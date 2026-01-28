Șobolani pe Camp Nou! Continuă problemele pe stadionul Barcelonei, a cărui renovare a costat 1,5 miliarde de euro
Golazo.ro, 28 ianuarie 2026 14:20
Un șobolan și-a făcut apariția pe Camp Nou înaintea partidei Barcelona - FC Copenhaga, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.
• • •
Acum 5 minute
14:50
Stadion de 101.000 de locuri! FOTO: Cum va arăta arena clubului River Plate, după ce va fi renovată # Golazo.ro
Clubul River Plate a anunțat că s-a aprobat proiectul de extindere și acoperire a stadionului Mas Monumental.
Acum 30 minute
14:30
Australian Open, semifinale S-a stabilit penultimul act al primului turneu de Grand Slam al anului » Duel tare între Djokovic și Sinner # Golazo.ro
S-au stabilit semifinalele Australian Open, atât la masculin, cât și la feminin.
Acum o oră
14:20
14:10
FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect # Golazo.ro
În etapa a 23-a, meciul FCSB-ului a făcut un rating cât aproape cumulul audienței primelor 3 clasate: Craiova, Rapid și Dinamo
Acum 2 ore
13:40
Ceahlăul Piatra Neamț, echipă de tradiție în fotbalul românesc, a anunțat că a găsit o portiță de salvare pentru a-și putea continua activitatea în Liga 2.
13:10
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, a vorbit despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv (26 de ani) în primele meciuri bifate pentru giuleșteni.
13:00
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) s-a calificat în semifinalele Australian Open, după ce a profitat de abandonul italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, #5 ATP), la scorul de 4-6, 3-6, 3-1.
Acum 4 ore
12:50
Alertă de „blat” Meci anulat în ultimul moment, din cauza activității suspecte de pe piața pariurilor. Președintele e ferm: „Nu voi mai trece prin asta ” # Golazo.ro
Lupta dintre Michael Johnson și Alexander Hernandez de la UFC 324, de duminică, a fost anulată în ultimul moment din cauza activității suspecte pe piața pariurilor.
12:40
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB # Golazo.ro
Adrian Mutu, fostul antrenor al celor de la Petrolul, a explicat de ce nu ar dori să preia banca tehnică a clubului FCSB.
12:40
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul # Golazo.ro
PAOK Salonic și suporterii săi au hotărât ce vor face la meciul cu Lyon după accidentul fatal din România. Cum vrea să acționeze guvernul grec pentru răniții de la Timișoara
12:30
WTA a început o anchetă asupra lui Rafael Font de Mora, antrenorul americancei Peyton Stearns, pentru presupuse abateri și relații inadecvate cu jucătoarele pe care le-a pregătit în trecut.
12:20
„Dacă vrea să câștige niște bani...” Kopic, despre Kennedy Boateng: „Știu că are oferte de la cluburi care ar putea plăti mai mult” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre Kennedy Boateng (29 de ani).
11:40
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni # Golazo.ro
Un fan al celor de la PAOK și-a pierdut cumpătul în fața Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internate cele 3 victime care au supraviețuit accidentului teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.
11:00
Emoții pentru Kramer Cât ar putea lipsi fundașul de la Rapid, după accidentarea din meciul cu UTA Arad: „Nu e ceva minor” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre situația lui Lars Kramer (26 de ani).
Acum 6 ore
10:40
„Nu suntem animale la grădina zoologică!” Iga Swiatek se plânge de lipsa de intimitate de la Australian Open: „Meseria mea nu e să fiu o memă” # Golazo.ro
Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) s-a alăturat corului tot mai numeros de jucătoare de tenis care cer mai multă intimitate în afara terenurilor la Australian Open.
10:30
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă” # Golazo.ro
FCSB - CFR Cluj 1-4. Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a arătat pe rețelele de socializare cum arată tabla cu tactica echipei sale pentru meciul din etapa #23.
10:20
Confuzie cu Istvan Kovacs Italienii, gafă mare în privința celui mai important arbitru FIFA din România, înainte de Borussia Dortmund - Inter # Golazo.ro
Cel mai cunoscut arbitru din România, Istvan Kovacs (41 de ani), nu e atât de celebru în Italia.
10:20
Porumboiu, la Botoșani? Valeriu Iftime a răspuns imediat: „Dacă vine un sponsor și contribuie cu jumătate din buget, are jumătate din putere” # Golazo.ro
La podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime și-a amintit cu umor schimbul de replici cu Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA și fost patron la FC Vaslui.
