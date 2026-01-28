NATO trebuie să devină ”mai europeană”, în lumea lui Trump, cere Kaja Kallas la Agenţia Europeană a Apărării, după ce Rutte evocă iluzia apărării europene fără SUA. EDA: Cheltuielile militare au crescut cu 19% în 2023-2024, la 343 mld. €, iar în 2025 se e
News.ro, 28 ianuarie 2026 21:50
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, cere miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele american Donald Trump lasă să planeze îndoiala cu privire la viitorul relaţiei transatlantice, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
22:00
Irineu Darău: Cred că suntem o coaliţie, guvernăm, ne vedem la şedinţele de Guvern săptămânal şi e mai multă linişte decât seara la televizor uneori # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, unul dintre liderii USR, afirmă că în şedinţele de Guvern ”e mai multă linişte decât seara la televizor uneori”, el arătând că, dacă reformele s-ar face după ritmul USR, acestea s-ar realiza foarte repede. ”Aceste patru partide, dacă vrem să rămânem împreună şi pro-europeni la guvernare, trebuie să cădem toţi de acord asupra ritmului reformelor”, spune Irineu Darău.
22:00
O avocată, membru al PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie/ PNL Sector 1: Imediat ce va exista un comunicat oficial al DNA, va fi suspendată din calitatea de membru # News.ro
O avocată, membru al PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, afirmă surse judiciare. Alături de ea a fost ridicat şi un bărbat care pretindea în mod fals că este general SIE. PNL Sector 1 a precizat că femeia nu deţine funcţii în cadrul filialei şi că, mediat ce va exista un comunicat oficial al DNA, va fi suspendată din calitatea de membru de partid.
Acum 30 minute
21:50
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, în lumea lui Trump, cere Kaja Kallas la Agenţia Europeană a Apărării, după ce Rutte evocă iluzia apărării europene fără SUA. EDA: Cheltuielile militare au crescut cu 19% în 2023-2024, la 343 mld. €, iar în 2025 se e # News.ro
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, cere miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele american Donald Trump lasă să planeze îndoiala cu privire la viitorul relaţiei transatlantice, relatează AFP.
Acum o oră
21:30
Dr. Marian Burcea: E bine ca orice diabetic, măcar la un an de zile, să facă un control al fundului de ochi, pentru că vin bolnavi pe care nu mai poţi să îi ajuţi # News.ro
Numeroşi pacienţi diabetici ajung la urgenţă, la Oftalmologie, cu boli foarte grave, în unele cazuri oftalmologii putând face doar foarte puţin pentru a-i ajuta. ”E bine ca orice diabetic, măcar la un an de zile, să facă un control al fundului de ochi, pentru că vin bolnavi pe care nu mai poţi să îi ajuţi”, spune dr. Marian Burcea, managerul Institutului de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu”.
21:20
Rezerva Federală menţine neschimbată dobânda cheie, pe fondul unei perspective economice îmbunătăţite # News.ro
Rezerva Federală (Fed) a votat miercuri să întrerupă seria recentă de reduceri ale dobânzii de referinţă, în timp ce banca centrală gestionează presiunile politice crescânde şi tranziţia către un nou preşedinte al băncii centrale, transmite CNBC.
21:20
Dr. Marian Burcea: Fac un apel, mai ales de sărbători, e bine să nu fie lăsaţi copiii cu petarde, cu pocnitori/ La Institutul de Urgenţe Oftalmologice, medicii au operat fără oprire în noaptea de Revelion # News.ro
Noaptea de Revelion a fost una ”de foc continuu” pentru oftalmologii de Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu”, chirurgii intervenind pentru cazuri de copii şi adulţi care au suferit traumatisme din cauza petardelor. Un tânăr care a ajuns la acest spital a rămas fără un ochi, după ce o petardă i-a explodat în faţă.
21:10
Miruţă: Am semnat împreună cu ministrul Boris Pistorius o Declaraţie Comună de Intenţie care stabileşte un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare/ România poate şi trebuie să fie una dintre locomotivele efortului european comun # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că a semnat, împreună cu omologul său german, Boris Pistorius, o Declaraţie Comună de Intenţie care stabileşte un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare. ”România poate şi trebuie să fie una dintre locomotivele efortului european comun”, susţine el.
