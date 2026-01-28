O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou

10:40

Cel puțin cinci persoane au murit și zeci au fost rănite după un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat atacul rusesc drept „un act de terorism”. Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei s-a soldat cu moartea […]