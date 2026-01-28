Kremlinul se arată dispus să organizeze o întâlnire între Putin şi Zelenski la Moscova
Primanews.ro, 28 ianuarie 2026 17:20
Kremlinul se arată dispus să organizeze o întâlnire între Putin şi Zelenski la Moscova
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
17:20
Austria, gata să interzică reţelele de socializare pentru minorii sub 14 ani
17:20
Kremlinul se arată dispus să organizeze o întâlnire între Putin şi Zelenski la Moscova # Primanews.ro
Kremlinul se arată dispus să organizeze o întâlnire între Putin şi Zelenski la Moscova
17:10
VIDEO. Bolojan, la Berlin: Apărarea aeriană este una dintre priorităţile noastre
17:10
Ionuţ Stroe, reales vicepreşedinte în Partidul Popular European
Acum 4 ore
14:10
Explozie diplomatică la Bruxelles: Fico ar fi spus despre Trump că ”şi-a ieşit din minţi” / Reacţia premierului slovac # Primanews.ro
Explozie diplomatică la Bruxelles: Fico ar fi spus despre Trump că ”şi-a ieşit din minţi” / Reacţia premierului slovac
Acum 6 ore
13:50
Caragiale, sărbătorit la Cinemaraton cu o premieră specială
13:00
Revoltă în Bulgaria. Preţurile la alimente sunt ca pentru şeici, peste Bucureşti şi Varşovia # Primanews.ro
Revoltă în Bulgaria. Preţurile la alimente sunt ca pentru şeici, peste Bucureşti şi Varşovia
13:00
Premierul Bolojan a ajuns la Berlin unde se întâlneşte cu cancelarul federal Friedrich Merz # Primanews.ro
Premierul Bolojan a ajuns la Berlin unde se întâlneşte cu cancelarul federal Friedrich Merz
13:00
Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan minte cu cifrele oficiale şi vinde românilor o falsă stabilitate economică # Primanews.ro
Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan minte cu cifrele oficiale şi vinde românilor o falsă stabilitate economică
12:50
Germania anunţă că vrea o Uniune Europeană cu "două viteze"
12:50
Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarniţa, ce datează de pe vremea lui Ceauşescu # Primanews.ro
Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarniţa, ce datează de pe vremea lui Ceauşescu
12:40
PSD anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale # Primanews.ro
PSD anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale
12:40
Rata şomajului în România a crescut la 3,29%, în decembrie
12:40
FMI laudă performanţele economice ale statelor membre UE
Acum 24 ore
18:50
Tensiuni majore în coaliţie: PSD îl ameninţă pe Bolojan cu demiterea prin moţiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă” # Primanews.ro
Tensiuni majore în coaliţie: PSD îl ameninţă pe Bolojan cu demiterea prin moţiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă”
Ieri
17:30
Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut preşedintele american # Primanews.ro
Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut preşedintele american
15:40
FT: SUA leagă garanţiile de securitate acordate Ucrainei de cedarea Donbas
15:30
Poziţia României legată de Consiliul pentru Pace propus de Trump: E destul de clar ce ne dorim # Primanews.ro
Poziţia României legată de Consiliul pentru Pace propus de Trump: E destul de clar ce ne dorim
15:30
Germania se uită spre Asia şi Orientul Mijlociu pentru a-şi proteja economia: ”Alianţele în care am avut încredere încep să se clatine” # Primanews.ro
Germania se uită spre Asia şi Orientul Mijlociu pentru a-şi proteja economia: ”Alianţele în care am avut încredere încep să se clatine”
15:20
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede că Europa se poate apăra fără SUA, visează! # Primanews.ro
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede că Europa se poate apăra fără SUA, visează!
