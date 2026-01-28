Arabia Saudită minimalizează o posibilă ruptură cu SUA în legătură cu Iranul
Aktual24, 28 ianuarie 2026 23:50
Arabia Saudită este în „contact constant” cu SUA în legătură cu evoluțiile în curs din regiune, insistă un oficial al ambasadei, potrivit Sky News. Un oficial de rang înalt de la ambasada din Washington a declarat agenției de știri AP că Arabia Saudită a rămas aliniată cu SUA, chiar dacă a refuzat să permită utilizarea […]
• • •
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:30
Ambasada SUA de la Copenhaga a îndepărtat steagurile arborate în memoria soldaților danezi căzuți, stârnind furia veteranilor. „Ambasada nu cunoștea semnificația steagurilor” # Aktual24
Ambasada SUA la Copenhaga a îndepărtat steagurile arborate în onoarea soldaților uciși în Afganistan dintr-o zonă din afara clădirii. Un videoclip distribuit de postul danez TV2 a arătat un agent de securitate îndepărtând, marți, din jardinierele amplasate în fața ambasadei, steagurile arborate în onoarea celor 44 de soldați danezi care au murit în conflict, potrivit […]
23:10
Agent ICE filmat încercând să intre în Consulatul Ecuadorului din Minneapolis. „Nu puteți intra aici. Acesta este un consulat. Aceasta este proprietatea unui guvern strain. Nu puteți intra aici” # Aktual24
Guvernul Ecuadorului a condamnat ceea ce a descris ca o tentativă a unui agent federal de imigrare al SUA de a intra în consulatul ecuadorian din Minneapolis, potrivit BBC și The Guardian. Agentul a fost împiedicat să intre de către oficialii consulari, care au acționat „pentru a garanta protecția ecuadorienilor care se aflau în interiorul […]
Acum 2 ore
22:40
Agenții federali implicați în împușcarea fatală a lui Alex Pretti, produsă în Minnesota la sfârșitul săptămânii, au fost suspendați, a aflat publicația The Guardian. Un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal a declarat că ofițerii implicați au fost suspendați. „Acesta este protocolul standard”, a spus acesta.
22:10
Bogdan Pîrlog acuză abuzuri concertate în justiție: trei episoade într-o singură săptămână – Presshub # Aktual24
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că este ținta unor abuzuri concertate de către șefa Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea. Printr-o postare pe Facebook, magistratul susține că, în decursul ultimei săptămâni au avut loc trei incidente, implicând proceduri instituționale, pe care le consideră deliberate. Acesta a susținut și că incidentele ar fi motivate […]
22:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte mulțumit” de evoluțiile din Siria, după ofensiva armatei siriene împotriva Forțelor Democratice Siriene (SDF), grupare condusă de kurzi și sprijinită anterior de Washington. Trump a făcut aceste declarații după o convorbire telefonică cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa, înainte ca liderul de la Damasc să plece la […]
22:10
Bruce Springsteen a dedicat o nouă piesă locuitorilor din Minneapolis, criticând operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația desfășurate de președintele Donald Trump în oraș. Versurile piesei „Streets of Minneapolis”, lansată miercuri, descriu cum „un oraș în flăcări a luptat împotriva focului și a gheții sub cizma unui ocupant”, ceea ce Springsteen numește „armata privată […]
Acum 4 ore
21:50
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău în timp ce era audiată de procurorii DNA. Anchetatorii au chemat ambulanța. Sursele au precizat că la sediul DNA a venit ambulanța, miercuri seara târziu. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins în flagrant, miercuri, două persoane, între care o avocată, într-un […]
21:40
Think-tank: pierderile totale ale Rusiei și Ucrainei ar putea ajunge la două milioane de militari până în primăvară # Aktual24
