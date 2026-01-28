Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități
Newsweek.ro, 28 ianuarie 2026 17:20
Și nici părinții nu mai au voie să intre în creșe și grădinițe, în contextul creșterii alarmante a c...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
17:50
Charalambous (FCSB) - Fenerbahce e cea mai bună echipă pe care o întâlnim până acum în Europa League # Newsweek.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de pr...
Acum 30 minute
17:40
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) # Newsweek.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE). El ...
17:30
VIDEO Drumarii testează o mașinărie „revoluționară” de „plombat” asfaltul iarna. Merge și la -12 grade Celsius # Newsweek.ro
Autostrăzile, șoselele și străzile din România s-au umplut de gropi din cauza gerului și a soluțiilo...
Acum o oră
17:20
Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități # Newsweek.ro
Și nici părinții nu mai au voie să intre în creșe și grădinițe, în contextul creșterii alarmante a c...
17:00
Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici # Newsweek.ro
Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) percheziționează în prezent sediul central al Deutsche Ba...
17:00
Valentin Lazea (BNR) contrazice PSD: reducerea deficitului, superperformanță. România a evitat recesiunea # Newsweek.ro
Valentin Lazea, arată cum a reușit România să evite incapacitatea de plată și contrazice discursul P...
Acum 2 ore
16:50
Grindeanu confirmă un sprijin la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Despre ce sume e vorba? Cum se dau banii? # Newsweek.ro
Partidul condus de Sorin Grindeanu se pregătește să ajute pensionarii printr-o serie de măsuri socia...
16:30
Ministrul muncii anunță o creștere a sprijinului pentru copiii cu dizabilități. „80 de lei e puțin” # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu diza...
16:20
Politicile lui Trump au „înmuiat” dolarul. Cel mai prost curs din ultimii 4 ani, față de principalele valute # Newsweek.ro
Politicile președintelui Donald Trump au „înmuiat” dolarul american în raport cu principalele valute...
16:20
Indicele CONFIDEX scade de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare...
16:10
Șase țări își pierd statutul „fără rujeolă”. Boala se extinde tot mai mult în Europa. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă: rujeola revine în multe țări europene – ...
16:00
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente # Newsweek.ro
În România sunt nu mai puțin de 840.000 de pensionari care iau pensia minimă. Unii dintre ei aung la...
Acum 4 ore
15:50
Bullying în grădinițele din România: 85% dintre educatori confirmă fenomenul, arată un nou studiu # Newsweek.ro
Bullyingul în rândul copiilor de vârstă preșcolară reprezintă o problemă extinsă în România, iar izo...
15:40
Reîncepe producția de camioane DAC în „Orașul lui Stalin”. Primul model, electric, de 18 tone. Costă 150.000 € # Newsweek.ro
În cea de-a doua jumătate a anului 2026, reîncepe producția de camioane DAC în „Orașul lui Stalin”. ...
15:30
Câte victime s-au înregistrat la revoltele din Iran. Teheranul spune 3.000, dar medici locali susțin 30.000 # Newsweek.ro
Câte victime a făcut regimul din Teheran în timpul revoltelor rămâne un mister oarecum. Începând cu ...
15:10
Escrocherie cu vânzări imobiliare. 8 persoane au rămas fărp bani. Apartamentele nu erau de vânzare # Newsweek.ro
8 români au rămas fără bani când au încercat să-și cumpere case la prețuri sub cel al pieței. Au fos...
15:10
Alertă în Câmpina: o porțiune din DJ 101R s-a prăbușit complet după o alunecare de teren. Trafic blocat total # Newsweek.ro
O porțiune din drumul județean 101R, din cartierul Câmpinița al municipiului Câmpina, s-a prăbușit c...
14:50
Ministrul Justiţiei, despre crima din Cenei: Avem nişte norme în legislaţie, dar nu sunt suficiente # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei a declarat că, în urma crimei în care a fost implicat minorul de 13 ani, din Tim...
