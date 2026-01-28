Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea
Digi24.ro, 28 ianuarie 2026 18:50
Fosta șefă a diplomației austriece (2018-2019), Karin Kneissl, care l-a invitat la nunta sa pe însuși președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea rămâne fără cetățenie din cauza numeroaselor sale derapaje verbale – recent, ea a comparat austriecii cu hienele. Partidul liberal NEOS cere să se ia măsuri și a inițiat procedura de revocare a cetățeniei austriece a acesteia, scrie Kronen Zeitung.
• • •
Acum 5 minute
19:00
CNSC a respins, pe fond, contestaţia la contractul pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii. Investiția este finanţată prin SAFE # Digi24.ro
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a respins miercuri, pe fond, o contestaţie depusă pe 13 ianuarie 2026 la documentaţia de atribuire pentru contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni, obiectiv finanţat prin Programul SAFE.
Acum 15 minute
18:50
Ciprian Ciucu: Anul viitor finalizăm supralărgirea pe Prelungirea Ghencea. Când vor fi gata lucrările la şina de tramvai şi park&ride # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Pelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai şi park&ride vor fi gata în primăvara lui 2028. Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, modernă, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran, intersecţii cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului. Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local.
18:50
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea
Fosta șefă a diplomației austriece (2018-2019), Karin Kneissl, care l-a invitat la nunta sa pe însuși președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea rămâne fără cetățenie din cauza numeroaselor sale derapaje verbale – recent, ea a comparat austriecii cu hienele. Partidul liberal NEOS cere să se ia măsuri și a inițiat procedura de revocare a cetățeniei austriece a acesteia, scrie Kronen Zeitung.
18:50
Ministerul Educației a publicat calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul 2025-2026 # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat listele şi calendarele de desfăşurare pentru competiţiile şcolare care se vor organiza şi desfăşura în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2025-2026.
18:50
Nica: ANAF nu te controlează dacă ai rude. Sunt oameni cu venituri zero care îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă persoanele care au probleme cu veniturile nedeclarate vor fi vizate în perioada următoare de instituţie, a spus miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
Acum 30 minute
18:40
O femeie și un bărbat, reținuți pentru pornografie infantilă. Ea e acuzată și că l-a violat pe fratele ei vitreg, în vârstă de 8 ani # Digi24.ro
Doi tineri, o femeie de 21 de ani și un bărbat de 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de pornografie infantilă, fiind acuzați că au filmat minori în ipostaze sexuale explicite şi au salvat videoclipurile în telefoanele mobile. Femeia mai este cercetată pentru viol şi agresiune sexuală asupra fratelui său vitreg, în vârstă de opt ani, a transmis Poliția Capitalei.
Acum o oră
18:30
Ce s-a întâmplat cu cei doi ruși de pe petrolierul „Marinera”, capturat de SUA în Atlantic # Digi24.ro
Cei doi membri ruşi ai echipajului petrolierului „Marinera”, capturat de SUA pe 7 ianuarie în zona de nord a Atlanticului deşi naviga sub pavilionul Rusiei, au fost eliberaţi, a anunţat miercuri Ministerul rus de Externe.
18:20
Marco Rubio afirmă că adiministrația Trump vrea ca Venezuela să devină o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică” # Digi24.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat miercuri că obiectivul administraţiei preşedintelui Donald Trump după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro este să obţină o „Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”, informează EFE.
18:20
Ministerul Finanţelor plănuiește emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an # Digi24.ro
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, arată un proiect de Hotărâre de Guvern. Din punct de vedere al surselor de finanţare, se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 miliarde lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 miliarde euro, mai prevede proiectul.
18:10
Un elev de 13 ani din Mangalia s-ar fi aruncat de la etaj, la şcoală, pentru că a primit o notă mică # Digi24.ro
Un elev de 13 ani, aflat în recreaţie, s-ar fi aruncat miercuri de la primul etaj al şcolii unde învaţă, în municipiul Mangalia, din cauza unei note mici pe care o primise. Copilul a fost transportat la spital.
