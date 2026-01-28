Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid. Florentino Perez s-ar fi interesat de serviciile antrenorului român

10:10

România, cu Nicușor Dan la Cotroceni, medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a devenit o ecuație cu prea multe variabile, prea multe necunoscute și nicio soluție reală. O spune chiar președintele care recunoaște senin, ori de câte ori are ocazia, că „nu există nicio strategie.” Această mantră prezidențială intră în dezacord chiar cu […]