Macron va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Copiii vor afla probabil de restricție de pe TikTok
Impact.ro, 25 ianuarie 2026 23:20
Președintele francez Emmanuel Macron promite că, până la toamnă, cel târziu, rețelele de socializare vor fi interzise în Franța pentru copiii sub 15 ani. Prima reacție a francezilor la acest anunț a fost să îi […] The post Macron va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Copiii vor afla probabil de restricție de pe TikTok appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
23:20
Macron va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Copiii vor afla probabil de restricție de pe TikTok # Impact.ro
Președintele francez Emmanuel Macron promite că, până la toamnă, cel târziu, rețelele de socializare vor fi interzise în Franța pentru copiii sub 15 ani. Prima reacție a francezilor la acest anunț a fost să îi […] The post Macron va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Copiii vor afla probabil de restricție de pe TikTok appeared first on IMPACT.ro.
Acum 4 ore
21:20
Sondaj CURS: AUR a scăzut 6 procente în câteva zile de la sondajul INSCOP. S-a zgârcit Simion la tort, de aia… # Impact.ro
Au apărut astăzi rezultatele unui sondaj CURS, iar AUR are doar 35% intenție de vot („dacă duminica viitoare ar fi alegeri”), față de 40,9%, cât acea în urmă cu doar câteva zile într-un sondaj INSCOP. […] The post Sondaj CURS: AUR a scăzut 6 procente în câteva zile de la sondajul INSCOP. S-a zgârcit Simion la tort, de aia… appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
18:50
Brăila, 2026: o intrare în tunelul dacic a apărut pe șosea, iar un autobuz era să ajungă direct în Bucegi # Impact.ro
Ați putea crede că în imagine e un crater apărut în asfalt, dar nici pomeneală de așa ceva. E doar intrarea din Brăila, pentru autobuze, în tunelul dacic ce duce în Bucegi. Din păcate, intrarea […] The post Brăila, 2026: o intrare în tunelul dacic a apărut pe șosea, iar un autobuz era să ajungă direct în Bucegi appeared first on IMPACT.ro.
17:50
După cum stă pe vârfuri, Nicușor Dan pare că a făcut aceeași școală de balet ca Diana Șoșoacă # Impact.ro
Domnul președinte Nicușor Dan este ironizat că s-a ridicat pe vârfuri de Ziua Unirii Principatelor Române pentru a urmări peste tavanul mașinii cum i se prezenta onorul. Aceasta este varianta răutăcioșilor. Dar varianta adevărată ar […] The post După cum stă pe vârfuri, Nicușor Dan pare că a făcut aceeași școală de balet ca Diana Șoșoacă appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
15:50
Călin Georgescu s-a dat jos din mașină pentru a juca Kendama cu copiii. Așadar, Kendama e joc dacic # Impact.ro
Până la 1500, Kendama s-a numit KenDacia – ar putea spune domnul Călin Georgescu dacă un jurnalist patriot ar avea inspirația să îl întrebe de la ce vine Kendama. De la KenDacia vine, bineînțeles. Că […] The post Călin Georgescu s-a dat jos din mașină pentru a juca Kendama cu copiii. Așadar, Kendama e joc dacic appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
12:50
44% dintre români vor ca România să plătească un miliard pentru a adera la Consiliul pentru Pace al lui Trump. O da UE fonduri și pentru asta? # Impact.ro
Un sondaj Avangarde, proaspăt și aburind, spune că un procent remarcabil din populația țării, procent similar cu intenția de vot pentru AUR, cel mai mare partid al momentului, dorește ca România să plătească miliardul de […] The post 44% dintre români vor ca România să plătească un miliard pentru a adera la Consiliul pentru Pace al lui Trump. O da UE fonduri și pentru asta? appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
10:20
FCSB – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, duminică, 25 decembrie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: FCSB vs CFR Cluj – Ultima strigare pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
10:10
Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, duminică 25 ianuarie 2026, de la ora 14:30, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Farul Constanţa – Duelul marilor dezamăgiri appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
22:30
Nicușor Dan, huiduit și la Focșani, și la Iași în aceeași zi. Consilierul care îi interzice să umble teleleu o fi avut liber de Ziua Unirii Principatelor # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a ținut astăzi două cuvântari, la Focșani și la Iași, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. A primit huiduieli la ambele. La Focșani, le-a spus calm celor care îl huiduiau că e […] The post Nicușor Dan, huiduit și la Focșani, și la Iași în aceeași zi. Consilierul care îi interzice să umble teleleu o fi avut liber de Ziua Unirii Principatelor appeared first on IMPACT.ro.