14:40
După ani de creștere accelerată, piața imobiliara din Romania intră într-o nouă etapă. Ce prevăd specialiștii? # Newsweek.ro
În contextul politico-economic incert, după ani de creștere accelerată, piața imobiliara din Romania...
14:30
ANPC a dat amenzi de 1.500.000 de lei în mediul rural. Produse expirate, mucegăite, găsite la operatori # Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de ope...
14:10
Doi bărbaţi din Timiș, prinşi în flagrant când vindeau 4 kg de droguri cu peste 160.000 lei. Au fost reținuți # Newsweek.ro
Doi bărbaţi de 31 şi de 46 de ani au fost prinşi în flagrant când încercau să vândă aproximativ 3,3 ...
14:10
Alertă pe litoral. Mină marină descoperită lângă poligonul Midia, la două zile după descoperirea unei drone # Newsweek.ro
O mină marină a fost descoperită miercuri dimineață pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midi...
Acum 6 ore
13:50
b1TV. Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Wi-Fi. Ce mobile sunt afectate # Newsweek.ro
O nouă actualizare Android, lansată în luna ianuarie 2026, a început să creeze probleme serioase pen...
13:50
Pensiile românilor, mâncate de inflație. Pe hârtie au crescut, dar în realitate oamenii vin cu bani de acasă # Newsweek.ro
Randamentul fondurilor de pensii din România a fost pe minus în termeni reali în ultimii cinci ani, ...
13:50
Odesa, aflată la doar 5 ore de România, bombardată zi de zi de Rusia. Putin vrea acces la Gurile Dunării # Newsweek.ro
Neputând ajunge aproape de Odesa, Moscova atacă orașul de la distanță cu rachete și drone. De preciz...
13:30
VIDEO Ipoteză în cazul accidentului teribil din Timiș: Sistemul „Lane Assist” al mașinii ar fi tras de volan # Newsweek.ro
Unul dintre suporterii PAOK Salonic care a scăpat din accidentul teribil din 27 ianuarie din Timiș a...
13:20
Prejudiciu de aproape 1.200.000 de lei din fonduri publice. Frauda pusă la cale de 30 de persoane # Newsweek.ro
Fraudă cu fonduri publice cu un prejudiciu de aproape 1.200.000 de lei. Metoda pusă la cale de 30 de...
13:10
Ministrul Muncii vrea să majoreze ajutorul pentru copiii cu handicap. „Credem că e nevoie de o creştere” # Newsweek.ro
Ministrul Muncii vrea să crească beneficiile financiare primite de copiii încadrați în grad de handi...
12:50
Adrian Câciu a terminat o Universitate neacreditată. A urmat un master pe când era în guvern. Bugetar din 2001 # Newsweek.ro
Adrian Câciu a fost ministru al Finanțelor și ministru al Investițiilor. Pregătirea educațională a l...
12:50
Scindare în partidul extremist condus de Marine Le Pen. „Garda veche” vrea cu Rusia. Noua generație, cu UE # Newsweek.ro
Raliul Național, partidul extremist condus de Marine Le Pen și favorit în sondaje înaintea alegerilo...
12:20
România nu poate lua blindatul Redback coreean din cazua cerințeor UE. Cumpărăm blindate de 2.980.000.000€ # Newsweek.ro
România a contractat un împrumut de 2,98 miliarde de euro de la UE pentru achiziționarea de vehicule...
12:10
JO 2026: Schiorul german Luis Vogt nu va fi autorizat să concureze la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # Newsweek.ro
Schiorul german Luis Vogt nu va primi o autorizaţie excepţională pentru a concura la Jocurile Olimpi...
12:10
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) organizează, în perioada 26-29 ianuarie, o misiune e...
12:00
„Abatorul morții” al lui Putin: 1.200.000 de ruși uciși în Ucraina, de 5 ori peste toate războaiele URSS-ului # Newsweek.ro
Peste 1,2 milioane de militari ruși au fost uciși sau răniți în cei patru ani de război din Ucraina,...
