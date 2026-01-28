Ionel Bogdan (PNL): Atacul PSD la premier, coordonat de cuplul Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda
PSNews.ro, 28 ianuarie 2026 16:10
Liderul PNL Maramureş, Ionel Bogdan, afirmă miercuri că este mare înghesuială zilele acestea pe culoarul celor care îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, el arătând că atacul PSD la premier, coordonat de noul cuplu care a preluat informal conducerea partidului, Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda, care au devenit vârfuri de lance în lupta cu Ilie […]
• • •
Acum 30 minute
16:10
Parchetul European: Percheziții în Vrancea într-un dosar de fraude cu fonduri UE pentru tineri defavorizați # PSNews.ro
Parchetul European (EPPO) a desfășurat marți 25 de percheziții în Focșani și alte locații din județul Vrancea, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene destinate tinerilor defavorizați. În urma acțiunilor, zece proprietăți, inclusiv case și terenuri, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, au fost confiscate, iar conturile bancare ale mai […]
16:10
Social-democrații ar vrea ca Guvernul să cuprindă în proiectul pentru bugetul din acest an și acordarea unor ajutoare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Este vorba despre cei cu pensii mai mici de 3.000 de lei care să primească sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei, în funcție de venituri, în două tranșe de-a […]
16:10
Într-o răsturnare de situație, Iașiul a înregistrat cele mai multe crime în 2025, depășind chiar și Bucureștiul. Rapoartele indică o creștere alarmantă a violenței domestice și a femicidului. Conform rapoartelor din toamna anului 2025, Iașiul a înregistrat cel mai mare număr de crime și tentative de omor în anumite categorii, precum violența domestică și femicidul. […]
16:10
Culisele scandalului de la Justiție: Cum a dezamorsat Bolojan o criză majoră în coaliție # PSNews.ro
Bolojan refuză să intre în jocul provocărilor Unul dintre cele mai tensionate momente recente din Coaliție a fost scandalul legat de Ministerul Justiției, unde acuzațiile la adresa ministrului au riscat să arunce în aer stabilitatea guvernamentală. O analiză a modului în care premierul Bolojan a gestionat această criză oferă indicii prețioase […]
16:10
Liderul PNL Maramureş, Ionel Bogdan, afirmă miercuri că este mare înghesuială zilele acestea pe culoarul celor care îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, el arătând că atacul PSD la premier, coordonat de noul cuplu care a preluat informal conducerea partidului, Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda, care au devenit vârfuri de lance în lupta cu Ilie […]
Acum 2 ore
15:10
STUDIU Ce simt românii care trăiesc departe de țară – Antipatia față de politicieni îi unește # PSNews.ro
Românii din diaspora percep în mod diferit modul în care evoluează țara, în funcție de locul lor de origine sau de nivelul educației, însă toți au în comun ostilitatea față de față de clasa politică pe care o consideră o clasă socială distinctă, preocupată doar de binele ei. Concluzia a fost trasă în urma unui […]
15:10
Platforma de comunicare WhatsApp, deţinută de gigantul american Meta, anunţă introducerea unui mod avansat de securitate, care oferă protecţii mai puternice împotriva atacurilor cibernetice. Noua opțiune, numită Strict Account Settings, permite utilizatorilor să activeze multiple măsuri stricte de securitate printr-un singur click. Această funcționalitate blochează atașamentele primite de la persoane necunoscute, dezactivează previzualizările pentru link-urile […]
15:10
Conform Asociației CFA România, intrarea României în zona euro a devenit mai puțin probabilă, în principal din cauza politicii fiscale deficitare din ultimii ani. Președintele CFA, Adrian Codirlașu, subliniază că deficitele bugetare ridicate și persistente contribuie la inflație și la creșterea datoriei publice, îndepărtând astfel țara de aderarea la euro. Indicatorul de Încredere Macroeconomică a […]
15:10
Victor Negrescu coordonează Grupul de Lucru pentru viitorul Parlamentului European, orizont 2040 # PSNews.ro
Vicepreședintele român al PE conduce o inițiativă de tip „foresight" pentru a reconfigura legislativul pentru următoarele două decenii, vizând creșterea puterii de decizie și menținerea încrederii publice. Victor Negrescu coordonează Grupul de Lucru pentru viitorul Parlamentului European, orizont 2040 Bruxelles, 27 ianuarie 2026 – Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat operaționalizarea unui Grup […]
