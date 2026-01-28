Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid. Florentino Perez s-ar fi interesat de serviciile antrenorului român
Gândul, 28 ianuarie 2026 12:50
Performanța remarcabilă reușită de Cristi Chivu la Inter l-a adus pe antrenor în atenția celor de la Real Madrid. Potrivit GSP, tehnicianul român s-ar afla pe lista scurtă a lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid din vară. Cristi Chivu, dorit de Real Madrid, după performanța de la Inter Sursa citată menționează […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
13:20
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că „aşa-zisa reducere” a deficitului bugetar prezentată de Guvernul Bolojan este „o minciună contabilă” şi că, în realitate, ”statul trăieşte pe datorie, ascunde plăţi, manipulează fondurile europene şi împinge România spre stagnare economică şi colaps bugetar, în timp ce cheltuielile cresc mai repede decât veniturile”. „Guvernul Bolojan se laudă […]
Acum 15 minute
13:10
La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026 # Gândul
Amendă ITP 2026. Iată cât vor plăti șoferii pentru sancțiunea contravențională dacă vor circula cu autoturisme care nu au Inspecția Tehnică Periodică valabilă. Începând cu data de 1 iulie 2026, se preconizează o majorare a valorii punctului de amendă. Vezi mai jos informațiile. Așa cum arată legislația în vigoare, șoferii care circulă fără un ITP […]
13:10
Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri # Gândul
Președintele american Donald Trump a transmis, marți, de pe scena mitingului său din Iowa, că „încă o frumoasă armadă“ americană se îndreaptă spre Iran. „În iunie, am distrus capacitatea nucleară a Iranului în cadrul operațiunii Midnight Hammer”, a declarat Trump, referindu-se la operațiunile militare americane din vară. „Oamenii au așteptat 22 de ani pentru a […]
13:10
Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a transmis că este nevoie de „acțiune” pentru că „până acum, s-a mers pe calea cea mai simplă: creșteri de taxe și impozite”. În mesajul transmis pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor anunță că susține […]
Acum 30 minute
13:00
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo: clubul poate intra într-o nouă fază! Moment special în emisiune: avem o premieră pe care o așteptam încă din momentul în care am început să dăm calificative pentru jucătorii lui Dinamo. Nu neglijăm […]
13:00
Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan # Gândul
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, urmează să meargă miercuri la Guvern, alături de primarii de sector, pentru o discuție cu vicepremierul Tánczos Barna despre bugetul Capitalei. Singurul care va lipsi va fi Daniel Băluță, din cauza unor probleme de sănătate. Întâlnirea este programată la ora 15 și are loc într-o zi în care premierul […]
Acum o oră
12:50
Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid. Florentino Perez s-ar fi interesat de serviciile antrenorului român # Gândul
Performanța remarcabilă reușită de Cristi Chivu la Inter l-a adus pe antrenor în atenția celor de la Real Madrid. Potrivit GSP, tehnicianul român s-ar afla pe lista scurtă a lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid din vară. Cristi Chivu, dorit de Real Madrid, după performanța de la Inter Sursa citată menționează […]
12:40
Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține # Gândul
Un document oficial care evaluează eficiența energetică a locuințelor este actul obligatoriu care nu trebuie să lipsească din dosarul niciunui proprietar de casă din România. Certificatul de performanță energetică, scrie bzi.ro, trebuie prezentat ori de câte ori vindem, închiriem sau facem recepția unei clădiri noi. Acest document a fost prevăzut în lege pentru a asigura […]
12:40
Corina Dănilă face dezvăluiri despre fiica sa. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde” # Gândul
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a făcut dezvăluiri despre fiica sa, Rianna. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde”, a spus vedeta. Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este […]
12:40
Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la Fenerbahce: „Au moralul la pământ” # Gândul
FCSB, formația antrenată de Elias Charalambous, va disputa ultimul meci din Europa League joi seara, cu Fenerbahce Istanbul. Roș-albaștrii au eșecuri pe linie în cele trei jocuri disputate în 2026 și au ajuns pe locul 11 în Superliga de fotbal. Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la […]