18:30
Era un dezechilibru, să recunoaștem: călătoria costa 3 lei, în timp ce pentru unele autobuze se aștepta în stație și 40-45 de minute. Așa că o călătorie va costa 5 lei, ceea ce sună mult […] The post Se scumpesc biletele STB, proporțional cu timpul pierdut în stație până vine autobuzul appeared first on IMPACT.ro.
13:10
„Au murit oameni în decembrie 1989 pentru ca voi să aveți dreptul să huiduiți o autoritate a statului” – Nicușor Dan în timp ce era huiduit la Focșani # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a primit câteva huiduieli din mulțime, al Focșani, în timp ce își ținea discursul de Ziua Unirii Principatelor Române. El a reacționat pe loc și calm, spunând că dreptul de a huidui […] The post „Au murit oameni în decembrie 1989 pentru ca voi să aveți dreptul să huiduiți o autoritate a statului” – Nicușor Dan în timp ce era huiduit la Focșani appeared first on IMPACT.ro.
12:10
Nicușor Dan, criticat că a mers pe lângă covorul roșu la ceremonia de Ziua Unirii Principatelor Române. Dacă se descălța, iar nu era bine… # Impact.ro
Titluri de genul „Momente stânjenitoare…” în presa de astăzi prilejuite de faptul că președintele Dan, din neatenție sau mai probabil cu intenție, a mers pe lângă covorul roșu la Focșani, la ceremonia „Micii Uniri”. Așa […] The post Nicușor Dan, criticat că a mers pe lângă covorul roșu la ceremonia de Ziua Unirii Principatelor Române. Dacă se descălța, iar nu era bine… appeared first on IMPACT.ro.
10:30
Casa Albă a publicat o imagine generată cu AI în care Trump e primit de un pinguin in Groenlanda. Mai bine puneau un cangur în poză, că acolo nu sunt pinguini # Impact.ro
Administrația președintelui Donald Trump a publicat pe conturile oficiale de pe rețelele de socializare o imagine realizată cu inteligența artificială în care un pinguin face Groenlanda great again: pinguinul se tine de mână cu Donald […] The post Casa Albă a publicat o imagine generată cu AI în care Trump e primit de un pinguin in Groenlanda. Mai bine puneau un cangur în poză, că acolo nu sunt pinguini appeared first on IMPACT.ro.
10:10
Universitatea Craiova – Botoşani, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs Botoşani – Oltenii, la o victorie de locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
10:00
U Cluj – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs Unirea Slobozia – Ardelenii spre play-off, ialomiţenii spre Liga 2 appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Regele Dorin Cioabă vrea să adere cu comunitatea lui la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Dorință de pace are, îi mai trebuie dar miliardul # Impact.ro
Domnul Dorin Cioabă, regele încoronat (vezi foto) al rromilor, a anunțat că îi va scrie lui Donald Trump pentru a-i primi și pe rromi în Consiliul pentru Pace. De ce nu ține cont regele Cioabă […] The post Regele Dorin Cioabă vrea să adere cu comunitatea lui la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Dorință de pace are, îi mai trebuie dar miliardul appeared first on IMPACT.ro.