Acum 2 ore
17:50
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului Bolojan privind aderarea la zona euro # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat că, spre deosebire de Bulgaria, România nu îndeplinește încă criteriile necesare pentru intrarea în zona euro, principalul obstacol fiind deficitul bugetar ridicat care ar trebuie să fie sub 3% pentru a aderare. Ținta de deficit pentru acest an este de 6,2-6,3% și ar fi bine ca forțele politice din țara noastră să cadă de acord, la alegerile parlamentare din 2028, ca aderarea la zona euro să fie o prioritate, a adăugat premierul.
17:50
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin # Digi24.ro
Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova, relatează Nexta. „În acelaşi timp, îi garantăm lui Zelenski securitatea şi condiţiile necesare”, a declarat Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pentru politică internaţională, la televiziunea rusă.
17:50
UE caută noi furnizori de gaz natural lichefiat ca să nu devină dependentă de cel importat din SUA # Digi24.ro
Uniunea Europeană, care a înlocuit în mare măsură achiziţiile de gaze ruseşti cu gaze naturale lichefiate (GNL) americane, începe să-şi facă griji cu privire la această nouă dependenţă de SUA şi trebuie să ia în considerare diversificarea aprovizionării sale, a declarat miercuri un oficial european, citat de AFP.
17:40
Acuzațiile unui român din Sicilia, după surpările catastrofale din zonă: „Problema e de peste 18 ani, autorităților nu le-a păsat” # Digi24.ro
Situația din Sicilia, unde o uriașă alunecare de teren riscă să distrugă un oraș, îi îngrijorează inclusiv pe românii din regiune. Unul dintre ei a povestit pentru Digi24 cum arată lucrurile acolo. Trăiește de peste 20 de ani în Italia și crede că autoritățile nu au luat măsuri pentru a preveni dezastrul. Semne erau la tot pasul, susține el, ceea ce confirmă acuzațiile repetate în ultimele zile de oamenii din localitatea respectivă.
17:30
Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe primarul din Minneapolis, cel mai mare oraş din statul Minnesota, că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”, după ce acesta a declarat că nu va aplica legile federale privind imigraţia în oraşul său, relatează AFP.
17:30
Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA # Digi24.ro
Ambasada Venezuelei în Rusia a publicat miercuri o adresă poştală pentru a facilita trimiterea de scrisori liderului venezuelean înlăturat de la putere, Nicolas Maduro, şi soţiei sale, încarceraţi în prezent în SUA.
17:30
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru organizarea marșului Pride 2025. Ce susțin procurorii # Digi24.ro
Primarul Budapestei, Gergely Karácsony, a fost trimis în judecată de procurori pentru organizarea unui marș Pride, desfășurat în ciuda unei interdicții impuse de poliție. Dosarul a fost înaintat instanței, care urmează să se pronunțe asupra acuzațiilor.
17:30
Sorina Pintea rămâne în închisoare. ÎCCJ a respins recursul în casație înaintat de fostul ministru al Sănătăţii # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, miercuri, recursul în casaţie înaintat de către fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Pintea ar fi pretins şi primit, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Judecătorii au amânat până acum de cinci ori luarea unei hotărâri în acest caz.
17:10
O fată de 15 ani a fost sechestrată într-o pivniță și torturată de 4 adolescenți, în Franța. Agresiunile au fost filmate # Digi24.ro
Autorităţile franceze anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi agresat o fată de 15 ani în apropiere de Lyon, transmite miercuri dpa, citând relatările din media franceze. Printre suspecţi se află trei adolescente cu vârste între 14 şi 17 ani şi un băiat de 17 ani.
Acum 4 ore
17:00
Momentul în care un avion a pierdut o roată, la decolarea de pe un aeroport din SUA. Nu s-a întors din drum și a traversat Atlanticul # Digi24.ro
Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways a pierdut o roată din trenul de aterizare la scurt timp după ce decolase, luni, de la Las Vegas spre Londra. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale.
17:00
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Asumarea unui rol mai mare al țărilor europene în bugetele de apărare devine o necesitate” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, miercuri la Berlin, că secretarul general al NATO Mark Rutte a avut dreptate atunci când a spus că Europa nu se poate apăra fără SUA. Premierul a adăugat că este importantă întărirea securității europene, prin asumarea unui rol mai mare al țărilor din Europa în bugetele pentru apărare.