12:40
Sorin Grindeanu a chemat miniștrii PSD în ședință, la biroul lui din Parlament. Ce e pe agenda social-democraților # Gândul
Sorin Grindeanu, a convocat o ședință cu miniștrii PSD, pentru a discuta măsurile de relansare economică și bugetul pe 2026. Este prima ședință a social democraților pe împărțirea banilor din buget. Ședința are loc în pline tensiuni în Coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu varianta unui guvern minoritar. Discuțiile au loc la […]
12:40
Premierul Slovaciei este alarmat de starea mentală a lui Trump. Fico a plecat de la Mar-a-Lago „traumatizat”, dezvăluie Politico # Gândul
Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, le-a mărturisit confidențial colegilor săi din Uniunea Europeană că a fost șocat de starea de spirit și de comportamentul președintelui Donald Trump în timpul întâlnirii dintre cei doi de la Mar-a-Lago, pe 17 ianuarie. Fico a părut „traumatizat” de întâlnirea sa cu Trump, a declarat un diplomat european. Mai mult, premierul […]
12:30
„Regina sinecurilor la stat”. Partenera de viață a șefului CJ Iași, liberalul Costel Alexe, lovitură după lovitură: IOR, Apă, Delgaz, Digitalizare, Imprimerie, Senat și Camera Deputaților # Gândul
Anamaria Florescu – Partenera de viață a liberalului Costel Alexe, șeful Consiliului Județean (CJ) Iași, a trecut – în ultimii cinci ani – de la apă la gaz, de la Camera Deputaților la Senat, de la armament la digitalizare, de la Guvern la Imprimeria Națională. Reporter de Iași a prezentat o listă impresionantă și un […]
12:30
Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“ # Gândul
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a transmis, miercuri dimineață, un mesaj dur Ucrainei: nu vom trimite bani în Ucraina, nu vom permite o interdicție a importurilor de petrol și gaze din Rusia și nu vom permite ca Ucraina să fie împinsă în Uniunea Europeană în termen de doi ani. Premierul maghiar acuză Kievul că „a depășit […]
12:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană despre care spune că „lasă în ofsaid Republica Moldova”. „Volodimir Zelenski a dezvăluit pe X că într-o discuție pe care a avut-o cu cancelarul austriac despre întâlnirea, trilaterala Ucraina-Rusia-America din Emiratele […]
Acum 2 ore
12:20
Cel mai ieftin curent electric din Europa, lecția Bulgariei pentru România. Am pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz unic în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi # Gândul
Bulgaria are unele dintre cele mai mici prețuri la energia electrică pentru gospodării din Europa. Pe de altă parte, în ultimii 10 ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Prin scumpirea impresionantă a energiei din ultimii ani, românii ajung să suporte practic cele mai mari facturi […]
12:20
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva” # Gândul
Teribilul accident de marți din Timiș s-a soldat cu 7 morți, toți suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic din Grecia. Alți 3 oameni se luptă pentru viața lor pe paturile de spital. Este cel mai grav accident produs în județul Timiș în ultimii 20 de ani. Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat […]
12:20
O mină marină a fost descoperită pe plaja Midia din Constanța. Scafandri acționează pentru a o neutraliza # Gândul
O posibilă mină marină a fost descoperită pe plaja Midia, în județul Constanța, anunță MApN. Zona a fost securizată de autorități, iar la fața locului se află și un echipaj al poliției. „Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 10.05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din […]
12:10
Bulgaria ne dă clasă cu cel mai ieftin curent electric din Europa. România a pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz UNIC în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi # Gândul
Bulgaria are unele dintre cele mai mici prețuri la energia electrică pentru gospodării din Europa. Pe de altă parte, în ultimii 10 ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Prin scumpirea impresionantă a energiei din ultimii ani, românii ajung să suporte practic cele mai mari facturi […]
12:10
Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană # Gândul
Polițistul Marian Godină intră în competiția Survivor Româia 2026, show-ul difuzat de Antena 1. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, miercuri. După trei săptămâni deja încheiate și eliminări pe bază de Duel sau din motive medicale, vin întăriri pentru Faimoși și Războinici. Marian Godină va face parte din echipa Faimoșilor la Survivor […]