21:10
Fotbal: West Ham confirmă că Lucas Paqueta se va întoarce la Flamengo, cu un transfer record pentru America de Sud # News.ro
Clubul englez West Ham United a confirmat miercuri că mijlocaşul brazilian Lucas Paqueta se va transfera în zilele următoare la Flamengo Rio de Janeiro, într-o tranzacţie record pentru America de Sud.
Acum 2 ore
21:00
River Plate va construi un acoperiş şi va extinde stadionul Monumental la peste 100.000 de locuri pentru Cupa Mondială din 2030 # News.ro
Clubul argentinian River Plate intenţionează să construiască un acoperiş pe stadionul Monumental şi să extindă capacitatea arenei la peste 100.000 de locuri în vederea Cupei Mondiale din 2030, relatează AP.
21:00
Doi agenţi ICE, implicaţi în uciderea lui Alex Pretti la Minneapolis, suspendaţi, anunţă Guvernul Trump # News.ro
Cel puţin doi agenţi federali - implicaţi în uciderea prin împuşcare a americanului Alex Pretti - sâmbătă, la Minneapolis, au fost suspendaţi, scrie miercuri presa americană, relatează Reuters.
20:50
Echipa Corona Braşov a ratat miercuri, pe teren propriu, calificarea în faza play-off a CEV Cup, după ce a pierdut cu formaţia olandeză Orion Stars Doetinchem, scor 0-3, şi în manşa retur din optimile CEV Cup.
20:40
Dr. Marian Burcea: La Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu” se realizează aproximativ 14.000 de intervenţii chirurgicale într-un an # News.ro
Managerul Institutului de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu”, conf. univ. dr. Marian Burcea, afirmă că unitatea medicală realizează, anual, aproximativ 14.000 de intervenţii chirurgicale oftalmologice. El arată că sunt şi pacienţi care nu reprezintă urgenţe mediale, dar care ajung la camera de gardă în miez de noapte.
20:30
Dr. Marian Burcea: Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu” face toate tipurile de transplant care se fac în lume/ Din nefericire, România nu are încă o bancă de cornee, iar din acest motiv apelăm la bănci de cornee din străinătate # News.ro
Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu” realizează toate tipurile de transplant care se fac la nivel european şi mondial, marele neajuns al României în ceea ce priveşte transplantul din zona oftalmologică fiind lipsa unei bănci de cornee. Conf. univ. dr. Marian Burcea, managerul Institutului, afirmă că tot mai mulţi aparţinători care au rude în moarte cerebrală sunt de acord cu donarea de cornee.
20:20
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile # News.ro
Preţul aurului a urcat miercuri peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, impulsionat de incertitudinile economice şi de deprecierea dolarului american, în timp ce investitorii aşteaptă decizia de politică monetară a Rezervei Federale şi comentariile preşedintelui Jerome Powell, transmite Reuters.
Acum 4 ore
20:00
Turneu internaţional de proiecţii şi evenimente pentru promovarea României, organizat de scriitorul şi producătorul britanic Charlie Ottley # News.ro
Un turneu internaţional de proiecţii şi evenimente pentru promovarea României, organizat de scriitorul şi producătorul britanic Charlie Ottley, începe joi, în mai multe capitale. ”Există încă prea multe percepţii greşite despre România, iar singura modalitate de a le depăşi este să fim prezenţi, să ieşim în lume şi să arătăm oamenilor ce ţară extraordinară avem”, a declarat Charlie Ottley.
19:50
Meciul FCSB - Fenerbahce: Darius Olaru - Îmi doresc să cred în continuare în calificare. Ne aşteaptă un joc dificil # News.ro
Darius Olaru a declarat, miercuri, cu o zi înainte de meciul cu Fenerbahce, din Liga Europa, că îşi doreşte să creadă în continuare în calificarea în faza următoare a competiţiei.
19:50
Friedrich Merz: Din întâlnirile mele cu preşedintele Trump, n-am avut niciun prilej să mă îndoiesc de sănătatea lui. În iulie va împlini 80 de ani, dar am impresia că sănătatea lui este complet bună şi este în stare să-şi îndeplinească funcţia # News.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat miercuri, în cadrul conferinţei comune cu premierul Ilie Bolojan, că din întâlnirile sale cu preşedintele Trump, nnu a avut niciun prilej să se îndoiască de sănătatea lui, el precizând că preşedintele SUA va împlini în iulie 80 de ani, dar are impresia că sănătatea lui este complet bună şi este în stare să-şi îndeplinească funcţia.