15:10
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, urmează să meargă miercuri la Guvern, alături de primarii de sector, pentru o discuție cu vicepremierul Tánczos Barna despre bugetul Capitalei. Singurul care va lipsi va fi Daniel Băluță, din cauza unor probleme de sănătate. Întâlnirea este programată la ora 15 și are loc într-o zi în care premierul Ilie Bolojan se […]
15:10
Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a decis închiderea cantinei sociale a orașului, invocând constrângerile bugetare și măsurile de austeritate, conform Antena 3 CNN. Cantina, care funcționa în cadrul primăriei, asigura lunar o masă caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate, atât adulți, cât și copii. Edilul a explicat că administrația locală va renunța […]
15:10
Elena Lasconi și-a dat demisia! „Nu am viceprimar, nu am city manager, mai e și perioada de austeritate” # PSNews.ro
Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul", a spus fosta președintă USR. În luna mai 2025, aceasta demisiona de la șefia partidului, după ce […]
Acum 4 ore
14:00
Creşterea veniturilor, crearea de locuri de muncă şi încheierea războiului din Ucraina se află în topul aşteptărilor românilor pentru 2026, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie. Întrebaţi care este cel mai important lucru pe care ar dori să îl vadă realizat în anul 2026, 15.6% dintre respondenţi […]
14:00
Franța a decis să interzică funcționarilor publici să mai folosească platformele americane de comunicații, inclusiv Google Meet, Zoom și Teams, relatează Profit.ro. Decizia urmărește reducerea dependenței europene de tehnologia companiilor din SUA. O notificare în acest sens va fi publicată în zilele următoare, potrivit Politico. Măsura se înscrie într-o strategie mai amplă de consolidare a […]
14:00
Hidroelectrica, parteneriat cu gigantul francez EDF, pentru dezvoltarea hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești # PSNews.ro
Acționarii companiei controlate de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător național de energie electrică, au votat, marți petru înființarea unei societăți mixte cu gigantul francez EDF power solutions, în cote egale, care să dezvoltate proiectul Hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, care datează din anii regimului comunist și care este, în esență, o „baterie verde" […]
14:00
PSD amenință cu alegeri anticipate, după afirmațiile lui Bolojan: „Să nu ne pună în situația asta” # PSNews.ro
Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a declarat miercuri că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul Bolojan. „Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD", a afirmat deputatul, la RFI. Câciu i-a dat replică premierului Bolojan, care în urmă cu o zi a […]
14:00
Adrian Nica, ANAF: Controalele vizează averile nejustificate, nu legăturile de rudenie. Ce achiziții sunt verificate # PSNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a clarificat faptul că instituția vizează averile nejustificate, nu legăturile de rudenie, respingând informațiile despre o „nebunie generală" a controalelor. În cadrul Conferinței Anuale de Fiscalitate, acesta a subliniat că ANAF se concentrează exclusiv pe identificarea persoanelor care prezintă discrepanțe majore între averea afișată și veniturile declarate oficial. Șeful ANAF a […]
14:00
Aparatul de propagandă al Moscovei desfășoară de mai mult timp o campanie intensă prin care descrie Europa drept un „gulag digital", acuzând liderii europeni că ar încerca să reducă la tăcere libertatea de exprimare în mediul online, conform Adevărul. Cea mai recentă ofensivă informațională s-a concentrat asupra eforturilor Regatului Unit și ale Uniunii Europene de […]
13:00
SURSE Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern minoritar # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat pe toți miniștrii PSD la o ședință, miercuri, de la ora 12:00. Întâlnirea vine la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a spus că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că discuțiile vor viza bugetul pentru anul 2026, care urmează […]
13:00