Pierderile suferite de armatele Rusiei și Ucrainei, militari uciși, răniți sau dați dispăruți, ar putea ajunge la aproximativ două milioane până în această primăvară, potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington. Conform raportului CSIS, citat de The Guardian, Rusia ar fi înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime de […]
21:30
Președintele Volodimir Zelenski ar trebui să meargă la Moscova dacă vrea să poarte discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat pe 28 ianuarie consilierul de la Kremlin Iuri Ușakov. Declarația vine după ce ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a spus că Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a rezolva […]
21:30
Mangalia: Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etajul 1 al școlii după ce a luat nota 3 la matematică # Aktual24
Un elev de clasa a VI-a din Mangalia s-a aruncat, miercuri, de la etajul 1 al școlii după ce a luat nota 3 la matematică. Incidentul s-ar fi produs în timpul recreației. Copilul a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite, potrivit FocusPress. Directorul școlii a luat legătura cu părinții, dar și cu medicii și […]
21:20
Ce se întâmplă dacă nu bem suficientă apă: riscurile ascunse și cantitatea optimă de consum # Aktual24
Apa este viață, dar de câte ori ne gândim cu adevărat la ea în agitația cotidiană? Este atât de ușor să uităm să bem suficientă apă, încât mulți dintre noi trăim zilnic cu un deficit invizibil, care ne afectează sănătatea fără să ne dăm seama. Corpul uman este alcătuit în proporție de aproximativ 60% apă, […]
21:20
Uniunea Europeană va intensifica eforturile de a-și diversifica sursele de gaz lichefiat, reducând dependența de livrările din Statele Unite, după amenințările președintelui american Donald Trump legate de preluarea controlului asupra Groenlandei, a declarat miercuri comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen. Numind evenimentele din ultima săptămână un „semnal de alarmă clar”, Jørgensen a spus că instabilitatea […]
21:10
Șefa diplomației UE: „Să facem NATO mai european, SUA a zguduit relația. Nu vom supraviețui dacă externalizăm apărarea” # Aktual24
Europa trebuie să facă urgent mai mult pentru a-și îmbunătăți apărarea și pentru a face NATO „mai europeană ca să-și păstreze forța”, deoarece SUA au zguduit relația transatlantică din temelii, a avertizat șefa diplomației UE. SUA vor rămâne partenerul și aliatul Europei, a spus Kaja Kallas la o conferință pe teme de apărare, dar nicio […]
21:10
Comentarii îngrijorătoare pe o pagină de TikTok dedicată unui băiat de 13 ani care s-a sinucis luni la Oradea. „Nu vreau să o pierd pe mama, dar mă va pierde ea pe mine în câteva zile” # Aktual24
Mai multe comentarii care au apărut la un clip de condoleanțe postat pe TikTok dedicate unui băiat de 13 ani care s-a aruncat, luni, de pe un bloc din Oradea au atras atenția conducerii colegiului la care învăța băiatul. Unele conturi care par ale unor adolescenți au scris „eu urmez”, „eu voi urma sigur”, „Nu […]
21:00
Retragerea Ucrainei din Donbas nu va opri Rusia, avertizează ISW. Ce urmărește Moscova, în realitate # Aktual24
Revendicările teritoriale și politice ale Rusiei sunt mult mai ample decât declarațiile sale despre Donbas pe care Kremlinul le prezintă publicului occidental, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii notează că semnalele publice ale Moscovei despre pregătirea pentru o soluționare pașnică ascund un obiectiv strategic – obligarea Ucrainei și a Occidentului să […]
20:40
Ce se întâmplă în organismul uman atunci când bem alcool și ce cantitate este sigur să consumăm # Aktual24
Alcoolul a însoțit omenirea de milenii, fiind prezent în ritualuri, sărbători și momente sociale importante. Deși pentru mulți reprezintă o formă de relaxare sau de socializare, efectele sale asupra organismului sunt complexe și adesea subestimate. În fiecare secundă în care consumăm alcool, corpul nostru trece printr-un adevărat șir de reacții chimice, care pot avea consecințe […]