09:40
Gică Craioveanu, star de cinema în „Acel martie” Legenda de la Universitatea Craiova, la a doua apariție într-un film românesc # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Universității Craiova, a trecut de la lumea fotbalului la cea a cinematografiei.
09:10
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa # Golazo.ro
În exercițiul financiar al anului 2024, ultimul pentru care există date oficiale, FCSB a anunțat venituri totale de 24,5 milioane de euro.
Acum 24 ore
23:30
„Nu mai depinde doar de noi” Cristi Chivu e pregătit să obțină victoria cu Dortmund, dar nu uită că e la mâna rezultatelor: „Trebuie să acceptăm” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Borussia Dortmund, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.
23:20
„Avem un joc de echipă mică” Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a recunoscut că echipa adoptă un stil defensiv, pe care el încearcă să-l schimbe.
23:00
Fostul coleg al lui Ofri Arad vine în Liga 1 Universitatea Cluj semnează cu un fotbalist care a jucat în Liga Campionilor # Golazo.ro
Universitatea Cluj s-ar fi înțeles cu mijlocașul dreapta Jug Stanojev. Fotbalistul ar urma să plece liber de contract de la Kairat Almaty, echipă pentru care a evoluat și în Liga Campionilor.
22:50
„L-am sunat non-stop” Victor Angelescu a explicat cum s-a realizat transferul lui Moruțan la Rapid, după acuzațiile lui Gigi Becali # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a venit cu detalii despre modul în care s-a realizat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, după acuzațiile făcute de Gigi Becali la adresa vărului său.
22:40
„Man, printre cei mai importanți de la PSV” Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva” # Golazo.ro
George Ogăraru l-a lăudat pe Dennis Man. Fostul fundaș de la FCSB și Ajax consideră că decizia „tricolorului” de a semna cu PSV a fost una inspirată, iar acesta s-a adaptat rapid la fotbalul din Olanda.
22:10
Probleme pentru Inter Chivu a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Borussia Dortmund # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani) se confruntă cu absențe importante înaintea confruntării cu Borussia Dortmund, în runda #8 din Liga Campionilor. Nicolo Barella (28 de ani) nu a făcut deplasarea în Germania
21:50
Drama lui Opruț Fotbalistul dinamovist a trecut recent prin momente dificile: „Mi-a povestit Cîrjan că te-a luat plânsul în mașină” # Golazo.ro
Raul Opruț, 28 de ani, a trecut recent prin momente dificile pe plan personal
21:50
TAS, ultima speranță pentru Sepsi Decizia definitivă luată de FRF în privința meciului pierdut de covăsneni la „masa verde” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat verdictul în urma apelului depus de Sepsi OSK. Formația covăsneană pierduse la „masa verde” partida cu Chindia Târgoviște din prima etapă a Ligii 2, încheiată inițial pe teren cu scorul de 1-1.
21:50
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, riscă să rămână la Tottenham în această iarnă, pentru că e prins între dorința antrenorului Thomas Frank și intenția clubului londonez
21:40
Mutare de top la Rapid Giuleștenii au transferat fotbalistul unui club din prima ligă a Braziliei. Până când e valabil contractul # Golazo.ro
Talisson de Almeida (23 de ani) este noul jucător al echipei Rapid București.
21:30
Uniți de nenorocire Ultrașii români s-au mobilizat după tragedia în care au fost implicați suporterii lui PAOK » Cum vor ajuta # Golazo.ro
Ultrașii celor de la Dinamo, Steaua și Rapid plănuiesc să vină în ajutorul celor implicați în tragedia petrecută marți, în Timiș.
21:10
Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo # Golazo.ro
Unul dintre liderii vestiarului lui Dinamo, Raul Opruț, 28 de ani, spune că preferă să fie un exemplu de profesionalism în loc să țină discursuri motivaționale
21:00
Aliev, salariu de top la CFR Cluj Atacantul e plătit regește, în ciuda problemelor financiare din Gruia » A primit și bonus la semnătură # Golazo.ro
Alibek Aliev (29 de ani) este unul dintre fotbaliștii ajunși în această iarnă la CFR Cluj. Deși clubul trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, atacantul suedez este unul dintre cel mai bine plătiți jucători din Superliga.
20:50
„Multă lume dă vina pe jucător” De ce nu a rămas Raul Opruț în Belgia: „Am simțit pe pielea mea diferența” # Golazo.ro
Raul Opruț, 28 de ani, este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo. Fundașul stânga a explicat de ce nu a rămas în Belgia, unde se transferase în vara lui 2023 de la Hermannstadt pentru 400.000 de euro. Semnase pe 3 ani.