19:50
Echipa SCM Zalău s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în sferturile Challenge Cup, după ce a eliminat formaţia elveţiană Volley Nafels cu victorie şi ”set de aur”.
19:40
Mai puţine clase de a IX-a, concurenţă mai mare la liceele bune. Ministerul Educaţiei: „Planul de şcolarizare se face în funcţie de câţi elevi avem” # News.ro
Reducerea numărului de clase de a IX-a pentru anul şcolar 2026–2027 ar putea avea ca efect creşterea mediilor de admitere la liceele performante, pe fondul scăderii numărului de locuri disponibile, avertizează specialiştii în educaţie.
19:40
"Streets of Minneapolis" - Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest despre ICE şi „terorismul de stat”, „în memoria lui Alex Pretti şi Renee Good” - VIDEO # News.ro
Bruce Springsteen a lansat miercuri o melodie nou compusă, „Streets of Minneapolis”, ca răspuns la ceea ce el a numit „teroarea de stat care se abate asupra oraşului Minneapolis”. Melodia este dedicată oraşului, „vecinilor noştri imigranţi” şi în memoria locuitorilor ucişi de agenţii ICE, Renee Good şi Alex Pretti.
19:40
Ministerul Mediului: În anul 2025 au fost reduse substanţial plăţile pentru biletele de avion; o reducere de aproximativ 20%/ Valoarea noului acord-cadru, cu aproximativ 12,3% mai mică faţă de valoarea acordului precedent # News.ro
Reprezentanţii Ministerului Mediului arată că, anul trecut, au fost reduse ”substanţial” plăţile pentru biletele de avion, de la peste 800.000 de lei în 2024, la circa 656.000 de lei, în 2025. ”Aşadar, o reducere de aproximativ 20% într-un singur an”, explică aceştia, adăugând că valoarea noului acord-cadru este cu aproximativ 12,3% mai mică faţă de valoarea acordului precedent. ”Participarea la reuniuni internaţionale nu este opţională şi nu este o alegere discreţionară a unui ministru sau a unei instituţii, ci o obligaţie a statului român asumată prin tratate şi convenţii internaţionale”, subliniază Ministerul Mediului.
19:30
Volei feminin: Volei Alba Blaj, a cincea înfrângere consecutivă în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă şi miercuri, pe teren propriu, în al cincilea meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu Savino Del Bene Scandicci.
19:30
Franţa, Groenlanda şi Danemarca fac apel la o ”trezire strategică a Europei”, o reînarmare a Europei şi o consolidare a NATO în Arctica # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei Jens-Frederik Nielsen şi Danemarcei Mette Frederiksen şi-au exprimat miercuri, la Paris, unde s-au întâlnit la o masă de lucru, solidaritatea împotriva ambiţiei preşedintelui american Donald Trump de a dobândi insula arctică, într-un ”apel la o trezire strategică a Europei”, la o reînarmare a Europei şi o creştere a rolului NATO în Arctica, relatează AFP.
19:30
Charalambous: În această situaţie nu o să părăsesc barca / Ce spune tehnicianul despre meciul cu Fenerbahce şi mesajul său după accidentul tragic al fanilor PAOK # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, că pentru el ar fi fost mai simplu să plece de la gruparea bucureşteană dacă situaţia era bună. “În această situaţie nu o să părăsesc barca. Nu plec în momente grele”, a precizat el.
19:10
Ministerul Educaţiei a publicat calendarul de desfăşurare a competiţiilor şi olimpiadelor şcolare/ Nu au fost programate în perioadele în care se desfăşoară simulările pentru examenele naţionale, probe de aptitudini sau EN la clasa a VI-a # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că a fost publicat calendarul de desfăşurare a competiţiilor şi olimpiadelor şcolare care se vor organiza şi desfăşura în România la nivel internaţional, naţional şi regional. Astfel, nu au fost programate etape ale acestora în perioadele în care se desfăşoară simulările pentru examenele naţionale, probe de aptitudini/limbă pentru admiterea la liceu sau Evaluarea Naţională la clasa a VI-a.
