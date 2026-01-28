Insula europeană unde te poți căsători în 15 minute, ca în Las Vegas. Organizarea costă 1.500 de euro
StirileProtv.ro, 28 ianuarie 2026 21:50
Las Vegas nu mai este singurul loc al nunților rapide. În Europa, la câteva ore de Copenhaga, insula Aero oferă posibilitatea de a te căsători în doar 15 minute, datorită procedurilor birocratice extrem de simplificate.
• • •