20:40
Flagrant organizat lângă Timișoara: Doi tineri au încercat să-i vândă unui ofițer sub acoperire cocaine și cristal în valoare de 50.000 de euro # Aktual24
Doi tineri din Timiș au fost reținuți de polițiști după ce au încercat să vândă unui ofițer sub acoperire cocaină și cristal în valoare de 50.000 de euro într-o parcare dintr-un centru comercial din Dumbrăvița. În momentul în care vânzătorul și complicele său îi arătau cumpărătorului drogurile, au fost înconjurați de ofițerii de la Combaterea […]
20:30
Fulare și lumânări la locul tragediei pentru cele șapte victime care vor fi repatriate cu un avion special. Cei trei greci răniţi sunt în stare stabilă # Aktual24
Locul în care și-au găsit sfârșitul suporterii clubului grec PAOK Salonic a fost transformat într-un adevărat memorial. Fulare alb-negre și lumânări aprinse au fost aduse la fața locului. Atât pe timpul nopții, cât și pe parcursul zilei, fani ai echipei au oprit în zonă pentru a aduce un ultim omagiu celor șapte suporteri care și-au […]
20:10
Pinterest concediază 15% dintre angajați și accelerează tranziția către inteligența artificială # Aktual24
Pinterest face un pas major în direcția digitalizării și a automatizării: compania a anunțat marți că va concedia aproximativ 15% dintre angajați și va reduce spațiile de birouri, pe măsură ce prioritizează inteligența artificială (AI) în strategia sa de afaceri, transmite CNBC. Într-un document oficial transmis autorităților de reglementare, Pinterest precizează că restructurarea va fi […]
Acum 6 ore
20:00
La doar câteva zile după ce miliardarii lui Trump au pus mâna pe TikTok în SUA, clipurile despre abuzurile ICE au început să „dispară” din rețea # Aktual24
De mai multe zile, mii de utilizatori americani de pe TikTok raportează probleme grave cu videoclipurile legate de protestele împotriva ICE. Clipuri care arătau demonstrații stradale, momente dramatice din Minneapolis (unde asistentul medical Alex Pretti a fost împușcat mortal pe 24 ianuarie) sau mesaje critice la adresa politicilor de imigrație ale administrației Trump se blochează […]
19:20
CTP regretă amarnic că l-a votat pe Crin Antonescu: ”S-a năpustit la Ilie Bolojan, omul care a renunțat să candideze la Președinție pentru a-i aduce lui în sprijin PSD, PNL și UDMR” # Aktual24
Postare dură a influentului jurnalist Cristian Tudir Popescu după ce Crin Antonescu l-a atacat violent, marți, pe premierul Ilie Bolojan. ”Un suflet mic și murdar”, este sinteza portretului pe care CTP i-l face lui Antonescu. ”Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am […]
19:10
Venezuela începe să-și primească banii înapoi. SUA deblochează fondurile, dar cu avertismente explicite către președintă # Aktual24
Statele Unite au făcut un prim pas concret către relaxarea sancțiunilor aplicate Venezuelei, demarând procesul de deblocare a unor fonduri ale statului sud-american, înghețate în ultimii ani. Anunțul a fost făcut de președinta interimară Delcy Rodriguez, reprezentând un nou semnal de apropiere între Washington și Caracas, după o lungă perioadă de confruntare diplomatică, relatează France24. […]
19:10
Flagrant DNA, o avocată din Capitală și un fals general SIE au fost prinși în timp ce încasau 60.000 euro. Se lăudau că au ”intrări” la Guvern – Surse # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins în flagrant, miercuri, două persoane, între care o avocată, într-un dosar de trafic de influență, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potrivit surselor citate, cele două persoane ar fi pretins suma de 500.000 de euro, iar flagrantul a fost realizat în momentul primirii sumei de 60.000 de euro. Conform […]
18:40
Minune, ICCJ nu a eliberat-o și pe Sorina Pintea. Ea rămâne la pușcărie după ce instanța i-a respins recursul în casaţie # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins miercuri recursul în casaţie al fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, după mai multe amânări. Pintea fusese condamnată pe 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, în calitate […]
