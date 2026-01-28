Șase persoane acuzate că spionau pentru Iran au fost reținute în Turcia. Ce dovezi au găsit anchetatorii

17:30

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, miercuri, recursul în casaţie înaintat de către fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Pintea ar fi pretins şi primit, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Judecătorii au amânat până acum de cinci ori luarea unei hotărâri în acest caz.