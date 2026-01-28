Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități

28 ianuarie 2026 17:20

Și nici părinții nu mai au voie să intre în creșe și grădinițe, în contextul creșterii alarmante a c...

• • •

Acum 10 minute
17:50
Charalambous (FCSB) - Fenerbahce e cea mai bună echipă pe care o întâlnim până acum în Europa League Newsweek.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de pr...
Acum 30 minute
17:40
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) Newsweek.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE). El ...
17:30
VIDEO Drumarii testează o mașinărie „revoluționară” de „plombat” asfaltul iarna. Merge și la -12 grade Celsius Newsweek.ro
Autostrăzile, șoselele și străzile din România s-au umplut de gropi din cauza gerului și a soluțiilo...
Acum o oră
17:20
Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități Newsweek.ro
Și nici părinții nu mai au voie să intre în creșe și grădinițe, în contextul creșterii alarmante a c...
17:00
Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici Newsweek.ro
Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) percheziționează în prezent sediul central al Deutsche Ba...
17:00
Valentin Lazea (BNR) contrazice PSD: reducerea deficitului, superperformanță. România a evitat recesiunea Newsweek.ro
Valentin Lazea, arată cum a reușit România să evite incapacitatea de plată și contrazice discursul P...
Acum 2 ore
16:50
Grindeanu confirmă un sprijin la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Despre ce sume e vorba? Cum se dau banii? Newsweek.ro
Partidul condus de Sorin Grindeanu se pregătește să ajute pensionarii printr-o serie de măsuri socia...
16:30
Ministrul muncii anunță o creștere a sprijinului pentru copiii cu dizabilități. „80 de lei e puțin” Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu diza...
16:20
Politicile lui Trump au „înmuiat” dolarul. Cel mai prost curs din ultimii 4 ani, față de principalele valute Newsweek.ro
Politicile președintelui Donald Trump au „înmuiat” dolarul american în raport cu principalele valute...
16:20
Scădere istorică a indicelui CONFIDEX. Cum ne afectează Newsweek.ro
Indicele CONFIDEX scade de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare...
16:10
Șase țări își pierd statutul „fără rujeolă”. Boala se extinde tot mai mult în Europa. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă: rujeola revine în multe țări europene – ...
16:00
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente Newsweek.ro
În România sunt nu mai puțin de 840.000 de pensionari care iau pensia minimă. Unii dintre ei aung la...
Acum 4 ore
15:50
Bullying în grădinițele din România: 85% dintre educatori confirmă fenomenul, arată un nou studiu Newsweek.ro
Bullyingul în rândul copiilor de vârstă preșcolară reprezintă o problemă extinsă în România, iar izo...
15:40
Reîncepe producția de camioane DAC în „Orașul lui Stalin”. Primul model, electric, de 18 tone. Costă 150.000 € Newsweek.ro
În cea de-a doua jumătate a anului 2026, reîncepe producția de camioane DAC în „Orașul lui Stalin”. ...
15:30
Câte victime s-au înregistrat la revoltele din Iran. Teheranul spune 3.000, dar medici locali susțin 30.000 Newsweek.ro
Câte victime a făcut regimul din Teheran în timpul revoltelor rămâne un mister oarecum. Începând cu ...
15:10
Escrocherie cu vânzări imobiliare. 8 persoane au rămas fărp bani. Apartamentele nu erau de vânzare Newsweek.ro
8 români au rămas fără bani când au încercat să-și cumpere case la prețuri sub cel al pieței. Au fos...
15:10
Alertă în Câmpina: o porțiune din DJ 101R s-a prăbușit complet după o alunecare de teren. Trafic blocat total Newsweek.ro
O porțiune din drumul județean 101R, din cartierul Câmpinița al municipiului Câmpina, s-a prăbușit c...
14:50
Ministrul Justiţiei, despre crima din Cenei: Avem nişte norme în legislaţie, dar nu sunt suficiente Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei a declarat că, în urma crimei în care a fost implicat minorul de 13 ani, din Tim...
