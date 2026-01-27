„Avem un joc de echipă mică” Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele”
Golazo.ro, 27 ianuarie 2026 23:20
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a recunoscut că echipa adoptă un stil defensiv, pe care el încearcă să-l schimbe.
• • •
Acum 10 minute
23:30
„Nu mai depinde doar de noi” Cristi Chivu e pregătit să obțină victoria cu Dortmund, dar nu uită că e la mâna rezultatelor: „Trebuie să acceptăm” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Borussia Dortmund, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:00
Fostul coleg al lui Ofri Arad vine în Liga 1 Universitatea Cluj semnează cu un fotbalist care a jucat în Liga Campionilor # Golazo.ro
Universitatea Cluj s-ar fi înțeles cu mijlocașul dreapta Jug Stanojev. Fotbalistul ar urma să plece liber de contract de la Kairat Almaty, echipă pentru care a evoluat și în Liga Campionilor.
22:50
„L-am sunat non-stop” Victor Angelescu a explicat cum s-a realizat transferul lui Moruțan la Rapid, după acuzațiile lui Gigi Becali # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a venit cu detalii despre modul în care s-a realizat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, după acuzațiile făcute de Gigi Becali la adresa vărului său.
22:40
„Man, printre cei mai importanți de la PSV” Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva” # Golazo.ro
George Ogăraru l-a lăudat pe Dennis Man. Fostul fundaș de la FCSB și Ajax consideră că decizia „tricolorului” de a semna cu PSV a fost una inspirată, iar acesta s-a adaptat rapid la fotbalul din Olanda.
Acum 2 ore
22:10
Probleme pentru Inter Chivu a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Borussia Dortmund # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani) se confruntă cu absențe importante înaintea confruntării cu Borussia Dortmund, în runda #8 din Liga Campionilor. Nicolo Barella (28 de ani) nu a făcut deplasarea în Germania
21:50
Drama lui Opruț Fotbalistul dinamovist a trecut recent prin momente dificile: „Mi-a povestit Cîrjan că te-a luat plânsul în mașină” # Golazo.ro
Raul Opruț, 28 de ani, a trecut recent prin momente dificile pe plan personal
21:50
TAS, ultima speranță pentru Sepsi Decizia definitivă luată de FRF în privința meciului pierdut de covăsneni la „masa verde” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat verdictul în urma apelului depus de Sepsi OSK. Formația covăsneană pierduse la „masa verde” partida cu Chindia Târgoviște din prima etapă a Ligii 2, încheiată inițial pe teren cu scorul de 1-1.
21:50
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, riscă să rămână la Tottenham în această iarnă, pentru că e prins între dorința antrenorului Thomas Frank și intenția clubului londonez
21:40
Mutare de top la Rapid Giuleștenii au transferat fotbalistul unui club din prima ligă a Braziliei. Până când e valabil contractul # Golazo.ro
Talisson de Almeida (23 de ani) este noul jucător al echipei Rapid București.
Acum 4 ore
21:30
Uniți de nenorocire Ultrașii români s-au mobilizat după tragedia în care au fost implicați suporterii lui PAOK » Cum vor ajuta # Golazo.ro
Ultrașii celor de la Dinamo, Steaua și Rapid plănuiesc să vină în ajutorul celor implicați în tragedia petrecută marți, în Timiș.
21:10
Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo # Golazo.ro
Unul dintre liderii vestiarului lui Dinamo, Raul Opruț, 28 de ani, spune că preferă să fie un exemplu de profesionalism în loc să țină discursuri motivaționale
21:00
Aliev, salariu de top la CFR Cluj Atacantul e plătit regește, în ciuda problemelor financiare din Gruia » A primit și bonus la semnătură # Golazo.ro
Alibek Aliev (29 de ani) este unul dintre fotbaliștii ajunși în această iarnă la CFR Cluj. Deși clubul trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, atacantul suedez este unul dintre cel mai bine plătiți jucători din Superliga.
20:50
„Multă lume dă vina pe jucător” De ce nu a rămas Raul Opruț în Belgia: „Am simțit pe pielea mea diferența” # Golazo.ro
Raul Opruț, 28 de ani, este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo. Fundașul stânga a explicat de ce nu a rămas în Belgia, unde se transferase în vara lui 2023 de la Hermannstadt pentru 400.000 de euro. Semnase pe 3 ani.
20:50
„Emoțional, se resimte enorm” Răzvan Lucescu, prima reacție după accidentul în care și-au pierdut viața 7 suporteri PAOK: „Tristețea este imensă” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu (56 de ani) a oferit o primă reacție după tragicul accident rutier în care au fost implicați suporterii lui PAOK.
20:40
Constanța Dumitrescu, fostă campioană mondială la handbal feminin, a murit luni. A făcut parte din generația care a cucerit titlul mondial cu naționala României în 1962.