18:20
Donald Trump nu mai vrea să anexeze Groenlanda. Aceasta devine singura proprietate pe care Trump nu a reușit să o transforme în resort # Impact.ro
Donald Trump a renunțat, în urma tensionării relațiilor cu liderii europeni, la ideea de a anexa Groenlanda. Președintele american pregătește un alt plan pentru insulă: securitate militară americană la schimb cu exploatarea resurselor locale. Adică […] The post Donald Trump nu mai vrea să anexeze Groenlanda. Aceasta devine singura proprietate pe care Trump nu a reușit să o transforme în resort appeared first on IMPACT.ro.
14:30
Nicușor Dan, criticat de Dana Budeanu că merge la întâlnirile externe cu rucsacul. Mafioții nu au rucsac # Impact.ro
Domnul Nicușor Dan a fost filmat când ajungea la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului Europei prilejuită de comportamentul tot mai belicos al partenerului Donald Trump. Domnul Dan purta un rucsac pe umăr, după cum […] The post Nicușor Dan, criticat de Dana Budeanu că merge la întâlnirile externe cu rucsacul. Mafioții nu au rucsac appeared first on IMPACT.ro.
14:00
Mai mulți lideri din UE analizează eventualitatea boicotării Cupei Mondiale ca protest față de agresivitatea lui Trump. Noi boicotăm clasic, prin necaficare # Impact.ro
Siteurile de politică internațională, în pincipal Politico, susțin că în mințile liderilor UE ar fi încolțit ideea ca selecționatele țărilor europene să boicoteze Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. Asta, ca un soi de […] The post Mai mulți lideri din UE analizează eventualitatea boicotării Cupei Mondiale ca protest față de agresivitatea lui Trump. Noi boicotăm clasic, prin necaficare appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Un fost general NATO susține că Armata Română nu are nici bocanci. În caz de ceva, aliații vin cu echipamentul, noi cu curajul și cu defilarea # Impact.ro
Soldații noștri sunt gata de luptă. Echipamentul vine la rectificare, dacă va exista vreo rectificare a care sa țină cont de ce are nevoie ostașul, în primul rand: bocanci, asistență medicală, instruire pentru tehnologiile prezentului. […] The post Un fost general NATO susține că Armata Română nu are nici bocanci. În caz de ceva, aliații vin cu echipamentul, noi cu curajul și cu defilarea appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Hermannstadt – Dinamo, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs Dinamo – „Câinii roşii”, spre locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Metaloglobus – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Arena -1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs FC Argeş – Piteştenii, favoriţi în faţa „lanternei roşii” appeared first on IMPACT.ro.
22 ianuarie 2026
20:00
Vești proaste pentru băutorii de Evian din Franța: mai durează până se reumple Lacul Vidraru # Impact.ro
Hidroelectrica comunică informația că reumplerea cu apă a Lacului Vidraru va începe abia în luna aprilie, iar reluarea producției de energie electrică va avea loc undeva în toamna acestui an. Până atunci, sfătuim autoritățile franceze […] The post Vești proaste pentru băutorii de Evian din Franța: mai durează până se reumple Lacul Vidraru appeared first on IMPACT.ro.
19:20
Primăria din Sfântu Gheorghe a redus impozitele locale după ce s-a constatat că localnicii sunt taxați ca milionarii și trăiesc precum studenții # Impact.ro
Iată că mai au și protestele efecte: revolta cetățenilor din Sfântul Gheorghe vizavi de noua grilă cu impozitele locale l-a determinat pe primarul Antal Arpad să amâne suprataxarea pentru alte epoci, mai prospere, și să […] The post Primăria din Sfântu Gheorghe a redus impozitele locale după ce s-a constatat că localnicii sunt taxați ca milionarii și trăiesc precum studenții appeared first on IMPACT.ro.
16:50
Traian Băsescu a râvnit și el la Groenlanda. Vă dați seama câte cuburi de gheață se puteau face din ea? # Impact.ro
Dacă Donald Trump vrea Groenlanda pentru resursele de dedesubt, Traian Băsescu ar fi vrut-o pentru resursa de deasupra, cea care încă se mai găsește din belșug: gheața. Din păcate, domnul Băsescu nu a avut la […] The post Traian Băsescu a râvnit și el la Groenlanda. Vă dați seama câte cuburi de gheață se puteau face din ea? appeared first on IMPACT.ro.
