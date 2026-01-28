FOTO Ciucu și alți primari s-au dus la Guvern pentru banii pe care îi pot lua de buget
28 ianuarie 2026
Grupul de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale a continuat consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026.
Un afiș cu o familie în magazinele Leroy Merlin a generat acuzații din partea Centrului Filia.
Vrancart, cu fondatorii Dedeman în acționariat, îl are de azi pe președintele CEC Bank în CA # Profit.ro
Președintele CA al CEC Bank, Tiberiu Mavodin, este de astăzi membru provizoriu în Consiliul de Administrație al producătorului de hârtie, carton și ambalaje Vrancart, unde sunt acționari Lion Capital și fondatorii Dedeman.
Diana Buzoianu afirmă că arderile ilegale de deșeuri reprezintă ”o problemă națională” care afectează sănătatea publică.
VIDEO Cancelarul Germaniei laudă România că a susținut Acordul UE-Mercosur. A discutat cu Bolojan despre atacurile hibride ale Rusiei și despre investițiile germane # Profit.ro
În contextul pozițiilor divergente pe scena politică din România privind Acordul UE-Mercosur, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a salutat, cu prilejul vizitei premierului Bolojan la Berlin, faptul că România a fost în favoarea acestui acord. Cei doi șefi de Executiv au discutat cu acest prilej despre cooperarea în domeniul militar, inclusiv despre amenințările hibride din partea Rusiei, și despre investițiile germani din România.
FOTO Proiect de amploare în București, cu unele străzi închise și park&ride, în Prelungirea Ghencea # Profit.ro
Autoritățile locale anunță că vor continua proiectul Prelungirea Ghencea – Domnești.
Indicele S&P 500 a depășit, în premieră, pragul de 7.000 de puncte miercuri, susținut de optimismul investitorilor referitor la inteligența artificială și de așteptările legate de creșterea veniturilor companiilor din Big Tech și de relaxarea politicii monetare pe parcusul anului.
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de aproape 3 milioane de lei și a găsit un total de 51 persoane care prestau muncă nedeclarată în hoteluri și restaurante.
Șomerii au nevoie de peste 11 săptămâni, cel mai lung interval din ultimii 4 ani, pentru a-și găsi un nou loc de muncă în SUA # Profit.ro
Americanii rămași fără loc de muncă au nevoie de peste 11 săptămâni, în medie, pentru a-și găsi un nou job.
Băsescu primește înapoi sute de mii de lei ca indemnizație de președinte - Primă decizie a instanței # Profit.ro
Fostul președinte Traian Băsescu primește înapoi indemnizația cuvenită ca fost șef al statului în intervalul 2022 - 2025.
VIDEO ULTIMA ORĂ Bolojan vrea pact în România pentru moneda euro. Bolojan propune, de lângă cancelarul Germaniei, un pact al forțelor politice în vederea adoptării monedei euro # Profit.ro
Având în vedere deficitele mari ale României din ultimii ani, adoptarea monedei de către România nu este astăzi pe agenda politică, dar acest subiect poate constitui tema unui acord al forțelor politice la viitoarele alegeri parlamentare, prevăzute pentru 2028, a anunțat premierul Bolojan, într-o conferință comună cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.
Anthropic este pe punctul de a atrage 20 miliarde dolari, dublu față de suma vizată inițial # Profit.ro
Anthropic este pe punctul de a atrage aproximativ 20 de miliarde de dolari de la investitori. Este dublu față de suma vizată inițial.
ULTIMA ORĂ Percheziții la Deutsche Bank, suspiciuni de spălare de bani legată de omul de afaceri miliardar rus Roman Abramovici. # Profit.ro
Birourile Deutsche Bank, cel mai mare creditor al Germaniei, au fost percheziționate cu suspiciuni de spălare de bani legată de omul de afaceri miliardar rus Roman Abramovici.
Asirom lansează FamilyCare Senior, un pachet de asigurare gândit distinct pentru părinți sau bunici prin acces la servicii medicale și protecție financiară în caz de accidente.
ULTIMA ORĂ Tranzacție surpriză în România - Cel mai mare conglomerat din Turcia cumpără Automecanica S.A. Mediaș # Profit.ro
Compania turcă Otokar cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica Mediaș, achiziționând o participație de 96%.
