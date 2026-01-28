Nici președintele Poloniei nu a nimerit covorul roșu. Dar era de așteptat: nici el nu e „ales”

10:30

Iată că de data aceasta suntem și noi cu ceva înaintea tehnologiilor de top. Înaintea inteligenței artificiale chiar. Elon Musk susține că, în vreo 10 ani de acum înainte, oamenii nu vor mai trebui să […] The post Elon Musk susține că, datorită AI, în 10 ani nu va mai trebui să muncim. Statele vor garanta oamenilor un venit – ceea ce la noi se întâmplă deja cu specialii, dar Musk nu știe asta appeared first on IMPACT.ro.