15:50
Donald Trump a organizat o ceremonie de inaugurare a „Consiliului Păcii”, o organizație la care au aderat până acum câteva regimuri iliberale de tip Erdogan și Orban și câteva regimuri de-a dreptul dictatoriale de tip […] The post Trump a inaugurat „Consiliul Păcii”, un fel de ONU creat de un agent imobiliar appeared first on IMPACT.ro.
13:40
O idee bună de la un politician, domnul primar al Sectorului 3, Robert Negoiță – adică ceva extrem de rar în natură: poliția nu va mai ridica mașinile parcate neregulamentar, ci va suna proprietarii să […] The post Robert Negoiță are o idee foarte bună. Probabil ultima. Sigur prima appeared first on IMPACT.ro.
10:30
Elon Musk susține că, datorită AI, în 10 ani nu va mai trebui să muncim. Statele vor garanta oamenilor un venit – ceea ce la noi se întâmplă deja cu specialii, dar Musk nu știe asta # Impact.ro
Iată că de data aceasta suntem și noi cu ceva înaintea tehnologiilor de top. Înaintea inteligenței artificiale chiar. Elon Musk susține că, în vreo 10 ani de acum înainte, oamenii nu vor mai trebui să […] The post Elon Musk susține că, datorită AI, în 10 ani nu va mai trebui să muncim. Statele vor garanta oamenilor un venit – ceea ce la noi se întâmplă deja cu specialii, dar Musk nu știe asta appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Dinamo Zagreb – FCSB, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Maksimir, şi va fi transmis în direct de […] The post Europa League: Dinamo Zagreb vs FCSB – Test dificil pentru campioana României appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Fenerbahce – Aston Villa, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 19:45, pe Şükrü Saracoğlu din Istanbul, şi va fi transmis în […] The post Europa League: Fenerbahce vs Aston Villa – Ora revanşei pentru turci appeared first on IMPACT.ro.
00:30
Sorin Grindeanu, primul român care a ajuns pe locul 1 după ce l-a depășit pe locul 2, spune că se găsește un miliard să dăm pentru Consiliul lui Trump # Impact.ro
Domnul Sorin Grindeanu, președinte PSD și, dacă nu se răzgândește Olguța Vasilescu, viitor premier al României, a declarat că „se găsește” un miliard de dolari ca să plătim taxa de aderare la „Consiliul pentru Pace” […] The post Sorin Grindeanu, primul român care a ajuns pe locul 1 după ce l-a depășit pe locul 2, spune că se găsește un miliard să dăm pentru Consiliul lui Trump appeared first on IMPACT.ro.
21 ianuarie 2026
22:20
George Simion a tăiat în America un tort de forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA făcut din glazură. Iar acasă dă doar hamburger… # Impact.ro
Domnul George Simion, președintele AUR, cel mai bine cotat partid în sondaje, se află în SUA, într-un fel de campanie de validare internațională. Validarea vine în cazul lui de la un grup de republicani dedicați […] The post George Simion a tăiat în America un tort de forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA făcut din glazură. Iar acasă dă doar hamburger… appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Donald Trump, primit cu covorul roșu de elvețieni la Davos. Asta înseamnă să umbli teleleu prin lume! # Impact.ro
În timp ce președintele nostru, domnul Nicușor Dan, nu s-a dus la forumul economic de la Davos pentru că nu vrea să umble „teleleu prin lume”, teleleul de Donald Trump s-a dus și a aterizat […] The post Donald Trump, primit cu covorul roșu de elvețieni la Davos. Asta înseamnă să umbli teleleu prin lume! appeared first on IMPACT.ro.