18:30
Și Austria pregătește interzicerea minorilor pe rețelele sociale. Proiect de lege în faza consultărilor politice # Aktual24
Austria se pregătește să interzică accesul minorilor sub 14 ani la rețelele de socializare, măsura urmând să intre în vigoare odată cu începutul anului școlar 2026–2027, în cadrul unui proiect de lege aflat în pregătire de guvernul de la Viena, relatează TASS. Inițiativa austriacă se aliniază unor demersuri similare deja lansate în Australia și Franța, […]
18:20
Aurul a depășit pragul de 5300 de dolari pentru prima dată miercuri, dolarul scăzând la un minim al ultimilor patru ani înainte de decizia de politică monetară a Rezervei Federale a SUA. La ora 08:32 GMT, prețul spot al aurului a crescut cu 2,3%, ajungând la 5305,65 dolari pe uncie, după ce a atins un […]
18:20
Presshub: Lista completă, care sunt achizițiile de 16,68 miliarde de euro aprobate prin mecanismul european SAFE pentru Armata Română # Aktual24
Valoarea totală a pachetului — 16,68 miliarde de euro — plasează aceste achiziții între cele mai ample programe de înzestrare ale Armatei Române din ultimele decenii și arată clar schimbarea de ritm impusă de contextul de securitate din regiune. Lista aprobată prin mecanismul SAFE nu vizează un singur tip de capabilitate, ci acoperă întregul spectru: […]
18:10
Viziunea asupra lumii în Rusia lui Putin. Mulți ruși își percep țara ca pe o victimă, care sunt țările pe care le urăsc cel mai tare # Aktual24
Mulți oameni din Rusia se văd înconjurați de dușmani străini, potrivit unui sondaj, în timp ce își consideră propria țară ca pe o victimă. Aceasta este o consecință a propagandei anti-occidentale neobosite, a declarat sociologul rus Lev Gudkov de la Centrul independent Levada din Berlin. Comandat de Fundația germană Saharov, institutul, clasificat drept agent străin […]
18:10
Bolojan, la Berlin, laudă extindarea industriei germane de armament spre România: ”Este un lucru benefic” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că industria germană este „o industrie competitivă, puternică”, care asigură deja o parte din tehnica de luptă pentru numeroase armate europene, iar extinderea lanțurilor valorice ale acesteia în România ar fi benefică atât pentru economia românească, cât și pentru Germania. „Industria germană este o industrie competitivă, o […]
Acum 8 ore
18:00
Pe urmele lui Dăncilă și Dragnea. Grindeanu și-a făcut rost de o vizită externă în Israel # Aktual24
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, va face săptămâna viitoare o vizită oficială în Israel, iar temele bilaterale centrale ce vor fi abordate în cadrul acestei vizite au fost discutate miercuri cu ambasadorul Statului Israel în România, Lior Ben Dor. „Întâlnire constructivă cu Excelenţa Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Statului Israel în România. Am discutat temele […]
17:50
Mii de oameni s-au adunat din nou la Belgrad. Protest față de reprimarea protestelor conduse de studenți # Aktual24
Mii de oameni s-au adunat marți seara în capitala Serbiei, acuzând guvernul de represiunea asupra universităților, care au fost o forță principală în spatele unei campanii care a zdruncinat regimul președintelui autocrat Aleksandar Vucic. Protestatarii s-au adunat în fața sediului Universității din Belgrad în ceea ce a fost o zi națională a educației. Adunarea pașnică, […]
17:40
„Periculos” și „șocant”. Aceștia sunt termenii pe care i-a folosit premierul slovac Robert Fico despre președintele american Donald Trump după întâlnirea lor de zilele trecute. Relevant e faptul că Fico este unul dintre aliații europeni ai lui Trump, un om care l-a apărat mereu și care a fost în aceeași tabără politică și ideologică. Faptul […]
17:40
Încă un caz: Un minor de 13 ani, alături de alți doi minori, au înjunghiat un taximetrist în Mureș. Toți trei au fost prinși de polițiști # Aktual24
