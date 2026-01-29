Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” în Protoieria Urlați
Ziarul Lumina, 29 ianuarie 2026 14:50
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a organizat joi, 29 ianuarie, o nouă acțiune social‑filantropică în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Prin acest demers, 50 de vârstnici
Acum 15 minute
Acum 30 minute
15:00
Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur este un bun prilej de a ne reaminti vieţile lor pline de virtuţi, lucrarea lor misionară, duhovnicească şi filantropică, dar şi contribuţia extraordinară pe care au avut-o în apărarea dreptei credinţe. Despre actualitatea teologiei lor şi despre modelele de trăire creştină autentică oferite de cei trei mari Sfinţi Părinţi am vorbit cu pr. conf. dr. Mircea Ielciu, profesor emerit la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.
Acum o oră
14:50
14:40
Cu ocazia cinstirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, din ziua de 30 ianuarie, raclele care adăpostesc cinstitele lor moaște vor fi așezate în Catedrala Patriarhală
Acum 2 ore
14:00
Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit astăzi, 29 ianuarie, întrunirea Cercului pastoral al clericilor din Protoieria Sector 4 Capitală. În cadrul evenimentului, părintele prof.
Acum 4 ore
13:10
Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează în perioada 30 ianuarie - 6 martie 2026 noi cursuri pentru formarea de consilieri în domeniul adicțiilor. Asociația are un portofoliu care cuprinde 12
13:10
La Centro Mariapoli PAFOM din localitatea Castel Gandolfo, în apropierea Romei, au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, conform episcopia‑italiei.it. Adunarea eparhială s‑a desfășurat sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, având pe ordinea de zi examinarea și aprobarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial, analiza execuției bugetare pentru anul 2025, precum și aprobarea bugetului eparhiei pentru anul 2026.
13:00
În cadrul manifestărilor cultural‑educaţionale dedicate ocrotitorilor spirituali ai învăţământului telogic, Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul
12:20
Aflat la cea de‑a treia ediție, Simpozionul Național „Teologie și cultură” a debutat marți dimineață, 27 ianuarie, cu Sfânta Liturghie săvârșită în paraclisul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul
12:10
Evenimentul comemorativ și Conferința internațională „Ne amintim... lagărele morții”, organizate cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, au avut loc la Zalău, luni, 26
12:00
Ședința anuală a Consiliului și a Adunării eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei a avut loc la 27 ianuarie, în Sala de conferințe a Căminului bisericesc „Peregrinus” din oraşul Marii Uniri. În
12:00
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica Parohiei Băile Felix, Protopopiatul Oradea, duminică, 25 ianuarie. Ierarhul a tâlcuit pentru cei prezenți cum a fo
Acum 24 ore
21:30
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 434-435; 438„Pe când era stareț, a venit pitarul mănăstirii la Cuviosul Calinic și l-a înștiințat că s-a
21:30
Iubiților, nu vă mirați de focul aprins între voi, spre ispitire, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva străin, ci, întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea
21:20
Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie numit Teoforul, adică `purtătorul de Dumnezeu”, a fost episcop în Antiohia în timp ce la Roma era împărat Traian (98-117). El a fost ucenic al Sfântului Apostol şi Evanghelist
21:20
„Zis-a Domnul: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în piețe și să stea în băncile dintâi în sinagogi și să stea în capul mesei la ospețe.
21:10
Execuţia bugetului general consolidat în 2025 s-a încheiat cu un deficit de 146,03 miliarde de lei, respectiv 7,65% din PIB, mai mic cu 1% faţă de deficitul din 2024, de 8,67%, a anunţat Ministerul Finanţelor,
21:10
Pompierii au intervenit, marți, pentru înlăturarea efectelor produse de ploile abundente înregistrate în 17 localităţi din şase judeţe: Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureş şi Mehedinţi. Potrivit
21:00
Peste 6.900 de locuinţe au fost afectate de incendii în România în 2025, în creştere cu aproximativ 2% faţă de 2024. În incendii și-au pierdut viața 305 persoane, din care 104 au fost vârstnici, arată
21:00
Trei trasee turistice din Masivul Ceahlău au fost omologate oficial de Ministerul Economiei, după ce au fost amenajate, iar unele puncte periculoase eliminate, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ,
20:50
În contextul în care economia dă semne de stagnare, reprezentanții mediului de afaceri cer includerea în pachetul de reforme al Guvernului și a unor programe de susținere a sectorului privat. Printre măsurile
20:40
Emisiile de gaze cu efect de seră generate, în 2024, de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde t echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi de 20%
20:30
La Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi va putea fi vizitată, până la 28 februarie 2026, expoziția temporară „Continuitate și creativitate în vreme de
20:30
În Aula Filialei Iași a Academiei Române are loc astăzi, 29 ianuarie 2026, prima ședință a Grupului de lucru „Inteligența Artificială (IA) în folosul urbei și locuitorilor Iașiului”, având ca temă
20:20
Analizele uzuale oferă informații importante în evaluarea stării de sănătate și depistarea timpurie a unor eventuale afecțiuni înainte de apariția primelor simptome. Atunci când unele rezultate se situează
20:20