Transporturile de lemne, mai strict monitorizate: Ministerul Mediului anunță modificări importante la aplicația SUMAL # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că aplicaţia SUMAL a fost actualizată, începând de marţi, în aşa fel încât firmele care fac transporturi de lemne să fie obligate nu doar să încarce avizul aferent fiecărui transport în aplicaţia SUMAL, ci şi să aştepte încărcarea acestuia în platformă, în aşa fel încât să nu mai poată fi […]
13:00
Revoltă în PNL – Cine sunt baronii care vor capul lui Bolojan și revenirea la „frăția” cu PSD – analist # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan nu are dușmani doar în rândul partenerilor de la PSD, ci și în propriul partid. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat recent un nou atac public la adresa premierului, alimentând zvonurile privind o posibilă schimbare a șefului Executivului orchestrată chiar din interiorul PNL. Complotul „nostalgicilor" – cine sunt cei […]
13:00
Revoltă la AUR: Guvernul Bolojan minte cu cifrele oficiale şi vinde românilor o falsă stabilitate economică # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că "aşa-zisa reducere" a deficitului bugetar prezentată de Guvernul Bolojan este "o minciună contabilă` şi că, în realitate, "statul trăieşte pe datorie, ascunde plăţi, manipulează fondurile europene şi împinge România spre stagnare economică şi colaps bugetar, în timp ce cheltuielile cresc mai repede decât veniturile". „Guvernul Bolojan se laudă […]
13:00
Mesaj optimist de la FMI: Economia europeană nu este în declin, dar competiția globală se intensifică # PSNews.ro
Șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, susține că pesimismul tot mai prezent în dezbaterile despre economia europeană este „nejustificat", arătând că performanțele recente ale unor state din UE contrazic narațiunea declinului. Într-un interviu acordat POLITICO, Georgieva a subliniat că, într-un clasament de final de an al celor mai performante economii realizat de The Economist, primele […]
Acum 6 ore
12:10
Bolojan, despre varianta unui guvern minoritar: „Nu poți să ai dezvoltare dacă unii joacă rolul opoziției din interior” # PSNews.ro
Tensiunile din cadrul Coaliției de guvernare au atins cote alarmante, iar premierul Ilie Bolojan a lansat un avertisment fără precedent. În cadrul unei declarații recente, șeful executivului a recunoscut deschis că nu exclude varianta continuării guvernării într-o formulă minoritară. „Nu este foarte comod să ai patru partide în coaliție, cu istorice complicate… dintre care unele […]
12:00
Germania propune modelul Europei „cu două viteze” și cere coordonare strânsă între primele șase economii # PSNews.ro
Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, a lansat oficial propunerea unei Uniuni Europene „cu două viteze", argumentând că acest model este necesar pentru a depăși blocajele decizionale și pentru a stimula creșterea economică. Germania și Franța vizează crearea unui nou format de cooperare care să reunească cele mai mari șase economii ale blocului comunitar, într-un […]
12:00
Buzoianu: Arderile ilegale de deșeuri sunt o amenințare pentru sănătatea publică și reprezintă „o problemă naţională” # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că arderile ilegale de deşeuri reprezintă „o problemă naţională" care afectează sănătatea publică şi spune că, până când nu vor apărea primele condamnări în dosarele deschise ca urmare a plângerilor depuse de autorităţi, mesajul pentru infractori este că pot scăpa cu o simplă amendă. Ministrul dă asigurări că instituţiile de […]
12:00
PSD, ultimatum pentru Bolojan – va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu pe economie # PSNews.ro
PSD a transmis, miercuri, că programul propriu de stimulare economică "este singura reformă autentică dezbătută în Coaliţie" şi anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu mpsurile economice. "Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate", transmit docial-democraţii. „PSD î
12:00
Ministrul Sănătății anunță un centru specializat pentru managementul obezității la Institutul „C.I. Parhon” # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon” va fi înfiinţat un Centru de Management al Obezităţii, unde această afecţiune va fi abordată interdisciplinar. „Vorbim despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung şi programe de educaţie pentru sănătate şi prevenţie”, a explicat acesta, potrivit News.ro. […] Articolul Ministrul Sănătății anunță un centru specializat pentru managementul obezității la Institutul „C.I. Parhon” apare prima dată în PS News.