Un taximetrist în vârstă de 54 de ani a fost înjunghiat, miercuri dimineață, de trei adolescenți, cu vârste de 13, 15 și 16 ani, în urma unui conflict izbucnit în timpul unei curse taxi, informează Inspectoratul de Poliție Județean Mureș. Potrivit IPJ Mureș, cei trei minori au urcat într-un taxi din municipiul Târgu Mureș și […]
17:20
Prima vizită a unui premier britanic la Beijing după opt ani: Starmer promite dezgheț diplomatic # Aktual24
După opt ani de tăcere diplomatică la nivel înalt, Londra face un pas îndrăzneț spre Beijing. Premierul britanic Keir Starmer a aterizat în capitala Chinei cu o misiune clară: să pună capăt „erei glaciare” care a înghețat relațiile dintre cele două state și să deschidă un nou capitol de dialog strategic. Este prima vizită a […]
17:10
Ministrul ucrainean de Externe: Ucraina va semna cu SUA acordul de pace în 20 de puncte, iar Rusia va avea un document separat # Aktual24
Negocierile de pace între Ucraina și Rusia au intrat într-o nouă etapă, iar evoluțiile recente arată că un acord major ar putea fi semnat în curând. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a anunțat că Ucraina și Statele Unite vor semna un plan de pace în 20 de puncte, în timp ce Rusia va avea […]
16:50
Bolojan, primit cu onoruri militare de cancelarul Germaniei. Un singur ministru, de la USR, este alături de el # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit, miercuri, la sediul Cancelariei Federale, de cancelarul german, Friedrich Merz, în cadrul vizitei oficiale de două zile pe care o efectuează în Republica Federală a Germaniei. Ceremonia de întâmpinare, cu onoruri militare și intonarea imnurilor naționale, s-a desfășurat pe platoul din fața sediului guvernului federal. Cei doi înalți oficiali […]
16:30
Tribunalul București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte al României, Traian Băsescu, și a dispus anularea ordinului prin care i-a fost retrasă indemnizația de fost șef al statului, obligând statul la plata retroactivă a drepturilor bănești aferente perioadei martie 2022–iulie 2025. Potrivit soluției pronunțate de Completul 8, Completul 10 fond, instanța „admite cererea” […]
16:20
”Șoferul avea droguri în sânge, a tras câteva fumuri”. Ce au găsit anchetatorii în microbuzul cu suporterii greci: ”iarbă”, energizante și vodcă – Surse # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că în microbuzul cu suporteri greci, implicat în accidentul tragic de lângă Lugojel, s-au găsit ”iarbă”, energizante și vodcă. Sursele au menționat că pasagerul dreapta față a declarat că inclusiv șoferul a tras câteva fumuri din țigara cu canabis. La autopsia de la INML, șoferului i s-au găsit droguri […]
16:20
Amazon a anunțat miercuri că intenționează să elimine aproximativ 16.000 de locuri de muncă, marcând a doua rundă de concedieri masive din octombrie anul trecut. Într-o postare pe blog, compania a scris că concedierile fac parte dintr-un efort continuu de „consolidare a organizației noastre prin reducerea straturilor de personal, creșterea responsabilității și eliminarea birocrației”. Aceasta […]
16:10
Raport: Ucraina a lovit puternic aerodromurile din Rusia în 2025. Pagube de 1 miliard, zeci de aeronave distruse # Aktual24
Reprezentanții Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au raportat rezultatele loviturilor la distanță mare executate de unitatea specială Alfa împotriva infrastructurii militare ruse pe parcursul anului 2025. Potrivit datelor oficiale, au fost lovite cinci aerodromuri militare aflate în adâncul dispozitivului din spatele liniilor inamice. Informația a fost transmisă de serviciul de presă al SBU și […]
16:10
Fost comandant NATO: Donald Trump, o amenințare mai mare pentru Alianță decât Vladimir Putin # Aktual24