12:00
Apelul disperat al nevăzătorilor după ce Bolojan le-a tăiat “privilegiile”. Oamenii cer să se reducă taxele pentru persoanele cu handicap grav și accentuat # Gândul
Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Vaslui a trimis o adresã Consiliului Local Bârlad în care roagă autoritățile locale să analizeze posibilitatea unor reduceri de taxe si impozite, scrie Vremea Nouă. Filiala județeană numără 82 de membri, însă în cerere nu se vorbește numai despre nevăzători, ci de toate persoanele cu handicap grav si […]
12:00
Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile” # Gândul
Seria de atacuri pe care Donad Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste din Statele Unite, în 2025, pare să continue și în 2026. Seara trecută, în fața unei mulțimi entuziaste din Iowa, președintele american a respins o întrebare a unui reporter ABC News despre agenții ICE care au ucis un cetățean american în Minneapolis. […]
12:00
Cum să îți prelungești viața, potrivit unui cardiolog. Obiceiul de dimineață care poate să influențeze sănătatea # Gândul
Te-ai întrebat vreodată cum să îți prelungești viața într-un mod cât mai natural? Un cardiolog a adus în atenție un obicei de dimineață care ar putea să îți influențeze pozitiv sănătatea. Obiceiul matinal poate să contribuie la longevitate, însă fără să fie nevoie să apelezi la diete extreme. Sanjay Bhojraj, medic cardiolog cu peste 20 […]
11:50
Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile” # Gândul
Seria de atacuri pe care Donad Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste din Statele Unite, în 2025, pare să continue și în 2026. Seara trecută, în fața unei mulțimi entuziaste din Iowa, președintele american a respins o întrebare a unui reporter ABC News despre agenții ICE care au ucis un cetățean american în Minneapolis. […]
11:40
Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a atras din nou atenția după ce a participat la o întâlnire oficială din Germania, în cadrul vizitei efectuate de premierul Ilie Bolojan la Berlin…în blugi. În fotografia de grup realizată la întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, Miruță este singurul care apare în blugi, […]
11:40
Cum a perceput Lucian Viziru faima. ”Nu e întotdeauna plăcut să se uite lumea la tine ca la o mașină străină” # Gândul
Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, a explicat cum a perceput celebritatea de-a lungul anilor. ”Nu e întotdeauna plăcut să se uite lumea la tine ca la o mașină străină”, a spus artistul. Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care […]
11:40
Moment viral la gala dedicată lui Florin Piersic. Mihai Bendeac a intrat călare pe scena de la „Național” # Gândul
Un moment total neașteptat s-a derulat la gala dedicată lui Florin Piersic, organizată marți, 26 ianuarie, la Teatrul Național din București. Actorul Mihai Bendeac și-a făcut o intrare spectaculoasă pe scenă: deghizat în celebrul „Mărgelatu” și călare pe un cal. Omagiul adus marelui Piersic s-a transformat rapid într-un episod plin de umor autentic, care a […]
11:40
Adolescent din Cluj aflat sub influența substențelor interzise, filmat pe stradă în timp ce trage haotic de stâlpi și indicatoare rutiere # Gândul
Un videoclip tulburător circulă de câteva zile pe rețelele de socializare. Un tânăr, aparent aflat sub influența substanțelor psihoactive, a fost filmat în mijlocul străzii, manifestând un comportament degradant, potrivit Știri de Cluj. Videoclip halucinant. Un tânăr aflat sub influența substanțelor interzise, filmat în plină stradă În imaginile deja virale, acesta trage haotic de stâlpi, […]
11:30
Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate # Gândul
Ministerul Mediului a finalizat, la data de 31 decembrie 2025, o procedură de achiziție publică privind servicii de transport aerian intern și internațional, pentru care a anunțat că intenționează să plătească 70.000 de euro pe lună, contractul urmând să se deruleze pe o perioadă de trei ani, informează Jurnalul. Potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic al […]
11:30
După ce Bolojan le-a ridicat privilegiile, nevăzătorii cer să se reducă taxele pentru persoanele cu handicap grav și accentuat # Gândul
Asociatia Nevăztorilor din România – Filiala Județeană Vaslui a trimis o adresã Consiliului Local Bârlad în care roagă autoritățile locale să analizeze posibilitatea unor reduceri de taxe si impozite, scrie Vremea Nouă. Filiala judeteanã numãrã 82 de membri, însă în cerere nu se vorbeste numai despre nevãzãtori, ci toate persoanele cu handicap grav si accentuat. […]