Acum 8 ore
11:50
Criza din industria auto: Un mare furnizor de componente dă afară 4.000 de oameni, peste 600 din România # Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană, generată în special de costurile electrificării, continuă și se ...
11:20
VIDEO Drumul dintre orașele Câmpina și Cornu s-a rupt. Autoritățile se tem că se va surpa complet # Newsweek.ro
Drumul care face legătura între orașele Câmpina și Cornu din județul Prahova s-a rupt azi noapte. Au...
11:00
Forţele Terestre Române anunţă deplasări de tehnică militară prin Bucureşti. „Vă cerem scuze”. Care e motivul? # Newsweek.ro
Forţele Terestre Române anunţă deplasări de tehnică militară prin Bucureşti, pentru un exerciţiu. Ar...
11:00
Cheltuielile cu pensiile au crescut cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027 # Newsweek.ro
Semnale de alarmă în privința creșterii pensiilor pe anii următori. Guvernul a ridicat cheltuielile ...
10:50
Medici acuzați că au sprijinit infractori. Dădeau adeverințe false că nu pot face muncă în folosul comunității # Newsweek.ro
Peste 40 de percheziții au fost efectuate, miercuri dimineață, în județul Gorj, la persoane fizice ș...
10:40
Escrocheria care a furat 48.000.000 de parole Gmail. Cum poți afla dacă și a ta se numără printre ele? # Newsweek.ro
E oficial: O bază de date masivă cu acreditări furate care conțineau parole Gmail a fost descoperită...
10:30
„Paradoxul” României: Suntem pe locul 3 la producția de țiței dar avem benzină și motorină scumpe. De ce? # Newsweek.ro
România se află într-o situație paradoxală. Deși este al treilea cel mai mare producător de țiței di...
10:20
O mare fabrică de componente pentru utilaje intră în insolvență. 250 de angajați, în pericol de șomaj # Newsweek.ro
După scăderi masive ale vânzărilor, o companie cu o vastă tradiție în producerea componentelor pentr...
10:20
„Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Explicația oamenilor de știință # Newsweek.ro
Ani de zile, oamenii de știință au folosit „Ceasul Apocalipsei” pentru a evalua cât de aproape este ...
10:00
Țepe cu RCA false: zeci de șoferi au plătit mii de lei pentru asigurări inexistente. Escrocul, de negăsit # Newsweek.ro
Țepele cu polițe RCA false continuă să facă victime și în 2026. Zeci de șoferi au plătit mii de lei ...
Acum 12 ore
09:40
25 de pensionari care așteptau să își ridice pensia în Ucraina, uciși cu bomba de ruși. Mașina Poștei, vizată # Newsweek.ro
Douăzeci și cinci de pensionari au fost uciși în Yarova, regiunea Donetsk când forțele ruse au lovit...
09:40
Ursula von der Leyen, despre acordul UE - India: „Un răspuns la fragmentarea ordinii mondiale” # Newsweek.ro
Acordul comercial istoric dintre Uniunea Europeană și India demonstrează că cooperarea și deschidere...
09:20
Trump, despre moartea lui Alex Pretti, împușcat de ICE: „E foarte tristă”. Kristi Noem rămâne în funcție # Newsweek.ro
Donald Trump a catalogat drept „foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, infirmier ucis de agenți fed...
09:10
Alegeri în Ungaria: Viktor Orban s-a prăbușit în sondaje. Partidul Tisza al lui Peter Magyar conduce detașat # Newsweek.ro
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, păstrează un avans de zece puncte procentuale în...
09:10
O abordare simplă, pentru cei care vor să înceapă să investească. Chiar și în 2026, inflația rămâne ...
09:00
Accident rutier în Buzău. O maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit. Doi oameni au murit, cinci sunt răniţi # Newsweek.ro
Două persoane au murit - o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 46 de ani - şi cinci au fost rănite, ...