Într-o declarație surprinzătoare, fostul general britanic Sir Richard Shirreff, fost comandant suprem adjunct al NATO pentru Europa, susține că președintele american Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică decât Vladimir Putin. Criticile sale vizează în special politica externă a Washingtonului, pe care o consideră instabilă, imprevizibilă și, în anumite momente, periculoasă pentru […]
Acum 12 ore
16:00
Ce au găsit anchetatorii în microbuzul cu suporterii greci: ”iarbă”, energizante și vodcă – Surse # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că în microbuzul cu suporteri greci, implicat în accidentul tragic de lângă Lugojel, s-au găsit ”iarbă”, energizante și vodcă. Sursele au menționat că s-au facut teste și pe corpul șoferului, dacă a consumat ceva, urmează să vină rezultatele. Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit în accidentul rutier […]
15:50
Senatoarea republicană Ileana Garcia, co-fondatoare a organizației „Latinas for Trump”, critică dur politicile de imigrație ale Casei Albe # Aktual24
Ileana Garcia, senatoare republicană din Florida și co-fondatoare a organizației „Latinas for Trump”, a ajuns la capătul răbdării față de politicile dure de imigrație ale administrației Trump. Ceea ce a început în 2016 ca o susținere ferventă pentru actualul președinte s-a transformat într-o critică publică virulentă, pe fondul unor evenimente tragice și a unei escaladări […]
15:40
Uniunea Europeană și India au semnat un acord de liber schimb după aproape douăzeci de ani de negocieri. Reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a criticat acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India. Oficialul consideră că acesta este mai benefic pentru India decât pentru Uniunea Europeană, relatează Fox Business. „Întrucât președintele Trump acordă […]
15:40
Falie tot mai adâncă în interiorul NATO. Mark Rutte este sub focul liderilor UE: ”Suntem o alianță a 32 de membri, nu un club SUA plus 31” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află într-o relație tensionată cu mai multe capitale europene, pe fondul strategiei sale de a menține Statele Unite, conduse de președintele Donald Trump, cât mai aproape de Alianță, strategie care a provocat nemulțumiri în rândul partenerilor europeni, relatează POLITICO. Obiectivul principal al lui Mark Rutte, potrivit sursei citate, […]
15:10
Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul că va fi lovit militar de flota americană care se apropie de statul din Orientul Mijlociu, îndemnând regimul de la Teheran să „facă o înțelegere”. „O armadă uriașă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, cu entuziasm și cu un scop clar. Este o flotă […]
15:00
Europa trebuie să-și „consolideze” securitatea. NATO trebuie să devină „mai europeană” – Kaja Kallas # Aktual24
Europa trebuie să se „adapte la noile realități” și să-și „consolideze” securitatea, spune șefa politicii externe a UE. Șefa politicii externe a UE a adăugat că Alianța Atlantică trebuie să devină „mai europeană”. „Și, pentru a realiza acest lucru, Europa trebuie să acționeze”, a mai spus ea, relatează Le Figaro. Uniunea Europeană trebuie să-și „consolideze” […]
14:50
Tensiuni diplomatice: Ministrul ucrainean de Externe îl acuză pe Viktor Orban că amenință poporul maghiar # Aktual24
Relațiile dintre Ucraina și Ungaria se află într-un punct critic, iar tensiunile diplomatice dintre cele două țări par să escaladeze cu fiecare declarație publică. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a lansat recent acuzații directe la adresa premierului ungar Viktor Orban, afirmând că acesta reprezintă o „amenințare pentru poporul maghiar”. Afirmațiile au fost făcute într-un […]
14:30
Un sistem de vânzări este o metodă structurată și repetabilă de transformare a clienților potențiali în clienți plătitori, utilizând procese, date și instrumente definite. Companiile utilizează sisteme de vânzări pentru a îmbunătăți ratele de conversie, pentru a prognoza cu precizie veniturile și pentru a reduce dependența de performanța individuală. Acest ghid explică modul în care […]
