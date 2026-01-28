Spania ia o decizie extremă pe piața muncii: va legaliza rezidența a 500.000 de imigranți intrați ilegal în țară

12:10

Înregistrarea fiscală a sediilor secundare care sunt plătitoare de salarii și venituri similare va fi simplificată semnificativ, după ce Parlamentul a introdus pe finalul anului trecut modificări legislative care au sporit semnifciativ birocrația pentru firme, prevede un proiect de ordonanță pregătit acum de Guvern. Astfel, în cazul în care o firmă are sedii secundare în aceeași localitate ca sediul principal (domiciliul fiscal), acestea nu vor mai trebui înregistrate, iar în cazul în care mai multe sedii secundare sunt într-o altă localitate decât sediul principal, dintre acestea va trebui desemnat doar unul ca plătitor de salarii și venituri asimilate.