11:30
Hidroelectrica a încheiat un acord gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro # Gândul
Hidroelectrica a aprobat, marți, 27 ianuarie, înființarea unei companii mixte împreună cu compania fracneză de stat EDF Power Solutions International pentru dezvoltarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești. Proiectul, evaulat la aproximativ 1 miliard de euro, a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Construcția centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, din […]
11:30
Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi” # Gândul
Adrian Severin, fost ministru de Externe al României, a oferit o analiză critică asupra poziției geopolitice a țării în emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026. Urmărește aici, integral Marius Tucă Show Adrian Severin răspunde la întrebarea lui Marius Tucă despre starea actuală a României, descrisă ironic ca fiind în „pașalîc” față de Bruxelles, […]
Acum 4 ore
11:10
Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă # Gândul
În cursul zilei de miercuri, 28 ianuarie 2026, reprezentanții unei firme de curierat și-au arătat intenția de a închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. În acest sens, 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Acest aspect va avea loc în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon. În […]
11:10
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA # Gândul
Donald Trump a avut parte de o cerere neașteptată în timpul unei opriri la un restaurant din Iowa, de marți. Un client l-a întrebat pe președintele Statelor Unite dacă se poate ruga pentru el înainte de discursul pe care urma să-l susțină în Des Moines, relatează Fox News. Videoclipul distribuit pe X de Margo Martin, […]
11:00
Radu Miruță, singurul în blugi în vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Germania. Fotografia de grup îl arată pe ministru îmbrăcat casual # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a atras din nou atenția după ce a participat la o întâlnire oficială din Germania, în cadrul vizitei efectuate de premierul Ilie Bolojan la Berlin…în blugi. În fotografia de grup realizată la întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, Miruță este singurul care apare în blugi, […]
10:50
Ani la rând, permisul de conducere a fost cel mai important document pe care șoferii l-au avut în portofel, păstrat cu mare grijă spre a fi dovadă că pot merge oriunde, oricând. Într-o țară în care mai bine de 54 de milioane de oameni au drept de a conduce și anual încă aproximativ 1,5 milioane […]
10:40
Ministrul Sănătății explică starea celor trei greci răniți în accidentul din Lugojel. „Se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul deosebit de grav din județul Timiș, în care șapte cetățeni greci și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Oficialul a transmis că cei trei supraviețuitorii sunt în prezent stabili sub supraveghere medicală. […]
10:40
Vești surprinzătoare de la meteorologi, schimbare bruscă a vremii. ANM, pentru Gândul: „În special în vest și în sud” # Gândul
În această dimineață, cele mai scăzute temperaturi din țară s-au înregistrat la Iezer – minus 3 grade Celsius – și la Baia Mare, respectiv minus 2 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la București, la ora 07:00, se înregistrau 3 grade Celsius și era ceață. În același timp, cea mai ridicată temperatură din România, […]
10:40
Atac cu drone rusești asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în Ucraina. Sunt cel puțin cinci morți. Zelenski: „E pur și simplu un act de terorism” # Gândul
Cel puțin cinci persoane au murit și zeci au fost rănite după un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat atacul rusesc drept „un act de terorism”. Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei s-a soldat cu moartea […]
10:30
Descinderi la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar de agresiuni sexuale asupra fostelor sale cliente # Gândul
Miercuri, anchetatorii au declanșat o serie de percheziții în mai multe locații din București și din țară, într-un dosar care vizează fapte grave, de la înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, până la agresiune sexuală. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, persoana vizată de aceste percheziții este chiar medicul Cristian Andrei, care a fost […]
10:30
PSD va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate” # Gândul