Într-o prelungire a unei linii de credit a OTP Bank pe care a preluat-o în 2024, Banca Transilvania încheie o nouă înțelegere cu societatea Relee Mediaș, listată pe piața AeRO de la BVB cu simbolul RELE.
După ce în actualul trend ascedent de la BVB, care a dus piața locală pe noi culmi, titlurile Hidroelectrica au subperformat, acestea s-au raliat la mișcarea pieței și își ating propriile recorduri.
Oferte la facturi de gaze, unele chiar neserioase. Șeful ANRE: Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 de lei pe kWh nu mai dorește să lucreze # Profit.ro
Cel puțin o ofertă de furnizare de gaze există la acest moment sub prețul plafonat, de 0,30 lei/kWh.
ANUNȚ Februarie vine cu surprize meteo - de la temperaturi la fel de scăzute la un regim termic primăvăratic # Profit.ro
Luna februarie va fi acum una a contrastelor termice. Vor fi temperaturi la fel de scăzute ca în prima lună a anului, dar aerul mai cald adus dinspre Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană poate genera și episoade cu un regim termic primăvăratic, anunță ANM.
Kim Keon Hee, fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, a fost condamnată la un an și opt luni de închisoare, după ce a fost găsită vinovată pentru acceptarea de mită de la oficialii Bisericii Unite în schimbul unor favoruri politice.
Guvernul austriac vrea să interzică utilizarea rețelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie și pregătește o lege în acest sens.
ASML anunță concedieri, dar și comenzi record pe fondul cererii ridicate pentru cipuri AI. Acțiunile urcă puternic # Profit.ro
Acțiunile ASML, cel mai mare producător de echipamente pentru fabricarea cipurilor din lume, au atins noi maxime miercuri, după ce compania olandeză a primit comenzi record în ultimul trimestru din 2025 și și-a îmbunătățit previziunile pentru acest an, deși a anunțat că va concedia aproape 4% din personal.
Spania ia o decizie extremă pe piața muncii: va legaliza rezidența a 500.000 de imigranți intrați ilegal în țară # Profit.ro
Pedro Sanchez a aprobat un plan accelerat privind situația imigranților, majoritatea lor fiind din America Latină și din Africa.
În 2024, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană era, în 2024, de 15.224 euro, în creștere cu 6,1% comparativ cu 2023.
Bucureștenii nu vor să nu mai plătească factura la căldură și apă caldă pe ianuarie! Peste o mie de blocuri, încă afectate de avaria CET Sud # Profit.ro
Potrivit Termoenergetica, peste o mie de blocuri din București încă nu au căldură și apă caldă, iar situația se va rezolva abia pe 31 ianuarie.
Opt persoane care au semnat, cu administratorul și cu mandatarul unei societăți de intermedieri imobiliare, antecontracte pentru cumpărarea unor apartamente într-un complex rezidențial din județul Ilfov au fost rămas fără banii dați pentru locuințe după ce au constatat că acestea erau fie deja vândute, fie ipotecate.
FOTO Schimbare istorică la bani, nouă semnătură lângă Isărescu. Șeful de la HR-ul BNR se mută la tiparniță. Semnătura lui va apărea pe bancnote alături de cea a lui Isărescu # Profit.ro
Mugur Tolici, directorul Direcției de resurse umane va prelua Direcția de emisiune, tezaur și casierie din Banca Națională a României. Semnătura acestuia va apărea pe bancnote, în dreptul mențiunii „Casier central”, lângă cea a Guvernatorului BNR.
Adrian Nica, ANAF, a declarat că „persoanele care au probleme cu veniturile nedeclarate vor fi vizate în perioada următoare de instituție”.
Compania ungară Gránit Asset Management, controlată de omul de afaceri István Tiborcz - aflat în topul celor mai bogați unguri, s-a înțeles cu suedezii de la Skanska pentru achiziționarea și celei de-a doua clădiri din cadrul complexului de birouri Equilibrium din București, după ce, primăvara trecută, a cumpărat prima clădire, cu 52 de milioane de euro.
Copiii născuți după 2010 au un alt creier? Cum schimbă tehnologia dezvoltarea neurocerebrală și ce poți face ca părinte # Profit.ro
Copiii născuți după 2010 cresc într-o lume complet diferită față de cea a părinților lor. Tabletele, smartphone-urile și conexiunea permanentă la internet nu sunt noutăți pentru ei – sunt realitatea cotidiană.