12:00
Tot mai mulți elevi bucureșteni, depistați la școală cu tutun, alcool și obiecte interzise, se arată într-un nou raport # PSNews.ro
Un procent însemnat de elevi bucureșteni fumează sau dețin tutun sau alte produse din tutun la școală, evidențiază Raportul privind implementarea Statutului elevului la nivelul Municipiului București (RISEMB), realizat de Consiliul Municipal al Elevilor București pentru anul școlar 2024 – 2025. În cazuri izolate, raportul a semnalat prezența alcoolului și a armelor. Elevii din București […] Articolul Tot mai mulți elevi bucureșteni, depistați la școală cu tutun, alcool și obiecte interzise, se arată într-un nou raport apare prima dată în PS News.
12:00
Rutina digitală s-a schimbat fără anunț oficial și cu efecte acumulate în timp. Richard Rogers, directorul Digital Methods Initiative de la Universitatea din Amsterdam, descrie un proces prin care consumul de rețele sociale a crescut constant și s-a extins în toate categoriile demografice, până a depășit în multe țări alte forme de consum media, scrie El […] Articolul Nu mai urmărim prieteni, urmărim algoritmi: cum s-au schimbat rețelele sociale apare prima dată în PS News.
12:00
Cifrele publicate, marți, de Ministerul Finanțelor confirmă analiza publicată de Gândul, care relata, săptămâna trecută, „scamatoria” prin intermediul căreia Guvernul Bolojan a reușit scăderea deficitului bugetar în 2025, notează Mediafax. Practic, guvernul Bolojan a trecut, contabilicește, împrumuturile pierdute din PNRR la venituri, ceea ce a generat un plus de 10 mld. lei, 2 miliarde de […] Articolul Deficitul bugetar al României în 2025: ce arată cifrele reale ale Finanțelor apare prima dată în PS News.
11:00
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul Friedrich Merz. Tot astăzi, prim-ministrul mai are programate întâlniri cu vicepreședintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz, cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, și cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer. Premierul Ilie Bolojan se […] Articolul Premierul Bolojan, în vizită în Germania. Se întâlnește cu cancelarul Friedrich Merz apare prima dată în PS News.
11:00
Victor Negrescu: Europa nu îşi permite un buget slab într-o perioadă de incertitudine globală # PSNews.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD), preşedinte al grupului de lucru PES pentru Cadrul Financiar Multianual, a coordonat prima reuniune dedicată acestui dosar esenţial. Negrescu apreciază că Europa intră într-o etapă decisivă, iar viitorul buget trebuie să atate dacă vrem o Europă care livrează rezultate pentru oameni sau una care ezită într-un context global tot […] Articolul Victor Negrescu: Europa nu îşi permite un buget slab într-o perioadă de incertitudine globală apare prima dată în PS News.
11:00
Bolojan, prins în menghină între reformele dure și șantajul PSD. De ce nu ies social-democrații de la guvernare # PSNews.ro
Poziția premierului Ilie Bolojan devine tot mai dificilă pe măsură ce măsurile de austeritate își fac simțite efectele. Invitat la Puterea Știrilor, analistul politic Sergiu Mișcoiu a explicat faptul că șeful executivului trebuie să navigheze într-un context politic ostil, marcat de scăderea popularității și de atacurile constante ale partenerilor de guvernare. De ce atacă PSD, […] Articolul Bolojan, prins în menghină între reformele dure și șantajul PSD. De ce nu ies social-democrații de la guvernare apare prima dată în PS News.
11:00
Diana Buzoianu a anunţat că programul ”Casa Verde fotovoltaice” ar putea fi suspendat în 2026 # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis, marţi, că este foarte posibil ca programul ”Casa Verde fotovoltaice”, prin care erau asigurate finanţări pentru cumpărarea de panouri solare, să nu se deruleze în 2026. Ea a explicat că fondurile aflate la dispoziţia autorităţilor vor fi utilizate, cel mai probabil, pentru finanţarea unor proiecte derulate din bani europeni […] Articolul Diana Buzoianu a anunţat că programul ”Casa Verde fotovoltaice” ar putea fi suspendat în 2026 apare prima dată în PS News.
