Bruxelles
18:40
VIDEO. Cum va cheltui România cei 16,6 miliarde de euro din programul SAFE: miliarde pentru Armată şi autostrăzile Moldovei Primanews.ro
VIDEO. Cum va cheltui România cei 16,6 miliarde de euro din programul SAFE: miliarde pentru Armată şi autostrăzile Moldovei
18:30
Kremlinul afirmă că negocierile privind Ucraina sunt încă într-un stadiu incipient Primanews.ro
Kremlinul afirmă că negocierile privind Ucraina sunt încă într-un stadiu incipient
18:20
Emiratele Arabe Unite nu vor autoriza atacuri împotriva Iranului de pe teritoriul, din spaţiul aerian sau apele EAU Primanews.ro
Emiratele Arabe Unite nu vor autoriza atacuri împotriva Iranului de pe teritoriul, din spaţiul aerian sau apele EAU
17:30
Marinescu: Grup de lucru pentru analiza oportunităţii modificării condiţiilor răspunderii penale a minorilor Primanews.ro
Marinescu: Grup de lucru pentru analiza oportunităţii modificării condiţiilor răspunderii penale a minorilor
17:20
Cele mai dificile 5 posturi de conducere de la Bruxelles. Kaja Kallas spune în privat că Ursula von der Leyen este o ”dictatoare” Primanews.ro
Cele mai dificile 5 posturi de conducere de la Bruxelles. Kaja Kallas spune în privat că Ursula von der Leyen este o ”dictatoare”
15:50
Bolojan se duce în Germania. Întâlnire cu Friedrich Mertz Primanews.ro
Bolojan se duce în Germania. Întâlnire cu Friedrich Mertz
15:50
Gazele ruseşti, interzise complet în UE din toamna anului viitor. Ungaria şi Slovacia s-au opus, Bulgaria s-a abţinut. Rolul-cheie al Neptun Deep Primanews.ro
Gazele ruseşti, interzise complet în UE din toamna anului viitor. Ungaria şi Slovacia s-au opus, Bulgaria s-a abţinut. Rolul-cheie al Neptun Deep
15:40
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicuşor Dan, la Cotroceni, înainte de şedinţa Coaliţiei. Despre ce au discutat Primanews.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicuşor Dan, la Cotroceni, înainte de şedinţa Coaliţiei. Despre ce au discutat
15:40
Rambursarea anticipată a creditelor ipotecare. Ce câştigi şi ce pierzi dacă plăteşti înainte de termen Primanews.ro
Rambursarea anticipată a creditelor ipotecare. Ce câştigi şi ce pierzi dacă plăteşti înainte de termen
15:30
Cum prevenim durerile de spate încă din copilărie: Sanatate cu Stil, în fiecare sâmbătă, de la ora 11:00, la Prima TV Primanews.ro
Cum prevenim durerile de spate încă din copilărie: Sanatate cu Stil, în fiecare sâmbătă, de la ora 11:00, la Prima TV
14:20
Transnistria se apropie de faliment economic Primanews.ro
Transnistria se apropie de faliment economic
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Budăi, după ce Bolojan a zis că impozitul pe proprietate e printre cele mai mici din UE: La fel sunt şi veniturile românilor Primanews.ro
Budăi, după ce Bolojan a zis că impozitul pe proprietate e printre cele mai mici din UE: La fel sunt şi veniturile românilor
12:50
Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Stranierii români ies la rampă Primanews.ro
Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Stranierii români ies la rampă
12:50
Kremlinul insistă ca Ucraina să cedeze întreg Donbasul în cadrul negocierilor Primanews.ro
Kremlinul insistă ca Ucraina să cedeze întreg Donbasul în cadrul negocierilor
12:40
Premierul, discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni Primanews.ro
Premierul, discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.