14:40
După ani de creștere accelerată, piața imobiliara din Romania intră într-o nouă etapă. Ce prevăd specialiștii? Newsweek.ro
În contextul politico-economic incert, după ani de creștere accelerată, piața imobiliara din Romania...
14:30
ANPC a dat amenzi de 1.500.000 de lei în mediul rural. Produse expirate, mucegăite, găsite la operatori Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de ope...
14:10
Doi bărbaţi din Timiș, prinşi în flagrant când vindeau 4 kg de droguri cu peste 160.000 lei. Au fost reținuți Newsweek.ro
Doi bărbaţi de 31 şi de 46 de ani au fost prinşi în flagrant când încercau să vândă aproximativ 3,3 ...
14:10
Alertă pe litoral. Mină marină descoperită lângă poligonul Midia, la două zile după descoperirea unei drone Newsweek.ro
O mină marină a fost descoperită miercuri dimineață pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midi...
Acum 6 ore
13:50
b1TV. Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Wi-Fi. Ce mobile sunt afectate Newsweek.ro
O nouă actualizare Android, lansată în luna ianuarie 2026, a început să creeze probleme serioase pen...
13:50
Pensiile românilor, mâncate de inflație. Pe hârtie au crescut, dar în realitate oamenii vin cu bani de acasă Newsweek.ro
Randamentul fondurilor de pensii din România a fost pe minus în termeni reali în ultimii cinci ani, ...
13:50
Odesa, aflată la doar 5 ore de România, bombardată zi de zi de Rusia. Putin vrea acces la Gurile Dunării Newsweek.ro
Neputând ajunge aproape de Odesa, Moscova atacă orașul de la distanță cu rachete și drone. De preciz...
13:30
VIDEO Ipoteză în cazul accidentului teribil din Timiș: Sistemul „Lane Assist” al mașinii ar fi tras de volan Newsweek.ro
Unul dintre suporterii PAOK Salonic care a scăpat din accidentul teribil din 27 ianuarie din Timiș a...
13:20
Prejudiciu de aproape 1.200.000 de lei din fonduri publice. Frauda pusă la cale de 30 de persoane Newsweek.ro
Fraudă cu fonduri publice cu un prejudiciu de aproape 1.200.000 de lei. Metoda pusă la cale de 30 de...
13:10
Ministrul Muncii vrea să majoreze ajutorul pentru copiii cu handicap. „Credem că e nevoie de o creştere” Newsweek.ro
Ministrul Muncii vrea să crească beneficiile financiare primite de copiii încadrați în grad de handi...
12:50
Adrian Câciu a terminat o Universitate neacreditată. A urmat un master pe când era în guvern. Bugetar din 2001 Newsweek.ro
Adrian Câciu a fost ministru al Finanțelor și ministru al Investițiilor. Pregătirea educațională a l...
12:50
Scindare în partidul extremist condus de Marine Le Pen. „Garda veche” vrea cu Rusia. Noua generație, cu UE Newsweek.ro
Raliul Național, partidul extremist condus de Marine Le Pen și favorit în sondaje înaintea alegerilo...
12:20
România nu poate lua blindatul Redback coreean din cazua cerințeor UE. Cumpărăm blindate de 2.980.000.000€ Newsweek.ro
România a contractat un împrumut de 2,98 miliarde de euro de la UE pentru achiziționarea de vehicule...
12:10
JO 2026: Schiorul german Luis Vogt nu va fi autorizat să concureze la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina Newsweek.ro
Schiorul german Luis Vogt nu va primi o autorizaţie excepţională pentru a concura la Jocurile Olimpi...
12:10
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) organizează, în perioada 26-29 ianuarie, o misiune e...
12:00
„Abatorul morții” al lui Putin: 1.200.000 de ruși uciși în Ucraina, de 5 ori peste toate războaiele URSS-ului Newsweek.ro
Peste 1,2 milioane de militari ruși au fost uciși sau răniți în cei patru ani de război din Ucraina,...