11:00
Vergil Chițac anunță decizia finală privind taxa auto și confirmă noua conducere a PNL Constanța # PSNews.ro
Primarul Vergil Chițac a anunțat că soarta taxei auto de 200 de lei va fi tranșată în ședința Consiliului Local al Primăriei Constanța de joi, 29 ianuarie, când aleșii vor decide dacă modifică hotărârea de anul trecut, ca urmare a solicitărilor venite de la Prefectură. Edilul a subliniat că sumele colectate din această taxă sunt […] Articolul Vergil Chițac anunță decizia finală privind taxa auto și confirmă noua conducere a PNL Constanța apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:30
Adrian Țuțuianu vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Adrian Țuțuianu, președintele AEP, este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Adrian Țuțuianu vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
20:30
Eurodeputaţii trebuie să aleagă orașul care va găzdui viitoarea Agenţie Vamală a UE. Candidează și Bucureștiul # PSNews.ro
Reprezentanţii oraşelor candidate, printre care şi Bucureştiul, pentru a găzdui sediul viitoarei Agenţii Vamale a UE (EUCA) vor participa miercuri la o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu membrii Comisiei pentru Piaţa Internă (IMCO) din Parlamentul European, conform unui anunţ al legislativului comunitar, transmite Agerpres. Cele nouă oraşe care au răspuns apelului de candidaturi şi […] Articolul Eurodeputaţii trebuie să aleagă orașul care va găzdui viitoarea Agenţie Vamală a UE. Candidează și Bucureștiul apare prima dată în PS News.
20:30
O mare primărie din țară cere societăţii care furnizează apă potabilă să reducă tarifele majorate de la 1 ianuarie # PSNews.ro
Primăria Iaşi a cerut companiei ApaVital, aflată în subordinea Consiliului Judeţean, reducerea preţului serviciilor de apă şi canalizare, motivând că tarifele practicate la Iaşi sunt printre cele mai ridicate din ţară. Totodată, municipalitatea susţine că, în cazul unui răspuns nefavorabil, va sesiza instanţa de contencios ddministrativ pentru anularea deciziei de majorare a tarifelor. Acţionarii SC […] Articolul O mare primărie din țară cere societăţii care furnizează apă potabilă să reducă tarifele majorate de la 1 ianuarie apare prima dată în PS News.
20:30
Statele Unite s-au retras oficial, pentru a doua oară, din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, o decizie care întărește direcția „America First” promovată de președintele Donald Trump și care a stârnit reacții critice puternice din partea organizațiilor de mediu și a comunității internaționale. SUA devin astfel singura țară din lume care a ratificat […] Articolul Trump retrage din nou SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice apare prima dată în PS News.
20:30
În plină austeritate, un Consiliul Județean anunță că va cumpără mobilă de aproape două milioane de lei. Și nu e orice CJ din țara asta, ci unul foarte apropiat de premierul Bolojan. Da, este vorba de Consiliul Județean Bihor care are sediu nou, situat pe strada Republicii din Oradea. Așa că vrea și mobilă nouă. […] Articolul Consiliul Județean care, în plină austeritate, cumpără mobilă de două milioane de lei apare prima dată în PS News.
20:30
Cele mai sensibile componente ale multor avioane de luptă occidentale sunt „made in Romania”, produse la Bacău # PSNews.ro
Defense Romania aduce în prim plan A-E Electronics din Bacău, o companie sub egida gigantului Elbit, care s-a născut dintr-un joint venture cu Aerostar, și care produce soluții software și hardawre pentru tehnică de luptă de ultimă generație. O dovadă vie a faptului că România încă produce multe și de calitate. Fondată în 1998 ca […] Articolul Cele mai sensibile componente ale multor avioane de luptă occidentale sunt „made in Romania”, produse la Bacău apare prima dată în PS News.
