Creștere alarmantă a violenței domestice și femicidului la Iași în 2025

15:10

Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul”, a spus fosta președintă USR. În luna mai 2025, aceasta demisiona de la șefia partidului, după ce […] Articolul Elena Lasconi și-a dat demisia! „Nu am viceprimar, nu am city manager, mai e și perioada de austeritate” apare prima dată în PS News.