19:00
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu: Fără interconectări reale, fără reţele moderne şi fără investiţii accelerate, piaţa unică a energiei rămâne doar un concept # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, după un schimb de opinii cu Dan Jørgensen, comisar pentru energie şi locuinţe, pe tema pachetului privind reţelele europene de energie, că fără interconectări reale, fără reţele moderne şi fără investiţii accelerate, piaţa unică a energiei rămâne doar un concept. Europarlamentarul l-a întrebat pe comisarul pe energie cum se asigură Comisia Europeană că „Pachetul de interconectare” este implementat într-un ritm accelerat, astfel încât să rezolvăm blocajele din Europa de Sud - Est care generează preţuri ridicate la energie.
18:50
Grupul de lucru al coaliţiei, discuţii cu primarii din Capitală, despre situaţia financiară şi bugetul pe 2026 / Tanczos Barna: Căutăm soluţii pentru ca Bucureştiul să beneficieze de finanţarea necesară dezvoltării # News.ro
Grupul de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare şi de echilibrare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităţilor administraţiei publice locale a continuat, miercuri, consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026, cu primarii de sectoare şi primarul general Ciprian Ciucu. Vicepremierul Tanczos Barna, care coordonează grupul de lucru, a declarat că se căutăm soluţii pentru ca Bucureştiul să beneficieze de finanţarea necesară dezvoltării.
18:50
Marco Rubio anunţă, într-o audiere în Congres, o prezenţă diplomatică permanentă americană în Venezuela într-un ”viitor apropiat” # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio estimează miercuri că întrevede o prezenţă diplomatică americană permanentă în Venezuela - într-un ”viitor apropiat” -, la câteva săptămâni după capturarea lui Nicolas Maduro, relatează AFP.
18:40
Trump îl acuză pe primarul din Minneapolis, Jacob Frey, că ”încalcă legea” şi ”se joacă cu focul”, după ce edilul a anunţat că oraşul ”nu aplică şi nu va aplica legile federale ale imigraţiei”, în urma unei întâlniri cu Tom Homan # News.ro
Preşedintele american Donald Trump îl acuză miercuri pe primarul oraşului Minneapolis Jacob Frey de faptul că ”încalcă legea” şi ”se joacă cu focul”, după ce acesta a scris marţi pe X că ”nu aplică şi nu va aplica legile federale ale imigraţiei”, în urma unei întâlniri cu Tom Homan, ”ţarul imigraţiei” al lui Donald Trump, relatează AFP.
18:30
Fostul campion mondial la categoria grea, Tyson Fury, va reveni în ring în aprilie, în ţara sa natală, Marea Britanie. El îl va înfrunta pe rusul Arslanbek Makhmudov.
18:30
Harry Styles a adăugat încă două date la rezidenţa sa de pe Stadionul Wembley, pregătindu-se pentru o serie record de 12 concerte în această vară, între 12 iunie şi 4 iulie, potrivit BBC.
18:20
Ciprian Ciucu: Anul viitor vom finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Prelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai, în primăvara lui 2028 / Am primit sesizări. Le-am dat termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunăă că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Prelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai şi park&ride vor fi gata în primăvara lui 2028. Primarul mai spune că a primit sesizări cu privire la organizarea de şantier, accesul şi siguraţa pietonilor şi le-a dat un termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi. Primarul mai spune că Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, modernă, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran, intersecţii cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului. Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local.
18:20
Agenţie imobiliară: Vânzările de proprietăţi în Dubai către cetăţeni români au crescut cu aproximativ 40% în 2025, comparativ cu anul anterior # News.ro
Vânzările de proprietăţi în Dubai către cetăţeni români au crescut cu aproximativ 40% în 2025, comparativ cu anul anterior, potrivit agentiei imobiliare Simple Choices, care precizează că tot mai mulţi români, cu venituri medii, investesc în imobiliarele din Emiratele Arabe Unite.