20:30
PE SCURT: Uniunea Europeană și India urmează să semneze un acord comercial major, menit să reducă dependența ambelor părți de SUA și China, deschizând piețele și consolidând lanțurile de aprovizionare în domenii cheie. În Germania, aproximativ 15% dintre tinerii sub 35 de ani sunt supracalificați pentru posturile ocupate, afectând în special femeile și persoanele din […] Articolul Știri din capitalele Europei, 27 ianuarie apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Maia Sandu, discurs în plenul APCE de la Strasbourg: Fără dreptate, războiul nu se încheie, doar se întrerupe # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), la Strasbourg, în care a avertizat că pacea în Europa nu poate fi durabilă fără tragerea la răspundere a Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Lidera de la Chișinău a subliniat că lipsa dreptății nu face decât să prelungească […] Articolul VIDEO Maia Sandu, discurs în plenul APCE de la Strasbourg: Fără dreptate, războiul nu se încheie, doar se întrerupe apare prima dată în PS News.
19:30
„Lumea civilizată a înghițit agresiunea militară”. Dispariția ordinii globale și eșecul Europei în fața Rusiei # PSNews.ro
Ordinea internațională bazată pe reguli a dispărut, afirmă Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale din R. Moldova, în direct, la Puterea Știrilor. Acesta explică faptul că prăbușirea sistemului pe care îl cunoaștem nu s-a întâmplat peste noapte, ci este rezultatul unui șir de cedări și slăbiciuni manifestate de Occident în ultimele două decenii. „În […] Articolul „Lumea civilizată a înghițit agresiunea militară”. Dispariția ordinii globale și eșecul Europei în fața Rusiei apare prima dată în PS News.
19:30
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit, marți, cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, discuțiile vizând securitatea regională și apărarea colectivă. În cadrul dialogului purtat la sediul MApN a fost subliniată relevanța Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și contribuția acestuia la securitatea regională și euroatlantică. Cooperarea în […] Articolul Ministrul Apărării, întâlnire cu o delegaţie a Congresului SUA. Ce subiecte au abordat apare prima dată în PS News.
19:30
Oana Gheorghiu: În 2026, cartea de identitate electronică va putea fi folosită și drept card de sănătate # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat principalele direcții ale Guvernului pentru anul 2026, cu accent pe reforma administrației publice, restructurarea companiilor de stat și accelerarea digitalizării serviciilor publice. Un obiectiv prioritar îl reprezintă finalizarea noii cărți de identitate electronice, care va putea fi utilizată inclusiv ca card de sănătate, precum și operaționalizarea cloud-ului guvernamental. „Este prevăzută finalizarea […] Articolul Oana Gheorghiu: În 2026, cartea de identitate electronică va putea fi folosită și drept card de sănătate apare prima dată în PS News.
19:30
Senatorul PSD, Titus Corlățean, a fost ales ca reprezentant al Comisiei de la Veneția, din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru afaceri juridice și drepturile omului, potrivit unui comunicat publicat, marți, de Senat. Titus Corlățean a fost ales să reprezinte Comisia de la Veneția, în baza acordului celor celor cinci grupuri politice […] Articolul Senatorul Titus Corlățean, ales ca reprezentat al Comisiei de la Veneția apare prima dată în PS News.
19:30
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) organizează, în perioada 26-29 ianuarie a.c., o misiune economică în Regatul Arabiei Saudite, având ca moment central Forumul de Afaceri bilateral, desfășurat la sediul Federației Camerelor de Comerț Saudite din Ryadh. Delegația română, condusă de președintele CCIR, Mihai Daraban, reunește 12 companii din domenii strategice precum agricultură, […] Articolul CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită apare prima dată în PS News.
19:30
Pe ce cheltuie românii bani? 33% se duc pe taxe și 18% pe alimente. Încă ies oamenii „în oraș” # PSNews.ro
Când vine vorba de „taxe”, majoritatea oamenilor vor spune, zilele acestea, că se gândesc la impozite locale mai mari sau la TVA-ul crescut. Doar că, pentru bugetul unei gospodării, grosul vine din altă parte: taxarea muncii. Cea mai mare felie din dările plătite statului o formează contribuțiile pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS), urmate de […] Articolul Pe ce cheltuie românii bani? 33% se duc pe taxe și 18% pe alimente. Încă ies oamenii „în oraș” apare prima dată în PS News.