17:00
Moarte suspectă a unui om de afaceri român la Milano. Procuratura investighează cazul ca omor, iar ancheta aduce detalii tulburătoare # Digi24.ro
Un cetățean român în vârstă de 54 de ani, antreprenor imobiliar, potrivit unor surse media italiene, a murit după ce a căzut de la etajul patru al unei clădiri istorice situate pe Via Nerino 8, în inima cartierului Cinque Vie, nu departe de Piața Domului. Incidentul s-a produs vineri după-amiaza târziu. De la început, anchetatorii au exclus posibilitatea sinuciderii.
16:40
Piteștiul își face centrală electrică fotovoltaică. Valoarea proiectului este de peste 27 de milioane de lei # Digi24.ro
Primăria Piteşti a anunţat, miercuri, că a fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului de construire a unei centrale electrice fotovoltaice, finanţat în cadrul programului Fondul pentru Modernizare.
16:40
Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială. Ce a decis instanța privind indemnizația ca fost șef al statului # Digi24.ro
Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu într-un proces cu Administrația Prezidențială privind indemnizația de fost șef al statului aferentă perioadei 2022 - 2025.
16:30
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani” # Digi24.ro
Bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură începând cu anul 2026, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, ca urmare a numirii unui nou casier central al Băncii Naţionale a României, a anunțat Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al băncii centrale.
16:10
Ministrul Muncii: Înţelegem nevoia economiilor, dar copiii cu dizabilităţi primesc alocații la un nivel extraordinar de mic # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu dizabilităţi, care primesc în jur de 80 de lei minim, per persoană, pe lună, că PSD consideră că este nevoie de o creştere a acestora, arătând că înţeleg nevoia economiilor la buget, însă, în acelaşi timp, înţeleg şi nevoia de solidaritate socială şi nevoia de a compensa anumite categorii de cetăţeni.
15:50
Fostul deputat Ilie Niţă, anchetat în 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, hirotonit preot. „Chemarea sa e izvorâtă din vocaţie” # Digi24.ro
Fostul deputat Ilie Niţă a fost hirotonit preot la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Mirăuţi din Suceava, se arată într-un comunicat de presă transmis de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Fost parlamentar ALDE şi PSD în legislatura 2016- 2020, Niţă a absolvit Facultatea de Teologie în 2024.
15:50
Sondaj: Ce vor românii în 2026? Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, în topul clasamentului # Digi24.ro
Pentru majoritatea românilor, cele mai importante lucruri pe care ar dori să le vadă realizate în anul 2026 sunt creșterea veniturilor, crearea unor noi locuri de muncă, dar și încheierea războiului din Ucraina, arată un sondaj INSCOP.
15:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 ianuarie.
15:40
Meteorologii anunță ce se va întâmpla cu vremea în februarie: „O lună a contrastelor termice” # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă, miercuri, că februarie va fi o lună a contrastelor termice. Vremea va păstra multe din caracteristicile lunii anterioare, cu intervale de timp în care temperaturile vor fi geroase, coborând până la -10 grade Celsius, dar vor fi şi momente cu temperaturi primăvăratice.
15:30
Noi date în ancheta accidentului în care au murit 7 oameni. Droguri găsite în microbuzul suporterilor PAOK Salonic # Digi24.ro
Anchetatorii au descoperit noi date care ar putea elucida ce s-a întâmplat în cazul accidentului din județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți. Potrivit unor surse citate de Digi24, au fost descoperite droguri în microbuzul implicat în coliziune. Polițiștii încearcă acum să refacă filmul tragediei.
15:30
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se scurge. Următorul atac va fi mult mai rău!” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a îndemnat miercuri Iranul să se așeze la masa negocierilor și să încheie un acord privind armele nucleare, altfel următorul atac al SUA va fi mult mai rău, relatează Reuters.
15:20
Ministrul Justiţiei: „Analiza privind răspunderea penală a minorilor nu va fi grăbită. Vrem o legislaţie care să reziste în timp” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, că autoritățile analizează posibilitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv a vârstei de la care aceasta poate fi angajată, pe fondul creșterii infracționalității juvenile, fenomen influențat de expunerea copiilor la conținut violent pe rețelele de socializare și de accesul facil la substanțe interzise.
