Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile

16:20

Un bărbat de 55 de ani a murit într-un incendiu care i-a cuprins, miercuri, locuinţa din Cordăreni, judeţul Botoşani. O tânără de 22 de ani şi copiii săi, în vârstă de 1 an şi 11 luni, respectiv 5 ani, au reuşit să iasă din casă în momentul în care a izbucnit incendiul şi să se refugieze la vecini. Potrivit ISU Botoşani, mama şi fetiţa de 1 an şi 11 luni au suferit arsuri la picioare şi au fost duse la spital. La sosirea pompierilor din Dorohoi pentru stingerea incendiului, casa ardea generalizat. Pompierii au acţionat rapid pentru ca flăcările să nu se extindă la o altă locuinţă din aceeaşi gospodărie. Primele date arată că, cel mai probabil, focul a pornit de la jarul căzut din sobă.