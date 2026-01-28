Nivelul glicemiei și infecțiile dentare
Ziarul Lumina, 28 ianuarie 2026 20:20
Dacă nu sunt tratate la timp, infecțiile la rădăcina dintelui sau abcesele dentare întrețin inflamația locală, afectând inclusiv procesul natural prin care are loc reglarea nivelului de zahăr din sânge. În
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
20:30
La Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi va putea fi vizitată, până la 28 februarie 2026, expoziția temporară „Continuitate și creativitate în vreme de
20:30
În Aula Filialei Iași a Academiei Române are loc astăzi, 29 ianuarie 2026, prima ședință a Grupului de lucru „Inteligența Artificială (IA) în folosul urbei și locuitorilor Iașiului”, având ca temă
Acum 15 minute
20:20
Analizele uzuale oferă informații importante în evaluarea stării de sănătate și depistarea timpurie a unor eventuale afecțiuni înainte de apariția primelor simptome. Atunci când unele rezultate se situează
20:20
Cât de sigură și în ce măsură ajută aspirina luată preventiv împotriva unor probleme cardiovasculare? Considerată de mulți un adevărat „remediu-minune”, aspirina ar trebui totuși luată doar la
20:20
Dacă nu sunt tratate la timp, infecțiile la rădăcina dintelui sau abcesele dentare întrețin inflamația locală, afectând inclusiv procesul natural prin care are loc reglarea nivelului de zahăr din sânge. În
20:20
Un studiu de anul trecut al cercetătorilor de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) din Trondheim susține că scrisul de mână și desenul contribuie într-o măsură mai mare decât
Acum 30 minute
20:10
Totdeauna m-au fascinat scrierile mistice prin limbajul lor cu totul aparte, prin pledoaria pentru desprinderea totală de dimensiunea materială a existenței, prin trimiterea la realități inaccesibile simțurilor tru
20:10
Violența între adolescenți: rolul frustrării, al anturajului și relațiilor de sprijin # Ziarul Lumina
Violența dintre adolescenți, atunci când ajunge la forme extreme, ridică întrebări profunde despre mediul în care cresc copiii, relațiile care îi modelează și emoțiile pe care nu reușesc încă să le
Acum o oră
20:00
Exemplul unui profesor universitar și chirurg de renume internațional, pelerin în vetre monahale # Ziarul Lumina
Dintr-o însemnare a arhimandritului Iuliu Scriban, publicată în revista Biserica Ortodoxă Română din anul 1927, aflăm că prestigiosul profesor universitar și chirurg de renume internațional, asociat al Academie
19:50
În 1983 se lansa în România delicioasa comedie „Buletin de București”. Miza, acolo, era obținerea rezidenței în Capitală pe baza unei căsătorii de formă. Filmul a avut și o continuare - azi s-ar numi
Acum 2 ore
19:20
Aula Academiei Române a devenit miercuri, 28 ianuarie, spațiul unei profunde reflecții asupra personalității și artei geniului brâncușian, găzduind Simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina - Ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”. Manifestarea a marcat deschiderea oficială a evenimentelor dedicate anului 2026 - „Anul Constantin Brâncuși”, în cadrul căruia se celebrează un secol și jumătate de la nașterea consacratului sculptor român.
Acum 8 ore
14:10
Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din München, Germania, a marcat sâmbătă, 24 ianuarie, împlinirea a 50 de ani de la înființare prin săvârșirea Sfintei Liturghii la care au participat
14:10
Aula Academiei Române a devenit miercuri, 28 ianuarie, spațiul unei profunde reflecții asupra personalității și artei geniului brâncușian, găzduind Simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina -
13:50
Mesaj de condoleanțe și solidaritate după accidentul rutier petrecut în apropierea localității Lugojelul, județul Timiș # Ziarul Lumina
Am aflat cu durere de accidentul rutier tragic petrecut în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș, care s-a soldat cu decesul a șapte cetățeni greci și cu rănirea gravă a altor trei.În aceste
13:00
Programul proclamării generale a canonizării celor 16 femei române cu viață sfântă (5-6 februarie 2026) # Ziarul Lumina
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prilejuite de proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, se vor desfășura conform
Acum 12 ore
12:30
Simpozionul național „Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” la Suceava # Ziarul Lumina
Aspecte din opera teologică, științifică și literară a celui care a fost iubitor de carte, de Biserică și de Neam, dar și profunzimea sufletului vrednicului arhiereu al Bisericii lui Hristos, primul Mitropolit
12:10
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a poposit duminică, 25 ianuarie, în Parohia Românești, Protopopiatul Făget, județul Timiș, săvârșind Sfânta Liturghie î
12:10
La Târgoviște au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Consiliului eparhial și ale Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, desfășurate sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Nifon,
12:00
La Centrul eparhial din Galați a avut loc luni, 26 ianuarie, întrunirea anuală a Organizației Casei de Ajutor Reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Ședinţa a fost
11:30
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, duminică, 25 ianuarie. Din sobor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul
11:20
Cinci decenii de la întronizarea Episcopului Emilian Birdaș, aniversate la Alba Iulia # Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, duminică, 25 ianuarie. În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Biro a fost hirotonit
11:20
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Roman Ciorogariu, ctitorul reînființatei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, în cadrul eparhiei au avut loc numeroase manifestări
10:40
Programul proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă (5-6 februarie 2026) # Ziarul Lumina
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prilejuite de proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, se vor desfășura conform
08:30
În colecția tematică a Patericului egiptean, găsim acest cuvânt al unui bătrân: „Nu este mai rău lucru și mai amar decât deprinderea și obiceiul rău, că multă vreme, silință și osteneală trebuie