PSD anunță că susține în Parlament pachetul guvernamental de reducere a cheltuielilor din administrație doar dacă vine împreună cu măsurile pentru stimularea economiei, lucru pe care liderii partidului îl susțin de mult timp. Într-un comunicat de presă, social-democrații spun clar că „PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea […]
10:30
Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“ # Gândul
Cuba va cădea în curând, a afimrmat președintele american Donald Trump, marți, în fața reporterilor din Iowa. Potrivit oficialului de la Casa Albă, țara este în pragul colapsului, deoarece pierde sprijinul financiar și energetic esențial oferit anterior de Venezuela. „Să vedem ce se va întâmpla în Cuba. Nu știu dacă pe cineva din această sală […]
10:30
Vortexul polar paralizează România în februarie. Zonele vizate de ger năprasnic. Prognoza meteo vizează zone cu temperaturi extrem, avertismentul fiind lansat de meteorologii europeni. Vortexul polar paralizează România în februarie Februarie va fi sub asediul gerului, iar vortexul polar amenință cu temperaturi din cele mai ostile. Meteorologii avertizează asupra unei schimbări nemaiîntâlnite în circulația maselor […]
10:20
Contractul de 1 milion de euro semnat de Adrian Șut la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. „Vor şi Târnovanu şi Olaru” # Gândul
Adrian Șut a părăsit în această iarnă FCSB pentru Al Ain, acolo unde a semnat un contract de 1 milion de euro pe sezon. Transferul mijlocașului campioanei la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. Acum, și alți titulari își doresc să plece de la echipa lui Gigi Becali, scrie PROSPORT. Iar […]
10:20
Singurul păcat pentru care femeile nu sunt primite de preoți la Împărtășanie, potrivit religiei creștin-ortodoxe # Gândul
Femeile nu sunt primite de preoți la Împărtășaniei pentru un singur păcat, potrivit religiei creștin-ortodoxe. Este vorba despre păcatul avortului, cunoscut și drept pruncucidere premeditată în contextul religios și moral. Patriarhia Română a menționat că, indiferent de fază, avortul este considerat pruncucidere și reprezintă o încălcare a poruncii divine: „Să nu ucizi”. Avortul este păcatul […]
10:10
Care sunt opțiunile lui Trump în Iran și cum va fi rezolvată ecuația „Khamenei”. De la atacuri simbolice la operațiuni militare în forță, scenariul se complică gradual # Gândul
„Urmărim Iranul”, a declarat președintele american Donald Trump reporterilor, la întoarcerea de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Avem o flotă mare care merge în acea direcție și vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus liderul de la Casa Albă. În ultima săptămână, un grup de atac al portavioanelor americane, condus de USS Abraham […]
10:10
Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie… „N-avem strategie” # Gândul
România, cu Nicușor Dan la Cotroceni, medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a devenit o ecuație cu prea multe variabile, prea multe necunoscute și nicio soluție reală. O spune chiar președintele care recunoaște senin, ori de câte ori are ocazia, că „nu există nicio strategie.” Această mantră prezidențială intră în dezacord chiar cu […]
10:10
Echipele de la Infrastructură S5 au intervenit joi pentru salvarea unui cetăţean căzut într-un canal de scurgere. Acesta a alunecat accidental şi a rămas blocat în şanţul respectiv, fără să aibă posibilitatea să se elibereze singur, informează reprezentanţii compartimentului. Incidentul a fost raportat de trecători, iar efectivul societății s-a mobilizat imediat la fața locului. „Printr-o […]
09:50
Congresmana democrată Ilhan Omar, ținta unui atac cu lichid necunoscut în timpul unui discurs anti-ICE în Minneapolis # Gândul
Congresmana democrată Ilhan Omar a fost atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri cu alegătorii la Minneapolis, orașul din statul american Minnesota, cuprins de un val de proteste după ce agenții ICE, antimigrație au ucis a doua deja doi protestatari, cetățeni americani. Reprezentanta democrată Ilhan Omar a fost ținta unui atac în timpul […]
09:50
Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție # Gândul
O bunică în vârstă de 76 de ani a ajuns să își terorizeze vecinii dintr-un cartier din Huși. Poliția este chemată des de locuitorii care par să nu mai aibă pace din cauza acțiunilor pe care femeia le face. Deși oamenii legii aplică sacțiuni, bunicuța nu pare a fi înduplecată și își continuă „repertoriul”: își […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.