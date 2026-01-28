Indicele ROBOR scade
Profit.ro, 28 ianuarie 2026 11:20
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Acum 5 minute
11:50
FOTO Schimbare pentru unii fumători în cel mai mare mall din România - AFI Cotroceni anunță noi reguli pentru fumatul de țigări electronice și dispozitivele de vapat # Profit.ro
AFI Cotroceni, cel mai mare mall din România, anunță noutăți cu privire la fumatul de țigări electronice și dispozitivele de vapat în incinta centrului comercial bucureștean.
Acum 10 minute
11:40
Guvernul crește la aproape 100 de miliarde de euro plafonul de împrumut prin vânzarea de obligațiuni pe piețele externe # Profit.ro
Guvernul crește limita maximă de îndatorare prin obligațiuni emise pe piețele externe de la 90 de miliarde de euro la 99 de miliarde de euro, având în vedere că în prezent mai este disponibilă doar o sumă de 3,2 miliarde euro din plafonul existent de 90 de miliarde de euro, ceea ce ar limita împrumuturile contractate în acest an pe extern în euro și valută. Statul vrea să vândă obligațiuni pe piețele externe de circa 10 miliarde de euro în acest an.
11:40
Moneda americană și-a continuat declinul, dar președintele Trump spune că nu este îngrijorat.
Acum 30 minute
11:30
Concedieri anunțate din greșeală. Angajații au fost anunțați că vor fi dați afară printr-un e-mail trimis eronat de Amazon # Profit.ro
Noi planuri ce includ restructurări de amploare la Amazon au fost dezvăluite după o eroare de comunicare internă.
11:20
11:20
Prețurile vor crește în continuare, numărul de angajați din economie va scădea - Managerii estimează o scădere a activității economice # Profit.ro
Institutul Național de Statistică arată că managerii din industria prelucrătoare, comerțul cu amănuntul și servicii estimează pentru perioada ianuarie - martie 2026 scădere moderată a activității economice.
Acum o oră
11:10
Tranzacțiie cu terenuri din București s-au prăbușit, cel mai scăzut nivel din ultimii 7 ani # Profit.ro
Numărul tranzacțiior cu terenuri din București s-a diminuat în 2025 cu 13,4% față de anul anterior, cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani.
11:00
În încercarea de a-și consolida afacerea cloud în afara Chinei, Tencent intenționează să își extindă rețeaua de centre de date în Orientul Mijlociu.
11:00
Filip&Company: România recalibrează controlul investițiilor – ce schimbă proiectul de OUG pentru investitori # Profit.ro
Autori: Roxana Roșca (senior associate), Sergiu Păun (associate)
Acum 2 ore
10:40
Rețeaua socială Pinterest, pe care utilizatorii partajează fotografii din domeniile lor de interes, anunțat că intenționează să concedieze mai puțin de 15% din forța de muncă și să reducă spațiile de birouri, pe măsură ce compania adoptă inteligența artificială.
10:40
Tarifele la apă cresc puternic la Iași. Locuitorii plătesc de peste două ori mai mult decât în București # Profit.ro
Primăria Iași a cerut oficial operatorului regional de apă să reducă tarifele majorate de la 1 ianuarie, amenințând că va ataca în instanță decizia, după ce facturile pentru apă potabilă și canalizare au crescut cu aproximativ 15%.
10:30
În opinia președintelui SUA, Cuba este în pragul colapsului.
10:20
Mai multe state europene vor să dezvolte o rețea amplă de energie eoliană offshore. Este un pas major în eforturile de a reduce dependența de importurile de gaz natural lichefiat din SUA și de a limita costurile tot mai ridicate ale energiei regenerabile.
10:10
O bandă a drumului județean (DJ) 101R - Bulevardul Carol I din Câmpina, cartier Câmpinița, s-a prăbușit în cursul nopții de marți spre miercuri.
Acum 4 ore
09:40
Concedieri masive în curierat: UPS, prezentă și pe piața din România, dă afară 30.000 de angajați # Profit.ro
United Parcel Service (UPS), unul dintre cei mai mari jucători din piața globală de curierat, a anunțat disponibilizări.
09:10
Vinul zilei: o Fetească Neagră feminină, cu profil sexy, forme fine și un mix de fructe de toamnă, prune, magiun și condimente. Un vin care merită un „date” la ceas de seară # Profit.ro
Într-o piață a vinurilor premium în continuă expansiune, La Migdali Fetească Neagră 2019 se remarcă drept un etalon de structură și rafinament.
09:00
Un raport publicat de Tech Transparency Project arată că Grok este doar vârful icebergului în cazul dezbrăcării oamenilor în imagini generate de inteligența artificială, pe lângă acesta fiind multe alte aplicații cu funcții similare în magazinele gestionate de Apple și Google.