15:20
Iranul neagă negocierile cu SUA invocate de Donald Trump. „Nu pot avea loc în condiţii de ameninţare” # Digi24.ro
Iranul respinge declarațiile lui Donald Trump privind negocieri cu Statele Unite, afirmând că nu a solicitat niciun contact direct. Ministrul de externe Abbas Araqchi a precizat că discuțiile pot avea loc doar „fără amenințări sau cereri excesive”. Președintele american afirmase marți că speră la un „acord” cu Iranul, după ce a trimis portavionul Lincoln și escorta sa în regiune, într-un context de tensiuni crescânde generate de reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran, potrivit Reuters.
15:10
Kremlinul contestă un raport american care estimează la 1,2 milioane de victime pierderile Rusiei în Ucraina: „Date neveridice” # Digi24.ro
Kremlinul a respins miercuri un raport al think-tank-ului american Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), conform căruia Rusia a înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, între care 325.000 de morţi, în războiul din Ucraina, apreciind că astfel de rapoarte nu ar trebui considerate fiabile, relatează EFE.
Acum 6 ore
15:00
Doi bărbaţi, prinşi în flagrant la Timișoara când vindeau circa 4 kilograme de droguri cu peste 160.000 de lei. Ei au fost reținuți # Digi24.ro
Doi bărbaţi de 31 şi respectiv, de 46 de ani, au fost prinşi în flagrant când încercau să vândă aproximativ 3,3 kilograme de substanţă cristalină 4CMC şi 750 grame de cocaină. Pentru întreaga cantitate ei au cerut peste 160.000 de lei. Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.
14:50
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu centrez, eu dau cu capul” # Digi24.ro
Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul”, a spus fosta președintă USR. În luna mai 2025, aceasta demisiona de la șefia partidului, după ce a pierdut sprijinul formațiunii în cursa pentru Cotroceni.
14:50
Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale. De când intră în vigoare măsura # Digi24.ro
Guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie, urmând exemplul deja implementat în Australia şi planurile recente ale Franţei, a anunţat marţi postul public de televiziune Oe1, citat de agenţia EFE.
14:40
România cheltuiește aproape 10 miliarde de euro, din cele primite prin programul SAFE, pentru înarmare. Când vor ajunge în țară armele comandate pentru Apărare și cât de rapid va fi stabilită lista de achiziții pentru restul de bani? Cât de avansate sunt discuțiile privind construirea de noi fabrici de armament cu investitori din Germania? Ministrul Economiei, Irineu Darău, vine azi la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.
14:40
„E un imbecil notoriu”. Elon Musk a răbufnit, după ce ministrul de Externe al Poloniei i-a cerut să blocheze accesul Rusiei la Starlink # Digi24.ro
Elon Musk l-a numit miercuri pe ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, „un imbecil notoriu”, după ce demnitarul a distribuit un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA, care arată că forțele ruse folosesc tot mai des sateliții Starlink pentru a ghida atacurile cu drone asupra Ucrainei, anunță Kyiv Post.
14:30
Cele două lucruri care vor ghida discuțiile Groenlanda - SUA pentru orice viitor acord: „Avem câteva limite pe care nu le putem depăși” # Digi24.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat că valorile democratice și integritatea teritorială vor ghida discuțiile cu Statele Unite cu privire la orice acord viitor referitor la insula arctică, relatează Politico.
14:30
Marinescu: Trebuie brățări electronice pentru deținuții în permisie. Nu putem angaja agenți, suntem în zodia restricțiilor financiare # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, că a trimis Corpul de control la Penitenciarul Rahova și la ANP, după ce un cetățean turc condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor nu s-a mai întors din permisia acordată. Acesta a spus că „din câteva mii, doar o singură persoană n-a revenit anul trecut” iar în 2024, două persoane, referindu-se la recompensa acordată pentru reabilitare. Marinescu reclamă „zodia restricțiilor financiare” când s-a referit la penuria de personal din penitenciare care să însoțească deținuții și nevoia de achiziționare a brățărilor electronice de localizare.
14:20
Bugetul Bucureștiului, negociat la Guvern, după ce Ciprian Ciucu s-a plâns că nu sunt bani. Participă și primarii sectoarelor # Digi24.ro
Ciprian Ciucu, edilii de sectoare, dar și vicepremierul Tanczos Barna urmează să discute, la Guvern, problema banilor alocați Bucureștiului în acest an. Întâlnirea vine în contextul în care primarul general a declarat în repetate rânduri că primăria are grave probleme financiare și a cerut să se aplice referendumul din 2024, care prevede că banii colectați din taxe și impozite vor fi repartizați către primăriile de sector de către Consiliul General al Bucureștiului, fără să facă Guvernul repartizările, așa cum se întâmpla până acum.