18:10
O femeie şi un bărbat din Bucureşti, reţinuţi pentru pornografie infantilă/ Femeia este acuzată şi că şi-ar fi violat şi agresat sexual fratele vitreg în vârstă de opt ani/ În cazul bărbatului, acuzaţiile vizează şi încălcarea unui ordin de protecţie # News.ro
O femeie şi un bărbat din Bucureşti au fost reţinuţi, miercuri, pentru pornografie infantilă, fiind acuzaţi că au filmat minori în ipostaze sexuale explicite şi au stocat apoi filmările în telefoanele mobile. Potrivit anchetatorilor, femeia este cercetată şi pentru viol şi agresiune sexuală asupra fratelui său vitreg, în vârstă de opt ani. Bărbatul mai este acuzat că a încălcat ordinul de protecţie emis în noiembrie anul trecut, pentru o perioadă de şase luni, de către Judecătoria Sectorului 5, la solicitarea femeii. Cei doi presupuşi infractori vor fi duşi la instanţă, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Acum 6 ore
18:00
Studiu FIFA: Cheltuielile pentru transferurile internaţionale au ajuns la 13,08 miliarde de dolari în 2025 # News.ro
Cluburile din întreaga lume au înregistrat un număr record de 24.558 de transferuri internaţionale în fotbalul masculin în 2025, cheltuielile totale ajungând la 13,08 miliarde de dolari, a anunţat FIFA în Raportul global privind transferurile, publicat miercuri.
17:50
Bolojan: Industria germană este o industrie competitivă, puternică. Extinderea lanţurilor valorice în România, un lucru benefic / Merz: Vrem să continuăm colaborarea tehnologică cu România, avem un interes comun să protejăm şi sudul teritoriului NATO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că industria germană este o industrie competitivă, puternică, care asigură deja o parte din tehnica de luptă, pentru multe armate din Europa, el precizând că extinderea lanţurilor valorice ale acestei industrii în România este un lucru benefic. La rândul lui, cancelarul german Friedrich Merz a spus că Germania vrea să continue colaborarea tehnologică cu România, pentru că este în interesul lor, în ceea ce priveşte securitatea şi avem un interes comun să protejăm şi sudul teritoriului NATO.
17:40
Ilie Bolojan: Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la alegerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord / Până nu atingem o cotă de deficit sub 3%, nu este pe agendă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la legerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord, aşa cum s-a întâmplat când am aderat la UE sau NATO. Potrivit premierului, până nu atingem o cotă de deficit sub 3%, nu este pe agendă acest tip de problemă.
17:40
Persoană care a rămas blocată cu maşina în zăpadă, în Munţii Şureanu, salvată de jandarmii montani după o intervenţie de trei ore - VIDEO # News.ro
O persoană care a rămas blocată cu maşina în zăpadă, la circa patru kilometri de zona turistică Poarta Raiului din Munţii Şureanu, a fost salvată de jandarmii montani după o intervenţie de trei ore.
17:40
Bolojan: Pentru România, relaţia cu Republica Moldova este una specială / În condiţiile în care s-ar deschide negocierile cu UE pentru aderare, ar fi cel mai mare câştig / Merz: Nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la UE # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că pentru România, relaţia cu Republica Moldova este una specială, iar în condiţiile în care s-ar deschide negocierile cu UE pentru aderare, ar fi cel mai mare câştig pentru Republica Moldova. La rândul lui, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că au luat la cunoştinţă rezultatul alegerilor şi vor să păstreze deschis şi după aceste alegeri drumul Moldovei către Europa. Nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană, a mai spus Merz.
17:30
Bolojan: De zeci de ani, pacea şi siguranţa în Europa sunt asigurate de NATO, iar SUA au un rol determinant în acest sistem / Merz: Facem eforturi mari pentru a îmbunătăţi apărarea, vrem să continuăm pe acest drum cu partenerii noştri americani # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că de zeci de ani, pacea şi siguranţa în Europa sunt asigurate de NATO, iar SUA au un rol determinant în acest sistem de apărare. La rândul lui, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că la Summitu NATO de la Haga, membrii UE şi-au luat angajamentul să atingă scopul de investiţii în apărare de 3,5% şi investesc în plus încă 1,5% din PIB, pentru infrastructură relevantă, pentru securitate. El a menţionat că UE face eforturi mari pentru a îmbunătăţi apărarea şi vor să continue pe acest drum cu partenerii americani.