15:20
Starmer, vizită în China pentru a reduce dependenţa de SUA
15:20
Claudiu Manda: Pachetul de relansare economică nu este negociabil
15:10
România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB
15:00
Bolojan şi Nazare au discutat cu reprezentanţii Fitch, înainte ca agenţia să actualizeze ratingul României # Primanews.ro
Bolojan şi Nazare au discutat cu reprezentanţii Fitch, înainte ca agenţia să actualizeze ratingul României
14:50
Starmer, vizită în China pentru a încerca să reducă dependenţa Marii Britanii de SUA
14:00
Acordul UE–SUA rămâne blocat. Stânga vrea clarificări despre negocierile Trump-NATO pe Groenlanda # Primanews.ro
Acordul UE–SUA rămâne blocat. Stânga vrea clarificări despre negocierile Trump-NATO pe Groenlanda
13:30
Mădălina Dobrovolschi revine cu „România, cine eşti?”, un format de jurnalism al soluţiilor, la Prima TV # Primanews.ro
Mădălina Dobrovolschi revine cu „România, cine eşti?”, un format de jurnalism al soluţiilor, la Prima TV
13:20
Nou record de împrumuturi ale Guvernului. Peste nevoia de finanţare
12:40
Bolojan ia în calcul adoptarea rapidă, prin ordonanţă de urgenţă, a reformei administraţiei # Primanews.ro
Bolojan ia în calcul adoptarea rapidă, prin ordonanţă de urgenţă, a reformei administraţiei
12:20
Prim pas spre interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee # Primanews.ro
Prim pas spre interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee
12:20
ANALIZĂ. Noua şefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acţiune, care ar putea merge până la operaţiuni psihologice sau chiar stimularea panicii # Primanews.ro
ANALIZĂ. Noua şefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acţiune, care ar putea merge până la operaţiuni psihologice sau chiar stimularea panicii
12:00
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede, aici, că Europa se poate apăra fără SUA, să continue să viseze # Primanews.ro
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede, aici, că Europa se poate apăra fără SUA, să continue să viseze
12:00
Prim pas pentru interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee # Primanews.ro
Prim pas pentru interzicerea minorilor sub 15 ani pe reţelele sociale şi a telefoanelor mobile în licee
11:50
Ce spune Bolojan despre ieşirea de la guvernare a PSD
10:00
UE şi India au finalizat ”mama tuturor acordurilor”. Ce înseamna acest moment pentru UE şi ce urmează # Primanews.ro
UE şi India au finalizat ”mama tuturor acordurilor”. Ce înseamna acest moment pentru UE şi ce urmează
08:10
Spitalul ”Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro pe care nu o poate folosi întrucât salariul celui care ar trebui să o conducă este foarte mic # Primanews.ro
Spitalul ”Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro pe care nu o poate folosi întrucât salariul celui care ar trebui să o conducă este foarte mic
04:50
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News # Primanews.ro
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News
26 ianuarie 2026
23:00
Grindeanu pune condiţii pentru rămânerea PSD la guvernare: pachetul de relansare economică este „esenţial” # Primanews.ro
Grindeanu pune condiţii pentru rămânerea PSD la guvernare: pachetul de relansare economică este „esenţial”
22:40
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News # Primanews.ro
VIDEO. Cum se redefineşte patriotismul astăzi? Mihai Isac explică semnificaţia huiduielilor de la paradă, la Prima News
22:20
Minnesota, în centrul tensiunilor privind imigraţia: Casa Albă apără operaţiunile ICE după un nou incident mortal # Primanews.ro
Minnesota, în centrul tensiunilor privind imigraţia: Casa Albă apără operaţiunile ICE după un nou incident mortal
22:10
Guvernul mizează pe un deficit de 6,2% în 2026. Ministrul Finanţelor, discuţii decisive la Bruxelles # Primanews.ro
Guvernul mizează pe un deficit de 6,2% în 2026. Ministrul Finanţelor, discuţii decisive la Bruxelles
18:40
VIDEO. Cum va cheltui România cei 16,6 miliarde de euro din programul SAFE: miliarde pentru Armată şi autostrăzile Moldovei # Primanews.ro
VIDEO. Cum va cheltui România cei 16,6 miliarde de euro din programul SAFE: miliarde pentru Armată şi autostrăzile Moldovei
18:30
Kremlinul afirmă că negocierile privind Ucraina sunt încă într-un stadiu incipient
18:20
Emiratele Arabe Unite nu vor autoriza atacuri împotriva Iranului de pe teritoriul, din spaţiul aerian sau apele EAU # Primanews.ro
Emiratele Arabe Unite nu vor autoriza atacuri împotriva Iranului de pe teritoriul, din spaţiul aerian sau apele EAU
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Marinescu: Grup de lucru pentru analiza oportunităţii modificării condiţiilor răspunderii penale a minorilor # Primanews.ro
Marinescu: Grup de lucru pentru analiza oportunităţii modificării condiţiilor răspunderii penale a minorilor
17:20
Cele mai dificile 5 posturi de conducere de la Bruxelles. Kaja Kallas spune în privat că Ursula von der Leyen este o ”dictatoare” # Primanews.ro
Cele mai dificile 5 posturi de conducere de la Bruxelles. Kaja Kallas spune în privat că Ursula von der Leyen este o ”dictatoare”
15:50
Bolojan se duce în Germania. Întâlnire cu Friedrich Mertz
15:50
Gazele ruseşti, interzise complet în UE din toamna anului viitor. Ungaria şi Slovacia s-au opus, Bulgaria s-a abţinut. Rolul-cheie al Neptun Deep # Primanews.ro
Gazele ruseşti, interzise complet în UE din toamna anului viitor. Ungaria şi Slovacia s-au opus, Bulgaria s-a abţinut. Rolul-cheie al Neptun Deep
15:40
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicuşor Dan, la Cotroceni, înainte de şedinţa Coaliţiei. Despre ce au discutat # Primanews.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicuşor Dan, la Cotroceni, înainte de şedinţa Coaliţiei. Despre ce au discutat
15:40
Rambursarea anticipată a creditelor ipotecare. Ce câştigi şi ce pierzi dacă plăteşti înainte de termen # Primanews.ro
Rambursarea anticipată a creditelor ipotecare. Ce câştigi şi ce pierzi dacă plăteşti înainte de termen
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.