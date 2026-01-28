Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Golazo.ro, 28 ianuarie 2026 23:40
West Ham a acceptat oferta lui Flamengo de transfer pentru extrema Lucas Paqueta (28 de ani).
Acum 30 minute
23:50
Pedepsit de Vassaras Decizia șefului CCA în privința arbitrului de la UTA - Rapid, după penalty-ul primit de giuleșteni # Golazo.ro
UTA Arad - Rapid 1-2. Kyros Vassaras a luat decizia în privința arbitrului Iulian Dima, arbitrul aflat în camera VAR la partida de luni.
23:40
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă # Golazo.ro
West Ham a acceptat oferta lui Flamengo de transfer pentru extrema Lucas Paqueta (28 de ani).
Acum o oră
23:20
Haos în Manchester Ultrașii de la Galatasaray au blocat centrul orașului, înainte de meciul cu City # Golazo.ro
Ultrașii lui Galatasaray au provocat haos pe străzile din Manchester, înainte de meciul cu Manchester City, din Liga Campionilor.
Acum 2 ore
22:50
Chivu pregătește întăriri Fotbalistul pentru care s-au plătit 130 de milioane de euro, la un pas de Inter # Golazo.ro
Moussa Diaby (26 de ani), extrema celor de la Al Ittihad, este aproape de a ajunge la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
22:50
Raheem Sterling, out de la Chelsea Clubul londonez s-a despărțit de starul adus de la Manchester City » Mesajul transmis de fotbalist # Golazo.ro
Raheem Sterling (31 de ani) s-a despărțit de Chelsea după ce nu a fost inclus în lot pentru nicio partidă din acest sezon.
22:40
Vlad Dragomir, GOLAZO în Ligă FOTO. Mijlocașul român, reușită de senzație în ultima etapă a fazei principale din Champions League # Golazo.ro
PAFOS - SLAVIA PRAGA. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a marcat un gol superb în Liga Campionilor.
22:10
„3-4 milioane de euro” Andrei Nicolescu, detalii despre negocierile cu Nikita Stoinov: „Vrem să fie bine pentru toată lumea” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al echipei.
Acum 4 ore
21:50
L-au enervat și pe Djokovic Nole a văzut ce a pățit Coco Gauff la Australian Open și a intervenit: „Sunt surprins că nu suntem filmați și la duș” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a comentat situația descrisă de Coco Gauff cu privire la lipsa de intimitate a sportivilor de la Australian Open.
21:40
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult” # Golazo.ro
Jose Mourinho (63 de ani) a atacant presa înainte de de meciul cu Real Madrid, din Liga Campionilor.
21:20
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România # Golazo.ro
Ivan Savvidis (66 de ani), patronul celor de la PAOK, va oferi ajutor financiar familiilor victimelor accidentului de la Lugojel.
21:10
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul celor de la Rapid, a fost dorit cu insistență de clubul de pe locul 16 în prima ligă poloneză, Katowice.
20:50
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport” # Golazo.ro
Marius Popa, tatăl portarului Matei Popa (18 ani), a vorbit cu Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
20:50
Serena Williams, reclamă milioane la Super Bowl Cât va plăti un furnizor de medicamente de slăbit pentru spotul de 30 de secunde din finala NFL # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) va fi protagonista unei reclame pentru Ro, un furnizor de medicamente pentru slăbit .
20:20
Cazul Gheorghiță, judecat de TAS Suma importantă pe care Poli Iași vrea să o obțină de la FCSB # Golazo.ro
Procesul intentat de Poli Iași împotriva lui FCSB se judecă astăzi la Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS).
20:10
FRF, decizie după tragedie Ce se va întâmpla la meciurile din etapa 23 a Ligii 1, după accidentul de lângă Lugojel # Golazo.ro
FRF a decis ca meciurile din etapa #23 a Ligii 1 să înceapă cu un minut de reculegere în memoria victimelor accidentului de la Lugojel. Șapte fani au lui PAOK și-au pierdut viața în apropierea graniței României cu Ungaria.
Acum 6 ore
19:50
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, ar fi dorit de o echipă din Turcia. Viitorul său în curtea campioanei României este incert după ce Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, și-a exprimat nemulțumirea față de sud-african.
19:40
„Nu-mi imaginam că va antrena și acum” Brazilianul lui Fenerbahce, mesaj pentru Lucescu: „Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce. Fred, 32 de ani, mijlocașul turcilor, n-a uitat că a jucat primele trei sezoane în Europa alături de Mircea Lucescu: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar”.