20:50
„Emoțional, se resimte enorm” Răzvan Lucescu, prima reacție după accidentul în care și-au pierdut viața 7 suporteri PAOK: „Tristețea este imensă” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu (56 de ani) a oferit o primă reacție după tragicul accident rutier în care au fost implicați suporterii lui PAOK.
20:40
Constanța Dumitrescu, fostă campioană mondială la handbal feminin, a murit luni. A făcut parte din generația care a cucerit titlul mondial cu naționala României în 1962.
19:50
„Rușine totală” Ungurii au văzut debutul lui Andre Duarte la FCSB și nu s-au abținut: „Jenant, cel mai slab de pe teren” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Debutul lui Andre Duarte în tricoul roș-albastru a fost unul de dat uitării, iar prestația acestuia a fost analizată de presa din Ungaria.
19:20
Tragedia de pe E70 Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care cei șapte suporteri PAOK și-au pierdut viața # Golazo.ro
Marți, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, a avut loc un accident teribil. Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite.
19:00
„Sunt șocat” Patronul lui PAOK și prim-ministrul grec, devastați de tragedia din România. 27 de ani de la altă dramă. Ce se întâmplă cu Lyon - PAOK! # Golazo.ro
Ivan Savvidis, proprietarul lui PAOK Salonic, și premierul grec Kyriakos Mitsotakis au reacționat după ce șapte fani ai echipei lui Răzvan Lucescu și-au pierdut viața marți în accidentul din România
18:50
Bannere rasiste la UTA - Rapid Arădenii au afișat mai multe mesaje discriminatoare : „Lui Șucu îi plac grifonii, nu ciorile, de fapt” # Golazo.ro
Rapid a învins luni seară la Arad, 2-1 cu UTA, și și-a păstrat locul 2 în clasament
18:50
Doliu în handbalul românesc Constanța Dumitrescu și Maria Scheip-Constantinescu, foste campioane mondiale, au murit în aceeași zi # Golazo.ro
Constanța Dumitrescu și Maria Scheip-Constantinescu, foste campioane mondiale la handbal feminin, s-au stins din viață marți. Cele două au făcut parte din generația care a cucerit titlul mondial în 1962, au evoluat pentru Rapid București și s-au stins din viață la scurt timp una după cealaltă.
18:30
Starea celor 3 fani PAOK internați IPJ Timiș, pentru GOLAZO.ro: „Urmează să fie mutați de la Lugoj la Timișoara” # Golazo.ro
IPJ Timiș a oferit, prin purtătorul de cuvânt Alexandra Apetrovici, informații oficiale despre starea celor trei suporteri PAOK răniți.
18:30
„Nu s-a plâns niciodată” Reacția lui Stere Halep, după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata # Golazo.ro
Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a reacționat după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata, pe Cristina Halep.
18:30
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul # Golazo.ro
Dinamo va pleca de pe Arena Națională și va juca două meciuri pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-a mai evoluat din septembrie 2025
18:20
Omul sinonim cu elita corupției din fotbal, Sepp Blatter, a spus că fanii ar trebui să nu călătorească în SUA la Cupa Mondială din iunie, din cauza pericolelor stârnite de administrația Trump. Indiferent ce părere avem despre Trump, insolența lui Blatter este epocală.
18:00
Rivalul FCSB, disperat Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce înaintea meciului din Europa League: „Nu știu cu cine joc la București!” # Golazo.ro
Domenico Tedesco, tehnicianul italo-german al lui Fenerbahce, se plânge de starea de sănătate a jucătorilor săi înaintea meciului cu FCSB.
17:50
De ce a plecat Stanciu de la Genoa Răzvan Raț explică despărțirea de mijlocaș: „Nu a fost bomboana de pe colivă momentul ăla” # Golazo.ro
Răzvan Raț (44 de ani), consilier sportiv la Genoa, a oferit detalii legate de despărțirea lui Nicolae Stanciu (32 de ani) de echipa din Serie A. Mijlocașul naționalei s-a despărțit la începutul anului de Genoa și s-a întors în China după doi ani și jumătate.
17:30
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid.
17:10
„Va fi greu, dar nu imposibil” Edi Iordănescu dezvăluie de ce are nevoie România pentru a învinge Turcia în barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre șansele echipei naționale de a se califica la Campionatul Mondial.
16:50
Merge Alibec în Arabia Saudită? Marius Șumudică lămurește definitiv situația. Anunțul făcut de antrenorul român # Golazo.ro
Marius Șumudică, antrenorul clubului Al-Okhdood, a vorbit despre un potențial transfer al lui Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB.