Ford intră în luma LFP cu mașinile sale electrice din Europa, o mișcare care aduce mai multă autonomie și un nivel de siguranță mai ridicat. Modelele care primesc noua baterie sunt Capri și Explorer, cel puțin în acest moment, dar nu este exclus ca pe viitor Puma să primească acest tip de chimie.
Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, a anunțat că Statele Unite au început să deblocheze fondurile care au fost înghețate în urma sancțiunilor.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0960 lei, de la5,0959 lei, curs înregistrat luni.
"Încă o armadă minunată" a Statelor Unite navighează către Iran, a spus președintele american Donald Trump.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat că rata șomajului la nivel național a urcat la 3,29% în luna decembrie, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie, numărul șomerilor ajungând la 263.714 de persoane.
Revoltă în Bulgaria - Prețurile la alimente sunt ca pentru șeici, peste București și Varșovia, semnalează analiștii # Profit.ro
Conform indicelui costului vieții pe 2026, prețurile din Sofia sunt ca în orașul Ajman din Emiratele Arabe Unite.
O mină marină a fost observată pe plaja din dreptul poligonului Midia.
În perioada 28 ianuarie - 8 februarie 2026, biletele de avion către cele mai populare destinații din rețeaua companiei aeriene HiSky pot fi rezervate la tarife mai mici, pentru călătorii efectuate între 9 februarie și 24 octombrie 2026.
Barbel Bas, ministrul Muncii din Germania, a declarat că țara are nevoie urgent de angajați străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante.
În Bulgaria mai sunt în circulație aproximativ 10 miliarde leva, echivalentul a aproximativ 5,4 miliarde de euro.
ULTIMA ORĂ Înregistrarea sediilor secundare se simplifică, sancțiunile se suspendă. Apare sediul secundar desemnat când mai multe sedii secundare din aceeași localitate sunt plătitoare de salarii. Proiectul va trece rapid prin Guvern # Profit.ro
Înregistrarea fiscală a sediilor secundare care sunt plătitoare de salarii și venituri similare va fi simplificată semnificativ, după ce Parlamentul a introdus pe finalul anului trecut modificări legislative care au sporit semnifciativ birocrația pentru firme, prevede un proiect de ordonanță pregătit acum de Guvern. Astfel, în cazul în care o firmă are sedii secundare în aceeași localitate ca sediul principal (domiciliul fiscal), acestea nu vor mai trebui înregistrate, iar în cazul în care mai multe sedii secundare sunt într-o altă localitate decât sediul principal, dintre acestea va trebui desemnat doar unul ca plătitor de salarii și venituri asimilate.
Pe 30 ianuarie, de ziua marelui dramaturg Ioan Luca Caragiale, Cinemaraton invită publicul la o seară de teatru-film de excepție.
FOTO Schimbare pentru unii fumători în cel mai mare mall din România - AFI Cotroceni anunță noi reguli pentru fumatul de țigări electronice și dispozitivele de vapat # Profit.ro
AFI Cotroceni, cel mai mare mall din România, anunță noutăți cu privire la fumatul de țigări electronice și dispozitivele de vapat în incinta centrului comercial bucureștean.
OFICIAL Drepturi pentru cei cu cartele telefonice. ANCOM explică recuperarea creditului neutilizat # Profit.ro
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații precizează că utilizatorii de cartele preplătite care decid să își porteze numărul de telefon în altă rețea își pot recupera creditul rămas neutilizat de la furnizorul la care doresc să renunțe.
Guvernul crește la aproape 100 de miliarde de euro plafonul de împrumut prin vânzarea de obligațiuni pe piețele externe # Profit.ro
Guvernul crește limita maximă de îndatorare prin obligațiuni emise pe piețele externe de la 90 de miliarde de euro la 99 de miliarde de euro, având în vedere că în prezent mai este disponibilă doar o sumă de 3,2 miliarde euro din plafonul existent de 90 de miliarde de euro, ceea ce ar limita împrumuturile contractate în acest an pe extern în euro și valută. Statul vrea să vândă obligațiuni pe piețele externe de circa 10 miliarde de euro în acest an.
Moneda americană și-a continuat declinul, dar președintele Trump spune că nu este îngrijorat.
Concedieri anunțate din greșeală. Angajații au fost anunțați că vor fi dați afară printr-un e-mail trimis eronat de Amazon # Profit.ro
Noi planuri ce includ restructurări de amploare la Amazon au fost dezvăluite după o eroare de comunicare internă.