19:10
„M-am confruntat cu asemenea patroni” Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce când a aflat că Becali face echipa la FCSB: „Am avut un principiu” # Golazo.ro
Domenico Tedesco, 40 de ani, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025, a spus că a avut în carieră patroni care îi comentau alegerile făcute în timpul meciurilor, dar niciodată care să se implice în deciziile sale tehnice.
19:10
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede” # Golazo.ro
Unul dintre suporterii celor de la PAOK care a supraviețuit în urma tragicului accident din județul Timiș a oferit o primă reacție pentru presa din Grecia.
19:00
Șoferul ar fi fost drogat Noi detalii despre accidentul tragic în care și-au pierdut viața fanii PAOK: „A tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis” # Golazo.ro
Noi detalii ies la iveală după accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.
18:40
Suporteri înjunghiați în deplasare Doi fani Chelsea, atacați de ultrașii lui Napoli înainte de meciul din Liga Campionilor: „A fost înfricoșător” # Golazo.ro
Doi suporteri ai celor de la Chelsea au fost înjunghiați înaintea partidei cu Napoli din Liga Campionilor.
18:20
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva” # Golazo.ro
Șoferul camionului care a fost implicat în accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, a oferit o primă reacție.
18:10
Încă o lovitură dată de Voyo Platforma de streaming deținută de Pro TV va transmite încă o competiție importantă # Golazo.ro
Voyo, platforma de streaming deținută de Pro TV, a achiziționat drepturile de televizare pentru Euroliga de Baschet pentru trei sezoane.
Acum 8 ore
18:00
Au accelerat demolarea FOTO. Cum arată stadionul Dinamo la 9 zile de la startul lucrărilor: „Din ce în ce mai multe utilaje” # Golazo.ro
Lucrările pentru demolarea vechiului stadion Dinamo au fost accelerate. În Complexul Sportiv Dinamo va fi construită o nouă arenă multifuncțională.
17:40
Pe cine înfruntă FCSB: „Un mincinos” Antrenorul care face tactica pe teren cu peturi și care l-a forțat pe Courtois să se retragă de la națională # Golazo.ro
Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, între metodele tactice nonconformiste și conflictul cu vedetele. Tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani a fost demis la majoritatea echipelor pe care le-a pregătit
17:10
Mesajul care a înfuriat Barcelona Declarația lui Dro, noul jucător al lui PSG i-a enervat pe catalani! # Golazo.ro
Dro Fernandez a oferit primele cuvinte din postura de jucător a celor de la PSG, iar declarațiile lui ar putea să-i enerveze pe cei de la Barcelona.
17:10
Liga Campionilor LIVE de la ora 22:00, se joacă 18 meciuri în același timp! » Cum arată clasamentul și ce partide se văd la TV # Golazo.ro
Se anunță spectacol în ultima etapă a grupei XXL din Liga Campionilor. Toate cele 18 partide se joacă de la ora 22:00 și vor fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct la Digi Sport și Prima Sport.
17:00
Motivarea ÎCCJ pentru palmaresul Stelei Pe ce s-au bazat judecătorii când au decis că FCSB nu este continuatoarea câștigătoarei CCE # Golazo.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat motivarea deciziei din 4 noiembrie 2025 în dosarul privind conflictul dintre CSA Steaua București și FCSB asupra palmaresului clubului din perioada 1947-1998.
16:50
Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german # Golazo.ro
Radu Drăgușin nu va mai ajunge în Germania, la RB Leipzig, care nu a mai vrut să-l aștepte pe „tricolor”, orientându-se spre alt fundaș central
16:40
Dan Udrea Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss” # Golazo.ro
Antrenorul campioanei „a scăpat hățurile” la conferința de astăzi și i-a numit „papagals” pe cei care îl critică
16:40
Scandal în NFL Legendarul antrenor nu a fost inclus în Hall of Fame: „Imposibil!” + LeBron vorbește despre „o lipsă totală de respect!” # Golazo.ro
Bill Belichick (73 de ani), legendarul antrenor din NFL, câștigător a șase Super Bowl-uri cu New England Patriots, nu se regăsește printre candidați pentru a intra în Hall Of Fame în primul său an de eligibilitate.
16:30
„Te imaginezi jucând în play-out?” Darius Olaru a recunoscut: „Cea mai grea perioadă de când sunt aici” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a vorbit despre șansele campioanei la accederea în play-off-ul din Superliga.