19:20
Iuliei Albu i-a venit 3600 de lei factura la gaze. Dar a cui găină se răsfață toată ziua pe calorifer? # Impact.ro
Doamna Iulia Albu, creatoare de modă și cuibare, se plânge pe rețelele de socializare că i-a venit prea mult factura la gaze: „Îți vine factura la gaze 3.600 ron… Oare este o glumă?” În ultimii […] The post Iuliei Albu i-a venit 3600 de lei factura la gaze. Dar a cui găină se răsfață toată ziua pe calorifer? appeared first on IMPACT.ro.
13:50
AUR ar câștiga alegerile cu 40,9%, „dacă duminics viitoare ar fi alegeri”. Dar duminica viitoare e doar ger # Impact.ro
Un ultim sondaj INSCOP dă următoarele procente: AUR 40,9%, PSD 18,2%, PNL 13,5%. Dar doar „dacă duminica viitoare ar fi alegeri”. Însă duminica viitoare nu sunt alegeri. Iar asta e foarte important. Dacă duminica viitoare […] The post AUR ar câștiga alegerile cu 40,9%, „dacă duminics viitoare ar fi alegeri”. Dar duminica viitoare e doar ger appeared first on IMPACT.ro.
12:40
Slavia Praga – Barcelona, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 21 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Fortuna Arena, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Slavia Praga vs Barcelona – Catalanii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Petiție pentru cumpărarea Californiei și schimbarea numelui acesteia în Noua Danemarcă (sau în „Și Mai Noua Dacia”, cum ar zice cineva „ales”) # Impact.ro
Societatea daneză nu se lasă mai prejos decât Donald Trump și a lansat o petiție online de larg succes prin care cere demararea procedurilor de achiziționare a statului California. După finalizarea achiziției, statul California va […] The post Petiție pentru cumpărarea Californiei și schimbarea numelui acesteia în Noua Danemarcă (sau în „Și Mai Noua Dacia”, cum ar zice cineva „ales”) appeared first on IMPACT.ro.
11:50
Olympique Marseille – Liverpool, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 21 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Stade Vélodrome, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Olympique Marseille vs Liverpool – Cine se califică pe Velodrome? appeared first on IMPACT.ro.
00:50
Lukașenko a aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Urmează Putin, Kim Jong Un, Kadîrov, poate chiar și Maduro dacă scapă din arest # Impact.ro
În această imagine îl puteți vedea pe domnul Lukașenko, aflat în al 31-lea an de dictatură în Belarus, semnând aderarea la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Lukașenko primise și el invitație din partea președintelui […] The post Lukașenko a aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Urmează Putin, Kim Jong Un, Kadîrov, poate chiar și Maduro dacă scapă din arest appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Acest dric Maserati a fost filmat de protestatarul Marian Ceaușescu pe cheiul Dâmboviței, în fața Curții de Apel. La momentul filmării, dricul era gol, așa că domnul Ceaușescu nu a fost nevoit să strige „Borfașule, […] The post Dric Maserati în București, pentru cine vrea să agațe ceva și pe ultimul drum appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Diana Șoșoacă a fost atacată cu gaze de jandarmii din Strasbourg, aceștia nerecunoscând-o nici ca europarlamentar, nici ca fostă balerină # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă a participat la protestul organizat de fermieri la Strasbourg împotriva acordului Mercosur, interesul dumneaei fiind mai degrabă să realizeze un live pe rețelele de socializare. Iar live-ul dumneaei a fost mai reușit […] The post Diana Șoșoacă a fost atacată cu gaze de jandarmii din Strasbourg, aceștia nerecunoscând-o nici ca europarlamentar, nici ca fostă balerină appeared first on IMPACT.ro.
20 ianuarie 2026
20:40
Populația României trebuie pregătită „pentru a susține un efort de război”, deși e deja ocupată cu susținerea efortului de pace # Impact.ro
Domnul general Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, spune că populația României trebuie „pregătită pentru a susține un efort de război”. Dumnealui a făcut această afirmație la Antena 3 și tot acolo a lăsat de înțeles […] The post Populația României trebuie pregătită „pentru a susține un efort de război”, deși e deja ocupată cu susținerea efortului de pace appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Președintele francez Emmanuel Macron a ținut deja o primă cuvântare la forumul economic de la Davos, ocazie cu care a condamnat noile tendințe imperialiste ale marilor puteri, incluzând aici și SUA conduse de Trump, și […] The post Emmanuel Macron poartă ochelari de soare la Davos. O fi venit cu soția în avion? appeared first on IMPACT.ro.
