Moneda euro, BNR și Sistemul European al Băncilor Centrale

Companiile au trecut de la proiectele pilot de AI la implementări la scară largă, impulsionate de beneficiile dovedite și de așteptările unor randamente financiare semnificative, potrivit Lenovo Europe & Middle East CIO Playbook 2026, pe baza unei cercetări realizate de IDC. Aproape jumătate (46%) dintre proiectele pilot AI au ajuns deja în producție, organizațiile estimând un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit.