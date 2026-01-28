Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea

13:40

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat la Digi24, că în comparatorul oficial al autorității există deja oferte de gaze naturale sub prețul plafonat, valabile după 1 aprilie, data expirării schemei de sprijin. El avertizează că furnizorii care vin cu tarife mari demonstrează că „nu mai doresc să facă activitate de furnizare” și îi îndeamnă pe consumatori să își schimbe furnizorul, fără costuri, așa cum s-a întâmplat deja pe piața energiei electrice. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, prezentată de Dumitru Chisăliță, pe site-ul ANRE există aproximativ 15 oferte noi de furnizare pentru 1 aprilie 2026. Dacă până vineri, 23 ianuarie, prețurile erau în jurul valorii de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, noile oferte sunt cuprinse între 0,32 și 0,41 lei/kWh, ceea ce înseamnă scumpiri între 4% și 32%.