15:40
Speranțe la București: dacă mai continuă mult valul de ger, poate ne confundă Trump cu Groenlanda # Impact.ro
Valul de ger care s-a cuibărit in România dă semne că vrea să facă Sfântul Valentin alaturi de noi, dar acest aspect nu e de natură să ne îngrijoreze. Dimpotrivă, e de natură să ne […] The post Speranțe la București: dacă mai continuă mult valul de ger, poate ne confundă Trump cu Groenlanda appeared first on IMPACT.ro.
10:10
Directorul Agenției pentru Dezvoltare Nord-Est, huiduit la Botoșani fiindcă a fost confundat cu Ilie Bolojan. În partea de sus a capului chiar seamănă un pic # Impact.ro
Domnul Vasile Asandei, directorul menționat în titlu, a avut lipsa de inspirație să iasă din Primăria Botoșani în timp ce premierul Ilie Bolojan se afla înăuntru și era așteptat afară de câteva zeci de protestatari. […] The post Directorul Agenției pentru Dezvoltare Nord-Est, huiduit la Botoșani fiindcă a fost confundat cu Ilie Bolojan. În partea de sus a capului chiar seamănă un pic appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Real Madrid – Monaco, meci contând pentru etapa a 7-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 20 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Bernabeu, şi va fi transmis în direct de […] The post Champions League: Real Madrid vs Monaco – Toţi banii pe „galactici” appeared first on IMPACT.ro.
00:00
După președintele jucător și președintele turist, acum avem președinte casnic: Nicușor Dan anunță că nu îi place să umble „teleleu prin lume” # Impact.ro
Președintele Nicușor a explicat, prin consilierul pentru securitate națională Marius Lazurca, de ce nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos ce va avea loc săptămâna viitoare: „Nu umblu teleleu prin lume când […] The post După președintele jucător și președintele turist, acum avem președinte casnic: Nicușor Dan anunță că nu îi place să umble „teleleu prin lume” appeared first on IMPACT.ro.
19 ianuarie 2026
20:10
Cine a furat căldura din Craiova? Bolojan, Fritz și francezii de la Vidraru, printre suspecți # Impact.ro
Doamna primar Olguța Vasilescu, aflată în prezent în al 13-lea an în care gospodărește cu brio orașul, susține că premierul Bolojan este cel care a lăsat Craiova fără căldură. Cum a făcut Bolojan asta? Tot […] The post Cine a furat căldura din Craiova? Bolojan, Fritz și francezii de la Vidraru, printre suspecți appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Dorian Popa, la proces cu 3 bodyguarzi și un singur avocat. Dacă se complică treaba, la termenul următor vine și Cheluțu # Impact.ro
Domnul Dorian Popa, artist, influencer și posesor de cățel celebru, a avut termen la Curtea de Apel în litigiul legat de condusul sub influența unor substanțe mai puțin îndrăgite de Codul Penal. Și s-a prezentat […] The post Dorian Popa, la proces cu 3 bodyguarzi și un singur avocat. Dacă se complică treaba, la termenul următor vine și Cheluțu appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Donald Trump l-a invitat și pe Putin în „Consiliul pentru Pace”. Putin însă poate intra și fără invitație, cu tancul # Impact.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Vladimir Putin a primit „pe căi diolomatice” o invitație din partea lui Donald Trump de a alătura Federația Rusă la „Consiliul penteu Pace” – organismul […] The post Donald Trump l-a invitat și pe Putin în „Consiliul pentru Pace”. Putin însă poate intra și fără invitație, cu tancul appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.