08:50
Pe lângă cele două smartphone-uri pliabile Fold și Flip, cărora li s-a adăugat și TriFold, Samsung vrea să iasă pe piață anul acesta cu un al patrulea model de smartphone pliabil.
08:40
Serviciul de analiză Sensor Tower a publicat un studiu care arată că după trecerea diviziei americane a TikTok în gestionarea unui consorțiu de firme locale a crescut numărul cazurilor în care utilizatorii au dezinstalat aplicația.
08:40
Investitorii au reacționar pozitiv la acordul comercial major dintre Uniunea Europeană și India.
08:20
Pe X, o sesiune activă este adesea mai periculoasă decât o parolă slabă, pentru că poate rămâne valabilă chiar dacă tu te simți „în control”.
08:00
DOCUMENT - ANSVSA alocă peste 85 milioane de lei pentru digitalizare. Scop - transformarea modulului în care instituția gestionează siguranța alimentară și sănătatea animalelor # Profit.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vrea să cumpere un sistem informatic care urmărește creșterea digitalizării instituției și transformarea modulului în care ANSVSA gestionează siguranța alimentară și sănătatea animalelor, asigurând o mai mare eficiență, transparență și adaptabilitate la cerințele moderne.
Acum 6 ore
07:50
Poșta Română a anulat o licitație pentru cumpărarea a 350 scutere electrice cu 2 roți, prin leasing financiar pe 4 ani cu opțiune de cumpărare, precum și servicii de asigurare CASCO pe 4 ani și servicii de asigurare RCA pe un an, aferente acestora, care urmau să fie utilizate pentru distribuirea corespondenței.
07:40
DOCUMENT Schimbare complexă la Federația Română de Șah: vrea să se digitalizeze. Creșterea numărului de jucători legitimați, de la 200.000 în prezent # Profit.ro
Chess Coders și asocierile formate din XSCEZA (lider) și 2B Intelligent Soft, Arlechin Total Distribution (lider) și Tara Interactive, respectiv Power Net Consulting (lider), Next Generation Business și T2 au depus oferte la Federația Română de Șah pentru modernizarea și digitalizarea completă a activității printr-o soluție complexă.
07:30
VIDEO Presiune mare pe preț la carnea de pui. Florian Ciolacu, directorul executiv Clubul Agricultorilor Români: Vedem o concurență neloială, nu credem că există capacitate reală de control. Polonia va găsi sigur o cale de a se adapta # Profit.ro
Acordul comercial UE–Mercosur, semnat recent la nivel politic, generează riscuri majore pentru agricultura europeană, în special pentru sectoarele sensibile, avertizează Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Agricultorilor Români. Diferențele de standarde, lipsa unor mecanisme de control eficiente și presiunea asupra pieței pot afecta competitivitatea fermierilor, într-un context deja marcat de crize climatice și incertitudine bugetară.
07:30
Unul dintre cei mai mari traderi români a semnat contracte cu Nuclearelectrica în valoare de peste 10% din cifra de afaceri a producătorului de energie nucleară # Profit.ro
Energy Distribution Services (EDS), unul dintre cei mai mari traderi de energie electrică din România, are semnate contracte de peste 770 milioane de lei în ultimul an cu producătorul de energie Nuclearelectrica, valoarea totală fiind superioară procentului de 10% din cifra de afaceri a operatorului singurei centrale nucleare din România pe 2024.
07:20
DOCUMENTE Căldură și apă caldă pentru bucureșteni: Primăria Capitalei se gândește de dinainte de alegeri să preia un producător de energie termică cu probleme financiare # Profit.ro
Primăria generală a Municipiului București și-a transmis oficial, în noiembrie anul trecut, intenția de a prelua încă un producător local de agent termic, pe lângă cel principal, Electrocentrale București (ELCEN), companie de stat aflată în portofoliul Ministerului Energiei în privința căreia intenția de achiziție este mai veche, pentru unificarea activităților de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică sub aceeași ″umbrelă″ juridică.
07:10
Guvernul așteaptă pe cineva să închirieze direct, cu 35.000 euro pe lună, vila de președinte din Aviatorilor # Profit.ro
După trei licitații de închiriere eșuate, vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, zona Primăverii din Capitală, a fost pusă pe lista imobilelor care pot fi închiriate pe bază de ofertă directă. Doritorii au la dispoziție 30 de zile pentru a contracta închirierea imobilului, care fusese pregătit ca reședință de fost președinte al României. Închirierea se poate face pe o perioadă de 5 ani și la o chirie lunară de 35.000 euro.
07:00
Alertă pe piața auto: Mașinile MG au depășit deja mărcile japoneze în Europa. Urmează Volvo # Profit.ro
Grupul chinez SAIC este cel mai mare beneficiar al intrării masive a producătorilor chinezi în Europa, brandul MG bucurându-se de un real succes pe multe dintre piețele europene, potrivit cifrelor analizate de Profit.ro. Și BYD a avut o ascensiune puternică, devansând constructori tradiționali precum Mazda sau Land Rover.