Acum 24 ore
05:00
Pentru atragerea turiştilor şi promovarea obiectivelor naturale şi culturale aflate pe teritoriul geoparcului Oltenia de sub Munte, promotorii acestuia intenţionează să realizeze o reţea de trasee turistice prin
27 ianuarie 2026
23:30
Rugăciunea este modul nostru de a vorbi cu Dumnezeu. De aceea trebuie să ne aplecăm asupra vieţilor sfinţilor şi a textelor duhovniceşti scrise de Marii Părinţi ai pustiei, pentru a învăţa cum să ne
23:30
Dincolo de definițiile clasice, în perspectiva istoriei și antropologiei religiilor, simbolul este o ambasadă a celor de Sus în lumea noastră, o ambasadă a sacrului în profan.Ce este o ambasadă din
23:20
Iubiților, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatele, ca să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup după
23:20
Într-o societate aflată într-o continuă schimbare, în care familia se confruntă cu numeroase presiuni și provocări, educația rămâne unul dintre pilonii esențiali ai formării tinerei generații. Valorile
23:20
„În vremea aceea, apropiindu-se de Iisus unul din cărturarii care Îl auzise vorbind cu saducheii și văzând că bine le-a răspuns, L-a întrebat: Care poruncă este întâia dintre toate? Iisus i-a răspuns că
23:20
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, p. 378„Iubirea e cea mai mare forță. Dar ea e tare numai atunci
23:10
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna februarie, 81 de programe de formare profesională pentru 1.349 de persoane care beneficiază de calificare gratuită prin agenţiile din
23:10
Anul trecut, la nivel național au fost intabulate peste 92.100 de ipoteci, cu 6,4% mai multe faţă de 2024, conform datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, citate de Ipotecare.ro. Cele
23:10
Luni, la Cincu, a început exerciţiul multinaţional Dynamic Front 26, cel mai mare exerciţiu de interoperabilitate a artileriei Forţelor Terestre ale SUA desfăşurat în Europa. La operațiuni, care se vor încheia
23:10
Sfântul Cuvios Efrem Sirul s-a născut în oraşul Nisibi din Mesopotamia, la începutul secolului 4. Este remarcat de episcopul Iacov, care devine îndrumătorul lui spiritual şi cel care-i prezintă învăţătura cr
23:00
Obiectivul principal al achiziţiilor naționale prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare, însă pe lista investițiilor sunt și proiecte de infrastructură sau care privesc apărarea civilă și
23:00
Furnizorii de energie au început să-și publice, în platforma de comparare a Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ofertele la gaze pentru consumatorii casnici, valabile de la 1
22:50
Muzeul Național al Literaturii Române din București găzduieşte expoziția „Marin Sorescu 90”, care oferă publicului ocazia de a vedea în premieră o parte semnificativă din arhiva scriitorului, pusă la
22:50
Pentru atragerea turiştilor şi promovarea obiectivelor naturale şi culturale aflate pe teritoriul geoparcului Oltenia de sub Munte, promotorii acestuia intenţionează să realizeze o reţea de trasee turistice prin
22:40
Deși creștinismul își are originile într-un mediu vorbitor de limbă aramaică, faptul că în interiorul creștinismului a existat dintotdeauna o astfel de tradiție este uneori uitat. Dar cu toate că,
22:40
În contextul „Anului Brâncuși”, astăzi, în Aula Academiei Române, va avea loc simpozionul „Când arta îmbrăţişează medicina - ecorşeul şi lucrările de tinereţe ale lui Constantin Brâncuşi”.
Ieri
19:20
În Biserica noastră a fost pomenit duminică, 25 ianuarie, și Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Acesta a fost cinstit în mod deosebit la mănăstirea din localitatea 23 August, județul Constanța. În cinstea ocrotitorului spiritual al așezământului monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a surprins mai multe aspecte din viața pilduitoare a Sfântului Bretanion: „Acest sfânt semănase credință curată în sufletele tuturor credincioșilor săi. Avea mănăstiri, călugări, preoți și credincioși devotați. Bretanion a fost un ierarh care a apărat credința aici, la noi, cum au apărat-o și înaintașii lui, cum o vor apăra și cei de după el. Odată cu Sfântul Bretanion, noi îl pomenim și pe marele ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului”.
19:00
În ziua pomenirii Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, 27 ianuarie, Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal, împreună cu diaconul Cristian Copceag, slujitor al sfântului lăcaș bucureștean. Credincioșii prezenți au putut să se închine la o părticică din sfintele moaște ale marelui teolog antiohian, păstrată în paraclis din anul 2011.
15:50
Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și cele ale fiilor ei se află sub Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou # Ziarul Lumina
Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost una dintre cele mai iubite soții de domnitori români. Plină de eleganță și discreție, ea și-a înveșnicit numele prin binefacerile realizate pentru cei săraci și
15:10
În ziua pomenii Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, 26 ianuarie, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Strâmbu‑Găiseni din
15:10
În ziua pomenirii Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, 27 ianuarie, Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a
15:10
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit luni, 26 ianuarie, în mijlocul obștii monahale și al pelerinilor care au trecut pragul Mănăstirii Radu Vodă
14:20
Lucrare dedicată Centenarului Patriarhiei Române, prezentată la Facultatea „Justinian Patriarhul” # Ziarul Lumina
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a fost lansată luni, 26 ianuarie, lucrarea „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, în două volume.
13:30
Credincioșii Parohiei Crivina de Jos, Protopopiatul Lugoj, județul Timiș, au fost vizitați duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a binecuvântat cu această
13:30
În Biserica noastră a fost pomenit duminică, 25 ianuarie, Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Acesta a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea 23 August din județul Constanța. În cinstea
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.