19:50
„Rușine totală” Ungurii au văzut debutul lui Andre Duarte la FCSB și nu s-au abținut: „Jenant, cel mai slab de pe teren” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Debutul lui Andre Duarte în tricoul roș-albastru a fost unul de dat uitării, iar prestația acestuia a fost analizată de presa din Ungaria.
Acum 6 ore
19:20
Tragedia de pe E70 Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care cei șapte suporteri PAOK și-au pierdut viața # Golazo.ro
Marți, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, a avut loc un accident teribil. Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite.
19:00
„Sunt șocat” Patronul lui PAOK și prim-ministrul grec, devastați de tragedia din România. 27 de ani de la altă dramă. Ce se întâmplă cu Lyon - PAOK! # Golazo.ro
Ivan Savvidis, proprietarul lui PAOK Salonic, și premierul grec Kyriakos Mitsotakis au reacționat după ce șapte fani ai echipei lui Răzvan Lucescu și-au pierdut viața marți în accidentul din România
18:50
Bannere rasiste la UTA - Rapid Arădenii au afișat mai multe mesaje discriminatoare : „Lui Șucu îi plac grifonii, nu ciorile, de fapt” # Golazo.ro
Rapid a învins luni seară la Arad, 2-1 cu UTA, și și-a păstrat locul 2 în clasament
18:50
Doliu în handbalul românesc Constanța Dumitrescu și Maria Scheip-Constantinescu, foste campioane mondiale, au murit în aceeași zi # Golazo.ro
Constanța Dumitrescu și Maria Scheip-Constantinescu, foste campioane mondiale la handbal feminin, s-au stins din viață marți. Cele două au făcut parte din generația care a cucerit titlul mondial în 1962, au evoluat pentru Rapid București și s-au stins din viață la scurt timp una după cealaltă.
18:30
Starea celor 3 fani PAOK internați IPJ Timiș, pentru GOLAZO.ro: „Urmează să fie mutați de la Lugoj la Timișoara” # Golazo.ro
IPJ Timiș a oferit, prin purtătorul de cuvânt Alexandra Apetrovici, informații oficiale despre starea celor trei suporteri PAOK răniți.
18:30
„Nu s-a plâns niciodată” Reacția lui Stere Halep, după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata # Golazo.ro
Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a reacționat după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata, pe Cristina Halep.
18:30
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul # Golazo.ro
Dinamo va pleca de pe Arena Națională și va juca două meciuri pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-a mai evoluat din septembrie 2025
18:20
Omul sinonim cu elita corupției din fotbal, Sepp Blatter, a spus că fanii ar trebui să nu călătorească în SUA la Cupa Mondială din iunie, din cauza pericolelor stârnite de administrația Trump. Indiferent ce părere avem despre Trump, insolența lui Blatter este epocală.
18:00
Rivalul FCSB, disperat Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce înaintea meciului din Europa League: „Nu știu cu cine joc la București!” # Golazo.ro
Domenico Tedesco, tehnicianul italo-german al lui Fenerbahce, se plânge de starea de sănătate a jucătorilor săi înaintea meciului cu FCSB.
17:50
De ce a plecat Stanciu de la Genoa Răzvan Raț explică despărțirea de mijlocaș: „Nu a fost bomboana de pe colivă momentul ăla” # Golazo.ro
Răzvan Raț (44 de ani), consilier sportiv la Genoa, a oferit detalii legate de despărțirea lui Nicolae Stanciu (32 de ani) de echipa din Serie A. Mijlocașul naționalei s-a despărțit la începutul anului de Genoa și s-a întors în China după doi ani și jumătate.
Acum 8 ore
17:30
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid.
17:10
„Va fi greu, dar nu imposibil” Edi Iordănescu dezvăluie de ce are nevoie România pentru a învinge Turcia în barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre șansele echipei naționale de a se califica la Campionatul Mondial.
16:50
Merge Alibec în Arabia Saudită? Marius Șumudică lămurește definitiv situația. Anunțul făcut de antrenorul român # Golazo.ro
Marius Șumudică, antrenorul clubului Al-Okhdood, a vorbit despre un potențial transfer al lui Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB.
16:30
Fani PAOK, uciși în România FOTO. Șapte persoane au murit într-un accident șocant: mașina a intrat direct într-un camion! Anunțul făcut de clubul din Grecia # Golazo.ro
Șapte persoane au murit și trei au fost rănite, marți, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș.
16:20
Furie în Italia Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA # Golazo.ro
Agenții Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) vor fi prezenți în Italia pentru a asigura securitatea delegației americane de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
15:50
Cât costă mașina lui Lamine Yamal FOTO. Alegere neașteptată făcută de superstarul de la Barcelona. Nu are permis, dar are șofer # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) nu s-a grăbit să-și ia permisul de conducere, după ce a devenit major, însă are deja o mașină.
