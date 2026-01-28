FOTO Ciucu și alți primari s-au dus la Guvern pentru banii pe care îi pot lua de buget

11:40

Guvernul crește limita maximă de îndatorare prin obligațiuni emise pe piețele externe de la 90 de miliarde de euro la 99 de miliarde de euro, având în vedere că în prezent mai este disponibilă doar o sumă de 3,2 miliarde euro din plafonul existent de 90 de miliarde de euro, ceea ce ar limita împrumuturile contractate în acest an pe extern în euro și valută. Statul vrea să vândă obligațiuni pe piețele externe de circa 10 miliarde de euro în acest an.