16:30
„El este boss-ul aici” Elias Charalambous nu iese din cuvântul lui Gigi Becali: „Trebuie să respectăm deciziile lui” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre influența pe care o are Gigi Becali la formația roș-albastră.
16:20
„Mi-a spus: «Nu sta pe gânduri, frate!»” Talisson povestește cum a ajuns la Rapid + promisiunea făcută fanilor din Giulești: „La asta vă puteți aștepta” # Golazo.ro
Talisson de Almeida (23 de ani) e foarte entuziasmat de transferul la Rapid și le transmite fanilor că va da totul pentru a ajuta clubul alb-vișiniu.
Acum 12 ore
15:30
„Vom da tot ce avem mai bun” Elias Charalambous, înainte de FCSB - Fenerbahce, ultimul din Europa League: „Se poate întâmpla orice” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida de joi cu Fenerbahce, din runda #8 din Europa League.
15:20
Olaru nu renunță Căpitanul de la FCSB, despre meciul crucial cu Fenerbahce: „Cred în continuare în calificare” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a prefațat duelul cu Fenerbahce, ultimul din faza principală a Europa League.
15:10
Gerul schimbă programul în Liga 1 Un meci din etapa #24, reprogramat din cauza temperaturilor scăzute # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat că meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați din etapa #24 din Liga 1 a fost reprogramat din cauza temperaturilor scăzute.
15:00
„Mă uit la știri și sunt îngrozit” Reacție dură a unui star din NBA, după ce agenții ICE au omorât doi protestatari: „Vorbim de crime. E grav!” # Golazo.ro
Victor Wembanyama, pivotul lui San Antonio Spurs, s-a declarat revoltat de situația explozivă din Minnesota în ianuarie.
14:50
Stadion de 101.000 de locuri! FOTO: Cum va arăta arena clubului River Plate, după ce va fi renovată # Golazo.ro
Clubul River Plate a anunțat că s-a aprobat proiectul de extindere și acoperire a stadionului Mas Monumental.
14:30
Australian Open, semifinale S-a stabilit penultimul act al primului turneu de Grand Slam al anului » Duel tare între Djokovic și Sinner # Golazo.ro
S-au stabilit semifinalele Australian Open, atât la masculin, cât și la feminin.
14:20
Șobolani pe Camp Nou! Continuă problemele pe stadionul Barcelonei, a cărui renovare a costat 1,5 miliarde de euro # Golazo.ro
Un șobolan și-a făcut apariția pe Camp Nou înaintea partidei Barcelona - FC Copenhaga, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.
14:10
FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect # Golazo.ro
În etapa a 23-a, meciul FCSB-ului a făcut un rating cât aproape cumulul audienței primelor 3 clasate: Craiova, Rapid și Dinamo
13:40
Ceahlăul Piatra Neamț, echipă de tradiție în fotbalul românesc, a anunțat că a găsit o portiță de salvare pentru a-și putea continua activitatea în Liga 2.
13:10
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, a vorbit despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv (26 de ani) în primele meciuri bifate pentru giuleșteni.
13:00
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) s-a calificat în semifinalele Australian Open, după ce a profitat de abandonul italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, #5 ATP), la scorul de 4-6, 3-6, 3-1.
12:50
Alertă de „blat” Meci anulat în ultimul moment, din cauza activității suspecte de pe piața pariurilor. Președintele e ferm: „Nu voi mai trece prin asta ” # Golazo.ro
Lupta dintre Michael Johnson și Alexander Hernandez de la UFC 324, de duminică, a fost anulată în ultimul moment din cauza activității suspecte pe piața pariurilor.
12:40
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB # Golazo.ro
Adrian Mutu, fostul antrenor al celor de la Petrolul, a explicat de ce nu ar dori să preia banca tehnică a clubului FCSB.
12:40
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul # Golazo.ro
PAOK Salonic și suporterii săi au hotărât ce vor face la meciul cu Lyon după accidentul fatal din România. Cum vrea să acționeze guvernul grec pentru răniții de la Timișoara
12:30
WTA a început o anchetă asupra lui Rafael Font de Mora, antrenorul americancei Peyton Stearns, pentru presupuse abateri și relații inadecvate cu jucătoarele pe care le-a pregătit în trecut.
12:20
„Dacă vrea să câștige niște bani...” Kopic, despre Kennedy Boateng: „Știu că are oferte de la cluburi care ar putea plăti mai mult” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre Kennedy Boateng (29 de ani).