15:50
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a calificat în semifinalele de la Australian Open, după ce l-a învins pe Alex De Minaur (26 de ani, #6 ATP), scor 7-5, 6-2, 6-1.
Acum 12 ore
15:20
A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Fenerbahce, din etapa #8 a Europa League.
15:00
Feșnic, delegat în Europa League „Centralul” român va arbitra un meci din ultima etapă a grupei XXL # Golazo.ro
Horațiu Feșnic a fost delegat la meciul dintre Genk și Malmo, din etapa #8 din Europa League.
14:50
Contra, meci nebun în Qatar Echipa românului s-a calificat în sferturile Cupei, după un maraton de 28 de lovituri de departajare # Golazo.ro
Al Arabi, echipa pregătită de Cosmin Contra, s-a calificat în sferturile Cupei după ce a trecut de Qatar SC.
14:40
„A venit după mine la toaletă” Patronul campioanei Europei care l-a depășit cu mult pe Gigi Becali: „Mâine te pun titular” # Golazo.ro
Bernard Tapie, controversatul proprietar și președinte al clubului Olympique Marseiille, decidea titularii echipei în cursa spre trofeul Ligii Campionilor.
14:30
„Poate explodează” Becali anunță ce se va întâmpla cu Dennis Politic, după ce FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru el # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a explicat ce se va întâmpla cu Dennis Politic (25 de ani) în a doua parte a acestui sezon.
14:10
Trimisă în judecată! VIDEO. O antrenoare a lotului feminin de gimnastică ritmică va suporta rigorile legii, după ce a abuzat fizic o sportivă # Golazo.ro
Pe 23 august 2025, GOLAZO.ro, publica în exclusivitate un video în care antrenoarea Maria Gârbă părea că o lovește peste cap și o trage de păr pe Cristina Halep, nepoata cunoscutei jucătoare de tenis. Antrenoarea a fost trimisă în judecată.
14:00
Coco Gauff, învinsă în 59 de minute! FOTO. Momentul în care își distruge racheta de nervi, după umilința de la Australian Open. Credea că n-o vede nimeni! # Golazo.ro
Coco Gauff a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din cariera sa, 1-6, 2-6 în fața Elinei Svitolina, în sferturi la Australian Open.
14:00
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre datoria pe care o are patronul de la FCSB, Gigi Becali, față de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
13:50
„Fotbalul este sexist” Fostă fotbalistă, în prezent expert TV, despre momentele toxice trăite: „Hărțuire, violență, amenințări cu moartea” # Golazo.ro
Tabea Kemme (34 de ani), fostă jucătoare de fotbal, cu 47 de selecții pentru Germania, vorbește, într-un interviu acordat în țara natală, despre partea urâtă a sportului-rege.
13:40
Rațiu ratează meciul cu Real Madrid Anunțul făcut de presa din Spania înainte de meciul crucial pentru Rayo Vallecano # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, va lipsi și la meciul cu Real Madrid, din etapa #22 din La Liga.
13:20
„Se simțea mirosul de cadavre arse” Terenul de fotbal de la Auschwitz, în drum spre camera de gazare. Poveștile teribile ale războiului # Golazo.ro
Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Amintiri înfiorătoare despre terenurile din lagărele de concentrare naziste: „Erau meciuri de fotbal jucate în condiții extreme”
13:10
Polițiști răniți în derby FOTO. Scene șocante în Germania. Fanii au aruncat cu pietre și capace de canalizare # Golazo.ro
Derby-ul dintre FC Magdeburg și Dynamo Dresden din etapa #19 din liga a doua germană a fost marcat de un eveniment neplăcut.
13:10
„Sunt mândru de el” Florentin Petre, laude pentru Cătălin Cîrjan: „El e liderul echipei” + A mai remarcat alți trei jucători de la Dinamo # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit despre jucătorii pe care îi admiră cel mai mult din lotul „câinilor”.
13:10
De ce are Pancu dreptate să țipe! CFR e singura care va fi dezavantajată la derby-uri. Situație extremă pentru Dinamo și Craiova # Golazo.ro
Urmează două săptămâni cu câte 5 meciuri de echipă, însă doar CFR e dezavantajată de două ori, la două derby-uri. Detalii, în articol.
13:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre dreptatea lui Daniel Pancu, atunci când antrenorul se plânge că e dezavantajat de programările în derby-uri.
12:50
Bunicii și mătușa lui Dro au fost uciși Masacrul care a traumatizat familia noului „diamant” de la PSG » Autorii: doi polițiști! # Golazo.ro
Dro Fernandez (18 ani), jucătorul transferat de PSG de la FC Barcelona, a avut parte de o adevărată dramă în familia sa, cu mult înainte ca acesta să se nască.