17:30
Hamasul anunţă că este pregătit de un ”transfer complet al guvernării” Comitetului Naţional cât mai cutând posibil, dar cere redeschiderea completă a punctului de trecerea frontierei de la Rafah ”fără oprelişti israeliene” # News.ro
Hamasul este pregătită de un ”transfer complet al guvernării” Fâşiei Gaza cât mai curând posibil, anunţă miercuri un purtător de cuvânt al mişcării islamiste palestiniene, insistând asupra unei redeschideri totale a postului de frontieră de la Rafah, către Egipt, ”fără oprelişti israeliene”, relatează AFP.
17:30
Ilie Bolojan: Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la legerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord / Până nu atingem o cotă de deficit sub 3%, nu este pe agendă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la legerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord, aşa cum s-a întâmplat când am aderat la UE sau NATO. Potrivit premierului, până nu atingem o cotă de deficit sub 3%, nu este pe agendă acest tip de problemă.
17:30
Bitget îl numeşte pe Oliver Stauber CEO al diviziei EU şi pregăteşte un sediu central la Viena # News.ro
Plarforma Bitget îl numeşte pe Oliver Stauber în funcţia de CEO al diviziei Bitget EU şi anunţă planurile de a pune bazele unui sediu central în Viena, Austria.
17:30
Revolut începe să opereze ca entitate bancară completă în Mexic, fiind prima piaţă în afara Europei # News.ro
Revolut, fintech-ul global cu peste 70 de milioane de clienţi, a anunţat că a început operaţiunile bancare complete în Mexic. Revolut Bank SA IBM este prima bancă a Revolut lansată în afara continentului european.
17:30
Ecuadorul afirmă că un agent ICE a încercat să intre în consulatul său din Minneapolis - VIDEO # News.ro
Un agent al Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) al SUA a încercat marţi să intre în clădirea consulatului Ecuadorului din Minneapolis, dar a fost împiedicat să intre în incintă de personalul instituţiei diplomatice, a declarat miercuri Ministerul de Externe de la Quito, relatează Reuters.
17:20
Cancelarul Germaniei: România şi Germania susţin împreună Ucraina din punct de vedere politic, financiar, umanitar şi militar / Îi ajutăm pe prietenii noştri în aceste zile crunte de iarnă în care Rusia atacă sistematic infrastructura energetică # News.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat miercuri, la Berlin, în cadrul conferinţei comune cu premierul României, Ilie Bolojan, că România şi Germania susţin împreună Ucraina din punct de vedere politic, financiar, umanitar şi militar şi îi ajută pe prietenii ucraineni în aceste zile crunte de iarnă în care Rusia atacă sistematic infrastructura energetică. El a mai spus că, prin livrările sale de energie, România aduce o contribuţie majoră pentru Ucraina.
17:20
Instanţa supremă a respins, după mai multe amânări, recursul în casaţie înaintat de fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare pentru luare de mită # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, miercuri, după ce a amânat pronunţarea de mai multe ori, recursul în casaţie înaintat de către fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Pintea ar fi pretins şi primit,în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Judecătorii amânaseră până acum de cinci ori luarea unei hotărâri în acest caz.
17:00
Superliga: Moment de reculegere la meciurile etapei a 24-a, în memoria suporterilor echipei PAOK # News.ro
Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal au decis ca toate meciurile etapei a 24-a din Superliga României să fie precedate de un moment de reculegere.
17:00
Comedia „În pielea mea” a fost aplaudată la prima sa proiecţie, găzduită de Cinema City ParkLake VIP, de primii spectatori - vedete şi influenceri, colegi şi prieteni ai actorilor George Tănase, Ioana State, Vlad Gherman, Oana Gherman, Sergiu Costache, Azaleea Necula, Alexandra Răduţă, Gabriel Vatavu. Echipa filmului va porni în caravană prin 16 oraşe din ţară.
17:00
Constanţa: Un elev de 13 ani a sărit pe geamul sălii de clasă, de la primul etaj, pentru că ar fi obţinut o notă mică / Incidentul a avut loc într-o pauză / Băiatul a fost transportat la spital # News.ro
Un elev în vârstă de 13 ani de la o şcoală din Mangalia a sărit, miercuri, pe geamul sălii de clasă, de la primul etaj, pentru că ar fi obţinut o notă mică, băiatul fiind transportat la spital. Incidentul s-a petrecut într-o pauză.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.