06:10
Proces contra unui constructor acuzat de mită. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
02:50
VIDEO Tren cu peste 200 de pasageri - flăcări la mai multe vagoane după un bombardament al rușilor în Ucraina. 5 persoane au decedat # Profit.ro
02:40
01:40
00:40
EXCLUSIV FOTO Sora mai mare a lui George Becali, Domnica Geambazi, intră pe piața imobiliară # Profit.ro
Domnica Geambazi (70 de ani), sora mai mare a lui George Becali, intră pe piața imobiliară în nume propriu și pregătește un proiect rezidențial cu 121 de apartamente premium lângă complexul de vile Alexander Residence, dezvoltat de fratele său în Pipera, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:40
Grupul spaniol Airtificial, specializat în soluții de proiectare și tehnologie de fabricație pentru sectoarele auto, aeronautică și infrastructură, dezvoltatorul primei capsule hyperloop la scară reală din lume, intră în România, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
ULTIMA ORĂ România plătește datoriile imense cumulate în ultimii ani. Scadențe de 30 de miliarde de euro în 2026, nivel record. Cheltuielile cu dobânzile fac un salt puternic GRAFICE # Profit.ro
Trezoreria a început plata datoriilor scadente în 2026: circa 30 de miliarde de euro trebuie rambursate creditorilor în acest an, cel mai ridicat nivel din istorie. Ianuarie este luna cu cele mai mari plăți. Cheltuielile cu dobânzile au făcut un salt de 40% anul trecut, iar analiștii avertizează că scăderea costului finanțării este dependentă de stabilitatea politică și scăderea deficitului bugetar.
00:30
Operatorul român de telecomunicații Digi își triplează forța de muncă în Spania în timp ce concurenții ajustează schema de personal.
00:20
Un incendiu a izbucnit la acoperișul Hotelului Grandes Alpes, din stațiunea franceză de schi Courchevel.
00:20
Euro a depășit pragul simbolic de 1,20 dolari.
27 ianuarie 2026
23:10
Germania vrea o Uniune Europeană cu "două viteze", argumentând că astfel va rupe inerția decizională în blocul Celor 27 și le va impulsiona economiile.
Acum 24 ore
22:10
Decizie în forță - Zoom, Google Meet, Teams, interzise funcționarilor publici din Franța # Profit.ro
Franța a decis să interzică funcționarilor publici să mai folosească platformele americane de comunicații, inclusiv Google Meet, Zoom și Teams.
21:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a aprobat achiziția serviciilor avocatiale de consultanță juridică având în vedere obiectivul societății de achiziționare, la punerea în funcțiune, a centralei CHEAP Frasin-Pangarati, cu o putere instalată de 300 MW, ce va fi dezvoltată și construită de Hidro Blue Energy SRL.
21:20
Germania discută o schimbare majoră pentru muncitori - Excluderea dreptului legal la muncă part-time, propusă de CDU # Profit.ro
CDU, partidul condus de Friedrich Merz, propune excluderea dreptului legal la muncă part-time.
21:10
Marea Britanie introduce măsuri care să limiteze impactul unei majorări de impozit pe proprietăți comerciale asupra pub-urilor.
20:50
SUA a transmis Ucrainei că eventualele garanții de securitate oferite vor depinde de semnarea unui acord de pace cu Rusia, care ar putea include cedarea regiunii Donbas.
20:30
GRAFIC Bursa urcă pe un nou maxim, pe volume excepționale. Tranzacții de peste 40 milioane lei pe acțiunile Băncii Transilvania # Profit.ro
Într-un context internațional favorabil activelor de risc, indicele BET atinge un nou record.
20:10
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania - devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – a anunțat oficial desființarea a 4.000 de locuri de muncă până la sfârșitul anului 2026.
20:00
Platforma de comunicare WhatsApp, deținută de gigantul american Meta, anunță introducerea unui mod avansat de securitate, care oferă protecții mai puternice împotriva atacurilor cibernetice.
19:40
Europa a înregistrat primul caz de vacă infectată cu virusul gripei aviare. Autoritatea Olandeză pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum a detectat anticorpi anti H5N1 la o vacă de lapte dintr-o exploatație din Frizia (Țările de Jos), adică într-un moment în care infecția trecuse deja.
19:20
Tranzacție în România: Gigantul indian Motherson cumpără afacerea cu cablaje auto a germanilor de la Nexans # Profit.ro
Multinaționala indiană Samvardhana Motherson International Limited (SAMIL), printre cei mai mari furnizori de componente și soluții auto la nivel global, cumpără afacerea de cablaje auto din România a germanilor de la Nexans autoelectric, cu fabrici în Arad și Mureș și aproximativ 1.850 de angajați.