Cât de sigură și în ce măsură ajută aspirina luată preventiv împotriva unor probleme cardiovasculare? Considerată de mulți un adevărat „remediu-minune”, aspirina ar trebui totuși luată doar la
20:20
Dacă nu sunt tratate la timp, infecțiile la rădăcina dintelui sau abcesele dentare întrețin inflamația locală, afectând inclusiv procesul natural prin care are loc reglarea nivelului de zahăr din sânge. În
20:20
Un studiu de anul trecut al cercetătorilor de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) din Trondheim susține că scrisul de mână și desenul contribuie într-o măsură mai mare decât
20:10
Totdeauna m-au fascinat scrierile mistice prin limbajul lor cu totul aparte, prin pledoaria pentru desprinderea totală de dimensiunea materială a existenței, prin trimiterea la realități inaccesibile simțurilor tru
20:10
Violența între adolescenți: rolul frustrării, al anturajului și relațiilor de sprijin # Ziarul Lumina
Violența dintre adolescenți, atunci când ajunge la forme extreme, ridică întrebări profunde despre mediul în care cresc copiii, relațiile care îi modelează și emoțiile pe care nu reușesc încă să le
20:00
Exemplul unui profesor universitar și chirurg de renume internațional, pelerin în vetre monahale # Ziarul Lumina
Dintr-o însemnare a arhimandritului Iuliu Scriban, publicată în revista Biserica Ortodoxă Română din anul 1927, aflăm că prestigiosul profesor universitar și chirurg de renume internațional, asociat al Academie
19:50
În 1983 se lansa în România delicioasa comedie „Buletin de București”. Miza, acolo, era obținerea rezidenței în Capitală pe baza unei căsătorii de formă. Filmul a avut și o continuare - azi s-ar numi
19:20
Aula Academiei Române a devenit miercuri, 28 ianuarie, spațiul unei profunde reflecții asupra personalității și artei geniului brâncușian, găzduind Simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina - Ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”. Manifestarea a marcat deschiderea oficială a evenimentelor dedicate anului 2026 - „Anul Constantin Brâncuși”, în cadrul căruia se celebrează un secol și jumătate de la nașterea consacratului sculptor român.
Ieri
14:10
Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din München, Germania, a marcat sâmbătă, 24 ianuarie, împlinirea a 50 de ani de la înființare prin săvârșirea Sfintei Liturghii la care au participat
14:10
Aula Academiei Române a devenit miercuri, 28 ianuarie, spațiul unei profunde reflecții asupra personalității și artei geniului brâncușian, găzduind Simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina -
13:50
Mesaj de condoleanțe și solidaritate după accidentul rutier petrecut în apropierea localității Lugojelul, județul Timiș # Ziarul Lumina
Am aflat cu durere de accidentul rutier tragic petrecut în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș, care s-a soldat cu decesul a șapte cetățeni greci și cu rănirea gravă a altor trei.În aceste
13:00
Programul proclamării generale a canonizării celor 16 femei române cu viață sfântă (5-6 februarie 2026) # Ziarul Lumina
12:30
Simpozionul național „Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” la Suceava # Ziarul Lumina
Aspecte din opera teologică, științifică și literară a celui care a fost iubitor de carte, de Biserică și de Neam, dar și profunzimea sufletului vrednicului arhiereu al Bisericii lui Hristos, primul Mitropolit
12:10
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a poposit duminică, 25 ianuarie, în Parohia Românești, Protopopiatul Făget, județul Timiș, săvârșind Sfânta Liturghie î
12:10
La Târgoviște au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Consiliului eparhial și ale Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, desfășurate sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Nifon,
12:00
La Centrul eparhial din Galați a avut loc luni, 26 ianuarie, întrunirea anuală a Organizației Casei de Ajutor Reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Ședinţa a fost
11:30
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, duminică, 25 ianuarie. Din sobor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul
11:20
Cinci decenii de la întronizarea Episcopului Emilian Birdaș, aniversate la Alba Iulia # Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, duminică, 25 ianuarie. În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Biro a fost hirotonit
11:20
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Roman Ciorogariu, ctitorul reînființatei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, în cadrul eparhiei au avut loc numeroase manifestări
10:40
Programul proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă (5-6 februarie 2026) # Ziarul Lumina
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prilejuite de proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, se vor desfășura conform
08:30
În colecția tematică a Patericului egiptean, găsim acest cuvânt al unui bătrân: „Nu este mai rău lucru și mai amar decât deprinderea și obiceiul rău, că multă vreme, silință și osteneală trebuie
05:00
Pentru atragerea turiştilor şi promovarea obiectivelor naturale şi culturale aflate pe teritoriul geoparcului Oltenia de sub Munte, promotorii acestuia intenţionează să realizeze o reţea de trasee turistice prin
27 ianuarie 2026
23:30
Rugăciunea este modul nostru de a vorbi cu Dumnezeu. De aceea trebuie să ne aplecăm asupra vieţilor sfinţilor şi a textelor duhovniceşti scrise de Marii Părinţi ai pustiei, pentru a învăţa cum să ne
23:30
Dincolo de definițiile clasice, în perspectiva istoriei și antropologiei religiilor, simbolul este o ambasadă a celor de Sus în lumea noastră, o ambasadă a sacrului în profan.Ce este o ambasadă din
23:20
Iubiților, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatele, ca să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup după