14:10
Scandal la Spitalul din Timișoara după accidentul cu șapte morți. Suporter grec, dus la poliție după un incident cu presa # Digi24.ro
Au fost momente tensionate, miercuri, la Spitalul Județean din Timișoara, unde sunt internați suporterii greci care au supraviețuit accidentului rutier grav soldat cu șapte morți. Un bărbat venit la spital împreună cu un reprezentant al clubului de fotbal PAOK Salonic a lovit camera unei echipe de televiziune aflate la fața locului. Polițiștii au fost sesizați, iar bărbatul a fost dus la secția de poliție pentru declarații. În paralel, o altă tragedie a avut loc în Grecia, unde un suporter a murit după ce a suferit un stop cardiac, la aflarea veștii că un prieten se numără printre victimele accidentului din România.
13:40
Ce este virusul Nipah, care a declanșat controale de securitate pe aeroporturile din Asia. Ce riscuri există pentru România # Digi24.ro
Virusul Nipah, un agent patogen extrem de periculos care poate provoca boli grave la oameni și animale, a determinat autoritățile din Asia să intensifice măsurile de prevenție.
13:40
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a dezvăluit o serie de documente din arhiva temutei Securități din vremea regimului comunist. Din datele existente în documentele făcute publice, reiese că pe lângă a ține populația în teroare, instrumentul de represiune se ocupa și cu furtul obiectelor din coletele trimise de către români. Printre bunurile confiscate se numără jucării, haine, țigări, pixuri și chiar lenjerie intimă. După ce erau confiscate, obiectele ajungeau la Consignație pentru a fi valorificate.
13:40
Trei minori, anchetați pentru agresarea unui șofer de taxi din Târgu Mureș: care a fost problema # Digi24.ro
Trei copii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani sunt bănuiţi că au agresat un taximetrist cu care ar fi avut o neînţelegere cu privire la costul cursei. Ei ar fi fost coborâţi din maşină, moment în care l-au lovit pe bărbat. Au fost prinşi în scurt timp şi sunt la sediul Poliţiei unde vor fi audiaţi.
13:40
Fico dezminte că le-a spus liderilor europeni că a rămas șocat de „starea psihologică” a lui Trump. Mesajul premierului Slovaciei # Digi24.ro
Premierul slovac Robert Fico a respins miercuri, într-un mesaj de pe rețeaua socială X, informațiile relatate de Politico, pe care le cataloghează drept „minciuni”, negând că le-ar fi spus liderilor UE, la summitul informal de săptămâna trecută, că liderul SUA Donald Trump ar avea o „stare psihologică” proastă și că este „șocat” de modul în care a decurs discuția cu președintele american.
13:40
„Era glaciară” cu Beijingul s-a încheiat. Keir Starmer, primul premier britanic care face o vizită în China în opt ani # Digi24.ro
Premierul Keir Starmer a promis că va dezgheța relația Marii Britanii cu China și va pune capăt „erei glaciare”, subliniind că țara este prea puternică pentru a fi ignorată. Starmer este primul șef de guvern britanic care vizitează Beijingul în opt ani, potrivit The Times.
13:40
Noi scumpiri la gaze. Șeful ANRE avertizează asupra ofertelor „neserioase”. Niculescu: „Există deja prețuri sub plafon după 1 aprilie” # Digi24.ro
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat la Digi24, că în comparatorul oficial al autorității există deja oferte de gaze naturale sub prețul plafonat, valabile după 1 aprilie, data expirării schemei de sprijin. El avertizează că furnizorii care vin cu tarife mari demonstrează că „nu mai doresc să facă activitate de furnizare” și îi îndeamnă pe consumatori să își schimbe furnizorul, fără costuri, așa cum s-a întâmplat deja pe piața energiei electrice. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, prezentată de Dumitru Chisăliță, pe site-ul ANRE există aproximativ 15 oferte noi de furnizare pentru 1 aprilie 2026. Dacă până vineri, 23 ianuarie, prețurile erau în jurul valorii de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, noile oferte sunt cuprinse între 0,32 și 0,41 lei/kWh, ceea ce înseamnă scumpiri între 4% și 32%.