Acum 8 ore
11:50
Criza din industria auto: Un mare furnizor de componente dă afară 4.000 de oameni, peste 600 din România Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană, generată în special de costurile electrificării, continuă și se ...
11:20
VIDEO Drumul dintre orașele Câmpina și Cornu s-a rupt. Autoritățile se tem că se va surpa complet Newsweek.ro
Drumul care face legătura între orașele Câmpina și Cornu din județul Prahova s-a rupt azi noapte. Au...
11:00
Forţele Terestre Române anunţă deplasări de tehnică militară prin Bucureşti. „Vă cerem scuze”. Care e motivul? Newsweek.ro
Forţele Terestre Române anunţă deplasări de tehnică militară prin Bucureşti, pentru un exerciţiu. Ar...
11:00
Cheltuielile cu pensiile au crescut cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027 Newsweek.ro
Semnale de alarmă în privința creșterii pensiilor pe anii următori. Guvernul a ridicat cheltuielile ...
10:50
Medici acuzați că au sprijinit infractori. Dădeau adeverințe false că nu pot face muncă în folosul comunității Newsweek.ro
Peste 40 de percheziții au fost efectuate, miercuri dimineață, în județul Gorj, la persoane fizice ș...
10:40
Escrocheria care a furat 48.000.000 de parole Gmail. Cum poți afla dacă și a ta se numără printre ele? Newsweek.ro
E oficial: O bază de date masivă cu acreditări furate care conțineau parole Gmail a fost descoperită...
10:30
„Paradoxul” României: Suntem pe locul 3 la producția de țiței dar avem benzină și motorină scumpe. De ce? Newsweek.ro
România se află într-o situație paradoxală. Deși este al treilea cel mai mare producător de țiței di...
10:20
O mare fabrică de componente pentru utilaje intră în insolvență. 250 de angajați, în pericol de șomaj Newsweek.ro
După scăderi masive ale vânzărilor, o companie cu o vastă tradiție în producerea componentelor pentr...
10:20
„Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Explicația oamenilor de știință Newsweek.ro
Ani de zile, oamenii de știință au folosit „Ceasul Apocalipsei” pentru a evalua cât de aproape este ...
10:00
Țepe cu RCA false: zeci de șoferi au plătit mii de lei pentru asigurări inexistente. Escrocul, de negăsit Newsweek.ro
Țepele cu polițe RCA false continuă să facă victime și în 2026. Zeci de șoferi au plătit mii de lei ...
Acum 12 ore
09:40
25 de pensionari care așteptau să își ridice pensia în Ucraina, uciși cu bomba de ruși. Mașina Poștei, vizată Newsweek.ro
Douăzeci și cinci de pensionari au fost uciși în Yarova, regiunea Donetsk când forțele ruse au lovit...
09:40
Ursula von der Leyen, despre acordul UE - India: „Un răspuns la fragmentarea ordinii mondiale” Newsweek.ro
Acordul comercial istoric dintre Uniunea Europeană și India demonstrează că cooperarea și deschidere...
09:20
Trump, despre moartea lui Alex Pretti, împușcat de ICE: „E foarte tristă”. Kristi Noem rămâne în funcție Newsweek.ro
Donald Trump a catalogat drept „foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, infirmier ucis de agenți fed...
09:10
Alegeri în Ungaria: Viktor Orban s-a prăbușit în sondaje. Partidul Tisza al lui Peter Magyar conduce detașat Newsweek.ro
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, păstrează un avans de zece puncte procentuale în...
09:10
Cum poți investi în 2026 fără a fi afectat de inflație? (P) Newsweek.ro
O abordare simplă, pentru cei care vor să înceapă să investească. Chiar și în 2026, inflația rămâne ...
09:00
Accident rutier în Buzău. O maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit. Doi oameni au murit, cinci sunt răniţi Newsweek.ro
Două persoane au murit - o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 46 de ani - şi cinci au fost rănite, ...
